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Prada
|11.03.2012
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Обзор LG Prada 3.0 P940: идеальный смартфон для траура метросексуала
е вендоры – в том числе и компания LG, производящая как простые смартфоны за 300 евро, так и примитивные мобильные телефоны ценою в несколько десятков долларов. Слово «стиль» в контексте видения LG и Prada Разумеется, стильный смартфон не может быть развеселым, как новогодняя елка: никаких «разных цветовых решений» или зайчиков на коробке. Универсальный цвет, который подходит практически ко
|15.12.2011
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LG Prada 3.0: тонкий смартфон с 4,3-дюймовым сенсорным экраном
Компания LG Electronics и производитель модной одежды и аксессуаров Prada анонсировали новую модель мобильного устройства, созданного совместными усилиями, - смартфона LG Prada 3.0. LG Prada 3.0 оснащен 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешение
|28.12.2009
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Новая LG PRADA будет "гуглофоном"?
Появились слухи, что компания LG выпустит новую линейку имиджевых телефонов PRADA. Среди них появится "гуглофон", предположительное имя которому будет LG PRADA 3. Согласно информации, это будет QWERTY-девайс, разработанный под CDMA-оператора Sprint (США). Неизве
|15.01.2008
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LG обновил сенсорный мобильник KE850 Prada
Компания LG Electronics представила новый, обновленный мобильник с сенсорным экраном KE850 Prada. Новое устройство выполнено в корпусе серебристого цвета и включает экранную клавиатуру стандарта QWERTY для набора SMS-сообщений и сообщений электронной почты, сообщает Unwired View. Апп
|24.08.2007
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Позолта - теперь Prada!
Странно, что это случилось лишь сейчас, потому что такой телефон, как Prada мог бы продаваться в золотом исполнении буквально с самого начала. Тем не менее, произошло это только сейчас, и скоро на прилавках появятся вот такие мобильники по цене порядка $1000.
|12.07.2007
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Телефон LG Prada выходит на российский рынок
Компания LG Electronics объявляет о появлении на российском рынке первого мобильного телефона с полностью сенсорным экраном – LG Prada. Аппарат предназначен для работы в сетях GSM/EDGE (900/1800/1900 МГц) и выполнен в строгом корпусе черного цвета толщиной 12 мм. На фоне конкурентов устройство явно выделяет большой сенсо
|05.03.2007
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Дата запуска LG Prada подтверждена
Корейская LG родтвердила, что выпустит свой самый ожидаемый телефон Prada уже в марте, причем менее, чем через три недели. Однако появится ли он быстро в Европе - большой вопрос.
|16.02.2007
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LG работает над Prada 2 со встроенным ТВ-тюнером
LG Electronics работает над следующей версией телефона LG KE850 (Prada), которая будет оснащена выдвижной антенной и DMB-приемником, позволяющим просматривать на телефоне каналы мобильного телевидения, сообщает один из зарубежных источников. LG Prada
|09.02.2007
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Prada использует Windows Mobile 6?
По слухам, новый топовый смартфон Prada от LG будет использовать в качестве ОС, новую Windows Mobile 6, которую пользователи смогут увидеть в ближайший понедельник. Шаг, без сомнения, вполне своевременный и логичный.
|19.01.2007
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LG выпустила новый телефон Prada
ая компания LG Electronics заявила о выпуске нового мобильного телефона, оснащенного бескнопочным сенсорным экраном, напоминающим экран Apple iPhone. Телефон поступит в продажу в следующем месяце. LG Prada Phone LG Prada Phone выпускается в содружестве с итальянским брендом. Телефон появится у дилеров и в магазинах Prada в конце февраля по $780 в Британии, Франции, Германии и
|15.12.2006
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Мобильный телефон от Prada: скоро в России
икальные эксклюзивные изделия. Но, зачастую, такого рода сотрудничество ограничивается размещением на корпусе изделия дизайнерского логотипа и украшения устройства драгоценными камнями. Случай с LG и Prada — исключение. Компании заявляют, что созданием телефона занимались совместно с нуля. Новый телефон, плод сотрудничества компаний Prada и LG Electronics, будет сочетать передов
|12.12.2006
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LG и Prada будут делать мобильники вместе
Представители таких, казалось бы, разных компаний, как LG и Prada объявили, что собираются создавать мобильники совместно. Технологии будет поставлять LG, а дизайном, соответственно, займутся те, кто им занимается уже давно. Первые модели должны появитс
Prada и организации, системы, технологии, персоны:
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