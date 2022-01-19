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Финансовые показатели Financial indicators



19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»

Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую деятельность. При лицензировании компания использова
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд

году и составили 591 млн долларов США. Чистая прибыль увеличилась на 53% и достигла отметки в 395 млн долларов США. Базовая прибыль на акцию в четвертом календарном квартале составила 3,31 цента США. Финансовые показатели становятся рекордными уже второй квартал подряд. Устойчивый рост Lenovo обеспечила быстрая адаптация продуктов компании к новой культуре работы, обучения и развлечений из

23.09.2016 «Техносерв Консалтинг» вывел на рынок собственное решение «Финансовая отчётность заемщиков»

нсалтинга и системной интеграции, представила собственное программное решение высокой степени готовности, предназначенное для автоматизации одного из важных направлений банковской деятельности — «ТСК Финансовая отчётность заемщиков». Решение помогает автоматизировать все операции с клиентскими данными: сбор, хранение, консолидацию, сверку и анализ. Сотрудникам банка предоставляется удобный

02.06.2015 «Финансовая компания Аверс» автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С-Раруса»

, проект был выполнен на базе специализированного решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Созданная система позволила упростить работу с ценными бумагами и организовать контроль деятельности компании. «Финансовая компания Аверс» оказывает брокерские, дилерские услуги, а также услуги по доверительному управлению активами на рынке ценных бумаг. Сотрудники организации работают с большим потоком

21.08.2014 Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит»

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и финансовая группа «Брокеркредитсервис» (БКС) завершили очередной этап совместного проекта по развитию Microsoft Dynamics CRM — автоматизацию маркетинговых кампаний и вторичных продаж. Об этом C
13.03.2014 Финансовая группа «Лайф» повысила производительность корпоративного хранилища данных с помощью РДТЕХ

ющих отделениями банков группы, которые в любой момент могут понять происхождение любой цифры в их отчётности, отследить её возникновение на уровне сделок и первичных документов, подчеркнули в РДТЕХ. Финансовая группа «Лайф» приняла решение увеличить производительность единого хранилища данных в связи с ростом поступающей информации. По мнению заказчика, единое информационное пространство п
30.01.2014 FOREX-брокер «Альпари» раскрыл финансовые показатели за 2013 г.

лает это второй год подряд, и, таким образом, впервые появилась возможность оценить их динамику. По собственному заявлению, «Альпари» - единственный в России форекс-брокер в России, раскрывающей свои финансовые показатели. В 2013 г. торговый оборот составил $1,575 трлн против $1,001 трлн в 2012 г. Среднемесячный объем российского подразделения компании вырос с $83,9 млрд до $131,2 млрд, при
10.12.2013 Банк «Российская финансовая корпорация» автоматизировал деятельность с помощью «1С-Раруса»

Специалисты «1С-Рарус» автоматизировали деятельность банка «Российская финансовая корпорация» с помощью решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2». Программа позволяет учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с

22.07.2013 «Универсальная финансовая система» внедрила систему оплаты билетов при помощи телефона

Компания «Телеком-Экспресс», аутсорсинговый контактный центр (АКЦ) в России, в партнерстве с компаний Uniteller разработала и внедрила для компании «Универсальная финансовая система» (УФС) систему покупки билетов при помощи телефона. В новом решении реализованы функции голосового меню IVR и предусмотрена возможность тонального набора для ввода данных кре
18.06.2012 Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты

14 июня 2012 г. в Москве состоялась Восьмая церемония награждения победителей главной российской общественной премии в области финансов — «Финансовая элита России» при поддержке генерального партнера РВК. Лауреатами премии стали компании финансового сектора России, чьи результаты деятельности в 2011 г. были признаны выдающимися. С
09.06.2012 14 июня в Москве будут объявлены лауреаты премии «Финансовая элита России»

