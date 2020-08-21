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Фоторедактор Photo Editor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.08.2020 Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно

Сбой века Обновленный облачный фоторедактор Lightroom в версии для Apple iPhone и iPad внезапно удалил все пользовательские снимки без возможности восстановления. Помимо этого, после его установки из памяти устройства исчеза
06.08.2015 В почте Mail.Ru появился встроенный фоторедактор

Функции фоторедактора Компания Mail.Ru Group добавила фоторедактор в веб-интерфейс «Почты Mail.Ru» и «Облака Mail.Ru». Редактор позволяет поворачивать изображение, кадрировать, менять размер, применять фильтры и корректировать резкость снимков. Мо
22.06.2015 Movavi представил пакет программ для обработки фото

работчик программного обеспечения, выпустила «Фотостудию для Windows» — пакет программ, включающий «Фоторедактор» для ретуши и улучшения качества снимков, «Пакетный фоторедактор» для обр
19.03.2013 Aviary оптимизировала фоторедактор для Windows 8 с помощью APU AMD

торов, меняющих ход истории отрасли, таких как Aviary, с помощью инвестиционного фонда AMD Ventures и упрощения взаимодействия с ПК при работе на платформах на базе APU AMD». По информации AMD, новый фоторедактор Aviary для Windows 8, который уже доступен в Windows Store, демонстрирует передовые возможности Aviary. Оптимизированное для APU AMD приложение позволяет обрабатывать полный диапаз
11.10.2012 «ВКонтакте» запустила фоторедактор - «убийцу» Instagram

ктября «ВКонтакте» исполнилось 6 лет) пользователи загрузили более 35 млрд фото, образовав самое крупное хранилище фотографий в Европе», - сообщил основатель сети. Функция размытия Отметим, что новый фоторедактор доступен только через веб-интерфейс соцсети. В мобильных приложениях, включая новое мобильное приложение «ВКонтакте», он не предусмотрен.
18.10.2011 R2-D2: Android 4.0 получит встроенный фоторедактор

ать нужные фрагменты, избавится от эффекта красных глаз или наложить разнообразные фильтры:   Ранее встроенный фоторедактор появился в обновлении конкурирующей платформы iOS от Apple, так что н
10.06.2008 Amazing Photo Editor 7.5: новая версия графического редактора

Amazing Photo Editor – графический редактор, позволяющий обрабатывать изображения и преобразовывать их между различными форматами. Amazing Photo Editor способен выполнять стандартные операции на
15.11.2007 Amazing Photo Editor 7.0: новая версия графического редактора

Amazing Photo Editor 7.0 – графический редактор, позволяющий обрабатывать изображения и преобразовывать их между различными форматами. Amazing Photo Editor способен выполнять стандартные операци
15.09.2005 Paint Shop Pro X: новый фоторедактор от Corel

Corel сообщает о выпуске нового программного пакета для работы с цифровыми изображениями Corel Paint Shop Pro X. Это первый новый фоторедактор, выпущенный Corel с момента приобретения компании Jasc в октябре 2004 года. Редактор обладает усовершенствованным пользовательским интерфейсом с новыми интегрированным центром обуч

Публикаций - 251, упоминаний - 269

Фоторедактор и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 21
Samsung Electronics 11064 20
Microsoft Corporation 25775 15
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Apple Inc 13154 13
Adobe Systems 1597 10
Yandex - Яндекс 9216 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
X Corp - Twitter 2938 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Dropbox 527 6
LG Electronics 3735 5
Sony 6739 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Canon 1439 4
HTC Corporation 1512 4
Corel Corporation 341 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Nvidia Corp 4002 4
Aviary 4 3
Pixlr 6 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Nikon 646 3
Movavi - Мовавика 36 3
Canva 38 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Dell EMC 5180 2
Lenovo Group 2446 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Intel Corporation 12811 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telegram Group 2940 2
Konica Minolta 423 2
Philips 2099 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 128
Почта России ПАО 2370 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Carl Zeiss AG 307 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
CarrotCorp 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Getty Images 29 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Uber 357 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Рики ГК 22 1
NetPrint 6 1
Цифроград 171 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Белый Ветер 365 1
Prada 58 1
MediaPlus Group 2 1
TuneIn Radio 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 153
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 146
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 144
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 143
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 143
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 137
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 137
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 137
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 137
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 137
Аксессуары 4282 133
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 127
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 32
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 24
Контрастность 3042 24
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 22
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 16
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 13
Adobe Photoshop 804 157
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 144
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 139
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 137
Nintendo Wii - игровая консоль 760 136
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 136
Nintendo DS - игровая консоль 340 136
Google Android 15243 37
Microsoft Windows 16882 21
Apple iOS 8583 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Samsung Galaxy 1035 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple iPad 4011 9
Apple - App Store 3109 9
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 9
Microsoft Office 4170 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
Apple macOS 2419 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Microsoft Outlook 1506 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 5
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Samsung Galaxy Note 702 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Apple Safari - браузер 896 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 4
Microsoft Paint - Графический редактор 72 4
Ксенин Алекс 311 3
Сычева Анастасия 12 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Сергеев Алексей 46 2
Газаров Артур 77 2
Никитин Николай 24 2
Орлова Влада 2 1
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 1
Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Зарезенко Илья 2 1
Чернов Федор 35 1
Мелкова Мария 4 1
Maison Kate - Мейсон Кейт 2 1
Пароходова Анна 4 1
Bieber Justin - Бибер Джастин 10 1
Sommers Aidan - Соммерс Эйдан 1 1
Sullivan Aidan - Салливан Эйдан 1 1
Первадчук Владимир 1 1
Мамыкин Геннадий 1 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Мельникова Анастасия 440 1
Головин Игорь 7 1
Дуров Павел 329 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Гришин Дмитрий 210 1
Сорокин Андрей 23 1
Козлов Максим 48 1
Семенов Сергей 30 1
Попова Мария 141 1
Флор Рик 1 1
Демидов Михаил 134 1
Лаптева Марина 114 1
Лахова Олеся 35 1
Константинов Константин 32 1
Набоков Сергей 27 1
Принцевская Людмила 34 1
Беляев Дмитрий 32 1
Рудычева Анна 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 140
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
Европа 24964 6
Южная Корея - Республика 7052 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Украина 7928 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Индия - Bharat 5869 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
США - Калифорния 4829 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Нидерланды 3746 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Армения - Республика 2449 1
Ирландия - Республика 1051 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Америка Южная 884 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Китай - Тайвань 4245 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Индонезия - Республика 1058 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Грузия 1332 1
Малайзия 922 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 159
Английский язык 7030 154
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 146
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 145
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 140
Спорт - Хоккей 269 136
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 229 131
Ergonomics - Эргономика 1755 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Видеокамера - Видеосъёмка 720 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Паспорт - Паспортные данные 2848 4
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
CNews Журнал 167 110
CNews Bugtrack 40 26
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Sunday Times 26 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Fortune 211 1
AppleInsider 400 1
GQ 22 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 143
Frost & Sullivan 207 1
comScore 379 1
Redshift Research 7 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
CeBIT 614 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Photokina 60 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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