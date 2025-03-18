Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188138
ИКТ 14559
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26520
Персоны 81295
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Connect Adobe Acrobat Forms API AcroForm

Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.03.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы PDF-редактора Master PDF Editor и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Сотрудничество расширяет экосистему отечественного ПО для бизнеса и предоставляет пользователям полноценный инструмент для работы с PDF-докум
11.10.2024 Случайный «эникейщик» за пять минут решил проблему, над которой Microsoft и Adobe безуспешно бились неделями

чил повторно, без программных перезагрузок. Это полностью решило проблему с установкой новой версии Adobe Acrobat, с которой неделями мучился его клиент. «И вот так клиент и служба поддержки Ad
15.08.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor

Группа компаний «АЛМИ» и компания «Коде индастри» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». Master PDF Editor – многофункциональный редакто
22.06.2022 Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения

хакеры до сих пор применяют этот метод. «С марта 2022 г. мы наблюдаем постепенный всплеск процессов Adobe Acrobat Reader, пытающихся запросить, какие библиотеки DLL продукта безопасности загруж
06.04.2022 «Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»

Лаборатория 50» – разработчика «Окуляр ГОСТ». «Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы, книги и журналы. Поддерживает встраиваемый формат ЭП CAdES (аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»). Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu, Debian, Fedora, Альт, Astra Linux, РОСА. Инструменты для рецензирования документов Okular позволяют вести зам
30.03.2022 Подтверждена совместимость Master PDF Editor с «Ред ОС»

Успешно завершено тестирование на совместимость программного обеспечения для работы с PDF-документами Master PDF Editor (от компании «Коде Индастри») с операционной системой «Ред ОС» (от компании «Ред Софт»). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Master PDF Editor – это многофункцион
15.04.2021 Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом

сделала умные инструменты для работы с PDF ещё более доступными. Теперь индивидуальную подписку на Acrobat Pro можно оформить со скидкой 33%. Познакомиться с возможностями продукта поможет 7-д
12.02.2021 Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop

бор патчей, в том числе для ошибки, которая позволяла запускать произвольный код в контексте пакета Adobe Reader. Эта уязвимость уже вовсю эксплуатируется злоумышленниками. Баг под индексом CVE
16.05.2018 ESET обнаружила две уязвимости нулевого дня в программных продуктах Adobe и Microsoft

Специалисты ESET обнаружили две новые, ранее неизвестные уязвимости в Adobe Reader и Microsoft Windows. Эксплойты, использующие «двойную уязвимость», были внедрены во вредоносный PDF-файл. В конце марта 2018 г. внимание специалистов ESET привлек необычный PDF-фай
17.03.2015 Adobe анонсировала облачный продукт Adobe Document Cloud с новым Acrobat DC

вности, которые вызывает работа с документами. В сердце Document Cloud лежит совершенно новый Adobe Acrobat DC, который популяризует электронные подписи благодаря встроенной в решение бесплатно
11.09.2014 Adobe исправляет критические проблемы в Flash Player, задерживая обновления Reader и Acrobat

Adobe Systems выпустила критически важное системное обновление для Flash Player, которое исправляет 12 уязвимостей программы. Однако это заставило компанию отложить запланированные патчи для Reader и Acrobat на целую неделю. Обновления Flash Player, доступные для Windows, Mac и Linux, исправляют 9 разных недоработок, которые могут допустить дистанционное выполнение кода, и еще 3, которые мо
12.09.2013 Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player, Reader и Acrobat

Компания Adobe Systems выпустила обновления для Flash Player, Reader, Acrobat и Shockwave Player, призванные устранить критические уязвимости, позволяющие хакерам

19.02.2013 Обнаружены новые уязвимости нулевого дня в Adobe Reader и Adobe Acrobat

ктивности, эксплуатирующей новые уязвимости нулевого дня (CVE-2013-0640, CVE-2013-0641) в продуктах Adobe Reader и Adobe Acrobat XI и более ранних версий. Компания Adobe пока не выпустила испра
07.11.2012 Group-IB обнаружила уязвимость «нулевого дня» в Adobe Reader X/XI

Специалисты компании Group-IB обнаружили недокументированную ранее уязвимость в одном из популярных средств просмотра и работы с форматом PDF — Adobe Reader X/XI. Найденная уязвимость представляет особый интерес для киберпреступников, так как позволяет злоумышленникам с повышенным процентом успешной эксплуатации заражать вредоносными п
01.10.2012 Adobe выпустила Acrobat XI с поддержкой облачных сервисов

в течение 15 дней. С началом поставок продукта будет доступна бесплатная 30-дневная пробная версия Acrobat Pro; пробный доступ к облачным сервисам также доступен для Adobe EchoSign и Adobe For
19.07.2012 Adobe выпустила решение для создания профессионального обучающего контента eLearning Suite 6

учебные материалы будут выглядеть более выигрышно. Кроме того, законченный курс можно просмотреть в Adobe Reader. «В России дистанционное обучение стремительно набирает обороты, и это неудивите
16.12.2010 Adobe Acrobat X доступен на русском языке

ровать и управлять обновлениями, а также обеспечивать полное соответствие стандартам ISO в решениях Adobe Reader X и Acrobat X с поддержкой Microsoft SCCM и SCUP, отметили в Adobe. Сервис Adobe
17.11.2010 Новые решения Adobe Acrobat X доступны для заказа

ровать и управлять обновлениями, а также обеспечивать полное соответствие стандартам ISO в решениях Adobe Reader X и Acrobat X с поддержкой Microsoft SCCM и SCUP, утверждают в Adobe Systems. Ad
19.10.2010 Adobe представила семейство продуктов Acrobat X

Компания Adobe Systems представила семейство продуктов Adobe Acrobat X: Acrobat X Standard, Acrobat X Pro, Reader X и пакет Acrobat X
30.08.2010 Adobe Systems представит решения для работы в сфере HR на Trainings Expo

осква. В рамках мероприятия Adobe проведет презентации, посвященные основным возможностям продуктов Adobe Acrobat, Adobe LiveCycle HR и Adobe Connect, используемых для оптимизации рабочих проце
09.06.2010 Adobe пообещала не временить с «заплатками» для Flash Player, Reader и Acrobat

Компания Adobe System завтра, 10 июня, обещает выпустить обновление для Flash Player, а 29 июня – для Reader и Acrobat. Обновления устранят критические уязвимости нулевого дня, которые позволяют злоумышленникам получить контроль над компьютером жертвы. Запланированное на завтра обновление для Flash Play
07.06.2010 Во Flash Player и Adobe Reader найдены новые критические уязвимости

наружении критических уязвимостей в своем самом популярном программном обеспечении – Flash Player и Adobe Reader. Уязвимость нулевого дня затрагивает: Flash Player 10.0.45.2, наиболее свежую ве
20.04.2010 Adobe Reader, Flash и IE стали главными мишенями хакеров в 2009 г.

л Microsoft Windows Server Message Block 2, используемый преимущественно для совместного доступа к компьютерным ресурсам, стал основной мишенью хакеров в 2009 г. Второй по популярностью мишенью стали Adobe Reader и Flash Player, далее идут Internet Exporer 7 и компонент Windows MPEG2 ActiveX Control, сообщается в отчете Symantec. Примерная половина атак через веб-сайты была осуществлена пос
06.11.2009 Adobe выпустила Adobe Acrobat Connect Pro

s сегодня представила новую версию программного обеспечения для организации веб-конференций — Adobe Acrobat Connect Pro, призванного помочь предприятиям наладить коммуникации и взаимодействие м
15.06.2009 Adobe: аналог Google Docs начал зарабатывать деньги

