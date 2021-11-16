Microsoft пресекла уловки пользователей, игнорировавших встроенный в Windows браузер Edge

Лазейка закрыта

Microsoft закроет лазейку в операционной системе Windows 11, которая давала возможность пользователям полностью отказаться от встроенного браузера Edge.

С выходом одного из ближайших обновлений ОС настроить открытие результатов поиска в интернете через меню «Пуск» и гиперссылок в некоторых фирменных приложениях Microsoft в браузере стороннего разработчика станет невозможным.

Ранее различные инструменты, такие как программа EdgeDeflector, позволяли перехватывать ссылки, начинающиеся с microsoft-edge:// и перенаправлять их в браузер, заданный в системе по умолчанию. Кроме того, разработчики веб-обозревателей Firefox и Brave планировали встроить в свои программные продукты аналогичную функциональность.

В Windows 11 становится сложнее полностью отказаться от встроенного браузера Edge

Согласно списку изменений в Windows 11 сборки 22000.346, который был опубликован на сайте Microsoft 12 ноября 2021 г., разработчики ОС сочли возможность перенаправления в такой ситуации проблемой и исправили ее. Данная сборка доступна ограниченному количеству участников программы предварительной оценки Windows Insider, но впоследствии обновление неминуемо пойдет в массы.

Ссылки такого формата (с префиксом microsoft-edge://), по задумке Microsoft, должны загружаться в Edge, игнорируя заданный в системе браузер по умолчанию. Согласно руководству по EdgeDeflector, за счет использования трюка с префиксом в Windows 11 Microsoft добилась того, что ссылки из приложений «Новости», «Почта» и «Ваш телефон»; результаты поиска в интернете посредством меню «Пуск» или с помощью голосового ассистента «Кортана» открываются в браузере Edge.



Позиция Microsoft

Как пишет The Verge, Microsoft не дает четкого объяснения, почему вдруг было принято решение заблокировать работу EdgeDeflector и ему подобных.

«Windows открыто поддерживает приложения и службы на своей платформе, включая различные веб-браузеры, – заявил представитель Microsoft в разговоре с изданием. – В то же время Windows предлагает определенные "сквозные" возможности взаимодействия, как в Windows 10, так и в Windows 11. Поиск на панели задач является одним из таких примеров "сквозного" взаимодействия, которое не предназначено для перенаправления. Когда нам становится известно о неправильном перенаправлении, мы выпускаем исправление».

Другими словами, в Microsoft считают, что Windows должна быть самодостаточной и опираться на встроенные в нее инструменты (браузер Edge) при использовании заложенных в нее функций (поиск через меню «Пуск»).

В октябре 2021 г. Microsoft впервые допустила в фирменный магазин приложений Microsoft Store альтернативные обозреватели. Ими стали Opera и отечественный «Яндекс.браузер». В ноябре 2021 г. к ним добавился Mozilla Firefox.

Зачем Microsoft борется с перехватом ссылок

Разработчик EdgeDeflector Даниэль Александерсен (Daniel Aleksandersen) считает, что проблема не в его программе, аудитория которой, по собственной оценке программиста, не превышает 500 тыс. пользователей.

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Дело в том, что в октябре 2021 г. Mozilla и Brave Software анонсировали появление аналога EdgeDeflector, встроенного в разрабатываемые ими браузеры. Mozilla Firefox является прямым конкурентом Microsoft Edge, поэтому внедрение подобной функции могло негативно сказаться на популярности решения Microsoft. Это, в свою очередь, ударило бы по доходам от фирменного поисковика Bing, который по умолчанию используется в Edge.

Согласно данным аналитического портала Statcounter, по состоянию на октябрь 2021 г. доли Edge и Firefox на глобальном рынке браузеров, в том числе мобильных, составляли 3,99% и 3,66% соответственно. Это третье и четвертое места в рейтинге наиболее популярных обозревателей в мире. В сегменте браузеров для настольных компьютеров и ноутбуков расстановка сил схожая, однако разница в доле между Firefox и Edge составляла 1,27 процентных пункта в пользу последнего – 7,87% и 9,14% соответственно.

Спорные решения при продвижении Edge

Ситуация с EdgeDeflector не первый случай, когда Microsoft усложняет пользователям отказ от интегрированного в Windows 11 браузера Edge. Так, августе 2021 г. CNews писал об изменениях в ОС, которые вынуждают пользователя для смены браузера по умолчанию вместо одного щелчка мышью по пиктограмме нужного обозревателя выбирать нужную программу для каждого расширения файла, так или иначе связанного с работой в интернете – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml и т. д.

Данное нововведение вызвало критику со стороны разработчиков сторонних браузеров – Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi, которые сочли его образцом практики навязывания продукта Microsoft пользователям.

Кроме того, CNews сообщал о том, что Windows 11 мешает пользователям окончательно отказаться от Edge в пользу альтернативного браузера – при помощи дополнительных диалоговых окон. Например, после смены браузера Edge на любой другой при открытии файла html появлялось окно с предложением сперва оценить возможности Edge и лишь затем сделать окончательный выбор.

Как отмечает журналист The Verge Том Уоррэн (Tom Warren), наибольшее недоумение вызывает выбранная Microsoft стратегия агрессивного продвижения Edge, являющегося, по его и не только мнению, действительно хорошим продуктом, навязывать который нет никакой необходимости.

В 2013 г. Евросоюз наложил на Microsoft штраф в размере 561 млн евро за то, что компания не предложила возможность выбора альтернативы тогдашнему встроенному в Windows браузеру Internet Explorer по умолчанию в европейских сборках ОС. Добавить такую функцию Microsoft пообещала Еврокомиссии в 2009 г.