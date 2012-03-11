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Prada


11.03.2012 Обзор LG Prada 3.0 P940: идеальный смартфон для траура метросексуала

е вендоры – в том числе и компания LG, производящая как простые смартфоны за 300 евро, так и примитивные мобильные телефоны ценою в несколько десятков долларов. Слово «стиль» в контексте видения LG и Prada Разумеется, стильный смартфон не может быть развеселым, как новогодняя елка: никаких «разных цветовых решений» или зайчиков на коробке. Универсальный цвет, который подходит практически ко
15.12.2011 LG Prada 3.0: тонкий смартфон с 4,3-дюймовым сенсорным экраном

Компания LG Electronics и производитель модной одежды и аксессуаров Prada анонсировали новую модель мобильного устройства, созданного совместными усилиями, - смартфона LG Prada 3.0. LG Prada 3.0 оснащен 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешение
28.12.2009 Новая LG PRADA будет "гуглофоном"?

Появились слухи, что компания LG выпустит новую линейку имиджевых телефонов PRADA. Среди них появится "гуглофон", предположительное имя которому будет LG PRADA 3. Согласно информации, это будет QWERTY-девайс, разработанный под CDMA-оператора Sprint (США). Неизве
15.01.2008 LG обновил сенсорный мобильник KE850 Prada

Компания LG Electronics представила новый, обновленный мобильник с сенсорным экраном KE850 Prada. Новое устройство выполнено в корпусе серебристого цвета и включает экранную клавиатуру стандарта QWERTY для набора SMS-сообщений и сообщений электронной почты, сообщает Unwired View. Апп
24.08.2007 Позолта - теперь Prada!

Странно, что это случилось лишь сейчас, потому что такой телефон, как Prada мог бы продаваться в золотом исполнении буквально с самого начала. Тем не менее, произошло это только сейчас, и скоро на прилавках появятся вот такие мобильники по цене порядка $1000.
12.07.2007 Телефон LG Prada выходит на российский рынок

Компания LG Electronics объявляет о появлении на российском рынке первого мобильного телефона с полностью сенсорным экраном – LG Prada. Аппарат предназначен для работы в сетях GSM/EDGE (900/1800/1900 МГц) и выполнен в строгом корпусе черного цвета толщиной 12 мм. На фоне конкурентов устройство явно выделяет большой сенсо
05.03.2007 Дата запуска LG Prada подтверждена

Корейская LG родтвердила, что выпустит свой самый ожидаемый телефон Prada уже в марте, причем менее, чем через три недели. Однако появится ли он быстро в Европе - большой вопрос.
16.02.2007 LG работает над Prada 2 со встроенным ТВ-тюнером

LG Electronics работает над следующей версией телефона LG KE850 (Prada), которая будет оснащена выдвижной антенной и DMB-приемником, позволяющим просматривать на телефоне каналы мобильного телевидения, сообщает один из зарубежных источников. LG Prada

09.02.2007 Prada использует Windows Mobile 6?

  По слухам, новый топовый смартфон Prada от LG будет использовать в качестве ОС, новую Windows Mobile 6, которую пользователи смогут увидеть в ближайший понедельник. Шаг, без сомнения, вполне своевременный и логичный.
19.01.2007 LG выпустила новый телефон Prada

ая компания LG Electronics заявила о выпуске нового мобильного телефона, оснащенного бескнопочным сенсорным экраном, напоминающим экран Apple iPhone. Телефон поступит в продажу в следующем месяце. LG Prada Phone LG Prada Phone выпускается в содружестве с итальянским брендом. Телефон появится у дилеров и в магазинах Prada в конце февраля по $780 в Британии, Франции, Германии и 
15.12.2006 Мобильный телефон от Prada: скоро в России

икальные эксклюзивные изделия. Но, зачастую, такого рода сотрудничество ограничивается размещением на корпусе изделия дизайнерского логотипа и украшения устройства драгоценными камнями. Случай с LG и Prada — исключение. Компании заявляют, что созданием телефона занимались совместно с нуля. Новый телефон, плод сотрудничества компаний Prada и LG Electronics, будет сочетать передов
12.12.2006 LG и Prada будут делать мобильники вместе

  Представители таких, казалось бы, разных компаний, как LG и Prada объявили, что собираются создавать мобильники совместно. Технологии будет поставлять LG, а дизайном, соответственно, займутся те, кто им занимается уже давно. Первые модели должны появитс

