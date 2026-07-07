Индексная книга (каталог) CNews*
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Google WebP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 32
Google WebP и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 614 6
|Reddit 390 2
|Windows Central 36 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
|Wired - Издание 275 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 683 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|Gizmodo 133 1
|TechSpot 183 1
|Neowin 214 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
|Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.