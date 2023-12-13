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RFID Radio-frequency identification Радиочастотная идентификация Радиометки ISO/IEC 18000, 14443 стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия



13.12.2023 Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование»

тегратором комплексного оснащения образовательных организаций, поставил специализированное решение «RFID инвентаризация» для моментального учета школьного инвентаря в пять новых школ Калужской,
28.11.2023 RFID-метки S-Tag 3D Plus помогают с ремонтом вагонов

Радиометки S-Tag 3D Plus российского разработчика и производителя RFID-меток группы компаний «Силтэк» применяются в качестве элемента автоматизированной систем
24.11.2023 ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11

и промышленного интернета вещей, объявляет о старте продаж на российском рынке нового стационарного UHF RFID-считывателя Chainway U300. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. U300 - стаци
23.11.2023 Столичная компания будет поставлять RFID-продукцию для проекта по сохранению редких видов животных

Столичная компания ISBC займется выпуском и поставкой RFID-продукции для чипирования животных, рожденных от суррогатных самок путем экстракорпораль
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway

ратор «Сканпорт» сообщают о завершении проекта по внедрению мобильного решения с использованием UHF RFID технологии для учета и отслеживания материально-технических ценностей в девелоперской ко
13.10.2023 «Силтэк» запустила в серийное производство миниатюрную корпусную RFID-метку S-Tag 3D Micro

Российский разработчик и производитель RFID-меток группа компаний «Силтэк» запустила в серийное производство миниатюрную корпусную R
01.08.2023 Hochland завершила испытания технологии RFID для автоматизации производственной логистики

Hochland провела успешные испытания применимости технологии радиочастотной идентификации (RFID) для автоматизации прослеживания тары на производстве. Пилотный проект подтвердил, что технология подходит для настройки системы MES. Цифровым промышленным интегратором выступила Prof-IT G
30.06.2023 ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных

Группа компаний ISBC расширила линейку RFID-продукции для идентификации домашних животных стильными медальонами-адресниками Vettag.

27.02.2023 4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила более 4500 школьных карт на чипах Микрона для учащихс
12.01.2023 Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур»

ли в нефтехимической компании российское решение для учета имущества и инвентаризации с применением RFID-технологии. В результате клиент смог сократить временные и трудовые затраты на рутинные

08.12.2022 ISBC расширила линейку корпусированных меток

Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect дл
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале

дуктов автоматической идентификации и сбора данных, сообщает о завершении проекта по маркировке UHF RFID метками 20 тыс. особей оленей в трех западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа
10.10.2022 Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами

соглашение с группой компаний «Силтэк» – первым серийным российским производителем корпусированных RFID-меток. Партнерство нацелено на реализацию совместных проектов по автоматизации бизнес-пр
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных кар
15.07.2022 ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC и NewPay — социально-финансовая сеть для компаний малого и средн
17.05.2022 Насколько безопасны кошельки с RFID-защитой

Кошельки с RFID-защитой нужны, чтобы никто не смог украсть информацию с вашей банковской карты или пропу
06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря

ской зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» – представил специализированное решение «RFID инвентаризация для образовательных учреждений», которое обеспечит моментальный учет школ
31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему

Оценка RFID по баллам Минпромторг предложил внести смарт-карты и RFID-сканы в разработанную м
04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»

изацию основных средств и инженерного оборудования на обслуживаемых объектах с коробочным решением «RFID инвентаризация» «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники. Реше
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла

особой экономической зоны Москвы компания «Микрон» разработала и запустила в серийное производство RFID-метки для маркировки металла. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и
12.02.2021 «Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке

нвентаризация объектов МАФ в Москве производится с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID). RFID-метки S-Tag 3D производства ГК «Силтэк» были установлены на элементах детс
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID

ess Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система включает в себя

10.12.2020 «Микрон» начал серийное производство новой RFID-метки для «умного шлагбаума»

дство более 30 новых изделий и модификаций, в продуктовой линейке фабрики более 200 видов различных RFID-меток. В настоящее время RFID-продукция «Микрона» успешно применяется для различных зада
13.11.2020 «Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон»

заводе технических газов «Артон» (г. Тула). Система NeoCRM, построенная с использованием технологии RFID, позволяет контролировать весь цикл операций с ГБО; вести базу данных клиентов, учет вза
30.10.2020 «Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах

очереди в часы пик и разгрузил сотрудников для работы в зале. Безопасность процесса поддерживается RFID-технологиями, которые использует ритейлер. Французская сеть активно модернизирует ИТ-инф
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки

CNews: Александр, RFID-автоматизация еще несколько лет назад считалась важным трендом, а теперь воспринимается

02.09.2020 «Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе

дущий российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявила о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслежива
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ)

ект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявляет о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслежив
06.08.2020 ГК «Силтэк» открыла новое RFID-направление

ериальных ценностей. К счастью, российские компании постепенно перенимают их опыт и внедряют у себя RFID-системы, которые сейчас не имеют себе равных по скорости обработки процессов, характерны
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ

ект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявил о завершении пилотного проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и

22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18%

руппы компаний составила 11 749 млн. рублей, что на 18% выше аналогичного показателя 2018 года. Основными драйверами роста выручки стали продажи микросхем промышленного применения, продажи в сегменте RFID и интернета вещей, экспортные продажи, в том числе за счет реализации новых изделий, запущенных в серийное производство. Величина чистых активов предприятия составила 9 572 млн. рублей и у
20.05.2020 В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений

льной защиты (СИЗ). В основе программно-аппаратной платформы заложено использование радиочастотных (RFID) меток, на разработке, производстве и поставках которых специализируется «РСТ-Инвент». О
06.05.2020 «Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами

вый к монтажу на объекте идентификации, не нужно тратить усилия по подбору крепежных средств. Новая RFID-метка может быть использована для маркировки транспортных средств, промышленного и склад
14.04.2020 Максим Селиванов, «Силтэк» -

Популярность RFID-меток в России продиктована необходимостью тотальной маркировки

от средств индивидуальной защиты. Конечно, речь идет об использовании радиочастотной идентификации (RFID) как одного из элементов интегрированной ИТ-системы. В 2019 году сформировалось много за
10.04.2020 ГК «Силтэк» разработала новый программный продукт для работы с RFID

ств индивидуальной защиты персонала и дополнительного контроля периметра помещений с использованием RFID-меток. Данное решение уже применяется в различных отраслях экономики.
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная

20.01.2020 Радиочастотная идентификация

Радиочастотная идентификация, технология RFID – это технология, использующая радиочастотное электромагнитное излучение для чтения и за
26.12.2019 «Октрон» будет поставлять на российский рынок RFID-принтеры Postek

аключил договор о дистрибуции с производителем принтеров этикеток и бирок с поддержкой штрихкодов и RFID-кодирования – компанией Postek Technology. Postek Technology была основана в 1998 г. в г
26.12.2019 Решение Ростеха уменьшит очереди в супермаркетах

троника» госкорпорации Ростех создал комплексное решение «Умный магазин», основанное на технологиях RFID. Оно позволяет автоматически регистрировать все товары, которые покупатель берет с полки
26.11.2019 «Айтипроект» выпустила мобильные решения для работы с RFID

«Айтипроект» объявила о создании мобильных программных решений, позволяющих отслеживать жизненный цикл продукта от производства до списания с использованием ручных мобильных RFID-считывателей, работающих под управлением ОС Android. Комплекс программных продуктов включает следующие мобильные приложения: Mobile Tracking, Mobile Logistics и Mobile Asset. Mobile Tracki

Публикаций - 1044, упоминаний - 2039

RFID и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1371 107
IBM - International Business Machines Corp 9353 74
SAP SE 5128 61
Microsoft Corporation 24125 55
Ситроникс - Sitronics 1201 52
7715 39
Intel Corporation 11931 34
Oracle Corporation 6533 33
Cisco Systems 5018 29
Lenovo Motorola 3492 28
АФК Система ПАО 1773 26
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 55 25
Zebra Technologies 142 25
Google LLC 11425 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3071 23
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 406 23
Philips 2039 21
Amazon Inc - Amazon.com 2913 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10984 20
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 24 19
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 239 18
Apple Inc 11697 17
АйТи 1336 17
Zebra - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 17
HP Inc. 5629 17
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 370 16
Motorola Solutions 104 16
Ростелеком 10788 16
Siemens AG - Siemens Group 2563 15
Силтэк ГК 16 15
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 300 14
Крок - Croc 1764 14
Samsung Electronics 10000 13
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 62 13
Motorola Inc 1137 13
Hitachi - Хитачи 1459 12
ДОК 810 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5644 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2630 12
ITProject - АйТиПроект 13 11
Walmart - Wal-Mart Stores 372 39
Tesco 81 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 945 23
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 18
Лента - Сеть розничной торговли 1917 17
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 17
НСПК - Национальная система платежных карт 741 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6620 13
X5 Group - Перекрёсток 496 13
United Colors of Benetton 38 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 764 12
РЖД - Российские железные дороги 1801 12
Почта России ПАО 2012 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1858 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2047 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 11
Auchan Holding - Ашан Ритейл 264 10
Prada 52 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 413 10
Michelin - Мишлен 31 9
Visa International 1927 9
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2637 8
Альфа-Банк 1691 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 813 8
Окей - О'Кей - Гипермаркет 202 7
Открытие ФК - Банк Открытие 526 7
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1055 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 452 7
Kickstarter 127 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 7
Спортмастер - Sportmaster 172 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 6
Дикси - Сеть магазинов 144 6
Лента - Утконос 173 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 408 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 741 47
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Microsoft Windows 2000 8659 12
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 10
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Microsoft Windows 10 1639 10
Элемент ГК - Микрон RFID 12 10
Apple iPhone 6 4862 10
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ITProject RFID Server 8 8
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Чубайс Анатолий 209 13
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Гребенник Александр 6 6
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Orwell George - Оруэлл Джордж 24 6
Козырь Сергей 32 5
Потапенко Дмитрий 18 5
Писаревский Алексей 6 5
Заржецкий Александр 35 5
Коптелов Андрей 109 5
Груздев Сергей 45 4
Натрусов Артем 252 4
Караева Ольга 12 4
Кожемякин Никита 4 4
Собянин Сергей 309 4
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Андреев Максим 36 4
Майоров Дмитрий 10 4
Шарак Андрей 44 4
Рахманов Александр 23 4
Маликин Андрей 11 4
Кулиш Александр 12 4
Реймер Денис 54 4
Суворов Андрей 41 4
Киреев Иван 31 4
Рейнгольд Леонид 9 4
Кирьянова Александра 109 4
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Россия - РФ - Российская федерация 134241 516
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51055 193
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Европа 21425 96
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16133 52
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Computer Weekly 374 9
New Scientist 1447 7
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CNews RND - R&D.CNews 2273 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1581 5
Phys.org 972 5
9to5Mac 70 5
9to5Google 47 4
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AP - Associated Press 1995 4
PR Newswire 56 3
ABC News 51 3
Vnunet 224 3
BleepingComputer - Издание 279 3
The Register 1514 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 3
TAdviser - Центр выбора технологий 359 2
Variety 23 2
Ars Technica 405 2
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NYT - The New York Times 1013 2
VNUNet.com 214 2
Defensetech 47 2
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Nikkei BP - AsiaBizTech 155 2
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VentureBeat 90 1
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 209 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 723 6
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 791 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 275 3
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IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 3
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 19 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 304 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 2
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 70 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 367 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 2
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 111 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 44 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 229 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 2
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 6 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 260 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1410 1
РАН ИКТИ - Институт конструкторско-технологической информатики Российской Академии Наук 2 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 135 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1915 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 997 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2278 8
CeBIT 611 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1164 8
День молодёжи - 27 июня 740 4
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 38 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 3
CNews FORUM Кейсы 168 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 2
CNews AWARDS - награда 452 2
Black Hat - Конференция 77 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 2
МТС Телеком Идея 52 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 55 2
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
Infosecurity - выставка 63 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Oracle OpenWorld 65 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 120 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 521 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Electrolux Design Lab 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
MIPS Securika 4 1
Docflow 146 1
Defcon 44 1
Cisco Connect 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
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