14 июня 2012 г. в Москве состоится Восьмая церемония награждения победителей главной российской общественной премии в области финансов. Генеральным партнером премии «Финансовая элита России», ежегодно вручаемой в знак признания высокого уровня деловой репутации и профессионализма отечественных компаний, финансовых структур и предпринимателей, выступила РВК.
03.06.2008 Финансовая корпорация теряет сведения 45 тыс. клиентов

Крупная финансовая компания State Street, предоставляющая сервисы для институциональных инвесторов, объявила о масштабной утечке информации. Как сообщает издание The Boston Globe, один из партнеров Sta
14.05.2008 Цифровые камеры улучшили финансовые показатели Sony

95 млрд.) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 374,5 млрд. иен, что более чем в 5 раз больше аналогичного показателя за 2006-2007 финансовый год. Компания связывает успешные финансовые показатели за отчетный период, в частности, с ростом спроса на цифровые камеры.
12.05.2008 Крупнейшая финансовая корпорация снова допустила масштабную утечку

18.04.2008 Финансовая академия закупила 50 дополнительных лицензий Contour BI

ти различной сложности. Освоение платформы Contour BI занимает у студентов 4 академических часа. Это позволяет включить в учебные курсы получение практических навыков работы с BI–системами. В 2008 г. Финансовая академия планирует внедрить в учебный процесс дополнительные курсы с применением аналитической платформы Contour BI и довести количество финансовых специалистов, ежегодно осваивающих
13.10.2006 Восточно-Европейская финансовая корпорация прокладывает собственную волоконно-оптическую сеть

Восточно-Европейская финансовая корпорация объявила о начале строительства собственной волоконно-оптической сети. По сообщению пресс-службы компании, это вызывано обеспечить корпорацию надежной связью, функциониров
21.11.2005 24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"

Группа компаний «Градиент Альфа» приглашает принять участие во 2-м семинаре-брифинге на тему «Финансовая безопасность бизнеса», который состоится 24 ноября 2005 года в Мариотт Гранд-отеле по адресу: Москва, Тверская ул., 26. Организатор данного проекта - Группа компаний «Градиент Альфа»
15.11.2005 24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"

Группа компаний «Градиент Альфа» приглашает принять участие во 2-м семинаре-брифинге на тему «Финансовая безопасность бизнеса», который состоится 24 ноября 2005 года в Мариотт Гранд-отеле по адресу: Москва, Тверская ул., 26. Организатор данного проекта - Группа компаний «Градиент Альфа»
10.11.2005 24 ноября состоится брифинг "Финансовая безопасность бизнеса"

Группа компаний «Градиент Альфа» приглашает принять участие во 2-м семинаре-брифинге на тему «Финансовая безопасность бизнеса», который состоится 24 ноября 2005 года в Мариотт Гранд-отеле по адресу: Москва, Тверская ул., 26. Организатор данного проекта - Группа компаний «Градиент Альфа»
14.01.2005 TeliaSonera Sweden изменила объявленные финансовые показатели

) за три квартала 2004 г.: увеличение ARPU составило порядка 6% — до $32,9, а MOU вырос на 1,5% до 132 минут. Как говорится в заявлении TeliaSonera, произведенные изменения не затрагивают другие финансовые показатели и не относятся к другим подразделениям компании. Компания TeliaSonera, образованная в декабре 2002 г., является одним из основных акционеров российского оператора мобильно
18.12.2002 "Финансовая газета" и "1С" провели День Бухгалтерии

17 декабря 2002 года фирма "1С" и Международный еженедельник "Финансовая газета" провели предновогодний семинар "День Бухгалтерии". "Неофициальный праздник бухгалтеров Москвы", как иногда называют "День бухгалтерии", является частью Единого семинара, кото
18.03.2002 Lexmark объявил финансовые показатели за 2001 год

показателя в 39%. Доход от реализации лазерных и струйных принтеров в 4-м квартале составил $498 млн. Производственная прибыль составила $88 млн. против $124 млн. в 4-м квартале 2000 года. В отчетные финансовые показатели четвертого квартала вошли затраты в размере $88 млн. на реструктуризацию и вызванные ей издержки. Производственная прибыль составила $0,3 млн. и включает расходы в размере
19.10.2001 Финансовые показатели eBay превысили прогнозы аналитиков

11.09.2001 Финансовая компания Edmond de Rothschild запускает свой интернет-проект

Французская финансовая компания Edmond de Rothschild запускает свой интернет-проект E-Rothschild, призванный расширить клиентскую базу компании, сообщает Yahoo!Actualites. Верная своим принципам, компания

01.08.2000 Канадская финансовая компания CIBC будет управлять счетами новой P2P системы Yahoo! PayDirect

Канадская финансовая компания CIBC подписала соглашение с интернет-порталом Yahoo! Inc. о том, что она будет осуществлять управление счетами и платежами в новой системе P2P (person-to-person) Yahoo! Pay

02.06.2000 Крупнейший европейский аукционный портал QXL.com улучшает свои финансовые показатели

первый квартал 2000 года составили $15.61 млн. в сравнении с $17.8 млн. в четвертом квартале 1999 года. Число пользователей компании перевалило за 600-тысячный рубеж на конец апреля. "Обнародованные финансовые показатели помогут QXL продолжит борьбу с американской eBay за европейский рынок", - говорит Элизабет Бартон (Elizabeth Barton), аналитик из Schroder Salomon Smith Barney.
02.12.1999 Финансовая компания eCompanies приобрела самый дорогой в мире Интернет-домен за $7.5 млн.


Публикаций - 1016, упоминаний - 1016

Финансовые показатели упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23877 243
IBM - International Business Machines Corp 9210 151
Intel Corporation 11757 123
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8847 113
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10082 108
Oracle Corporation 6393 101
Cisco Systems 4918 95
Apple Inc 11213 93
Google LLC 11116 91
7352 90
SAP SE 4901 90
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8127 88
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7403 73
Yandex - Яндекс 6147 68
Yahoo! 3557 64
HP - Hewlett-Packard 3509 58
Dell EMC 4948 58
Amazon Inc - Amazon.com 2830 55
HP Inc. 5560 52
Meta Platforms - Facebook 4296 51
Samsung Electronics 9878 49
Softline - Софтлайн 2216 47
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2747 46
АФК Система ПАО 1743 45
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1552 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4283 44
VK - Mail.ru Group 3247 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 40
Крок - Croc 1706 38
Oracle - Sun Microsystems 2171 37
Прогноз 1233 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2770 35
Цифра ГК 2225 34
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1946 33
Корус Консалтинг ГК 1120 32
Dell Technologies - Dell Computer 825 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 31
Lenovo Motorola 3506 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2550 30
Ростелеком - Связьинвест 1650 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6396 123
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 104
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5654 102
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 628 55
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2369 54
eBay Inc 1571 46
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 44
Открытие ФК - Банк Открытие 448 44
Альфа-Банк 1552 41
Россети Ленэнерго 68 36
Почта России ПАО 1941 28
Merrill Lynch 1 27
РЖД - Российские железные дороги 1707 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 24
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 23
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 23
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 21
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1891 20
ВТБ - ВТБ24 608 20
Газпром ПАО 1180 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 19
Газпром нефть 511 19
ГПБ - Газпромбанк 978 18
Связной ГК 1340 17
НСПК - Национальная система платежных карт 329 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 835 17
Евросеть 1397 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 922 17
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 234 17
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 17 16
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 175 16
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 95 16
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 233 15
ПСБ - Промсвязьбанк 760 15
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 14
Альфа-Групп 633 14
Интеррос - Росбанк АКБ 553 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1008 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7949 95
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3882 89
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4551 61
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1824 55
Президент Российской Федерации 3376 54
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 407 38
Федеральное казначейство России 1592 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1749 35
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2875 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2567 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1613 31
Правительство Москвы 1872 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1463 29
Судебная власть - Judicial power 539 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2018 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2821 26
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2809 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 23
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1921 22
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 21
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1659 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 680 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 14
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 12
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 65 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 11
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 224 11
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 700 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 120
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 33
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 531 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 229 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 46 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 126 4
TIA - Telecommunications Industry Association 86 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 71 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 4
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 66 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 21 3
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 28 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 35 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 3 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 9 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 2
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 77 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 4 2
Ассоциация менеджеров 15 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 41 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20405 660
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21841 366
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 357
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2337 271
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10210 245
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10186 239
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15548 218
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 211
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1287 197
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6102 196
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 164
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7845 164
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 960 157
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6178 141
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4394 131
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8160 128
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11480 127
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3979 126
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3755 125
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 120
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11534 118
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4130 113
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 998 112
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3562 108
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4764 107
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1074 106
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1911 103
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2505 102
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13718 102
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9339 101
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2005 100
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 98
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 98
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7148 97
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2564 94
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1632 94
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10261 90
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17236 89
Microsoft Windows 2000 940 132
Apple iPhone 6 597 88
Google Android 13010 61
СКБ Контур - Контур.Фокус 789 60
Microsoft Windows 14714 58
Linux OS 8539 51
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 50
Age of Kings 3459 40
Apple iPhone - серия смартфонов 6534 38
Microsoft Office 3499 37
Apple iOS 6915 36
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1485 30
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 296 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 28
Microsoft Dynamics 1175 28
Microsoft Azure 1262 28
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 668 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3807 23
Apple iPad 3624 22
Intel x86 - архитектура процессора 1590 22
Microsoft Office Excel 721 18
Microsoft SQL Server 1259 18
Microsoft Skype 1975 18
Apple Mac - Apple Macintosh 2740 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 17
ВГТРК - Смотрим 555 17
Microsoft Dynamics CRM 433 15
Интерфакс СПАРК 172 15
Apple - App Store 2703 15
Google YouTube - Видеохостинг 2447 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 439 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 839 13
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 466 13
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 254 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 836 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 641 12
SAP Ariba 286 12
Microsoft Office 365 866 12
Путин Владимир 2839 35
Рейман Леонид 1031 23
Шадаев Максут 750 13
Никифоров Николай 1162 12
Усманов Алишер 296 12
Мацоцкий Сергей 176 12
Кузовкин Алексей 154 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 11
Сергунина Наталья 328 11
Медведев Дмитрий 1637 11
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 10
Мамут Александр 129 10
Чернышенко Дмитрий 510 10
Греф Герман 374 10
Козырев Алексей 288 9
Брюквин Юрий 294 9
Гришин Дмитрий 200 9
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 130 9
Меднов Сергей 121 9
Опанасенко Всеволод 130 9
Гуральников Сергей 156 8
Изосимов Александр 193 8
Фурсин Алексей 156 8
Ершова Элеонора 66 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 8
Боровиков Игорь 112 7
Солонин Сергей 92 7
Демидов Михаил 132 7
Карачинский Анатолий 93 7
Оганесян Ашот 107 7
Евтушенков Владимир 206 7
Yang Jerry - Янг Джерри 84 7
Делицын Леонид 122 7
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 7
Корнеев Сергей 83 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 7
Волож Аркадий 235 6
Филимонов Сергей 46 6
Щеголев Игорь 691 6
Белоусов Сергей 236 6
Россия - РФ - Российская федерация 127247 1189
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50107 535
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39475 381
Европа 11995 233
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13424 180
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14118 161
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 157
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15475 148
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8577 107
Германия - Федеративная Республика 8773 105
Украина 6788 102
Япония 10469 96
Индия - Bharat 4477 76
Казахстан - Республика 4931 75
Азия - Азиатский регион 4269 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 62
Франция - Французская Республика 5485 62
Южная Корея - Республика 4473 55
Беларусь - Белоруссия 4444 52
Европа Восточная 3028 50
Канада 3014 47
Африка - Африканский регион 3036 45
Ближний Восток 2717 41
Нидерланды 2226 38
Россия - УФО - Екатеринбург 3322 38
Швеция - Королевство 2191 38
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2258 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 35
Италия - Итальянская Республика 3006 34
Америка Латинская 1495 34
Европа Западная 1350 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2098 32
Израиль 1725 31
Китай - Тайвань 1756 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2584 29
Бразилия - Федеративная Республика 1965 29
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2625 29
Финляндия - Финляндская Республика 1621 29
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 29
Великобритания - Лондон 2146 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26889 1039
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28365 479
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 446
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1411 442
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9013 293
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2206 293
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7428 225
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4924 214
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 209
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6593 160
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7114 158
Кредитование - Сrediting - Заём 1696 154
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 151
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 990 150
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5272 139
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 134
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4407 127
