Lehman Brothers Holdings Lehman Brothers Merchant Banking Partners Lehman Brothers Securities

Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.06.2008 Lehman Brothers International снизила свою долю акций в Rambler Media

Инвесткомпания Lehman Brothers International снизила свою долю акций в Rambler Media Limited с 5,6% до 3%, с
05.06.2007 IBM покупает долю в китайском разработчике ПО

Компании IBM и Lehman Brothers Holdings приобретают 7,7% долю в китайском разработчике ПО Kingdee Internatio
04.10.2002 Обвал котировок AMD обеспечил NASDAQ новый шестилетний минимум

of New York, значительными квартальными потерями Advanced Micro Devices и негативными комментариями Lehman Brothers и Merrill Lynch по поводу перспектив ряда компаний техсектора. Так, заявление
06.08.2002 NASDAQ: техсектор - якорь на шее фондового рынка

вок финансовых компаний J.P. Morgan (-6,3%) и Citigroup (-7,2%) в связи с негативными комментариями Lehman Brothers негативно отразилось на индексе Dow. Квартальный отчет Procter & Gamble (-2,7
04.04.2002 NASDAQ: рынок напуган бухгалтерией

ний брокерскими фирмами. Так, из компаний широкого рынка пострадали Caterpillar (J.P. Morgan) и 3M (Lehman Brothers), а в техсекторе были понижены рейтинги Micron Technology (Morgan Stanley) и

22.08.2001 Аналитики Lehman Brothers не верят в реанимацию обанкротившейся NextWave

Аналитики компании Lehman Brothers заявили о своем скептическом отношении к тому, что обанкротившейся NextWave удастся выжить. Ранее исполнительный директор компании Аллен Салмаси (Allen Salmasi) заявил о том, чт
07.08.2001 NASDAQ: рынок ждет квартального отчета Cisco

Cisco Systems 7 августа. На негативном направлении движения котировок отразились прогнозы аналитика Lehman Brothers Дэна Найлса (Dan Niles), предсказывающего 50-процентное снижение цен на "стар
09.04.2001 Softbank и Lehman закроют свою онлайновую брокерскую контору

Softbank Finance Corp и Lehman Brothers намереваются закрыть свою онлайновую брокерскую контору E-Bond Securities Co.
04.01.2001 Аналитик Lehman Brothers снизил прогноз прибылей Intel и Dell

Аналитик Lehman Brothers Даниель Нильс (Daniel Niles) ссылаясь на сильное падение спроса на ПК в декабре и снижение роста затрат на информационные технологии уменьшил прогнозы прибыли компаний Intel и D
29.11.2000 NASDAQ: никто не хочет покупать акции технологических компаний

Отрицательные комментарии Lehman Brothers относительно перспектив развития полупроводниковых компаний привели к значите
21.11.2000 Понижение рейтингов технологических компаний вновь обвалило NASDAQ

anley Dean Witter понизила рейтинг Juniper Networks и отметку роста акций компании Cisco Systems, а Lehman Brothers - рейтинг eBay. В результате инвесторы, и так не очень охотно покупающие в по
27.10.2000 Lehman Brothers рекомендует не покупать облигации Amazon.com

ертировать в акцию компании. Популярность подобной облигации тесно связана с курсом акций компании. Lehman Brothers сообщила, что текущий баланс наличных средств Amazon.com в действительности н
11.09.2000 Lehman Brothers и Credit Suisse First Boston вступили в онлайновую систему по торговле облигациями

Сайт по торговле облигациями Market Axess объявил о том, что сразу два гиганта финансового рынка Lehman Brothers и Credit Suisse First Boston приняли решение присоединится к этой системе. Market Axess планирует стать одной из ведущих компаний по продаже облигаций через интернет. Ранее член
30.06.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 29 июня 2000 года

очти на 10%. Акции Yahoo! (-4 11/64 до 119 3/8) падают в течение недели, что усугубляется прогнозом Lehman Brothers о будущих доходах компании. Amazon (-11/16 до 37 3/16) немного снизился в цен
29.06.2000 Lehman Brothers опубликовала список "10 Uncommon Values"

Компания Lehman Brothers, один из ведущих биржевых аналитиков в мире, опубликовала список "10 Uncommon
31.05.2000 Францию ожидает бум онлайновых продуктовых магазинов

Согласно данным Lehman Brothers, продажи в онлайновых продуктовых магазинах во Франции резко возрастут в ближ

Публикаций - 245, упоминаний - 297

