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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SBC
Session Border Controller
пограничные контроллеры сессий



23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге 1
31.03.2021 Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3 1
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 2
17.11.2020 Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM 1
21.09.2020 Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта 1
21.01.2020 Подтверждена совместимость Astra Linux с панелью оператора MT-104V1 на базе одноплатного ПК Seco 1
15.07.2019 Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую 1
18.01.2019 В Москве состоялся G-Summit Moscow – ежегодная конференция Genesys по обслуживанию клиентов 1
26.11.2018 Обзор Huawei Mate 20 Pro: самый дорогой Android-смартфон 1
13.06.2018 LanCloud запустила облачную АТС для Microsoft Teams 1
05.09.2017 «Росэлектроника» создала импортозамещающую серверную платформу TSP 2
10.09.2015 J’son & Partners Consulting исследовала рынок IMS в России и мире 1
28.04.2015 JVC Kenwood предложила новые цифровые 1DIN медиаресиверы с поддержкой Bluetooth 1
05.02.2013 Oracle покупает поставщика IP-оборудования за $1,7 млрд 1
03.09.2012 Тонкие клиенты: будущее по версии Fujitsu 1
11.11.2011 «Стартелеком» обеспечил безопасность сети компании «СтройГазКонсалтинг» 1
14.09.2011 «Стартелеком» внедрил в инфраструктуру сети «Альфа–Банка» решение LCR 1
01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60 1
10.02.2010 «МФИ Софт»: операторы связи отмечают рост интереса пользователей к IP-телефонии 1
30.09.2009 Huawei представила новый универсальный маршрутизатор NetEngine V6 1
21.09.2009 «Синтерра-Урал» выбрала CTI NG Switch для построения внутризоновых сетей связи 1
30.06.2009 ТКТ совместно с «Энвижн Груп» построила NGN-сеть 1
18.06.2009 Huawei представила новый экологичный маршрутизатор ёмкостью 400G 1
24.10.2008 Huawei представила новые решения для сетей передачи данных на «Инфоком-2008» 1
11.09.2008 «Сател» представил новый компактный узел NGN NET VX 1800 1
30.10.2007 Леонид Агафонов: Открытый код принесет прибыль коммерческим компаниям 1
06.09.2007 Американские госструктуры продолжают терять ноутбуки 2
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
17.05.2007 Объем продаж маршрутизаторов Cisco 12000 превысил $10 млрд 1
04.12.2006 Привычный мир связи рушится на глазах 1
19.06.2006 Мировой телеком завязывает с глобализацией 1
16.06.2006 IPTV: услуги манят, цены кусаются 1
15.03.2006 Intel Sossaman вышел в свет 1
15.03.2006 Intel представил двухъядерный процессор Intel Xeon с низким энергопотреблением 1
07.03.2006 $67 млрд - мегапоглощение на рынке связи 2

Публикаций - 38, упоминаний - 42

SBC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Harman Kardon 179 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6887 2
Google LLC 8046 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 204 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 101 1
Seco 1 1
AudioCodes 25 1
Oracle Corporation 3690 1
Ситроникс - Sitronics 657 1
BT Group - British Telecommunications 106 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 274 1
Samsung Electronics 6204 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 427 1
Apple Inc - Эппл Рус 8155 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5830 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4982 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Genesys 158 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 587 1
Intel Corporation 4692 1
Microsoft Corporation 12712 1
ING Belgium 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6057 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 882 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4093 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5874 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7765 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1704 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1240 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 13 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1007 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1849 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3229 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1510 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 494 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 156 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1145 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 367 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2584 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1213 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 970 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 874 1
USB OTG - On-The-Go 95 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 758 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 649 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1254 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 38 1
Google Android 10774 6
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 37 4
Apple iOS 5751 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 2
Amazfit Zepp - серия умных часов 8 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 1
Radxa Zero - Одноплатный микрокомпьютер 2 1
Genesys Interaction Analytics 2 1
Samsung Galaxy 347 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1159 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1031 1
LanCloud Cloud PBX 3 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 855 1
Microsoft Exchange 728 1
Microsoft Office 365 769 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 189 1
Microsoft Teams 214 1
Чугаев Евгений 2 1
Морозов Вячеслав 15 1
Смирнов Павел 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 62143 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8317 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8769 2
Германия - Федеративная Республика 4123 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 355 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 331 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 663 1
Россия - УФО - Челябинская область 693 1
Россия - УФО - Тюменская область 621 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 852 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 500 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 710 1
Северная Америка 1535 1
Испания - Королевство 1402 1
Ближний Восток 1615 1
Азия - Азиатский регион 1673 1
Южная Корея - Республика 1634 1
Европа Западная 701 1
Европа 4188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2658 1
Япония 3280 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4668 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16099 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 253 1
CNews - ZOOM.CNews 1128 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 629 1
Олимпийские игры - Olympic Games 327 1
Genesys G-Summit 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 832509, в очереди разбора - 735701.
Создано именных указателей - 46727.
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