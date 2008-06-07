Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|07.06.2008
|
Lehman Brothers International снизила свою долю акций в Rambler Media
Инвесткомпания Lehman Brothers International снизила свою долю акций в Rambler Media Limited с 5,6% до 3%, с
|05.06.2007
|
IBM покупает долю в китайском разработчике ПО
Компании IBM и Lehman Brothers Holdings приобретают 7,7% долю в китайском разработчике ПО Kingdee Internatio
|04.10.2002
|
Обвал котировок AMD обеспечил NASDAQ новый шестилетний минимум
of New York, значительными квартальными потерями Advanced Micro Devices и негативными комментариями Lehman Brothers и Merrill Lynch по поводу перспектив ряда компаний техсектора. Так, заявление
|06.08.2002
|
NASDAQ: техсектор - якорь на шее фондового рынка
вок финансовых компаний J.P. Morgan (-6,3%) и Citigroup (-7,2%) в связи с негативными комментариями Lehman Brothers негативно отразилось на индексе Dow. Квартальный отчет Procter & Gamble (-2,7
|04.04.2002
|
NASDAQ: рынок напуган бухгалтерией
ний брокерскими фирмами. Так, из компаний широкого рынка пострадали Caterpillar (J.P. Morgan) и 3M (Lehman Brothers), а в техсекторе были понижены рейтинги Micron Technology (Morgan Stanley) и
|22.08.2001
|
Аналитики Lehman Brothers не верят в реанимацию обанкротившейся NextWave
Аналитики компании Lehman Brothers заявили о своем скептическом отношении к тому, что обанкротившейся NextWave удастся выжить. Ранее исполнительный директор компании Аллен Салмаси (Allen Salmasi) заявил о том, чт
|07.08.2001
|
NASDAQ: рынок ждет квартального отчета Cisco
Cisco Systems 7 августа. На негативном направлении движения котировок отразились прогнозы аналитика Lehman Brothers Дэна Найлса (Dan Niles), предсказывающего 50-процентное снижение цен на "стар
|09.04.2001
|
Softbank и Lehman закроют свою онлайновую брокерскую контору
Softbank Finance Corp и Lehman Brothers намереваются закрыть свою онлайновую брокерскую контору E-Bond Securities Co.
|04.01.2001
|
Аналитик Lehman Brothers снизил прогноз прибылей Intel и Dell
Аналитик Lehman Brothers Даниель Нильс (Daniel Niles) ссылаясь на сильное падение спроса на ПК в декабре и снижение роста затрат на информационные технологии уменьшил прогнозы прибыли компаний Intel и D
|29.11.2000
|
NASDAQ: никто не хочет покупать акции технологических компаний
Отрицательные комментарии Lehman Brothers относительно перспектив развития полупроводниковых компаний привели к значите
|21.11.2000
|
Понижение рейтингов технологических компаний вновь обвалило NASDAQ
anley Dean Witter понизила рейтинг Juniper Networks и отметку роста акций компании Cisco Systems, а Lehman Brothers - рейтинг eBay. В результате инвесторы, и так не очень охотно покупающие в по
|27.10.2000
|
Lehman Brothers рекомендует не покупать облигации Amazon.com
ертировать в акцию компании. Популярность подобной облигации тесно связана с курсом акций компании. Lehman Brothers сообщила, что текущий баланс наличных средств Amazon.com в действительности н
|11.09.2000
|
Lehman Brothers и Credit Suisse First Boston вступили в онлайновую систему по торговле облигациями
Сайт по торговле облигациями Market Axess объявил о том, что сразу два гиганта финансового рынка Lehman Brothers и Credit Suisse First Boston приняли решение присоединится к этой системе. Market Axess планирует стать одной из ведущих компаний по продаже облигаций через интернет. Ранее член
|30.06.2000
|
Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 29 июня 2000 года
очти на 10%. Акции Yahoo! (-4 11/64 до 119 3/8) падают в течение недели, что усугубляется прогнозом Lehman Brothers о будущих доходах компании. Amazon (-11/16 до 37 3/16) немного снизился в цен
|29.06.2000
|
Lehman Brothers опубликовала список "10 Uncommon Values"
Компания Lehman Brothers, один из ведущих биржевых аналитиков в мире, опубликовала список "10 Uncommon
|31.05.2000
|
Францию ожидает бум онлайновых продуктовых магазинов
Согласно данным Lehman Brothers, продажи в онлайновых продуктовых магазинах во Франции резко возрастут в ближ