Компания Adobe объявила о том, что ее сервис для создания, хранения и обмена документами Acrobat.com, который сегодня, 15 июня, выходит из статуса бета-версии, станет платным. Пользо
03.07.2008 Adobe Creative Suite 3.3 поступил в продажу

кциях Design Premium, Standard, Web Premium и Master Collection. В состав Creative Suite 3.3 входит Acrobat 9 Pro, объединяющий форматы Adobe Flash и PDF и вносящий многочисленные улучшения в п
03.06.2008 Adobe создала онлайн-редактор PDF

представлена новая версия программы для просмотра и редактирования документов в формате PDF — Adobe Acrobat 9. Главной особенностью нового Acrobat 9 является поддержка флэш-видео, благода
02.06.2008 Adobe запустила сервис Acrobat.com

Компания Adobe сегодня, 2 июня, объявила о запуске своего нового сайта Acrobat.com. Новый сервис позволяет пользователям создавать, хранить и обмениваться документа
02.06.2008 Adobe анонсировала Acrobat 9 с поддержкой флэш-видео

Adobe анонсировала выпуск новой версии Adobe Acrobat – программы для просмотра и редактирования документов в формте PDF. Главной осо
14.03.2008 В Adobe Acrobat Reader для Unix есть уязвимость

Adobe опубликовала сообщение об уязвимости в Acrobat Reader 8.1.2 для Unix. Вендор пишет, что эта уязвимость обусловлена ошибкой в скрипте acroread, предназначенном для запуска программы. Злоумышленник может «расширить» привилегии и измен
13.02.2008 Обновлению Adobe Reader предшествовал троян

Исследователи безопасности подтвердили, что уязвимость, обнаруженная недавно в ПО Adobe Reader, использовалась для распространения троянов, по крайней мере, в течении двух недель до выпуска обновления в прошлый четверг (7 февраля). Adobe подтвердила, что версия 8.1.2 Adob
07.02.2008 Adobe Reader 8.1.2: исправлены уязвимости

Adobe выпустила Adobe Reader 8.1.2, обновление программы, созданной для просмотра файлов формата PDF. Приложение позволяет пользователям просматривать, проверять и распечатывать Adobe PDF-файлы. Последняя верс
29.11.2007 MicroAdobe PDF Editor 6.8: новая версия PDF-редактора

Компания MicroAdobe Software выпустила новую версию PDF-редактора MicroAdobe PDF Editor. Программа позволяет создавать, редактировать и преобразовывать PDF-документы, а также вставлять и редактировать таблицы, изображения и гиперссылки. Помимо этого, MicroAdobe PDF E
23.10.2007 Adobe устранила критические уязвимости в Reader и Acrobat

Впервые о критической ошибке в Adobe Acrobat Standard, Professional, Adobe Reader до версии 8.1 включительно, Adobe Elements до версии 8.1 включительно и Adobe 3D
09.10.2007 Adobe в России выросла на 260%

е время уже относительно давно ведется локализация продуктов на русский язык (готовы Adobe Acrobat, Adobe Reader и Creative Suite), и началась локализация на украинский (готовы Adobe Acrobat, A
09.10.2007 Adobe подтвердила критическую уязвимость в Acrobat

отдельно или внутри браузера. Впервые о критической ошибке в Adobe Acrobat Standard, Professional, Adobe Reader до версии 8.1 включительно, Adobe Elements до версии 8.1 включительно и Adobe 3D
21.09.2007 Свежая критическая уязвимость в Adobe Acrobat: захват ПК через PDF-файл

Критическая уязвимость в Adobe Acrobat 8.1 была обнаружена исследователем Петко Петковым (Petko Petkov), участником гр
31.08.2007 Adobe Reader стал трояном

В обновление антивируса AVG от GRISoft, выпущенное на этой неделе, попало определение трояна SHueur-JXW, которое совпало с Adobe Acrobat Reader 7.0.9. GRISoft подтвердила ошибку и выпустила обновление, в котором ее устранила. Как сообщает The Register, антивирусные компании нередко выпускают определения вредоносных
31.05.2007 Adobe Acrobat 3D 8: больше возможностей для работы с CAD-файлами

