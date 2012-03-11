е вендоры – в том числе и компания LG, производящая как простые смартфоны за 300 евро, так и примитивные мобильные телефоны ценою в несколько десятков долларов. Слово «стиль» в контексте видения LG и Prada Разумеется, стильный смартфон не может быть развеселым, как новогодняя елка: никаких «разных цветовых решений» или зайчиков на коробке. Универсальный цвет, который подходит практически ко

Позолта - теперь Prada! Странно, что это случилось лишь сейчас, потому что такой телефон, как Prada мог бы продаваться в золотом исполнении буквально с самого начала. Тем не менее, произошло это только сейчас, и скоро на прилавках появятся вот такие мобильники по цене порядка $1000.