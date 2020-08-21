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Фоторедактор Photo Editor
СОБЫТИЯ
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|21.08.2020
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Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно
Сбой века Обновленный облачный фоторедактор Lightroom в версии для Apple iPhone и iPad внезапно удалил все пользовательские снимки без возможности восстановления. Помимо этого, после его установки из памяти устройства исчеза
|06.08.2015
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В почте Mail.Ru появился встроенный фоторедактор
Функции фоторедактора Компания Mail.Ru Group добавила фоторедактор в веб-интерфейс «Почты Mail.Ru» и «Облака Mail.Ru». Редактор позволяет поворачивать изображение, кадрировать, менять размер, применять фильтры и корректировать резкость снимков. Мо
|22.06.2015
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Movavi представил пакет программ для обработки фото
работчик программного обеспечения, выпустила «Фотостудию для Windows» — пакет программ, включающий «Фоторедактор» для ретуши и улучшения качества снимков, «Пакетный фоторедактор» для обр
|19.03.2013
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Aviary оптимизировала фоторедактор для Windows 8 с помощью APU AMD
торов, меняющих ход истории отрасли, таких как Aviary, с помощью инвестиционного фонда AMD Ventures и упрощения взаимодействия с ПК при работе на платформах на базе APU AMD». По информации AMD, новый фоторедактор Aviary для Windows 8, который уже доступен в Windows Store, демонстрирует передовые возможности Aviary. Оптимизированное для APU AMD приложение позволяет обрабатывать полный диапаз
|11.10.2012
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«ВКонтакте» запустила фоторедактор - «убийцу» Instagram
ктября «ВКонтакте» исполнилось 6 лет) пользователи загрузили более 35 млрд фото, образовав самое крупное хранилище фотографий в Европе», - сообщил основатель сети. Функция размытия Отметим, что новый фоторедактор доступен только через веб-интерфейс соцсети. В мобильных приложениях, включая новое мобильное приложение «ВКонтакте», он не предусмотрен.
|18.10.2011
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R2-D2: Android 4.0 получит встроенный фоторедактор
ать нужные фрагменты, избавится от эффекта красных глаз или наложить разнообразные фильтры: Ранее встроенный фоторедактор появился в обновлении конкурирующей платформы iOS от Apple, так что н
|10.06.2008
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Amazing Photo Editor 7.5: новая версия графического редактора
Amazing Photo Editor – графический редактор, позволяющий обрабатывать изображения и преобразовывать их между различными форматами. Amazing Photo Editor способен выполнять стандартные операции на
|15.11.2007
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Amazing Photo Editor 7.0: новая версия графического редактора
Amazing Photo Editor 7.0 – графический редактор, позволяющий обрабатывать изображения и преобразовывать их между различными форматами. Amazing Photo Editor способен выполнять стандартные операци
|15.09.2005
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Paint Shop Pro X: новый фоторедактор от Corel
Corel сообщает о выпуске нового программного пакета для работы с цифровыми изображениями Corel Paint Shop Pro X. Это первый новый фоторедактор, выпущенный Corel с момента приобретения компании Jasc в октябре 2004 года. Редактор обладает усовершенствованным пользовательским интерфейсом с новыми интегрированным центром обуч
Фоторедактор и организации, системы, технологии, персоны:
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|University of California - Калифорнийский университет 101 1
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