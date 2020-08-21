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Фоторедактор Photo Editor



21.08.2020 Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно
06.08.2015 В почте Mail.Ru появился встроенный фоторедактор
22.06.2015 Movavi представил пакет программ для обработки фото
19.03.2013 Aviary оптимизировала фоторедактор для Windows 8 с помощью APU AMD
11.10.2012 «ВКонтакте» запустила фоторедактор - «убийцу» Instagram
18.10.2011 R2-D2: Android 4.0 получит встроенный фоторедактор
10.06.2008 Amazing Photo Editor 7.5: новая версия графического редактора
15.11.2007 Amazing Photo Editor 7.0: новая версия графического редактора
15.09.2005 Paint Shop Pro X: новый фоторедактор от Corel

Публикаций - 229, упоминаний - 241
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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