Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы PDF-редактора Master PDF Editor и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Сотрудничество расширяет экосистему отечественного ПО для бизнеса и предоставляет пользователям полноценный инструмент для работы с PDF-докум

Случайный «эникейщик» за пять минут решил проблему, над которой Microsoft и Adobe безуспешно бились неделями чил повторно, без программных перезагрузок. Это полностью решило проблему с установкой новой версии Adobe Acrobat, с которой неделями мучился его клиент. «И вот так клиент и служба поддержки Ad

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor Группа компаний «АЛМИ» и компания «Коде индастри» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». Master PDF Editor – многофункциональный редакто

Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения хакеры до сих пор применяют этот метод. «С марта 2022 г. мы наблюдаем постепенный всплеск процессов Adobe Acrobat Reader, пытающихся запросить, какие библиотеки DLL продукта безопасности загруж

«Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро» Лаборатория 50» – разработчика «Окуляр ГОСТ». «Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы, книги и журналы. Поддерживает встраиваемый формат ЭП CAdES (аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»). Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu, Debian, Fedora, Альт, Astra Linux, РОСА. Инструменты для рецензирования документов Okular позволяют вести зам

Подтверждена совместимость Master PDF Editor с «Ред ОС» Успешно завершено тестирование на совместимость программного обеспечения для работы с PDF-документами Master PDF Editor (от компании «Коде Индастри») с операционной системой «Ред ОС» (от компании «Ред Софт»). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Master PDF Editor – это многофункцион

Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом сделала умные инструменты для работы с PDF ещё более доступными. Теперь индивидуальную подписку на Acrobat Pro можно оформить со скидкой 33%. Познакомиться с возможностями продукта поможет 7-д

Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop бор патчей, в том числе для ошибки, которая позволяла запускать произвольный код в контексте пакета Adobe Reader. Эта уязвимость уже вовсю эксплуатируется злоумышленниками. Баг под индексом CVE

ESET обнаружила две уязвимости нулевого дня в программных продуктах Adobe и Microsoft Специалисты ESET обнаружили две новые, ранее неизвестные уязвимости в Adobe Reader и Microsoft Windows. Эксплойты, использующие «двойную уязвимость», были внедрены во вредоносный PDF-файл. В конце марта 2018 г. внимание специалистов ESET привлек необычный PDF-фай

Adobe анонсировала облачный продукт Adobe Document Cloud с новым Acrobat DC вности, которые вызывает работа с документами. В сердце Document Cloud лежит совершенно новый Adobe Acrobat DC, который популяризует электронные подписи благодаря встроенной в решение бесплатно

Adobe исправляет критические проблемы в Flash Player, задерживая обновления Reader и Acrobat Adobe Systems выпустила критически важное системное обновление для Flash Player, которое исправляет 12 уязвимостей программы. Однако это заставило компанию отложить запланированные патчи для Reader и Acrobat на целую неделю. Обновления Flash Player, доступные для Windows, Mac и Linux, исправляют 9 разных недоработок, которые могут допустить дистанционное выполнение кода, и еще 3, которые мо

Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player, Reader и Acrobat Компания Adobe Systems выпустила обновления для Flash Player, Reader, Acrobat и Shockwave Player, призванные устранить критические уязвимости, позволяющие хакерам

Обнаружены новые уязвимости нулевого дня в Adobe Reader и Adobe Acrobat ктивности, эксплуатирующей новые уязвимости нулевого дня (CVE-2013-0640, CVE-2013-0641) в продуктах Adobe Reader и Adobe Acrobat XI и более ранних версий. Компания Adobe пока не выпустила испра

Group-IB обнаружила уязвимость «нулевого дня» в Adobe Reader X/XI Специалисты компании Group-IB обнаружили недокументированную ранее уязвимость в одном из популярных средств просмотра и работы с форматом PDF — Adobe Reader X/XI. Найденная уязвимость представляет особый интерес для киберпреступников, так как позволяет злоумышленникам с повышенным процентом успешной эксплуатации заражать вредоносными п

Adobe выпустила Acrobat XI с поддержкой облачных сервисов в течение 15 дней. С началом поставок продукта будет доступна бесплатная 30-дневная пробная версия Acrobat Pro; пробный доступ к облачным сервисам также доступен для Adobe EchoSign и Adobe For

Adobe выпустила решение для создания профессионального обучающего контента eLearning Suite 6 учебные материалы будут выглядеть более выигрышно. Кроме того, законченный курс можно просмотреть в Adobe Reader. «В России дистанционное обучение стремительно набирает обороты, и это неудивите

Adobe Acrobat X доступен на русском языке ровать и управлять обновлениями, а также обеспечивать полное соответствие стандартам ISO в решениях Adobe Reader X и Acrobat X с поддержкой Microsoft SCCM и SCUP, отметили в Adobe. Сервис Adobe

Новые решения Adobe Acrobat X доступны для заказа ровать и управлять обновлениями, а также обеспечивать полное соответствие стандартам ISO в решениях Adobe Reader X и Acrobat X с поддержкой Microsoft SCCM и SCUP, утверждают в Adobe Systems. Ad

Adobe представила семейство продуктов Acrobat X Компания Adobe Systems представила семейство продуктов Adobe Acrobat X: Acrobat X Standard, Acrobat X Pro, Reader X и пакет Acrobat X

Adobe Systems представит решения для работы в сфере HR на Trainings Expo осква. В рамках мероприятия Adobe проведет презентации, посвященные основным возможностям продуктов Adobe Acrobat, Adobe LiveCycle HR и Adobe Connect, используемых для оптимизации рабочих проце

