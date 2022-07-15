ISBC и NewPay запустили новый сервис для бесконтактной оплаты смартфоном товаров и услуг

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC и NewPay — социально-финансовая сеть для компаний малого и среднего бизнеса, запустили инновационный продукт для малого и среднего бизнеса, позволяющий увеличить долю безналичных платежей с помощью Системы быстрых платежей (СБП) до 80% и при этом существенно экономить на комиссии банков и повысить качество обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Решение представляет собой дизайнерскую табличку для торговых точек, в которую помимо напечатанного QR-кода встроен NFC-чип, позволяющий еще быстрее оплачивать услуги или товары привычным способом – через смартфон.

«Система быстрых платежей уже активно используется компаниями для оплаты товаров и услуг в интернете. NewPay одними из первых стал развивать эту технологию в офлайне, предоставляя простое и быстрое подключение малого и среднего бизнеса ко всем возможностям, которые дает СБП, – сказал Иван Бортник, генеральный директор NewPay. – Мы видим и заинтересованность бизнеса и востребованность такой технологии среди пользователей. За первые три месяца после введения табличек с NFC бизнес получил платежи на сумму более 150 млн руб. Рост объема платежей от месяца к месяцу +50%».

«Компания ISBC имеет большой опыт в производстве RFID-продукции с уникальными переменными данными и способна обеспечить выпуск от сотен тысяч до нескольких миллионов табличек в месяц в зависимости от выбранной технологии производства. Мы видим большие перспективы в развитии бесконтактных способов оплаты и постоянно ищем новые решения и подходы совместно с партнерами, которые позволят сделать систему быстрых платежей более удобной», – отметил Андрей Еременко, директор департамента банковских проектов компании ISBC.

Таблички производятся на заводе ISBC в Зеленограде, где не только происходит встраивание чип-модулей и печать индивидуального макета, но и кодирование каждого изделия (присваивание ему уникального URL, который благодаря криптографии защищает от подделки) и заливка особым, запатентованным R&D лабораторией ISBC, компонентом, который защищает макет от выгорания, царапин и значительно продлевает срок использования изделия.

Теперь пользователям не нужно совершать дополнительные действия в телефоне, открывать приложения, камеру, настраивать доступы для считывания QR-кодов, а достаточно поднести смартфон к табличке и произвести оплату, в том числе оставить чаевые.

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Сотрудник на кассе просто выбирает способ оплаты NewPay (СБП) и клиент либо сканирует камерой телефона QR-код либо подносит телефон к табличке и с помощью NFC автоматически переходит на страницу в интернете с брендированным экраном оплаты, на котором он видит сумму и сможет выбрать банк для оплаты через СБП.

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Группа компаний ISBC, основанная в 2002 г., является российским экспертом в области разработки, дистрибуции и производства RFID-продукции для проектов по идентификации людей, объектов и животных. На собственном производстве ISBC выпускать бесконтактные смарт-карты, RFID-наклейки и корпусированные метки всех диапазонов LF, HF, UHF.