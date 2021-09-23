Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SBC
Session Border Controller
пограничные контроллеры сессий
Публикаций - 38, упоминаний - 42
SBC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ING Belgium 2 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6057 2
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 882 1
|Чугаев Евгений 2 1
|Морозов Вячеслав 15 1
|Смирнов Павел 35 1
|CNews - ZOOM.CNews 1128 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 832509, в очереди разбора - 735701.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 832509, в очереди разбора - 735701.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru