Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Финансовые показатели Financial indicators

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Молодежь чаще копит на жилье и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка

Главная статья накоплений у россиян — финансовая подушка безопасности. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом
16.05.2025 Эффективность и финансовая стабильность билайна поддерживают рост инвестиций и активное развитие бизнеса

стью из собственных средств и без привлечения дополнительного внешнего долга. Дальнейшее развитие предполагает трансформацию бизнес-модели, а также усиление корпоративной культуры компании». Основные финансовые показатели за первый квартал 2025 года Выручка по операционной деятельности за 1 кв. 2025 года достигла 77,5 млрд руб., увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошл
18.02.2025 Финансовая онлайн-платформа Webbankir подвела итоги года
23.01.2025 Исследование: высокий спрос, господдержка и финансовая устойчивость стали драйверами роста ИТ-сектора в 2024 г.

российскими банками. Процесс стимулировался рядом факторов, важнейшими среди которых были относительно низкий уровень проникновения кредитования, сложившийся в секторе в предшествующие годы, хорошая финансовая устойчивость ИТ-компаний как заемщиков, а также программа льготного кредитования, запущенная в 2020 г. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», на начало 2024 г. уровень проникновения креди
02.11.2024 ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года

ПАО «ИВА», российская ИТ-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 г. (неаудированные данные). По итогам девяти месяцев 2024 г. выручка ПАО «ИВА» выросла на 52% год к году и составила 1,4 млрд руб., при этом в III к
18.06.2024 В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика

В мобильном приложении для корпоративных клиентов «СберБизнес» теперь доступен новый бесплатный сервис «Финансовая аналитика» — раньше им можно было пользоваться только в веб-версии. Это виджет на главной странице во вкладке «Операции», который выводит на главный экран приложения данные о поступл
06.02.2024 Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI

стратегические решения», — сказал Антон Фирсенко, аналитик, ГК «Пелотон». «Система анализа данных — необходимый инструмент для компаний-дистрибьюторов, который помогает в реальном времени отслеживать финансовые показатели и оценивать состояние здоровья организации. Здорово, что среди наших клиентов много таких сильных ИТ-команд, которые, как «Пелотон», самостоятельно внедряют и настраивают

19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»

Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую деятельность. При лицензировании компания использова
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд

году и составили 591 млн долларов США. Чистая прибыль увеличилась на 53% и достигла отметки в 395 млн долларов США. Базовая прибыль на акцию в четвертом календарном квартале составила 3,31 цента США. Финансовые показатели становятся рекордными уже второй квартал подряд. Устойчивый рост Lenovo обеспечила быстрая адаптация продуктов компании к новой культуре работы, обучения и развлечений из

23.09.2016 «Техносерв Консалтинг» вывел на рынок собственное решение «Финансовая отчётность заемщиков»

нсалтинга и системной интеграции, представила собственное программное решение высокой степени готовности, предназначенное для автоматизации одного из важных направлений банковской деятельности — «ТСК Финансовая отчётность заемщиков». Решение помогает автоматизировать все операции с клиентскими данными: сбор, хранение, консолидацию, сверку и анализ. Сотрудникам банка предоставляется удобный

02.06.2015 «Финансовая компания Аверс» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С-Раруса»

, проект был выполнен на базе специализированного решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Созданная система позволила упростить работу с ценными бумагами и организовать контроль деятельности компании. «Финансовая компания Аверс» оказывает брокерские, дилерские услуги, а также услуги по доверительному управлению активами на рынке ценных бумаг. Сотрудники организации работают с большим потоком

21.08.2014 Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит»

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и финансовая группа «Брокеркредитсервис» (БКС) завершили очередной этап совместного проекта по развитию Microsoft Dynamics CRM — автоматизацию маркетинговых кампаний и вторичных продаж. Об этом C
13.03.2014 Финансовая группа «Лайф» повысила производительность корпоративного хранилища данных с помощью РДТЕХ

ющих отделениями банков группы, которые в любой момент могут понять происхождение любой цифры в их отчётности, отследить её возникновение на уровне сделок и первичных документов, подчеркнули в РДТЕХ. Финансовая группа «Лайф» приняла решение увеличить производительность единого хранилища данных в связи с ростом поступающей информации. По мнению заказчика, единое информационное пространство п
30.01.2014 FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г.

лает это второй год подряд, и, таким образом, впервые появилась возможность оценить их динамику. По собственному заявлению, «Альпари» - единственный в России форекс-брокер в России, раскрывающей свои финансовые показатели. В 2013 г. торговый оборот составил $1,575 трлн против $1,001 трлн в 2012 г. Среднемесячный объем российского подразделения компании вырос с $83,9 млрд до $131,2 млрд, при
10.12.2013 Банк «Российская финансовая корпорация» автоматизировал деятельность с помощью «1С-Раруса»

Специалисты «1С-Рарус» автоматизировали деятельность банка «Российская финансовая корпорация» с помощью решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2». Программа позволяет учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с

22.07.2013 «Универсальная финансовая система» внедрила систему оплаты билетов при помощи телефона

Компания «Телеком-Экспресс», аутсорсинговый контактный центр (АКЦ) в России, в партнерстве с компаний Uniteller разработала и внедрила для компании «Универсальная финансовая система» (УФС) систему покупки билетов при помощи телефона. В новом решении реализованы функции голосового меню IVR и предусмотрена возможность тонального набора для ввода данных кре
18.06.2012 Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты

14 июня 2012 г. в Москве состоялась Восьмая церемония награждения победителей главной российской общественной премии в области финансов — «Финансовая элита России» при поддержке генерального партнера РВК. Лауреатами премии стали компании финансового сектора России, чьи результаты деятельности в 2011 г. были признаны выдающимися. С
09.06.2012 14 июня в Москве будут объявлены лауреаты премии «Финансовая элита России»

14 июня 2012 г. в Москве состоится Восьмая церемония награждения победителей главной российской общественной премии в области финансов. Генеральным партнером премии «Финансовая элита России», ежегодно вручаемой в знак признания высокого уровня деловой репутации и профессионализма отечественных компаний, финансовых структур и предпринимателей, выступила РВК.
03.06.2008 Финансовая корпорация теряет сведения 45 тыс. клиентов

Крупная финансовая компания State Street, предоставляющая сервисы для институциональных инвесторов, объявила о масштабной утечке информации. Как сообщает издание The Boston Globe, один из партнеров Sta
14.05.2008 Цифровые камеры улучшили финансовые показатели Sony

95 млрд.) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 374,5 млрд. иен, что более чем в 5 раз больше аналогичного показателя за 2006-2007 финансовый год. Компания связывает успешные финансовые показатели за отчетный период, в частности, с ростом спроса на цифровые камеры.
12.05.2008 Крупнейшая финансовая корпорация снова допустила масштабную утечку
18.04.2008 Финансовая академия закупила 50 дополнительных лицензий Contour BI

ти различной сложности. Освоение платформы Contour BI занимает у студентов 4 академических часа. Это позволяет включить в учебные курсы получение практических навыков работы с BI–системами. В 2008 г. Финансовая академия планирует внедрить в учебный процесс дополнительные курсы с применением аналитической платформы Contour BI и довести количество финансовых специалистов, ежегодно осваивающих
13.10.2006 Восточно-Европейская финансовая корпорация прокладывает собственную волоконно-оптическую сеть

Восточно-Европейская финансовая корпорация объявила о начале строительства собственной волоконно-оптической сети. По сообщению пресс-службы компании, это вызывано обеспечить корпорацию надежной связью, функциониров
21.11.2005 24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"
15.11.2005 24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"
10.11.2005 24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"
14.01.2005 TeliaSonera Sweden изменила объявленные финансовые показатели

) за три квартала 2004 г.: увеличение ARPU составило порядка 6% — до $32,9, а MOU вырос на 1,5% до 132 минут. Как говорится в заявлении TeliaSonera, произведенные изменения не затрагивают другие финансовые показатели и не относятся к другим подразделениям компании. Компания TeliaSonera, образованная в декабре 2002 г., является одним из основных акционеров российского оператора мобильно
18.12.2002 "Финансовая газета" и "1С" провели День Бухгалтерии

17 декабря 2002 года фирма "1С" и Международный еженедельник "Финансовая газета" провели предновогодний семинар "День Бухгалтерии". "Неофициальный праздник бухгалтеров Москвы", как иногда называют "День бухгалтерии", является частью Единого семинара, кото
18.03.2002 Lexmark объявил финансовые показатели за 2001 год

показателя в 39%. Доход от реализации лазерных и струйных принтеров в 4-м квартале составил $498 млн. Производственная прибыль составила $88 млн. против $124 млн. в 4-м квартале 2000 года. В отчетные финансовые показатели четвертого квартала вошли затраты в размере $88 млн. на реструктуризацию и вызванные ей издержки. Производственная прибыль составила $0,3 млн. и включает расходы в размере
19.10.2001 Финансовые показатели eBay превысили прогнозы аналитиков
11.09.2001 Финансовая компания Edmond de Rothschild запускает свой интернет-проект

Французская финансовая компания Edmond de Rothschild запускает свой интернет-проект E-Rothschild, призванный расширить клиентскую базу компании, сообщает Yahoo!Actualites. Верная своим принципам, компания

01.08.2000 Канадская финансовая компания CIBC будет управлять счетами новой P2P системы Yahoo! PayDirect

Канадская финансовая компания CIBC подписала соглашение с интернет-порталом Yahoo! Inc. о том, что она будет осуществлять управление счетами и платежами в новой системе P2P (person-to-person) Yahoo! Pay

02.06.2000 Крупнейший европейский аукционный портал QXL.com улучшает свои финансовые показатели

первый квартал 2000 года составили $15.61 млн. в сравнении с $17.8 млн. в четвертом квартале 1999 года. Число пользователей компании перевалило за 600-тысячный рубеж на конец апреля. "Обнародованные финансовые показатели помогут QXL продолжит борьбу с американской eBay за европейский рынок", - говорит Элизабет Бартон (Elizabeth Barton), аналитик из Schroder Salomon Smith Barney.
02.12.1999 Финансовая компания eCompanies приобрела самый дорогой в мире Интернет-домен за $7.5 млн.

Публикаций - 2893, упоминаний - 2925

Финансовые показатели и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 284
IBM - International Business Machines Corp 9699 165
Ростелеком 10948 150
Intel Corporation 12811 143
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 137
9594 126
Oracle Corporation 7074 121
Apple Inc 13154 113
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 109
Yandex - Яндекс 9216 105
Google LLC 12688 105
Cisco Systems 5372 104
SAP SE 5601 95
Softline - Софтлайн 3743 94
МегаФон 10742 84
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 74
Dell EMC 5180 66
Amazon Inc - Amazon.com 3277 66
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 66
Yahoo! 3726 64
Samsung Electronics 11064 63
HP - Hewlett-Packard 3662 63
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 59
HP Inc. 5883 59
Meta Platforms - Facebook 4621 58
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 56
VK - Mail.ru Group 3602 52
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 51
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 48
Крок - Croc 1964 47
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 45
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 43
Huawei 4676 42
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 42
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 41
AMD - Advanced Micro Devices 4641 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 39
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 38
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 160
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 137
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 122
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 113
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 79
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 70
Альфа-Банк 1979 59
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 54
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 50
eBay Inc 1640 48
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 42
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 41
Почта России ПАО 2370 35
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 32
ГПБ - Газпромбанк 1273 31
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 30
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 29
Газпром ПАО 1493 28
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 28
Merrill Lynch 454 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 25
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
Альфа-Групп 745 23
ПСБ - Промсвязьбанк 963 22
Газпром нефть 725 22
Связной ГК 1401 21
НСПК - Национальная система платежных карт 948 21
Евросеть 1421 19
ВТБ - ВТБ24 671 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 18
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 17
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 17
NanduQ - Qiwi 1013 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 147
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 142
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 80
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 79
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 75
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 55
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 53
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 47
Федеральное казначейство России 1949 47
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 44
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 41
Судебная власть - Judicial power 2500 39
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 32
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 27
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 23
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
Ассоциация менеджеров 107 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 4 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 748
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 494
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 468
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 423
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 378
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 366
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 334
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 309
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 276
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 271
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 239
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 226
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 201
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 185
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 175
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 175
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 171
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 168
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 166
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 164
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 163
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 163
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 163
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 161
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 157
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 154
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 153
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 152
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 151
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 151
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 147
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 146
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 140
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 139
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 133
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 133
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 130
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 129
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 122
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 122
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 95
Google Android 15243 81
Microsoft Windows 16882 76
Linux OS 11533 72
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 68
Microsoft Windows 2000 8678 62
Microsoft Office 4170 52
Apple iPhone 6 4861 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 46
Apple iOS 8583 46
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 38
FreePik 1841 34
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 32
Microsoft Azure 1526 29
Microsoft Dynamics 1197 29
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 26
Intel x86 - архитектура процессора 2151 26
Apple iPad 4011 25
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Google YouTube - Видеохостинг 3002 20
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 20
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 20
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 19
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 19
Apple - App Store 3109 18
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 17
Microsoft Office 365 1042 17
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 15
Microsoft Dynamics CRM 564 15
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 14
Microsoft Teams - MS Teams 670 14
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 14
Путин Владимир 3454 51
Рейман Леонид 1065 23
Шадаев Максут 1210 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 14
Чернышенко Дмитрий 581 13
Греф Герман 485 13
Усманов Алишер 311 13
Медведев Дмитрий 1665 13
Никифоров Николай 1138 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 12
Брюквин Юрий 300 12
Лавров Владимир 111 12
Сергунина Наталья 375 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Волож Аркадий 268 11
Делицын Леонид 137 11
Мамут Александр 133 11
Гришин Дмитрий 210 11
Сивцев Илья 174 11
Торбахов Александр 111 10
Глазков Александр 151 10
Мацоцкий Сергей 180 10
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 10
Боровиков Игорь 137 10
Иодковский Станислав 104 10
Фролов Денис 73 10
Кузовкин Алексей 155 10
Опанасенко Всеволод 139 9
Парфентьев Алексей 183 9
Комиссаров Дмитрий 248 9
Любимов Олег 57 9
Чачава Александр 124 9
Козырев Алексей 328 9
Фридман Михаил 146 9
Меднов Сергей 124 9
Мишустин Михаил 787 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 8
Ляпунов Игорь 132 8
Ершова Элеонора 67 8
Фурсин Алексей 158 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1704
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 656
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 481
Европа 24964 278
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 219
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 205
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 202
Германия - Федеративная Республика 13221 133
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 131
Украина 7928 129
Япония 13807 112
Казахстан - Республика 6048 106
Индия - Bharat 5869 98
Азия - Азиатский регион 5920 85
Франция - Французская Республика 8177 82
Беларусь - Белоруссия 6289 78
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 73
Южная Корея - Республика 7052 69
Африка - Африканский регион 3641 60
Ближний Восток 3154 57
Нидерланды 3746 56
Канада 5081 54
Европа Восточная 3138 49
Италия - Итальянская Республика 4508 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 48
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 48
Бразилия - Федеративная Республика 2520 42
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 41
Китай - Тайвань 4245 40
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 40
Швеция - Королевство 3782 39
Россия - СФО - Новосибирск 4876 37
Узбекистан - Республика 2005 37
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 36
Израиль 2856 36
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 36
Европа Западная 1496 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 33
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1405
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 711
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 661
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 633
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 413
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 400
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 327
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 298
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 250
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 243
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 236
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 232
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 191
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 183
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 164
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 160
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 157
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 155
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 152
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 151
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 146
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 143
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 140
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 137
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 136
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 128
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 128
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 127
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 123
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 121
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 121
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 111
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 110
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 107
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 106
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 102
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 101
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 96
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 93
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 91
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 195
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 71
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 61
Bloomberg 1627 39
Ведомости 1466 39
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 38
Forbes - Форбс 1002 36
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 33
CNET Networks - CNET News 1643 31
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 27
TAdviser - Центр выбора технологий 468 24
The Register - The Register Hardware 1784 18
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 16
FT - Financial Times 1296 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 13
Dow Jones - MarketWatch 334 13
AP - Associated Press 2007 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 11
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 11
NYT - The New York Times 1100 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 10
Tom’s Hardware 600 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 9
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 9
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 8
Mercury Center 309 8
ZDnet 663 6
РИА Новости 1033 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 6
DigiTimes - Издание 1331 6
Известия ИД 770 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 5
РБК ТВ - телеканал 83 5
Times 661 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
TNW - The Next Web 90 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 175
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 134
Gartner - Гартнер 3658 84
Internet Stock Report 994 77
IDC - International Data Corporation 4975 66
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 56
S&P 500 565 52
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 26
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 20
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 18
Thomson Financial - Thomson First Call 386 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 15
Рустелеком ТК 305 12
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 11
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 10
Forrester Research 834 8
TrendForce 187 8
CNews Рынок ИТ-услуг 171 7
Moody's Investors Service 136 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 7
Fortune Global 500 295 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 7
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 7
BCG - Boston Consulting Group 117 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
comScore 379 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Strategy Analytics 285 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 4
CIBC World Markets 41 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Frost & Sullivan 207 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 21
РАН - Российская академия наук 2122 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
VK - Skillbox - Скилбокс 146 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 115
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 28
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 21
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 16
CNews AWARDS - награда 571 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
День молодёжи - 27 июня 1087 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Финансовая элита России - премия 5 3
Docflow 148 3
Венчурная ярмарка 25 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Capture the Flag - CTF 56 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
SAP TechEd 9 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Единый день голосования 143 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще