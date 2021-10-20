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20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 1
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 1
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
21.09.2021 С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
06.09.2021 Low-code — новая реальность для бизнеса 1
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 2
19.08.2021 Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge 2
11.08.2021 В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей 1
21.07.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг Low-Code платформ. Идет сбор данных 1
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 1
15.07.2021 Вышла новая версия отечественного офисного пакета «Р7-Офис» 1
30.06.2021 В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1
23.06.2021 Полнофункциональный онлайн-офис: миссия выполнима? 4
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 3
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
04.05.2021 Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 3
29.04.2021 Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег 1
25.02.2021 Веб-студии всего мира под угрозой закрытия. Microsoft запустила сервис создания сайтов, и он полностью бесплатный 1
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 2
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 1
27.01.2021 Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash 1
25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России 1
22.01.2021 Check Point: Тысячи украденных паролей стали доступны в поиске Google 2
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты 3
12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента 4
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств 3
21.12.2020 Знаменитый архиватор WinZip позволяет хакерам захватывать ПК 1
16.12.2020 Ваш персональный ассистент: RPA как система обучения сотрудников 2
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 2
09.11.2020 «Отец интернета» запустил бизнес-платформу, призванную разорить Google, Facebook и Amazon 1
28.10.2020 HostVM запустила демоцентр для ознакомления с решениями виртуализации 1
15.10.2020 Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML 1

Публикаций - 920, упоминаний - 1358

HTML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 189
Google LLC 7135 158
Apple Inc - Эппл Рус 7685 117
Accenture - Аксенчер 531 91
Adobe Systems 805 86
Facebook 3765 69
Samsung Electronics 5641 50
Twitter 2204 40
Oracle Corporation 3333 37
Yandex - Яндекс 4100 33
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 32
Amazon Inc - Amazon.com 1469 27
Intel Corporation 4158 26
VK - Mail.ru Group 2482 25
Nokia Corporation 2424 25
ESET 989 25
LG Electronics 1838 22
Opera Software 251 21
Macromedia 38 21
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 20
VMware 1829 20
Yahoo! 1092 19
ZTE Corporation 549 17
GitHub 412 17
Dell EMC 2393 17
SAP SE 3208 17
Sony 2327 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 16
IBM 3530 14
HTC Corporation 1187 14
Nvidia Corp 2012 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 13
Lenovo Motorola 999 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 12
PocketBook International 63 12
Huawei 2727 12
Qualcomm Technologies 1001 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 11
SEC Consult Services 929 11
3728 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 16
LinkedIn 520 8
HeadHunter Group - HH Group 336 5
eBay Inc 529 5
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 5
Евросеть 883 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Jaguar Cars 59 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Почта России ПАО 1570 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Visa International 1345 3
Nissan - Японский автопроизводитель 137 3
СберАвто 18 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 3
Альфа-Банк 1123 2
Почта Банк 289 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
Renault - Рено Россия 87 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Kickstarter 95 2
GM - General Motors 137 2
Открытие ФК 538 2
Carl Zeiss 176 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Vimeo - Видеохостинг 57 2
Qiwi 783 1
Coursera 40 1
ESforce 22 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Uber Technologies 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Роснано 456 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Правительство РФ 2200 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
МКС - Международная космическая станция 98 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 34 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Правительство Москвы 649 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Президент США 105 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 22
Linux Foundation 157 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 4
ASF - Apache Software Foundation 60 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Руссофт - Russoft 250 1
World Wide Web Foundation 6 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 124
Flash 472 94
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 83
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 71
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 69
EPUB - Electronic Publication 102 63
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 60
FB2 - FictionBook 87 57
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 52
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 52
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 48
MP3 629 41
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 183 38
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 38
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 36
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 35
3G - Стандарт мобильной связи 3714 32
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 27
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 26
WMA - Windows Media Audio 291 26
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 23
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
MPEG - Moving Pictures Experts Group 452 22
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 20
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 20
AAC - Advanced Audio Coding 180 19
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 31 19
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 114 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 18
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 129 17
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 16
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 16
WAV - Waveform Audio File Format 181 16
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 16
Google Android 10750 216
JavaScript - Язык программирования 627 192
Microsoft Windows 10 6622 157
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 118
Linux OS 4249 114
Apple iOS 5741 113
Microsoft Edge - Браузер 971 100
Google Chrome - браузер 1117 100
Apple iPad 3263 79
Adobe Flash 359 74
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 74
Java - Язык программирования 1169 69
Apple Safari - Браузер 600 63
Microsoft Excel 435 59
Opera - Браузер 630 58
Apple Mac 1455 53
Microsoft Windows Phone OS 1472 51
Microsoft Office 1926 50
Adobe Photoshop 277 50
Google Play - Google Store - Android Market 2515 49
PHP - Язык программирования 302 47
Google YouTube - Видеохостинг 1710 42
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 41
Microsoft Windows 7 1662 41
Nintendo Wii - игровая консоль 329 38
Nintendo DS - игровая консоль 140 38
Microsoft Silverlight 138 34
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 134 33
Apple macOS X 901 33
Microsoft Windows 8 1228 31
Apple - App Store 2198 31
Apple macOS 922 28
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 26
VK - Mail.ru Одноклассники 856 24
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 24
Microsoft Word 344 24
Microsoft Azure 1171 23
Microsoft Skype 1465 23
Microsoft PowerPoint 396 22
Chromium - Браузер 166 21
Steve Jobs - Стив Джобс 701 24
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 13
Матросов Александр 42 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
Демидов Михаил 120 5
Рыжиков Сергей 95 5
Путин Владимир 1821 4
Гинятуллин Роман 61 4
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Ложечкин Александр 27 4
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Лисянский Майк 5 4
Липич Григорий 48 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Орлик Сергей 66 3
Патешман Виталий 32 3
Чубайс Анатолий 106 3
Beard Chris - Крис Берд 12 3
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Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 2
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Кучик Евгений 13 2
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Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 2
Орловский Виктор 229 2
Щеголев Игорь 676 2
Попов Александр 26 2
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 236
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 76
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 23
Германия - Федеративная Республика 3618 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 20
Франция - Французская Республика 2116 17
Европа 3736 17
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Япония 2771 15
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Индия - Республика 2165 11
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США - Нью-Йорк 1088 9
США - Сан-Франциско 689 9
Азия - Азиатский регион 1512 8
Италия - Итальянская Республика 1377 7
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 7
США - Калифорния 972 7
Дания - Королевство 370 6
Южная Корея - Республика 1454 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 6
Польша - Республика 824 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Казахстан - Республика 2622 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Специальный административный район Гонконг 547 5
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Африка 1486 5
Норвегия - Королевство 427 5
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Германия - Берлин 355 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 5
Россия - Сочи 910 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 26
Русский язык 976 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 5
Образование в России 332 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 19 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
Спам - Spam 101 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 2
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 2
README-файл 2 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Федеральное законодательство 254 2
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