Adobe пообещала не временить с «заплатками» для Flash Player, Reader и Acrobat Компания Adobe System завтра, 10 июня, обещает выпустить обновление для Flash Player, а 29 июня – для Reader и Acrobat. Обновления устранят критические уязвимости нулевого дня, которые позволяют злоумышленникам получить контроль над компьютером жертвы. Запланированное на завтра обновление для Flash Play

Во Flash Player и Adobe Reader найдены новые критические уязвимости наружении критических уязвимостей в своем самом популярном программном обеспечении – Flash Player и Adobe Reader. Уязвимость нулевого дня затрагивает: Flash Player 10.0.45.2, наиболее свежую ве

Adobe Reader, Flash и IE стали главными мишенями хакеров в 2009 г. л Microsoft Windows Server Message Block 2, используемый преимущественно для совместного доступа к компьютерным ресурсам, стал основной мишенью хакеров в 2009 г. Второй по популярностью мишенью стали Adobe Reader и Flash Player, далее идут Internet Exporer 7 и компонент Windows MPEG2 ActiveX Control, сообщается в отчете Symantec. Примерная половина атак через веб-сайты была осуществлена пос

Adobe выпустила Adobe Acrobat Connect Pro s сегодня представила новую версию программного обеспечения для организации веб-конференций — Adobe Acrobat Connect Pro, призванного помочь предприятиям наладить коммуникации и взаимодействие м

Adobe: аналог Google Docs начал зарабатывать деньги Компания Adobe объявила о том, что ее сервис для создания, хранения и обмена документами Acrobat.com, который сегодня, 15 июня, выходит из статуса бета-версии, станет платным. Пользо

Adobe Creative Suite 3.3 поступил в продажу кциях Design Premium, Standard, Web Premium и Master Collection. В состав Creative Suite 3.3 входит Acrobat 9 Pro, объединяющий форматы Adobe Flash и PDF и вносящий многочисленные улучшения в п

Adobe создала онлайн-редактор PDF представлена новая версия программы для просмотра и редактирования документов в формате PDF — Adobe Acrobat 9. Главной особенностью нового Acrobat 9 является поддержка флэш-видео, благода

Adobe запустила сервис Acrobat.com Компания Adobe сегодня, 2 июня, объявила о запуске своего нового сайта Acrobat.com. Новый сервис позволяет пользователям создавать, хранить и обмениваться документа

Adobe анонсировала Acrobat 9 с поддержкой флэш-видео Adobe анонсировала выпуск новой версии Adobe Acrobat – программы для просмотра и редактирования документов в формте PDF. Главной осо

В Adobe Acrobat Reader для Unix есть уязвимость Adobe опубликовала сообщение об уязвимости в Acrobat Reader 8.1.2 для Unix. Вендор пишет, что эта уязвимость обусловлена ошибкой в скрипте acroread, предназначенном для запуска программы. Злоумышленник может «расширить» привилегии и измен

Обновлению Adobe Reader предшествовал троян Исследователи безопасности подтвердили, что уязвимость, обнаруженная недавно в ПО Adobe Reader, использовалась для распространения троянов, по крайней мере, в течении двух недель до выпуска обновления в прошлый четверг (7 февраля). Adobe подтвердила, что версия 8.1.2 Adob

Adobe Reader 8.1.2: исправлены уязвимости Adobe выпустила Adobe Reader 8.1.2, обновление программы, созданной для просмотра файлов формата PDF. Приложение позволяет пользователям просматривать, проверять и распечатывать Adobe PDF-файлы. Последняя верс

MicroAdobe PDF Editor 6.8: новая версия PDF-редактора Компания MicroAdobe Software выпустила новую версию PDF-редактора MicroAdobe PDF Editor. Программа позволяет создавать, редактировать и преобразовывать PDF-документы, а также вставлять и редактировать таблицы, изображения и гиперссылки. Помимо этого, MicroAdobe PDF E

Adobe устранила критические уязвимости в Reader и Acrobat Впервые о критической ошибке в Adobe Acrobat Standard, Professional, Adobe Reader до версии 8.1 включительно, Adobe Elements до версии 8.1 включительно и Adobe 3D

Adobe в России выросла на 260% е время уже относительно давно ведется локализация продуктов на русский язык (готовы Adobe Acrobat, Adobe Reader и Creative Suite), и началась локализация на украинский (готовы Adobe Acrobat, A

Adobe подтвердила критическую уязвимость в Acrobat отдельно или внутри браузера. Впервые о критической ошибке в Adobe Acrobat Standard, Professional, Adobe Reader до версии 8.1 включительно, Adobe Elements до версии 8.1 включительно и Adobe 3D

Свежая критическая уязвимость в Adobe Acrobat: захват ПК через PDF-файл Критическая уязвимость в Adobe Acrobat 8.1 была обнаружена исследователем Петко Петковым (Petko Petkov), участником гр

Adobe Reader стал трояном В обновление антивируса AVG от GRISoft, выпущенное на этой неделе, попало определение трояна SHueur-JXW, которое совпало с Adobe Acrobat Reader 7.0.9. GRISoft подтвердила ошибку и выпустила обновление, в котором ее устранила. Как сообщает The Register, антивирусные компании нередко выпускают определения вредоносных

Adobe Acrobat 3D 8: больше возможностей для работы с CAD-файлами Adobe Systems обновила Adobe Acrobat 3D – программное обеспечение, позволяющее вставлять в документы формата PDF трехмерны