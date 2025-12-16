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SBC Session Border Controller пограничные контроллеры сессий
SBC – это оборудование операторского класса, предназначенное для обеспечения безопасности, совместимости и фильтрации трафика между ядром сети и внешними коммуникационными системами. Данный продукт дополняет стандартные решения безопасности функционалом контроля на уровне телефонных сессий. SBC сохраняет высокую устойчивость инфраструктуры к атакам и взломам, в том числе скрывает внутреннюю топологию защищаемой сети: адресацию, типы устройств, пути прохождения голосового трафика и прочее.
СОБЫТИЯ
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|16.12.2025
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«РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России
ах которого компании совместно будут внедрять российский программный пограничный контроллер сессий (SBC) для защиты и управления современной IP-телефонией. SBC – это оборудование операто
|06.11.2025
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Группа «Информтехника» представила «МиниКом-SBC» нового поколения
Группа компаний «Информтехника» представила новое решение в своем портфеле — пограничный контроллер сессий «МиниКом-SBC» следующего поколения. Новинка разработана специально для защиты ключевых информационных ресурсов предприятий с высокими требованиями к конфиденциальности и непрерывности коммуникаций. Об э
|29.10.2024
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«Авантелеком» запустил собственный пограничный контроллер сессий Sfera SBC
Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» пополнил портфель ИТ-решений и анонсирует запуск пограничного контроллера сессий Sfera SBC собственной разработки. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком». Новый продукт от компании «Авантелеком» предназначен для защиты сетевой инфраструктуры компаний из сегмента крупн
|24.10.2022
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Eltex приступил к разработке E-SBC
ета за звонки, частичный или полный выход сети из строя. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Пограничный контроллер сессий высокой производительности (Enterprise Session Border Controller – E-SBC) поможет избежать этих проблем. Он используется для сокрытия топологии VoIP-сети и защиты от несанкционированного доступа, нормализации и трансляции сигнальных и медиапротоколов, а также уп
|16.05.2011
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«СофтБизнесКонсалтинг» предоставит возможность бесплатного тестирования системы SBC BillingAnywhere
Компания «СофтБизнесКонсалтинг» предложила среднему и малому бизнесу возможность бесплатного тестирования решения SBC BillingAnywhere, предназначенного для автоматизации управленческого и финансового учета, в течение одного месяца. Предложение ориентировано на транспортно-экспедиторские компании и таможенн
|30.07.2008
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Система SBC BillingAnywhere внедрена в компании «Группа РМА»
Компания «СофтБизнесКонсалтинг» завершила внедрение решения SBC BillingAnywhere для управления транспортным бизнесом в транспортно-экспедиторской компании «Группа РМА». Информационная система, созданная на основе базы данных Oracle, охватывает ключевые
|26.12.2006
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EDIFACT внедряют в SBC BillingAnywhere
Компания «СофтБизнесКонсалтинг» завершила этап опытной эксплуатации по использованию формата EDIFACT в рамках своего решения для транспортно-экспедиторских компаний SBC BillingAnywhere. Тестовые работы по организации электронного обмена данными проведены в ходе совместного сотрудничества специалистов компании «СофтБизнесКонсалтинг» с компанией OOCL. Станда
|01.12.2006
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"СофтБизнесКонсалтинг" оснастила SBC Customer рассылкой SMS-сообщений
Компания «СофтБизнесКонсалтинг» продолжает развитие своего нового продукта SBC Customer в рамках системы управленческого и финансового учета SBC BillingAnywhere. Данный продукт предназначен для автоматизации бизнес-процессов взаимодействия транспортно-экспедито
|24.10.2006
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AT&T объявила о результатах за 3-й квартал
основном, слиянием и результатами работы совместного предприятия Cingular Wireless. Телекоммуникационная компания заработала $2,17 млрд., или 56 центов на акцию, за полный 3-й квартал, после того как SBC Communications приобрела AT&T и использовала ее известное имя. Годом раньше SBC заработала $1,25 млрд., или 38 центов на акцию. Доходы возросли на 53% с $10,3 млрд. до $15,64 млрд.,
|20.10.2005
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Чистая прибыль SBC Communications в 3 квартале 2005 г. снизилась на 40,5%
Чистая прибыль SBC Communications, второй по величине в США телекоммуникационной компании, по итогам 3 квартала 2005 г. снизилась 40,5% — до $1,246 млрд. по сравнению с показателем $2,094 млрд., полученн
|10.10.2005
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SBC отказывается от своего бренда
Оператор SBC Communications откажется от своего бренда и будет работать под маркой AT&T после приобретения этой компании. Осведомленный источник, сообщивший об этом, предупредил о том, что решение не яв
|25.04.2005
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SBC Communications снизила прибыль на 54%
Чистая прибыль второй по величине в США телекоммуникационной компании SBC Communications в 1-м квартале 2005 г. снизилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает РБК. Чистая прибыль SBC за отчетный период составила $885 млн. по сра
|31.01.2005
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Совет директоров SBC одобрил слияние с AT&T
Совет директоров американского оператора проводной связи SBC Communications одобрил приобретение своего нынешнего конкурента и бывшей материнской компании AT&T. Стоимость сделки составляет около $16 млрд. Совет директоров AT&T одобрил продажу наканун
|28.01.2005
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В США создаётся крупнейший оператор связи
Если сделка между SBC и AT&T осуществится, в чем не сомневаются участники американского рынка, США станут свидетелями рождения телекоммуникационного гиганта с объединенной базой в 80 млн. абонентов, который смож
|27.01.2005
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SBC хочет купить AT&T за $15 млрд.
Компания SBC Communications ведет переговоры о покупке компании проводной телефонии AT&T. Сумма контракта может составить более $15 млрд. SBC занимает второе место на американском региональном ры
|18.11.2004
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Microsoft прорвался на ТВ-рынок
Заключенное SBC и Microsoft соглашение, стоимость которого оценивается примерно в $400 млн., рассчитано на десятилетний период и представляет собой поистине «королевский» подарок для Microsoft. Во-первых,
|12.11.2004
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SBC снизила расходы на новую ВОЛС
Аналитики техасской компании SBC Communications понизили прогнозы стоимости волоконно-оптической линии связи, о планах строительства которой сообщалось летом текущего года. Руководство SBC планирует, что реализация
|25.10.2004
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Alcatel и SBC заключили контракт на $1,7 млрд.
нологии доступа, волоконно-оптические технологии, решения для IP-маршрутизации и Ethernet-коммутации, а также услуги, связанные с интеграцией сетевых систем. Кроме того, специалисты Alcatel обеспечат SBC гладкую интеграцию видеосистем. Соглашение заключается для реализации проекта SBC Lightspeed, который нацелен на предоставление скоростных широкополосных услуг и услуг IP-телевидения
|24.06.2004
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SBC построит сверхскоростную интернет-магистраль
Американский провайдер SBC Communication планирует создать сверхскоростную сеть для продажи услуг доступа частным клиентам и представителям малого бизнеса, сообщает The Register. Сеть обойдется SBC в $4-6 млрд
|10.12.2003
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SBC Communications сократит штат
Американская телекоммуникационная компания SBC Communications до конца 2003 г. сократит от 3 до 4 тыс. рабочих мест. Сокращения проводятся с целью снижения затрат, говорится в заявлении компании. Сокращения затронут от 1,9 до 2,5% всего
|23.12.2002
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BellSouth и SBC получили разрешение на предоставление услуг дальней связи
охранения своей конкурентоспособности. Разрешение FCC на предоставление услуг дальней связи в штате Калифорния получил и другой региональный оператор, образованный в результате деления компании Bell, SBC Communications. SBC предоставляет услуги дальней связи 6 млн. абонентам в 13 штатах обслуживаемого компанией региона. В ближайшее время компания надеется получить лицензии на работу
|16.12.2002
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SBC будет предоставлять услуги связи в США под единым брендом
Американская телекоммуникационная компания SBC Communications объявила о намерении действовать под единой торговой маркой, в связи с чем все принадлежащие компании бренды (Pacific Bell, Southwestern Bell, Nevada Bell и Ameritech) будут
|16.12.2002
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AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom требуют ограничить свободу действий оператора SBC Ameritech Ohio
нной связи США - AT&T, CoreComm, LDMI и WorldCom - сообщили о подаче совместной жалобы в Комиссию по услугам в коммунальной сфере (Public Utility Commission) штата Огайо (PUCO) с требованием отказать SBC Ameritech Ohio в удовлетворении поданной 22 ноября заявки на альтернативную форму регулирования. SBC Ameritech Ohio, работающая на рынке связи по правилам альтернативного регулирован
|05.12.2002
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SBC Communications заказала у Cisco маршрутизаторы для магистральной сети США
Cisco Systems сообщила о подписании контракта с оператором SBC Communications на поставку своих маршрутизаторов серии 12000 для общенациональной магистральной 10-гигабитной сети OC-192. Эта новая сеть, созданная филиалом SBC, предназначена для в
|26.11.2002
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SBC потребовал наказать WorldCom за увод абонентов
Оператор SBC Communications потребовал от органов регулирования рынка связи штата Иллинойс наказать WorldCom за самовольное переключение на себя абонентов местной связи. В июле регуляторы штата уже треб
|19.11.2002
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SBC начала предоставлять интернет, телефон и спутниковое ТВ в одном пакете
Компания SBC Communications начала предлагать своим клиентам сервис "три в одном" - интернет, телефон и спутниковое ТВ. По подсчетам маркетологов, только 22% клиентов (7 млн.) не пользуются всеми тремя
|25.10.2002
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Reuters: Доходы SBC Communications сократились на 15% в третьем квартале
зы и падением уровня продаж. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года чистый доход упал с $2,07 млрд. до $1,77 млрд. (или с 61 цента до 53 центов на акцию). Доход за вычетом доли доходов SBC Communications в совместном предприятии Cingular Wireless, упал на 6,9% с $11,34 млрд. до $10,56 млрд. Продажи SBC Communications падали последние пять кварталов в связи с тем, что к
|11.10.2002
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SBC оштрафован на $6 млн. за нежелание сдавать в аренду свои сети
Федеральная комиссия США по связи (FCC) оштрафовала на $6 млн. провайдера услуг связи SBC Communications по обвинению в нарушении условий слияния в 1999 году с региональной телефонной компанией Ameritech, работающей на Среднем Западе страны. Проведя расследование, комиссия обнар
|27.09.2002
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SBC уволит 11 тысяч человек
Компания SBC, оператор связи в США, объявила о намерении уволить 11 тысяч сотрудников до начала нового года и сократить капиталовложения до $5-6 млрд. С прошлого года из SBC было уволено 26 тысяч
|07.08.2002
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SBC требует от FCC установления правил обращения с неплательщиками
Крупная телефонная компания США SBC Communications обратилась к Федеральной комиссии США по cвязи (FCC) с просьбой защитить ее от кризиса в сфере телекоммуникаций. Техасская компания заявила, что для выживания необходимо, что
|16.07.2002
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Alcatel поставит оборудование для широкополосного проекта SBC
Компания Alcatel подписала многолетний контракт стоимостью несколько сотен миллионов долларов с телекоммуникационной компанией из США SBC Communications на поставку оборудования для пассивных оптических сетей в Сан-Франциско. Крупный провайдер DSL-линий приобретет у французской компании оптоволоконное решение последней мили (
|18.05.2002
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SBC уволила 5 тысяч человек "по вине регулирующих органов"
Руководство компании SBC Communications объявило об увольнении 5 тысяч сотрудников в текущем квартале, обвинив в этом шаге действия регулирующих органов. Вместе с этими пятью тысячами общее число увольнений за посл
|22.04.2002
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NASDAQ: итоги "горячей" недели
ло вызвано сохраняющейся слабостью бумаг Nokia (-3,7%) после резкого снижения прогнозов по продажам, а также негативными квартальными отчетами Qwest Communications (-12,8%), Nortel Networks (-1,7%) и SBC Communications (-3,5%). "Наибольшее влияние на рынок в пятницу оказывали новости от корпораций, в первую очередь, Microsoft, Nortel, Qwest, - отмечает Тим Хикин (Tim Heekin), глава отделени
|11.04.2002
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SBC считает Microsoft угрозой телефонным компаниям
ми и может сделать это таким же способом, как ей это удалось в случае создания операционных систем для персональных компьютеров, считает Лэрри Пирсон (Larry Pearson), менеджер по созданию продуктов в SBC Communications, второй по величине телефонной компании США. Его свидетельские показания начали четвертую неделю слушаний по вопросу о том, как наказать корпорацию за нарушение антимонопольн
|04.02.2002
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SBC Communications и Verizon Communications пополнили американскую казну еще на $3,85 млн.
В январе текущего года выплаты SBC Communications федеральному правительству США составили $2,89 млн., и это только часть выплат по штрафам, наложенным на компанию за несоблюдение обязательств по предоствлению конкурирующим
|25.01.2002
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Прибыль SBC в 4-м квартале составила $2,16 млрд.
величено число междугородних линий связи, таким образом, их число достигло 4,9 млн. По итогам 2001 года оборот компании составил $54,3 млрд., что на 2% больше, чем в 2000 году. Чистая годовая прибыль SBC составила $7,9 млрд. ($2,35 на акцию), немногим больше, чем в 2000 году.
|23.01.2002
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SBC оштрафован на $6 млн. за нарушение условий конкуренции в 5 штатах США
Американскому оператору связи SBC Communications Федеральная комиссия по cвязи (FCC) вменила очередной штраф за невыполнение условий конкуренции. На этот раз сумма штрафных санкций составляет $6 млн., и это самый большой шт
|27.11.2001
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SBC оштрафована еще на $500 тыс.
Органы контроля в сфере телекоммуникаций штата Иллинойс оштрафовали SBC Communications, оператора телекоммуникаций, на сумму $501491 в связи с невыполнением предусмотренных перед слиянием с Ameritech условий предоставления услуг связи. Некоторую часть денег, по
|15.11.2001
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Yahoo! и SBC Communications объединят усилия в продвижении DSL-сервисов
ISP-провайдер и лидер на рынке DSL (выделенная цифровая линия) в США компания SBC Communications и интернет-портал Yahoo! объединят усилия для продвижения своих услуг на рынках 13 штатов. Обе компании расценивают соглашение как исключительно выгодное. Yahoo! предложит об
|14.11.2001
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SBC не дала Covad умереть
Covad Communications Group, подавший заявку о защите от банкротства в августе, сообщил о получении займов и других видов финансирования на сумму $150 млн. со стороны компании местной телефонной связи SBC Communications, которая перепродает услуги доступа в Сеть, предоставляемые Covad. По словам исполнительного директора Covad Чарльза Хоффмана (Charles Hoffman), помощь SBC спасет комп
SBC и организации, системы, технологии, персоны:
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