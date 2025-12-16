«РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России ах которого компании совместно будут внедрять российский программный пограничный контроллер сессий (SBC) для защиты и управления современной IP-телефонией. SBC – это оборудование операто

Группа «Информтехника» представила «МиниКом-SBC» нового поколения Группа компаний «Информтехника» представила новое решение в своем портфеле — пограничный контроллер сессий «МиниКом-SBC» следующего поколения. Новинка разработана специально для защиты ключевых информационных ресурсов предприятий с высокими требованиями к конфиденциальности и непрерывности коммуникаций. Об э

«Авантелеком» запустил собственный пограничный контроллер сессий Sfera SBC Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» пополнил портфель ИТ-решений и анонсирует запуск пограничного контроллера сессий Sfera SBC собственной разработки. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком». Новый продукт от компании «Авантелеком» предназначен для защиты сетевой инфраструктуры компаний из сегмента крупн

Eltex приступил к разработке E-SBC ета за звонки, частичный или полный выход сети из строя. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Пограничный контроллер сессий высокой производительности (Enterprise Session Border Controller – E-SBC) поможет избежать этих проблем. Он используется для сокрытия топологии VoIP-сети и защиты от несанкционированного доступа, нормализации и трансляции сигнальных и медиапротоколов, а также уп

«СофтБизнесКонсалтинг» предоставит возможность бесплатного тестирования системы SBC BillingAnywhere Компания «СофтБизнесКонсалтинг» предложила среднему и малому бизнесу возможность бесплатного тестирования решения SBC BillingAnywhere, предназначенного для автоматизации управленческого и финансового учета, в течение одного месяца. Предложение ориентировано на транспортно-экспедиторские компании и таможенн

Система SBC BillingAnywhere внедрена в компании «Группа РМА» Компания «СофтБизнесКонсалтинг» завершила внедрение решения SBC BillingAnywhere для управления транспортным бизнесом в транспортно-экспедиторской компании «Группа РМА». Информационная система, созданная на основе базы данных Oracle, охватывает ключевые

EDIFACT внедряют в SBC BillingAnywhere Компания «СофтБизнесКонсалтинг» завершила этап опытной эксплуатации по использованию формата EDIFACT в рамках своего решения для транспортно-экспедиторских компаний SBC BillingAnywhere. Тестовые работы по организации электронного обмена данными проведены в ходе совместного сотрудничества специалистов компании «СофтБизнесКонсалтинг» с компанией OOCL. Станда

"СофтБизнесКонсалтинг" оснастила SBC Customer рассылкой SMS-сообщений Компания «СофтБизнесКонсалтинг» продолжает развитие своего нового продукта SBC Customer в рамках системы управленческого и финансового учета SBC BillingAnywhere. Данный продукт предназначен для автоматизации бизнес-процессов взаимодействия транспортно-экспедито

AT&T объявила о результатах за 3-й квартал основном, слиянием и результатами работы совместного предприятия Cingular Wireless. Телекоммуникационная компания заработала $2,17 млрд., или 56 центов на акцию, за полный 3-й квартал, после того как SBC Communications приобрела AT&T и использовала ее известное имя. Годом раньше SBC заработала $1,25 млрд., или 38 центов на акцию. Доходы возросли на 53% с $10,3 млрд. до $15,64 млрд.,

Чистая прибыль SBC Communications в 3 квартале 2005 г. снизилась на 40,5% Чистая прибыль SBC Communications, второй по величине в США телекоммуникационной компании, по итогам 3 квартала 2005 г. снизилась 40,5% — до $1,246 млрд. по сравнению с показателем $2,094 млрд., полученн

SBC отказывается от своего бренда Оператор SBC Communications откажется от своего бренда и будет работать под маркой AT&T после приобретения этой компании. Осведомленный источник, сообщивший об этом, предупредил о том, что решение не яв

SBC Communications снизила прибыль на 54% Чистая прибыль второй по величине в США телекоммуникационной компании SBC Communications в 1-м квартале 2005 г. снизилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает РБК. Чистая прибыль SBC за отчетный период составила $885 млн. по сра

Совет директоров SBC одобрил слияние с AT&T Совет директоров американского оператора проводной связи SBC Communications одобрил приобретение своего нынешнего конкурента и бывшей материнской компании AT&T. Стоимость сделки составляет около $16 млрд. Совет директоров AT&T одобрил продажу наканун

