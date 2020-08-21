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Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно

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ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

Обновление редактора Lightroom для iPhone и iPad до версии 5.4 удаляет все пользовательские снимки, а также пресеты – в том числе и платные, которые в сумме могут стоить сотни долларов. Восстановлению все это не подлежит, но Adobe ограничилась лишь выпуском версии 5.4.1, в которой эта проблема решена, и извинениями.

Сбой века

Обновленный облачный фоторедактор Lightroom в версии для Apple iPhone и iPad внезапно удалил все пользовательские снимки без возможности восстановления. Помимо этого, после его установки из памяти устройства исчезают и пресеты, многие из которых пользователи покупали за свои деньги.

Проблема появилась с выходом Lightroom версии 5.4 – ее распространение, пишет портал PetaPixel, началось в середине августа 2020 г. Спустя день на официальном форуме Adobe стали появляться сообщения об исчезновении снимков и платных пресетов, которые не были синхронизированы с облачным сервисом Adobe. К примеру, об этом сообщил пользователь Mohamad Alif Eqnur.

Для потери всех снимков достаточно было просто обновить Lightroom до версии 5.4 или установить ее с нуля из AppStore, после чего просто запустить ее, без дополнительных действий.

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Резервной копии снимков пользователей Lightroom у Adobe не осталось

Проблема стала массовой и распространилась не только на пользователей бесплатной версии Lightroom – сервисом можно пользоваться на бесплатной основе в течение семи дней после установки. Те, кто купил платную подписку, тоже столкнулись с ней.

Официальный ответ Adobe

Adobe признала проблему с Lightroom 5.4 для iPad и iPhone. На форумах поддержки представитель компании Рик Флор (Rikk Flohr) написал, что обновление приложений до этой версии «могло привести к потере» фотографий и пресетов, если они не были синхронизированы с облаком Lightroom.

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комментарий Рика Флора

Рик Флор извинился за произошедшее и добавил, что восстановить контент не удастся. По его словам, проблема решена в уже выпущенной версии 5.4.1 – ее установка не приводит к удалению файлов. Он также отметил, что случившееся затронуло только Lightroom для мобильных устройств Apple – пользователи версий под Windows, Android и macOS не пострадали.

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За возможность пользоваться облаком Lightroom приходится выкладывать сотни и тысячи рублей ежемесячно

Для российских пользователей подписка на облако Adobe составляет минимум 600 руб. с НДС в месяц. За эти деньги они получат хранилище объемом всего 20 ГБ для Lightroom и Photoshop. Также можно купить 1-терабайтное хранилище только для Lightroom, но стоить это будет свыше 770 руб., с учетом НДС, каждый месяц. Все приложения Creative Cloud, включая Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro и Acrobat, можно купить за 2320 руб. с НДС в месяц. В стоимость входит облако на 100 ГБ. Отметим, что на сайте компании все цены изначально указаны без НДС – о необходимости доплатить еще 20% цены пользователи узнают лишь перед самой покупкой.

Реакция пользователей

После заявления Рика Флора темы с жалобами на исчезновение снимков стали массово появляться и на Reddit – 20 августа 2020 г. пользователь Extraccount-13 написал: «В течение последних двух дней я потратил на общение со службой поддержки Adobe свыше четырех часов. Всего минуту назад они сказали мне, что проблема не устранена, и что потерянные фотографии невозможно вернуть. Все, что я получил в ответ – это “Мы искренне сожалеем”. Более двух лет обработки фотографий потеряны, и все, что они выдали в ответ – это извинения».

Менее чем за сутки данная тема на Reddit набрала свыше 90 комментариев.

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Adobe удалила фото и пресеты, на которые пользователи тратят сотни долларов

Пользователи сети микроблогов Twitter тоже оказались недовольны не только произошедшим, но и реакцией Adobe. Так, пользователь Lauren Lambert (@llambert89) написала, что потеряла не только 800 фотографий, но и платные пресеты, за которые она заплатила сотни долларов. «Они ответили лишь извинениями», – добавила Lauren Lambert, прикрепив к сообщению официальный ответ Рика Флора.

На момент публикации материала не было известно, стали ли пользователи обращаться в суд и подавать иски против Adobe. Сама Adobe на 21 августа 2020 г. не говорила о возможной моральной (или материальной) компенсации пользователям.



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