Публикаций - 55, упоминаний - 55

Prada и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3625 30
Apple Inc 12184 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 11
Samsung Electronics 10308 9
Lenovo Motorola 3503 7
Sony 6556 6
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 6
IBM - International Business Machines Corp 9453 5
Philips 2058 5
Google LLC 11867 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 5
Hitachi - Хитачи 1466 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 4
Microsoft Corporation 24719 3
Toshiba Corporation 2934 3
HTC Corporation 1500 3
Yandex - Яндекс 7499 3
SAP SE 5303 2
Accenture plc 682 2
Oracle Corporation 6728 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 407 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 2
Zebra Technologies 145 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Vertu 117 2
IBM Life Sciences 5 2
Сенсорные технологии 28 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 45 2
Oracle Siebel Systems 508 2
Zebra Technologies - Psion Teklogix 18 2
Silterra Malaysia 5 2
МегаФон 9052 1
Amazon Inc - Amazon.com 3025 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
Intel Corporation 12239 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 10
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 10
Tesco 82 10
United Colors of Benetton 38 10
Michelin - Мишлен 32 8
Delta Air Lines - авиакомпания 88 8
Gucci - Дом моды Гуччи 33 6
Лента - Сеть розничной торговли 2101 4
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 21 4
Costco Wholesale Corporation 28 4
LVMH Louis Vuitton 23 3
Carl Zeiss AG 304 2
Nike 187 2
KupiVip - Приват Трэйд 81 2
Swarovski AG 73 2
eBay Inc 1622 1
Adidas - Адидас 162 1
BMW Group 452 1
Visa International 1952 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Coca-Cola Company 254 1
EPIC Telecom Invest 203 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Merrill Lynch 433 1
Ferrari NV 157 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 8 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Grundig 41 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 1
Valentino S.p.A 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
PVH Corp - Calvin Klein 18 1
Roberto Cavalli 5 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 2
Судебная власть - Judicial power 2323 1
Районные суды РФ 65 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24415 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12561 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5686 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12616 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 10
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 10
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3480 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20955 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25648 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7358 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9708 8
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1432 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7957 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2349 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3796 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7692 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13901 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14495 6
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 171 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1497 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9259 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2807 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10045 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13998 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4828 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 4
Наушники - Headphones 4056 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 13
Google Android 14121 7
Nokia Symbian OS 1400 6
Nokia Nseries 537 5
Яндекс.Маркет 973 4
Apple iPod 1537 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 4
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 4
Procter&Gamble - Gillette 38 4
Samsung SGH - серия смартфонов 171 4
Microsoft Windows 15781 4
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 77 4
Microsoft Office 3770 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Nvidia Optimus 184 3
Google QuickOffice 53 3
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 72 3
Microsoft Windows Mobile 6 250 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 357 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Microsoft Edge - браузер 1998 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 2
Apple Safari - браузер 859 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Office Word 782 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 363 2
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 2
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 2
Sony Walkman 285 2
HTC Touch - серия смартфонов 70 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 2
Philips Luxeon 9 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 2
Carl Zeiss Vario-Tessar 45 2
LG Chocolate 12 2
Apple iPad 3873 1
Linux OS 10079 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 4
Кожевников Алексей 66 3
Сорокин Андрей 23 3
Холязников Владимир 14 2
Симонов Игорь 102 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 25 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
Ottenberg Karsten - Оттенберг Карстен 2 2
Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 1
Дарбинян Саркис 37 1
Галеев Сергей 32 1
Beard Chris - Крис Берд 13 1
Долгов Владимир 59 1
Greenberg Daniel - Гринберг Дэниэл 1 1
Демидов Михаил 133 1
Репьева Алина 9 1
Ahn Skott - Ан Скотт 5 1
Вербова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 16
Южная Корея - Республика 6685 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 14
Европа 21841 11
Франция - Французская Республика 7871 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 9
Япония 13326 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 6
Финляндия - Финляндская Республика 3615 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17227 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 4
Германия - Федеративная Республика 12733 4
Азия - Азиатский регион 5574 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 3
Италия - Итальянская Республика 4366 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5210 3
США - Нью-Йорк 3102 2
США - Калифорния 4635 2
Малайзия 871 2
США - Флорида 767 2
Италия - Милан 161 2
США - Джорджия - Атланта 257 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 2
Китай - Тайвань 4010 2
США - Арканзас 56 2
Армения - Республика 2300 1
Сингапур - Республика 1863 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Великобритания - Лондон 2390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Украина 7643 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 553 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Абхазия - Республика 172 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 15
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 936 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1676 7
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 191 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2759 5
Fashion industry - Индустрия моды 245 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6982 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1184 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11037 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5223 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4711 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5004 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2401 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 351 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7696 2
Английский язык 6687 2
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1096 2
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1522 2
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Зоология - наука о животных 2660 2
Физика - Силы Ван-дер-Ваальса - Вандерваальсовы силы - силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль 18 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1642 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3569 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4897 1
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Silicon.com 364 4
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San Francisco Chronicle 29 2
The Verge - Издание 563 1
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Cosmopolitan 25 1
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CeBIT 612 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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