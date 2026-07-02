Финансовые показатели Financial indicators

Молодежь чаще копит на жилье и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка Главная статья накоплений у россиян — финансовая подушка безопасности. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом

Эффективность и финансовая стабильность билайна поддерживают рост инвестиций и активное развитие бизнеса стью из собственных средств и без привлечения дополнительного внешнего долга. Дальнейшее развитие предполагает трансформацию бизнес-модели, а также усиление корпоративной культуры компании». Основные финансовые показатели за первый квартал 2025 года Выручка по операционной деятельности за 1 кв. 2025 года достигла 77,5 млрд руб., увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошл

Исследование: высокий спрос, господдержка и финансовая устойчивость стали драйверами роста ИТ-сектора в 2024 г. российскими банками. Процесс стимулировался рядом факторов, важнейшими среди которых были относительно низкий уровень проникновения кредитования, сложившийся в секторе в предшествующие годы, хорошая финансовая устойчивость ИТ-компаний как заемщиков, а также программа льготного кредитования, запущенная в 2020 г. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», на начало 2024 г. уровень проникновения креди

ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года ПАО «ИВА», российская ИТ-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 г. (неаудированные данные). По итогам девяти месяцев 2024 г. выручка ПАО «ИВА» выросла на 52% год к году и составила 1,4 млрд руб., при этом в III к

В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика В мобильном приложении для корпоративных клиентов «СберБизнес» теперь доступен новый бесплатный сервис «Финансовая аналитика» — раньше им можно было пользоваться только в веб-версии. Это виджет на главной странице во вкладке «Операции», который выводит на главный экран приложения данные о поступл

Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI стратегические решения», — сказал Антон Фирсенко, аналитик, ГК «Пелотон». «Система анализа данных — необходимый инструмент для компаний-дистрибьюторов, который помогает в реальном времени отслеживать финансовые показатели и оценивать состояние здоровья организации. Здорово, что среди наших клиентов много таких сильных ИТ-команд, которые, как «Пелотон», самостоятельно внедряют и настраивают

Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL» Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую деятельность. При лицензировании компания использова

Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд году и составили 591 млн долларов США. Чистая прибыль увеличилась на 53% и достигла отметки в 395 млн долларов США. Базовая прибыль на акцию в четвертом календарном квартале составила 3,31 цента США. Финансовые показатели становятся рекордными уже второй квартал подряд. Устойчивый рост Lenovo обеспечила быстрая адаптация продуктов компании к новой культуре работы, обучения и развлечений из

«Техносерв Консалтинг» вывел на рынок собственное решение «Финансовая отчётность заемщиков» нсалтинга и системной интеграции, представила собственное программное решение высокой степени готовности, предназначенное для автоматизации одного из важных направлений банковской деятельности — «ТСК Финансовая отчётность заемщиков». Решение помогает автоматизировать все операции с клиентскими данными: сбор, хранение, консолидацию, сверку и анализ. Сотрудникам банка предоставляется удобный

«Финансовая компания Аверс» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С-Раруса» , проект был выполнен на базе специализированного решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Созданная система позволила упростить работу с ценными бумагами и организовать контроль деятельности компании. «Финансовая компания Аверс» оказывает брокерские, дилерские услуги, а также услуги по доверительному управлению активами на рынке ценных бумаг. Сотрудники организации работают с большим потоком

Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит» Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и финансовая группа «Брокеркредитсервис» (БКС) завершили очередной этап совместного проекта по развитию Microsoft Dynamics CRM — автоматизацию маркетинговых кампаний и вторичных продаж. Об этом C

Финансовая группа «Лайф» повысила производительность корпоративного хранилища данных с помощью РДТЕХ ющих отделениями банков группы, которые в любой момент могут понять происхождение любой цифры в их отчётности, отследить её возникновение на уровне сделок и первичных документов, подчеркнули в РДТЕХ. Финансовая группа «Лайф» приняла решение увеличить производительность единого хранилища данных в связи с ростом поступающей информации. По мнению заказчика, единое информационное пространство п

FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г. лает это второй год подряд, и, таким образом, впервые появилась возможность оценить их динамику. По собственному заявлению, «Альпари» - единственный в России форекс-брокер в России, раскрывающей свои финансовые показатели. В 2013 г. торговый оборот составил $1,575 трлн против $1,001 трлн в 2012 г. Среднемесячный объем российского подразделения компании вырос с $83,9 млрд до $131,2 млрд, при

Банк «Российская финансовая корпорация» автоматизировал деятельность с помощью «1С-Раруса» Специалисты «1С-Рарус» автоматизировали деятельность банка «Российская финансовая корпорация» с помощью решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2». Программа позволяет учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с

«Универсальная финансовая система» внедрила систему оплаты билетов при помощи телефона Компания «Телеком-Экспресс», аутсорсинговый контактный центр (АКЦ) в России, в партнерстве с компаний Uniteller разработала и внедрила для компании «Универсальная финансовая система» (УФС) систему покупки билетов при помощи телефона. В новом решении реализованы функции голосового меню IVR и предусмотрена возможность тонального набора для ввода данных кре

Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты 14 июня 2012 г. в Москве состоялась Восьмая церемония награждения победителей главной российской общественной премии в области финансов — «Финансовая элита России» при поддержке генерального партнера РВК. Лауреатами премии стали компании финансового сектора России, чьи результаты деятельности в 2011 г. были признаны выдающимися. С

14 июня в Москве будут объявлены лауреаты премии «Финансовая элита России» 14 июня 2012 г. в Москве состоится Восьмая церемония награждения победителей главной российской общественной премии в области финансов. Генеральным партнером премии «Финансовая элита России», ежегодно вручаемой в знак признания высокого уровня деловой репутации и профессионализма отечественных компаний, финансовых структур и предпринимателей, выступила РВК.

Финансовая корпорация теряет сведения 45 тыс. клиентов Крупная финансовая компания State Street, предоставляющая сервисы для институциональных инвесторов, объявила о масштабной утечке информации. Как сообщает издание The Boston Globe, один из партнеров Sta

Цифровые камеры улучшили финансовые показатели Sony 95 млрд.) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 374,5 млрд. иен, что более чем в 5 раз больше аналогичного показателя за 2006-2007 финансовый год. Компания связывает успешные финансовые показатели за отчетный период, в частности, с ростом спроса на цифровые камеры.

Финансовая академия закупила 50 дополнительных лицензий Contour BI ти различной сложности. Освоение платформы Contour BI занимает у студентов 4 академических часа. Это позволяет включить в учебные курсы получение практических навыков работы с BI–системами. В 2008 г. Финансовая академия планирует внедрить в учебный процесс дополнительные курсы с применением аналитической платформы Contour BI и довести количество финансовых специалистов, ежегодно осваивающих

Восточно-Европейская финансовая корпорация прокладывает собственную волоконно-оптическую сеть Восточно-Европейская финансовая корпорация объявила о начале строительства собственной волоконно-оптической сети. По сообщению пресс-службы компании, это вызывано обеспечить корпорацию надежной связью, функциониров

TeliaSonera Sweden изменила объявленные финансовые показатели ) за три квартала 2004 г.: увеличение ARPU составило порядка 6% — до $32,9, а MOU вырос на 1,5% до 132 минут. Как говорится в заявлении TeliaSonera, произведенные изменения не затрагивают другие финансовые показатели и не относятся к другим подразделениям компании. Компания TeliaSonera, образованная в декабре 2002 г., является одним из основных акционеров российского оператора мобильно

"Финансовая газета" и "1С" провели День Бухгалтерии 17 декабря 2002 года фирма "1С" и Международный еженедельник "Финансовая газета" провели предновогодний семинар "День Бухгалтерии". "Неофициальный праздник бухгалтеров Москвы", как иногда называют "День бухгалтерии", является частью Единого семинара, кото

Lexmark объявил финансовые показатели за 2001 год показателя в 39%. Доход от реализации лазерных и струйных принтеров в 4-м квартале составил $498 млн. Производственная прибыль составила $88 млн. против $124 млн. в 4-м квартале 2000 года. В отчетные финансовые показатели четвертого квартала вошли затраты в размере $88 млн. на реструктуризацию и вызванные ей издержки. Производственная прибыль составила $0,3 млн. и включает расходы в размере

Финансовая компания Edmond de Rothschild запускает свой интернет-проект Французская финансовая компания Edmond de Rothschild запускает свой интернет-проект E-Rothschild, призванный расширить клиентскую базу компании, сообщает Yahoo!Actualites. Верная своим принципам, компания

Канадская финансовая компания CIBC будет управлять счетами новой P2P системы Yahoo! PayDirect Канадская финансовая компания CIBC подписала соглашение с интернет-порталом Yahoo! Inc. о том, что она будет осуществлять управление счетами и платежами в новой системе P2P (person-to-person) Yahoo! Pay