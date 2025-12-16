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SBC Session Border Controller пограничные контроллеры сессий

SBC – это оборудование операторского класса, предназначенное для обеспечения безопасности, совместимости и фильтрации трафика между ядром сети и внешними коммуникационными системами. Данный продукт дополняет стандартные решения безопасности функционалом контроля на уровне телефонных сессий. SBC сохраняет высокую устойчивость инфраструктуры к атакам и взломам, в том числе скрывает внутреннюю топологию защищаемой сети: адресацию, типы устройств, пути прохождения голосового трафика и прочее.

СОБЫТИЯ

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16.12.2025 «РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России

ах которого компании совместно будут внедрять российский программный пограничный контроллер сессий (SBC) для защиты и управления современной IP-телефонией. SBC – это оборудование операто
06.11.2025 Группа «Информтехника» представила «МиниКом-SBC» нового поколения

Группа компаний «Информтехника» представила новое решение в своем портфеле — пограничный контроллер сессий «МиниКом-SBC» следующего поколения. Новинка разработана специально для защиты ключевых информационных ресурсов предприятий с высокими требованиями к конфиденциальности и непрерывности коммуникаций. Об э
29.10.2024 «Авантелеком» запустил собственный пограничный контроллер сессий Sfera SBC

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» пополнил портфель ИТ-решений и анонсирует запуск пограничного контроллера сессий Sfera SBC собственной разработки. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком». Новый продукт от компании «Авантелеком» предназначен для защиты сетевой инфраструктуры компаний из сегмента крупн
24.10.2022 Eltex приступил к разработке E-SBC

ета за звонки, частичный или полный выход сети из строя. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Пограничный контроллер сессий высокой производительности (Enterprise Session Border Controller – E-SBC) поможет избежать этих проблем. Он используется для сокрытия топологии VoIP-сети и защиты от несанкционированного доступа, нормализации и трансляции сигнальных и медиапротоколов, а также уп
16.05.2011 «СофтБизнесКонсалтинг» предоставит возможность бесплатного тестирования системы SBC BillingAnywhere

Компания «СофтБизнесКонсалтинг» предложила среднему и малому бизнесу возможность бесплатного тестирования решения SBC BillingAnywhere, предназначенного для автоматизации управленческого и финансового учета, в течение одного месяца. Предложение ориентировано на транспортно-экспедиторские компании и таможенн
30.07.2008 Система SBC BillingAnywhere внедрена в компании «Группа РМА»

Компания «СофтБизнесКонсалтинг» завершила внедрение решения SBC BillingAnywhere для управления транспортным бизнесом в транспортно-экспедиторской компании «Группа РМА». Информационная система, созданная на основе базы данных Oracle, охватывает ключевые

26.12.2006 EDIFACT внедряют в SBC BillingAnywhere

Компания «СофтБизнесКонсалтинг» завершила этап опытной эксплуатации по использованию формата EDIFACT в рамках своего решения для транспортно-экспедиторских компаний SBC BillingAnywhere. Тестовые работы по организации электронного обмена данными проведены в ходе совместного сотрудничества специалистов компании «СофтБизнесКонсалтинг» с компанией OOCL. Станда
01.12.2006 "СофтБизнесКонсалтинг" оснастила SBC Customer рассылкой SMS-сообщений

Компания «СофтБизнесКонсалтинг» продолжает развитие своего нового продукта SBC Customer в рамках системы управленческого и финансового учета SBC BillingAnywhere. Данный продукт предназначен для автоматизации бизнес-процессов взаимодействия транспортно-экспедито
24.10.2006 AT&T объявила о результатах за 3-й квартал

основном, слиянием и результатами работы совместного предприятия Cingular Wireless. Телекоммуникационная компания заработала $2,17 млрд., или 56 центов на акцию, за полный 3-й квартал, после того как SBC Communications приобрела AT&T и использовала ее известное имя. Годом раньше SBC заработала $1,25 млрд., или 38 центов на акцию. Доходы возросли на 53% с $10,3 млрд. до $15,64 млрд.,

20.10.2005 Чистая прибыль SBC Communications в 3 квартале 2005 г. снизилась на 40,5%