В США создаётся крупнейший оператор связи Если сделка между SBC и AT&T осуществится, в чем не сомневаются участники американского рынка, США станут свидетелями рождения телекоммуникационного гиганта с объединенной базой в 80 млн. абонентов, который смож

SBC хочет купить AT&T за $15 млрд. Компания SBC Communications ведет переговоры о покупке компании проводной телефонии AT&T. Сумма контракта может составить более $15 млрд. SBC занимает второе место на американском региональном ры

Microsoft прорвался на ТВ-рынок Заключенное SBC и Microsoft соглашение, стоимость которого оценивается примерно в $400 млн., рассчитано на десятилетний период и представляет собой поистине «королевский» подарок для Microsoft. Во-первых,

SBC снизила расходы на новую ВОЛС Аналитики техасской компании SBC Communications понизили прогнозы стоимости волоконно-оптической линии связи, о планах строительства которой сообщалось летом текущего года. Руководство SBC планирует, что реализация

Alcatel и SBC заключили контракт на $1,7 млрд. нологии доступа, волоконно-оптические технологии, решения для IP-маршрутизации и Ethernet-коммутации, а также услуги, связанные с интеграцией сетевых систем. Кроме того, специалисты Alcatel обеспечат SBC гладкую интеграцию видеосистем. Соглашение заключается для реализации проекта SBC Lightspeed, который нацелен на предоставление скоростных широкополосных услуг и услуг IP-телевидения

SBC построит сверхскоростную интернет-магистраль Американский провайдер SBC Communication планирует создать сверхскоростную сеть для продажи услуг доступа частным клиентам и представителям малого бизнеса, сообщает The Register. Сеть обойдется SBC в $4-6 млрд

SBC Communications сократит штат Американская телекоммуникационная компания SBC Communications до конца 2003 г. сократит от 3 до 4 тыс. рабочих мест. Сокращения проводятся с целью снижения затрат, говорится в заявлении компании. Сокращения затронут от 1,9 до 2,5% всего

BellSouth и SBC получили разрешение на предоставление услуг дальней связи охранения своей конкурентоспособности. Разрешение FCC на предоставление услуг дальней связи в штате Калифорния получил и другой региональный оператор, образованный в результате деления компании Bell, SBC Communications. SBC предоставляет услуги дальней связи 6 млн. абонентам в 13 штатах обслуживаемого компанией региона. В ближайшее время компания надеется получить лицензии на работу

SBC будет предоставлять услуги связи в США под единым брендом Американская телекоммуникационная компания SBC Communications объявила о намерении действовать под единой торговой маркой, в связи с чем все принадлежащие компании бренды (Pacific Bell, Southwestern Bell, Nevada Bell и Ameritech) будут

AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom требуют ограничить свободу действий оператора SBC Ameritech Ohio нной связи США - AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom - сообщили о подаче совместной жалобы в Комиссию по услугам в коммунальной сфере (Public Utility Commission) штата Огайо (PUCO) с требованием отказать SBC Ameritech Ohio в удовлетворении поданной 22 ноября заявки на альтернативную форму регулирования. SBC Ameritech Ohio, работающая на рынке связи по правилам альтернативного регулирован

SBC Communications заказала у Cisco маршрутизаторы для магистральной сети США Cisco Systems сообщила о подписании контракта с оператором SBC Communications на поставку своих маршрутизаторов серии 12000 для общенациональной магистральной 10-гигабитной сети OC-192. Эта новая сеть, созданная филиалом SBC, предназначена для в

SBC потребовал наказать WorldCom за увод абонентов Оператор SBC Communications потребовал от органов регулирования рынка связи штата Иллинойс наказать WorldCom за самовольное переключение на себя абонентов местной связи. В июле регуляторы штата уже треб

SBC начала предоставлять интернет, телефон и спутниковое ТВ в одном пакете Компания SBC Communications начала предлагать своим клиентам сервис "три в одном" - интернет, телефон и спутниковое ТВ. По подсчетам маркетологов, только 22% клиентов (7 млн.) не пользуются всеми тремя

Reuters: Доходы SBC Communications сократились на 15% в третьем квартале зы и падением уровня продаж. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года чистый доход упал с $2,07 млрд. до $1,77 млрд. (или с 61 цента до 53 центов на акцию). Доход за вычетом доли доходов SBC Communications в совместном предприятии Cingular Wireless, упал на 6,9% с $11,34 млрд. до $10,56 млрд. Продажи SBC Communications падали последние пять кварталов в связи с тем, что к