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1105 124
Страхование - Страховое дело - Insurance 3116 122
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4465 119
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 110
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 104
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 101
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1662 100
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2335 97
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 97
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1383 96
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8935 93
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2547 82
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1067 82
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 80
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2346 79
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1697 78
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1934 78
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2695 77
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 77
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1622 72
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1927 71
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7837 70
Абонентская база - Абонентская плата 1373 69
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10518 170
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 534 61
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 59
Bloomberg 1117 32
CNET Networks - CNET News 1604 31
Forbes - Форбс 653 26
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1160 24
Ведомости 671 21
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 862 19
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 470 18
Коммерсантъ - Издательский дом 1302 17
FT - Financial Times 1073 13
Dow Jones - MarketWatch 269 13
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 601 13
AP - Associated Press 1976 13
TAdviser - Центр выбора технологий 320 12
Прайм - Агентство экономической информации 797 11
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 10
The Register 1230 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 9
NYT - The New York Times 972 9
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 8
Mercury Center 309 8
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 107 8
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 580 7
ZDnet 598 6
Известия ИД 473 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 176 6
Tom’s Hardware 217 5
РБК ТВ - телеканал 64 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 505 5
DigiTimes - Издание 1272 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 4
IDG - International Data Group 99 4
The Next Web 82 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 4
Internet.com 113 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2893 141
Gartner - Гартнер 3320 79
Internet Stock Report 992 77
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1011 77
IDC - International Data Corporation 4775 61
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 55
S&P 500 101 51
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 19
Juniper Research 510 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 10
Thomson Financial - Thomson First Call 128 9
Forrester Research 801 8
Moody's Investors Service 56 7
Fortune Global 500 259 7
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 7
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 6
comScore 376 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 354 6
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 98 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 6
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 5
BCG - Boston Consulting Group 94 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 56 5
Frost & Sullivan 110 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 241 4
Strategy Analytics 283 4
CNews Рынок ИТ-услуг 102 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 1 3
Markets&Markets Research 85 3
CNews Fast рейтинг 44 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 44 3
Bear Stearns 79 3
Harris Interactive 83 2
Forbes Global 2000 29 2
IHS iSuppli 80 2
eMarketer 201 2
Gartner - Dataquest 338 2
IBM Research 107 2
TrendForce 90 2
РАН - Российская академия наук 1780 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1319 16
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 694 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 386 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 1 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 179 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 90 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 43 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 64 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 24 3
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 197 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 261 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 77 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 168 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 399 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 34 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 65 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 89 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 2 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 106 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 263 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 12 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 246 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 52 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 24 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 51 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 134 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 246
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 983 25
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1556 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 837 11
CNews AWARDS - награда 357 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 438 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 81 4
День молодёжи - 27 июня 5 4
Венчурная ярмарка 11 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 3
JD.com 618 Shopping Festival 74 3
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 32 3
Docflow 131 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 70 3
Правительство РФ - Государственные премии 1 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 33 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 19 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 17 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 1 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 160 2
SAP TechEd 8 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 84 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 1 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 3 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
ComNews Awards 7 1
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BRICS Solutions Awards 5 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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