Чистая прибыль SBC Communications, второй по величине в США телекоммуникационной компании, по итогам 3 квартала 2005 г. снизилась 40,5% — до $1,246 млрд. по сравнению с показателем $2,094 млрд., полученн
10.10.2005 SBC отказывается от своего бренда

Оператор SBC Communications откажется от своего бренда и будет работать под маркой AT&T после приобретения этой компании. Осведомленный источник, сообщивший об этом, предупредил о том, что решение не яв
25.04.2005 SBC Communications снизила прибыль на 54%

Чистая прибыль второй по величине в США телекоммуникационной компании SBC Communications в 1-м квартале 2005 г. снизилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает РБК. Чистая прибыль SBC за отчетный период составила $885 млн. по сра
31.01.2005 Совет директоров SBC одобрил слияние с AT&T

Совет директоров американского оператора проводной связи SBC Communications одобрил приобретение своего нынешнего конкурента и бывшей материнской компании AT&T. Стоимость сделки составляет около $16 млрд. Совет директоров AT&T одобрил продажу наканун
28.01.2005 В США создаётся крупнейший оператор связи

Если сделка между SBC и AT&T осуществится, в чем не сомневаются участники американского рынка, США станут свидетелями рождения телекоммуникационного гиганта с объединенной базой в 80 млн. абонентов, который смож
27.01.2005 SBC хочет купить AT&T за $15 млрд.

Компания SBC Communications ведет переговоры о покупке компании проводной телефонии AT&T. Сумма контракта может составить более $15 млрд. SBC занимает второе место на американском региональном ры
18.11.2004 Microsoft прорвался на ТВ-рынок

Заключенное SBC и Microsoft соглашение, стоимость которого оценивается примерно в $400 млн., рассчитано на десятилетний период и представляет собой поистине «королевский» подарок для Microsoft. Во-первых,

12.11.2004 SBC снизила расходы на новую ВОЛС

Аналитики техасской компании SBC Communications понизили прогнозы стоимости волоконно-оптической линии связи, о планах строительства которой сообщалось летом текущего года. Руководство SBC планирует, что реализация

25.10.2004 Alcatel и SBC заключили контракт на $1,7 млрд.

нологии доступа, волоконно-оптические технологии, решения для IP-маршрутизации и Ethernet-коммутации, а также услуги, связанные с интеграцией сетевых систем. Кроме того, специалисты Alcatel обеспечат SBC гладкую интеграцию видеосистем. Соглашение заключается для реализации проекта SBC Lightspeed, который нацелен на предоставление скоростных широкополосных услуг и услуг IP-телевидения
24.06.2004 SBC построит сверхскоростную интернет-магистраль

Американский провайдер SBC Communication планирует создать сверхскоростную сеть для продажи услуг доступа частным клиентам и представителям малого бизнеса, сообщает The Register. Сеть обойдется SBC в $4-6 млрд
10.12.2003 SBC Communications сократит штат

Американская телекоммуникационная компания SBC Communications до конца 2003 г. сократит от 3 до 4 тыс. рабочих мест. Сокращения проводятся с целью снижения затрат, говорится в заявлении компании. Сокращения затронут от 1,9 до 2,5% всего
23.12.2002 BellSouth и SBC получили разрешение на предоставление услуг дальней связи

охранения своей конкурентоспособности. Разрешение FCC на предоставление услуг дальней связи в штате Калифорния получил и другой региональный оператор, образованный в результате деления компании Bell, SBC Communications. SBC предоставляет услуги дальней связи 6 млн. абонентам в 13 штатах обслуживаемого компанией региона. В ближайшее время компания надеется получить лицензии на работу

16.12.2002 SBC будет предоставлять услуги связи в США под единым брендом

Американская телекоммуникационная компания SBC Communications объявила о намерении действовать под единой торговой маркой, в связи с чем все принадлежащие компании бренды (Pacific Bell, Southwestern Bell, Nevada Bell и Ameritech) будут

16.12.2002 AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom требуют ограничить свободу действий оператора SBC Ameritech Ohio

нной связи США - AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom - сообщили о подаче совместной жалобы в Комиссию по услугам в коммунальной сфере (Public Utility Commission) штата Огайо (PUCO) с требованием отказать SBC Ameritech Ohio в удовлетворении поданной 22 ноября заявки на альтернативную форму регулирования. SBC Ameritech Ohio, работающая на рынке связи по правилам альтернативного регулирован
05.12.2002 SBC Communications заказала у Cisco маршрутизаторы для магистральной сети США

Cisco Systems сообщила о подписании контракта с оператором SBC Communications на поставку своих маршрутизаторов серии 12000 для общенациональной магистральной 10-гигабитной сети OC-192. Эта новая сеть, созданная филиалом SBC, предназначена для в
26.11.2002 SBC потребовал наказать WorldCom за увод абонентов

Оператор SBC Communications потребовал от органов регулирования рынка связи штата Иллинойс наказать WorldCom за самовольное переключение на себя абонентов местной связи. В июле регуляторы штата уже треб
19.11.2002 SBC начала предоставлять интернет, телефон и спутниковое ТВ в одном пакете

Компания SBC Communications начала предлагать своим клиентам сервис "три в одном" - интернет, телефон и спутниковое ТВ. По подсчетам маркетологов, только 22% клиентов (7 млн.) не пользуются всеми тремя

25.10.2002 Reuters: Доходы SBC Communications сократились на 15% в третьем квартале

зы и падением уровня продаж. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года чистый доход упал с $2,07 млрд. до $1,77 млрд. (или с 61 цента до 53 центов на акцию). Доход за вычетом доли доходов SBC Communications в совместном предприятии Cingular Wireless, упал на 6,9% с $11,34 млрд. до $10,56 млрд. Продажи SBC Communications падали последние пять кварталов в связи с тем, что к
11.10.2002 SBC оштрафован на $6 млн. за нежелание сдавать в аренду свои сети

Федеральная комиссия США по связи (FCC) оштрафовала на $6 млн. провайдера услуг связи SBC Communications по обвинению в нарушении условий слияния в 1999 году с региональной телефонной компанией Ameritech, работающей на Среднем Западе страны. Проведя расследование, комиссия обнар
27.09.2002 SBC уволит 11 тысяч человек

Компания SBC, оператор связи в США, объявила о намерении уволить 11 тысяч сотрудников до начала нового года и сократить капиталовложения до $5-6 млрд. С прошлого года из SBC было уволено 26 тысяч
07.08.2002 SBC требует от FCC установления правил обращения с неплательщиками

Крупная телефонная компания США SBC Communications обратилась к Федеральной комиссии США по cвязи (FCC) с просьбой защитить ее от кризиса в сфере телекоммуникаций. Техасская компания заявила, что для выживания необходимо, что
16.07.2002 Alcatel поставит оборудование для широкополосного проекта SBC

Компания Alcatel подписала многолетний контракт стоимостью несколько сотен миллионов долларов с телекоммуникационной компанией из США SBC Communications на поставку оборудования для пассивных оптических сетей в Сан-Франциско. Крупный провайдер DSL-линий приобретет у французской компании оптоволоконное решение последней мили (
18.05.2002 SBC уволила 5 тысяч человек "по вине регулирующих органов"

Руководство компании SBC Communications объявило об увольнении 5 тысяч сотрудников в текущем квартале, обвинив в этом шаге действия регулирующих органов. Вместе с этими пятью тысячами общее число увольнений за посл
22.04.2002 NASDAQ: итоги "горячей" недели

ло вызвано сохраняющейся слабостью бумаг Nokia (-3,7%) после резкого снижения прогнозов по продажам, а также негативными квартальными отчетами Qwest Communications (-12,8%), Nortel Networks (-1,7%) и SBC Communications (-3,5%). "Наибольшее влияние на рынок в пятницу оказывали новости от корпораций, в первую очередь, Microsoft, Nortel, Qwest, - отмечает Тим Хикин (Tim Heekin), глава отделени
11.04.2002 SBC считает Microsoft угрозой телефонным компаниям

ми и может сделать это таким же способом, как ей это удалось в случае создания операционных систем для персональных компьютеров, считает Лэрри Пирсон (Larry Pearson), менеджер по созданию продуктов в SBC Communications, второй по величине телефонной компании США. Его свидетельские показания начали четвертую неделю слушаний по вопросу о том, как наказать корпорацию за нарушение антимонопольн
04.02.2002 SBC Communications и Verizon Communications пополнили американскую казну еще на $3,85 млн.

В январе текущего года выплаты SBC Communications федеральному правительству США составили $2,89 млн., и это только часть выплат по штрафам, наложенным на компанию за несоблюдение обязательств по предоствлению конкурирующим

25.01.2002 Прибыль SBC в 4-м квартале составила $2,16 млрд.

величено число междугородних линий связи, таким образом, их число достигло 4,9 млн. По итогам 2001 года оборот компании составил $54,3 млрд., что на 2% больше, чем в 2000 году. Чистая годовая прибыль SBC составила $7,9 млрд. ($2,35 на акцию), немногим больше, чем в 2000 году.
23.01.2002 SBC оштрафован на $6 млн. за нарушение условий конкуренции в 5 штатах США

Американскому оператору связи SBC Communications Федеральная комиссия по cвязи (FCC) вменила очередной штраф за невыполнение условий конкуренции. На этот раз сумма штрафных санкций составляет $6 млн., и это самый большой шт
27.11.2001 SBC оштрафована еще на $500 тыс.

Органы контроля в сфере телекоммуникаций штата Иллинойс оштрафовали SBC Communications, оператора телекоммуникаций, на сумму $501491 в связи с невыполнением предусмотренных перед слиянием с Ameritech условий предоставления услуг связи. Некоторую часть денег, по
15.11.2001 Yahoo! и SBC Communications объединят усилия в продвижении DSL-сервисов

ISP-провайдер и лидер на рынке DSL (выделенная цифровая линия) в США компания SBC Communications и интернет-портал Yahoo! объединят усилия для продвижения своих услуг на рынках 13 штатов. Обе компании расценивают соглашение как исключительно выгодное. Yahoo! предложит об
14.11.2001 SBC не дала Covad умереть

Covad Communications Group, подавший заявку о защите от банкротства в августе, сообщил о получении займов и других видов финансирования на сумму $150 млн. со стороны компании местной телефонной связи SBC Communications, которая перепродает услуги доступа в Сеть, предоставляемые Covad. По словам исполнительного директора Covad Чарльза Хоффмана (Charles Hoffman), помощь SBC спасет комп

Публикаций - 289, упоминаний - 300

SBC и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 87
Huawei 4676 39
AT&T Inc 1725 36
AT&T South - BellSouth 234 32
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 32
Cisco Systems 5372 30
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
Microsoft Corporation 25775 21
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 19
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 19
Intel Corporation 12811 19
Google LLC 12688 17
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 14
Yahoo! 3726 13
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 13
America Movil - Telmex - Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 43 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 12
Verizon - WorldCom 501 11
AT&T - SBC Telecom - Ameritech 38 11
Vodafone Group 1412 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 11
Apple Inc 13154 9
Oracle Corporation 7074 9
Deutsche Telekom 954 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Sony 6739 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 7
MCI 177 7
Qualcomm Technologies 1974 7
AOL Inc - America Online 1883 7
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 36 6
Samsung Electronics 11064 6
МегаФон 10742 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Samsung - Harman - JBL 242 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Merrill Lynch 454 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
TÜV Rheinland Group 181 5
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DuPont - Дюпон 101 4
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Thomas Weisel Partners 44 3
International Paper 27 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
American Express - Amex 338 3
Walt Disney Company 647 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Continental Airlines 30 2
PartnerRe Asset Management 15 2
Advest Group 5 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Гранит 57 1
Dyson 157 1
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ING Belgium 2 1
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Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
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ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
Электрокабель 13 1
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Huawei MatePad - серия планшетов 111 7
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Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
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Усевич Мария 6 1
Богатов Антон 79 1
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Franz Ted - Франц Тед 1 1
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Кондратьев Дмитрий 34 1
Ильин Николай 25 1
Зобнина Маргарита 54 1
Рокотян Алексей 8 1
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Франция - Французская Республика 8177 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
США - Техас 1048 7
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США - Иллинойс 340 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Европа Восточная 3138 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Земля - Западное полушарие 28 4
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Израиль 2856 4
Китай - Тайвань 4245 4
Ирак - Республика 709 4
США - Мичиган 274 4
США - Южная Каролина 96 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
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Faulkner Information Services 100 1
Liberty Media 71 1
ComputerWire 51 1
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AnandTech 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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