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В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства анализа пространственных баз данных

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.1 для ОС Astra Linux Special Edition. В новой версии реализована задача просмотра атрибутов объектов пространственных баз данных, подключаемых через файлы DBM. Добавлены инструменты для автоматического дешифрирования спутниковых снимков, разработана задача сравнения матриц высот, расширен перечень поддерживаемых форматов экспорта данных карты в пирамиду тайлов Mbtiles, доработаны режимы редактирования карты. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В программе реализована задача «Просмотр атрибутов из базы данных». Режим обеспечивает отображение атрибутов объектов из пространственных баз данных, подключаемых через DBM-файлы, произвольных таблиц атрибутов. Для каждой таблицы, выбираемой из базы данных, добавлено создание закладки, на которой отображается ее содержимое. Под всеми закладками могут дополнительно размещаться до трех таблиц, выбранных пользователем. Для отбора записей таблицы может применяться фильтр по столбцам, по значению атрибута или посредством заданного SQL-запроса. Отсортированные и отфильтрованные записи таблицы могут быть сохранены в текстовый файл формата CSV с помощью режима «Экспорт в CSV». Режим «Местоположение на карте» обеспечивает синхронизацию записи таблицы и объекта карты, связанных через DBM-файл или служебные поля.

Расширены возможности ГИС «Панорама» по автоматическому дешифрированию спутниковых снимков. В задачу «Автоматическое распознавание спутниковых снимков» добавлена нейросетевая модель для выделения контуров зданий на изображениях местности. Для обучения модели использовались спутниковые снимки городов Российской Федерации совместно с векторными картами, содержащими нанесенные контуры крыш и стен зданий. Полученная модель обеспечивает точность распознавания свыше 90%. Сервис приводит распознанные контуры зданий к прямоугольной форме и корректирует их расположение так, чтобы они точно соответствовали фундаменту зданий.

Задача «Автоматическое распознавание спутниковых снимков» позволяет обрабатывать снимки местности в форматах RSW/JPG/TIFF/PNG и данные из открытых геопорталов. Для точного определения контуров зданий пространственное разрешение снимков должно составлять от 0,5 до олного метра/пиксель. Результаты обработки передаются пользователю в виде векторной карты, загружаемой по протоколу WFS. Задача вызывается из списка Запуска приложений - пункт Автоматическое создание объектов. Распознавание контуров зданий на спутниковых снимках города Москвы в пределах области площадью 25 квадратных километров заняло две минуты 20 секунд. В результате было создано 2,895 тыс. объектов.

Добавлена задача «Сравнение матриц высот», предназначенная для сопоставления информации двух однотипных матриц высот. Исходными данными являются две открытые матрицы высот. Выходная матрица содержит относительные высоты второй матрицы по отношению к первой матрице, то есть в каждый элемент выходной матрицы заносится разность высот второй и первой матрицы или модуль этой разности. Пользователю предоставляется возможность выбрать масштаб, точность (размер элемента) и размеры создаваемой матрицы. По умолчанию размеры матрицы устанавливаются по размерам первой матрицы, а в дальнейшем их можно изменить путем выбора соответствующего фрагмента карты.

Доработана задача «Редактор карты». В режиме «Сшивка объектов» повышено качество сшивки площадных объектов: перед сшивкой объектов добавлено предварительное согласование контуров. В режиме «Вырезание из полигона» добавлена возможность выбора сохраняемой формы объекта. При разрезании исходного полигона на две или более частей результат сохраняется в виде одного мультиполигона: внешние части объекта записываются в один объект. В контекстное меню режима добавлена опция «Формировать мультиполигон», при отключении которой внешние части разрезанного объекта сохраняются в отдельные площадные объекты.

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В панель инструментов «Выравнивание выделенных объектов» добавлен режим «Формирование комбинированного знака». Комбинированный знак — это набор векторных объектов, которые выбираются из классификатора карты, имеют общую точку привязки и размещены по вертикали. После нанесения на карту комбинированный знак может быть отредактирован как единый объект.

Доработана задача «Экспорт в пирамиду тайлов Mbtiles». В дополнение к поддержке форматов jpeg, png и png8 добавлена опция сохранения тайлов в формат webp. Формат webp поддерживает алгоритм сжатия с потерей качества и без потери качества. Сжатое изображение в среднем занимает на 30% меньше места по сравнению с png. Формат webp поддерживает прозрачность, как и png, и может содержать метаданные для изображения.

ГИС «Панорама» – универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.

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