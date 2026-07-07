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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google WebP

Google WebP

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 В Mediaquad появились плагины для Figma и WordPress, ускоряющие создание и публикацию контента 1
20.10.2025 Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM 1
09.10.2025 Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция 1
18.09.2025 ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения 1
21.04.2025 Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM 1
04.03.2025 Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN 1
29.11.2024 Google, Opera и Vivaldi пошли войной против Microsoft. Требуют дать свободный выбор браузера в Windows и прекратить навязывать Edge 1
13.11.2024 Штатный браузер Windows с коварной целью выкачивает ценные данные пользователей Google Chrome 1
07.10.2024 В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства анализа пространственных баз данных 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
21.11.2023 10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM 1
29.10.2023 Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов 1
13.09.2023 Google заделал в Chrome брешь нулевого дня, которой уже вовсю пользовались 1
30.08.2023 Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing 1
08.06.2023 У ZOOM.CNews появился стикерпак в Telegram 1
03.05.2023 Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge 1
27.01.2023 Встроенный в Windows браузер Edge стал полностью неудаляемым. Даже с рабочего стола 1
20.12.2021 Microsoft предельно затруднила пользователям Windows 10 и 11 отказ от встроенного браузера Edge 1
02.12.2021 В Windows 11 появилась «отчаянная и раздражающая» функция, мешающая поставить браузер Chrome 1
16.11.2021 Microsoft пресекла уловки пользователей, игнорировавших встроенный в Windows браузер Edge 1
20.08.2021 NGENIX дополнила сервис оптимизации изображений NGENIX Image Optimization функциональностью размытия изображений 1
19.08.2021 Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge 1
03.03.2021 Вышло масштабное обновление Chrome со множеством изменений. На старых ПК оно не работает 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1
25.01.2018 Google и Mozilla создали «убийцу» JPEG 1
22.11.2017 «Яндекс» запустил турбо-страницы. Они загружаются в 15 раз быстрее обычных 1
20.03.2017 Найден способ уменьшения файлов JPEG на треть 1
16.12.2014 Представлен экономный и качественный формат - «убийца» JPEG 1
12.04.2011 Opera стала в 4 раза быстрее 2
17.03.2011 Opera выпустила новый браузер 1
01.10.2010 Google предложил замену JPEG 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Google WebP и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12617 15
Microsoft Corporation 25707 14
Apple Inc 13081 4
Pixlr 6 2
Amazon Inc - Amazon.com 3256 2
Intel Corporation 12780 2
Microsoft Corporation - GitHub 1059 2
Telegram Group 2888 2
Dropbox 526 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
VK - Много приложений 6 1
Samsung Electronics 11007 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1683 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3318 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5599 1
МегаФон 10635 1
Alibaba Group 471 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9117 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Oracle Corporation 7059 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 174 1
Эвотор - Evotor 229 1
McKinsey & Company Int 291 1
Adobe Systems 1592 1
Yahoo! 3726 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 135 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
МегаФон Ритейл 85 1
PocketBook International 98 1
The Citizen Lab 25 1
Монолит-Инфо 138 1
Nvidia Corp 3952 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 245 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 219 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 44 1
eBay Inc 1640 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 1
Leomax - Леомакс 11 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 1
Visa International 1990 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 523 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2397 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Комус 110 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 352 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 628 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9928 22
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1944 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28070 10
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 9
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 480 9
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 111 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17989 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27193 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2787 7
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 273 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24189 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9213 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34455 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26567 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6872 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2728 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13113 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2819 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 4
Оповещение и уведомление - Notification 5821 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21857 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5099 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4991 3
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15371 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4727 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6187 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 899 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4297 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3173 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2661 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1169 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1036 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3217 2
Application store - магазин приложений 1447 2
Google Chrome - браузер 1690 15
Microsoft Windows 16811 13
Mozilla Firefox - браузер 1939 12
Opera Browser - Браузер 1046 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 10
Microsoft Windows 10 1932 9
StatCounter 474 9
Vivaldi - Браузер 105 9
Microsoft Windows 11 813 9
Google Android 15171 8
Apple iOS 8543 7
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 289 5
Apple Safari - браузер 888 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2485 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 503 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 386 4
Adobe Photoshop 804 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7584 3
Linux OS 11442 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 431 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 351 3
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 400 2
Apple macOS 2394 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 2
JavaScript - JS - язык программирования 1401 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5646 2
Brave - Браузер 44 2
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 65 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 360 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
GZIP - GNU Zip 31 2
NSO Group - Pegasus 98 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 71 1
Передовые технологии - RuDesktop 35 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 40 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix Multidesk - Ngenix EdgeSec Multidesk 4 1
НКТ - Р7-Команда 27 1
Kaspersky Secure Mobility Management - KSMM - Kaspersky MDM 5 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.CDN 7 1
Warren Tom - Уоррэн Том 9 5
Тарасов Георгий 13 1
Уланов Вадим 4 1
Яровой Алексей 3 1
Крутько Иван 27 1
Хаустов Кирилл 2 1
Ведерникова Ольга 6 1
Будник Иван 21 1
Семенченко Сергей 3 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Воропаев Алексей 6 1
Deckelmann Selena - Декельманн Селена 1 1
Мушовец Валерия 2 1
Мельникова Анастасия 439 1
Афанасьев Александр 52 1
Киселёв Алексей 90 1
Лебедев Алексей 25 1
Николаев Александр 45 1
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 14 1
Thompson Kelly - Томпсон Келли 1 1
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 1
Авдеев Алексей 11 1
Городецкий Ярослав 14 1
Кузнецов Олег 17 1
Чегодаев Станислав 20 1
Криков Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 2
Европа 24910 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 2
Беларусь - Белоруссия 6257 2
Казахстан - Республика 6007 1
Япония 13767 1
Армения - Республика 2435 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 1
Сингапур - Республика 1946 1
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Канада 5060 1
Израиль 2847 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Германия - Федеративная Республика 13159 1
Франция - Французская Республика 8143 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 259 1
Узбекистан - Республика 1984 1
Нидерланды 3725 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1107 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 320 1
Молдавия - Республика Молдова 737 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3944 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11650 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1904 2
Английский язык 7002 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3011 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8833 2
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3072 2
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2166 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1809 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5636 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6544 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 522 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 423 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1650 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5529 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 423 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6115 1
Fashion industry - Индустрия моды 362 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2177 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3549 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1065 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5999 1
The Verge - Издание 614 6
Reddit 390 2
Windows Central 36 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
Wired - Издание 275 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 683 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Gizmodo 133 1
TechSpot 183 1
Neowin 214 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 148 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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