SBC оштрафован на $6 млн. за нежелание сдавать в аренду свои сети Федеральная комиссия США по связи (FCC) оштрафовала на $6 млн. провайдера услуг связи SBC Communications по обвинению в нарушении условий слияния в 1999 году с региональной телефонной компанией Ameritech, работающей на Среднем Западе страны. Проведя расследование, комиссия обнар

SBC уволит 11 тысяч человек Компания SBC, оператор связи в США, объявила о намерении уволить 11 тысяч сотрудников до начала нового года и сократить капиталовложения до $5-6 млрд. С прошлого года из SBC было уволено 26 тысяч

SBC требует от FCC установления правил обращения с неплательщиками Крупная телефонная компания США SBC Communications обратилась к Федеральной комиссии США по cвязи (FCC) с просьбой защитить ее от кризиса в сфере телекоммуникаций. Техасская компания заявила, что для выживания необходимо, что

Alcatel поставит оборудование для широкополосного проекта SBC Компания Alcatel подписала многолетний контракт стоимостью несколько сотен миллионов долларов с телекоммуникационной компанией из США SBC Communications на поставку оборудования для пассивных оптических сетей в Сан-Франциско. Крупный провайдер DSL-линий приобретет у французской компании оптоволоконное решение последней мили (

SBC уволила 5 тысяч человек "по вине регулирующих органов" Руководство компании SBC Communications объявило об увольнении 5 тысяч сотрудников в текущем квартале, обвинив в этом шаге действия регулирующих органов. Вместе с этими пятью тысячами общее число увольнений за посл

NASDAQ: итоги "горячей" недели ло вызвано сохраняющейся слабостью бумаг Nokia (-3,7%) после резкого снижения прогнозов по продажам, а также негативными квартальными отчетами Qwest Communications (-12,8%), Nortel Networks (-1,7%) и SBC Communications (-3,5%). "Наибольшее влияние на рынок в пятницу оказывали новости от корпораций, в первую очередь, Microsoft, Nortel, Qwest, - отмечает Тим Хикин (Tim Heekin), глава отделени

SBC считает Microsoft угрозой телефонным компаниям ми и может сделать это таким же способом, как ей это удалось в случае создания операционных систем для персональных компьютеров, считает Лэрри Пирсон (Larry Pearson), менеджер по созданию продуктов в SBC Communications, второй по величине телефонной компании США. Его свидетельские показания начали четвертую неделю слушаний по вопросу о том, как наказать корпорацию за нарушение антимонопольн

SBC Communications и Verizon Communications пополнили американскую казну еще на $3,85 млн. В январе текущего года выплаты SBC Communications федеральному правительству США составили $2,89 млн., и это только часть выплат по штрафам, наложенным на компанию за несоблюдение обязательств по предоствлению конкурирующим

Прибыль SBC в 4-м квартале составила $2,16 млрд. величено число междугородних линий связи, таким образом, их число достигло 4,9 млн. По итогам 2001 года оборот компании составил $54,3 млрд., что на 2% больше, чем в 2000 году. Чистая годовая прибыль SBC составила $7,9 млрд. ($2,35 на акцию), немногим больше, чем в 2000 году.

SBC оштрафован на $6 млн. за нарушение условий конкуренции в 5 штатах США Американскому оператору связи SBC Communications Федеральная комиссия по cвязи (FCC) вменила очередной штраф за невыполнение условий конкуренции. На этот раз сумма штрафных санкций составляет $6 млн., и это самый большой шт

SBC оштрафована еще на $500 тыс. Органы контроля в сфере телекоммуникаций штата Иллинойс оштрафовали SBC Communications, оператора телекоммуникаций, на сумму $501491 в связи с невыполнением предусмотренных перед слиянием с Ameritech условий предоставления услуг связи. Некоторую часть денег, по

Yahoo! и SBC Communications объединят усилия в продвижении DSL-сервисов ISP-провайдер и лидер на рынке DSL (выделенная цифровая линия) в США компания SBC Communications и интернет-портал Yahoo! объединят усилия для продвижения своих услуг на рынках 13 штатов. Обе компании расценивают соглашение как исключительно выгодное. Yahoo! предложит об