Adobe Systems обновила Adobe Acrobat 3D – программное обеспечение, позволяющее вставлять в документы формата PDF трехмерны
17.04.2007 МГКБ объявил конкурс на поставку ПО

4 шт. Microsoft Office 2007 Enterprise, RUS, OLP - 1 шт. Mail Server - 1 шт. Traffic Inspector - 1 шт. Borland Delphi 2006 Enterprise - 1 шт. ABBYY FineReader 8.0 PRO, Corporate Edition, BOX - 1 шт. Adobe Acrobat 8.0 Professional - 1 шт. Adobe Photoshop CS2, RUS, BOX - 1 шт.

Публикаций - 393, упоминаний - 572

Adobe Acrobat и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1573 183
Microsoft Corporation 25264 86
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 41
Google LLC 12285 34
Apple Inc 12654 27
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 18
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 108 13
Oracle Corporation 6882 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 13
Sony 6636 13
IBM - International Business Machines Corp 9557 12
Intel Corporation 12550 12
Yahoo! 3710 12
ESET - ESET Software 1147 11
Acer Group - Acer Inc 2663 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 11
Amazon Inc - Amazon.com 3145 10
Samsung Electronics 10643 8
Meta Platforms - Facebook 4539 8
9034 8
X Corp - Twitter 2909 8
Dr.Web - Доктор Веб 1276 8
Red Hat 1346 8
Softline - Софтлайн 3285 8
Dropbox 512 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 7
Adobe Macromedia 218 6
Лаборатория 50 7 6
Nero AG - Ahead Software AG 54 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1597 6
Gen Digital - Avast Software 176 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4549 6
SAP SE 5440 6
Broadcom - VMware 2497 6
HP Inc. 5763 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 6
Trend Micro 629 6
F-Secure 211 6
Autodesk 622 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Carl Zeiss AG 304 5
Barnes & Noble 170 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1498 3
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 3
Почта России ПАО 2253 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 3
Лента - Сеть розничной торговли 2276 3
Газпром нефть 671 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Красный октябрь 33 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 2
Резонанс НПП 389 2
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 25 2
McDonald’s - Макдоналдс 203 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
DuPont - Дюпон 101 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Ferrari NV 157 1
Lockheed Martin 767 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 23 1
Toyota - Lexus 83 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 1
Алемар 9 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5269 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6297 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 4 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 87
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 70
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 68
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 68
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 49
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 45
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 30
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 27
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1912 27
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7679 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 24
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 24
Оцифровка - Digitization 4937 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 22
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 22
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 21
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1545 21
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 174
Microsoft Windows 16362 98
Adobe Photoshop 793 74
Microsoft Office 3967 70
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 51
Linux OS 10941 47
Mozilla Firefox - браузер 1919 42
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 36
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 553 36
Adobe Illustrator 136 33
Oracle Java - язык программирования 3336 33
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 32
Google Chrome - браузер 1651 28
Adobe InDesign 67 26
Google Android 14732 25
Microsoft Windows XP 2421 25
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 23
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 23
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 21
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 118 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 21
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 21
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 20
Opera Browser - Браузер 1034 20
Microsoft Outlook 1422 18
Apple macOS 2257 18
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 18
JavaScript - JS - язык программирования 1334 16
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 256 16
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 71 15
Microsoft Windows 2000 8663 14
Apple iOS 8270 14
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 14
Apple Safari - браузер 876 14
Corel WinZip - архиватор 53 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 13
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 77 12
Apache OpenOffice 484 11
Дергачева Светлана 54 7
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 6
Закоржевский Вячеслав 77 4
Ивченков Олег 19 4
Потапов Александр 29 3
Скляров Дмитрий 64 3
Гостев Александр 83 3
Черкашин Павел 38 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 3
Суслов Андрей 12 2
Камлюк Виталий 30 2
Шабанов Илья 60 2
Сергеев Иван 74 2
Карагиоз Владимир 6 2
Набоков Сергей 27 2
Борушевский Денис 37 2
Громова Екатерина 21 2
Жуков Виктор 11 2
Райю Кости 11 2
Webster Melissa - Вебстер Мелисса 7 2
Ибадов Дмитрий 2 2
Gupta Naresh - Гупта Нареш 3 2
Larry Page - Ларри Пейдж 195 2
Мельникова Анастасия 431 2
Арсентьев Андрей 75 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Панченко Иван 178 2
Кузнецов Максим 22 1
Никитин Сергей 95 1
Тарасов Арсений 44 1
Smith Brad - Смит Брэд 100 1
Веригин Илья 36 1
Шпак Василий 263 1
Гудилин Олег 30 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Зубарев Яков 24 1
Бочкин Александр 49 1
Каталов Александр 11 1
Голопяткин Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 50
Европа 24653 28
Япония 13556 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 21
Германия - Федеративная Республика 12948 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 14
Франция - Французская Республика 7983 14
Америка Латинская 1886 11
Украина 7800 11
Индия - Bharat 5710 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 9
Южная Корея - Республика 6868 8
Азия - Азиатский регион 5753 7
Бразилия - Федеративная Республика 2453 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 5
Казахстан - Республика 5811 5
Канада 4986 5
Италия - Итальянская Республика 4431 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 4
Европа Восточная 3123 4
Турция - Турецкая республика 2496 4
Нидерланды 3637 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 4
Америка - Американский регион 2189 4
Китай - Тайвань 4139 4
Иран - Исламская Республика Иран 1119 4
США - Калифорния 4776 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 4
Перу - Республика 287 3
Беларусь - Белоруссия 6043 3
Африка - Африканский регион 3573 3
Испания - Королевство 3762 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1070 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 23
Английский язык 6881 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 18
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 11
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 10
Ergonomics - Эргономика 1689 9
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 8
Энергетика - Energy - Energetically 5530 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 6
Web design - Веб-дизайн 118 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3162 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 8
The Register - The Register Hardware 1704 8
Computer Weekly 376 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 4
BleepingComputer - Издание 417 4
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 3
Silicon.com 364 3
NYT - The New York Times 1088 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 3
Reddit 361 3
Wikipedia - Википедия 590 3
Vnunet 224 2
InfoSync 35 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 2
DigiTimes - Издание 1326 2
The Washington Post 343 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2006 1
Securelist 26 1
Известия ИД 710 1
EE Times 160 1
Newsweek 39 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
New Scientist 1448 1
GeekWire 12 1
MIT Technology Review 65 1
CVE Details 3 1
ABC News 52 1
GigaOM 71 1
InformationWeek 241 1
DarkReading.com 105 1
heise online - heise security 122 1
MacWorld 134 1
Mercury Center 309 1
РС Рro 91 1
HPC.ru 117 1
allNetDevices 160 1
Bloomberg Businessweek 122 1
IDC - International Data Corporation 4943 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 5
NPD Group 140 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
Mercury Research 71 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 189 1
B2B International 50 1
NPD DisplaySearch 284 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Wainhouse Research 40 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
Redshift Research 7 1
Reuters Estimates 16 1
ABI Research 235 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 171 1
Fortune Global 500 287 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
University of California - Калифорнийский университет 100 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 23 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
ХНУВС - Харьковский национальный университет внутренних дел 1 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 219 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 16 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Pearson VUE 55 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
РАН ФНИСЦ ИСПИ - Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 3 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 6
Defcon 45 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
Связь-Экспокомм 113 1
LinuxWorld 52 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410637, в очереди разбора - 730934.
Создано именных указателей - 188138.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще