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Финансовые показатели Financial indicators
СОБЫТИЯ
|02.07.2026
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Молодежь чаще копит на жилье и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка
Главная статья накоплений у россиян — финансовая подушка безопасности. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом
|16.05.2025
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Эффективность и финансовая стабильность билайна поддерживают рост инвестиций и активное развитие бизнеса
стью из собственных средств и без привлечения дополнительного внешнего долга. Дальнейшее развитие предполагает трансформацию бизнес-модели, а также усиление корпоративной культуры компании». Основные финансовые показатели за первый квартал 2025 года Выручка по операционной деятельности за 1 кв. 2025 года достигла 77,5 млрд руб., увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошл
|18.02.2025
|Финансовая онлайн-платформа Webbankir подвела итоги года
|23.01.2025
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Исследование: высокий спрос, господдержка и финансовая устойчивость стали драйверами роста ИТ-сектора в 2024 г.
российскими банками. Процесс стимулировался рядом факторов, важнейшими среди которых были относительно низкий уровень проникновения кредитования, сложившийся в секторе в предшествующие годы, хорошая финансовая устойчивость ИТ-компаний как заемщиков, а также программа льготного кредитования, запущенная в 2020 г. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», на начало 2024 г. уровень проникновения креди
|02.11.2024
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ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года
ПАО «ИВА», российская ИТ-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 г. (неаудированные данные). По итогам девяти месяцев 2024 г. выручка ПАО «ИВА» выросла на 52% год к году и составила 1,4 млрд руб., при этом в III к
|18.06.2024
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В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика
В мобильном приложении для корпоративных клиентов «СберБизнес» теперь доступен новый бесплатный сервис «Финансовая аналитика» — раньше им можно было пользоваться только в веб-версии. Это виджет на главной странице во вкладке «Операции», который выводит на главный экран приложения данные о поступл
|06.02.2024
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Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI
стратегические решения», — сказал Антон Фирсенко, аналитик, ГК «Пелотон». «Система анализа данных — необходимый инструмент для компаний-дистрибьюторов, который помогает в реальном времени отслеживать финансовые показатели и оценивать состояние здоровья организации. Здорово, что среди наших клиентов много таких сильных ИТ-команд, которые, как «Пелотон», самостоятельно внедряют и настраивают
|19.01.2022
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Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»
Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую деятельность. При лицензировании компания использова
|04.02.2021
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Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд
году и составили 591 млн долларов США. Чистая прибыль увеличилась на 53% и достигла отметки в 395 млн долларов США. Базовая прибыль на акцию в четвертом календарном квартале составила 3,31 цента США. Финансовые показатели становятся рекордными уже второй квартал подряд. Устойчивый рост Lenovo обеспечила быстрая адаптация продуктов компании к новой культуре работы, обучения и развлечений из
|23.09.2016
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«Техносерв Консалтинг» вывел на рынок собственное решение «Финансовая отчётность заемщиков»
нсалтинга и системной интеграции, представила собственное программное решение высокой степени готовности, предназначенное для автоматизации одного из важных направлений банковской деятельности — «ТСК Финансовая отчётность заемщиков». Решение помогает автоматизировать все операции с клиентскими данными: сбор, хранение, консолидацию, сверку и анализ. Сотрудникам банка предоставляется удобный
|02.06.2015
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«Финансовая компания Аверс» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С-Раруса»
, проект был выполнен на базе специализированного решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Созданная система позволила упростить работу с ценными бумагами и организовать контроль деятельности компании. «Финансовая компания Аверс» оказывает брокерские, дилерские услуги, а также услуги по доверительному управлению активами на рынке ценных бумаг. Сотрудники организации работают с большим потоком
|21.08.2014
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Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит»
Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и финансовая группа «Брокеркредитсервис» (БКС) завершили очередной этап совместного проекта по развитию Microsoft Dynamics CRM — автоматизацию маркетинговых кампаний и вторичных продаж. Об этом C
|13.03.2014
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Финансовая группа «Лайф» повысила производительность корпоративного хранилища данных с помощью РДТЕХ
ющих отделениями банков группы, которые в любой момент могут понять происхождение любой цифры в их отчётности, отследить её возникновение на уровне сделок и первичных документов, подчеркнули в РДТЕХ. Финансовая группа «Лайф» приняла решение увеличить производительность единого хранилища данных в связи с ростом поступающей информации. По мнению заказчика, единое информационное пространство п
|30.01.2014
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FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г.
лает это второй год подряд, и, таким образом, впервые появилась возможность оценить их динамику. По собственному заявлению, «Альпари» - единственный в России форекс-брокер в России, раскрывающей свои финансовые показатели. В 2013 г. торговый оборот составил $1,575 трлн против $1,001 трлн в 2012 г. Среднемесячный объем российского подразделения компании вырос с $83,9 млрд до $131,2 млрд, при
|10.12.2013
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Банк «Российская финансовая корпорация» автоматизировал деятельность с помощью «1С-Раруса»
Специалисты «1С-Рарус» автоматизировали деятельность банка «Российская финансовая корпорация» с помощью решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2». Программа позволяет учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с
|22.07.2013
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«Универсальная финансовая система» внедрила систему оплаты билетов при помощи телефона
Компания «Телеком-Экспресс», аутсорсинговый контактный центр (АКЦ) в России, в партнерстве с компаний Uniteller разработала и внедрила для компании «Универсальная финансовая система» (УФС) систему покупки билетов при помощи телефона. В новом решении реализованы функции голосового меню IVR и предусмотрена возможность тонального набора для ввода данных кре
|18.06.2012
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Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты
14 июня 2012 г. в Москве состоялась Восьмая церемония награждения победителей главной российской общественной премии в области финансов — «Финансовая элита России» при поддержке генерального партнера РВК. Лауреатами премии стали компании финансового сектора России, чьи результаты деятельности в 2011 г. были признаны выдающимися. С
|09.06.2012
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14 июня в Москве будут объявлены лауреаты премии «Финансовая элита России»
14 июня 2012 г. в Москве состоится Восьмая церемония награждения победителей главной российской общественной премии в области финансов. Генеральным партнером премии «Финансовая элита России», ежегодно вручаемой в знак признания высокого уровня деловой репутации и профессионализма отечественных компаний, финансовых структур и предпринимателей, выступила РВК.
|03.06.2008
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Финансовая корпорация теряет сведения 45 тыс. клиентов
Крупная финансовая компания State Street, предоставляющая сервисы для институциональных инвесторов, объявила о масштабной утечке информации. Как сообщает издание The Boston Globe, один из партнеров Sta
|14.05.2008
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Цифровые камеры улучшили финансовые показатели Sony
95 млрд.) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 374,5 млрд. иен, что более чем в 5 раз больше аналогичного показателя за 2006-2007 финансовый год. Компания связывает успешные финансовые показатели за отчетный период, в частности, с ростом спроса на цифровые камеры.
|12.05.2008
|Крупнейшая финансовая корпорация снова допустила масштабную утечку
|18.04.2008
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Финансовая академия закупила 50 дополнительных лицензий Contour BI
ти различной сложности. Освоение платформы Contour BI занимает у студентов 4 академических часа. Это позволяет включить в учебные курсы получение практических навыков работы с BI–системами. В 2008 г. Финансовая академия планирует внедрить в учебный процесс дополнительные курсы с применением аналитической платформы Contour BI и довести количество финансовых специалистов, ежегодно осваивающих
|13.10.2006
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Восточно-Европейская финансовая корпорация прокладывает собственную волоконно-оптическую сеть
Восточно-Европейская финансовая корпорация объявила о начале строительства собственной волоконно-оптической сети. По сообщению пресс-службы компании, это вызывано обеспечить корпорацию надежной связью, функциониров
|21.11.2005
|24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"
|15.11.2005
|24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"
|10.11.2005
|24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"
|14.01.2005
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TeliaSonera Sweden изменила объявленные финансовые показатели
) за три квартала 2004 г.: увеличение ARPU составило порядка 6% — до $32,9, а MOU вырос на 1,5% до 132 минут. Как говорится в заявлении TeliaSonera, произведенные изменения не затрагивают другие финансовые показатели и не относятся к другим подразделениям компании. Компания TeliaSonera, образованная в декабре 2002 г., является одним из основных акционеров российского оператора мобильно
|18.12.2002
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"Финансовая газета" и "1С" провели День Бухгалтерии
17 декабря 2002 года фирма "1С" и Международный еженедельник "Финансовая газета" провели предновогодний семинар "День Бухгалтерии". "Неофициальный праздник бухгалтеров Москвы", как иногда называют "День бухгалтерии", является частью Единого семинара, кото
|18.03.2002
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Lexmark объявил финансовые показатели за 2001 год
показателя в 39%. Доход от реализации лазерных и струйных принтеров в 4-м квартале составил $498 млн. Производственная прибыль составила $88 млн. против $124 млн. в 4-м квартале 2000 года. В отчетные финансовые показатели четвертого квартала вошли затраты в размере $88 млн. на реструктуризацию и вызванные ей издержки. Производственная прибыль составила $0,3 млн. и включает расходы в размере
|19.10.2001
|Финансовые показатели eBay превысили прогнозы аналитиков
|11.09.2001
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Финансовая компания Edmond de Rothschild запускает свой интернет-проект
Французская финансовая компания Edmond de Rothschild запускает свой интернет-проект E-Rothschild, призванный расширить клиентскую базу компании, сообщает Yahoo!Actualites. Верная своим принципам, компания
|01.08.2000
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Канадская финансовая компания CIBC будет управлять счетами новой P2P системы Yahoo! PayDirect
Канадская финансовая компания CIBC подписала соглашение с интернет-порталом Yahoo! Inc. о том, что она будет осуществлять управление счетами и платежами в новой системе P2P (person-to-person) Yahoo! Pay
|02.06.2000
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Крупнейший европейский аукционный портал QXL.com улучшает свои финансовые показатели
первый квартал 2000 года составили $15.61 млн. в сравнении с $17.8 млн. в четвертом квартале 1999 года. Число пользователей компании перевалило за 600-тысячный рубеж на конец апреля. "Обнародованные финансовые показатели помогут QXL продолжит борьбу с американской eBay за европейский рынок", - говорит Элизабет Бартон (Elizabeth Barton), аналитик из Schroder Salomon Smith Barney.
|02.12.1999
|Финансовая компания eCompanies приобрела самый дорогой в мире Интернет-домен за $7.5 млн.
Финансовые показатели и организации, системы, технологии, персоны:
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