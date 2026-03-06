Разделы

06.03.2026 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 2
28.08.2025 Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года 1
08.05.2025 Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM 4
03.05.2025 Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM 4
04.04.2025 Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM 4
26.11.2024 AliExpress СНГ назвала самые популярные портативные колонки осени 2024 года 5
26.08.2024 9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM 1
31.05.2024 Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM 2
09.04.2024 Новые беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением: в России начались продажи soundcore Q20i 1
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
01.09.2023 Представлены наушники Soundcore Space One с улучшенной системой активного шумоподавления 1
23.08.2023 МТС начала продажи наушников для сна Anker Soundcore Sleep A10 3
18.05.2023 Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM 2
21.02.2023 Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы 3
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году 1
22.12.2022 Россияне активно отказываются от проводов в наушниках в пользу TWS-моделей 1
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 2
17.11.2020 Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM 1
17.04.2020 Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM 2
02.04.2020 Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос 1

Huawei 4310 7
Apple Inc 12802 7
Samsung - Harman - JBL 234 5
Xiaomi 2058 4
Sony 6649 4
Samsung Electronics 10751 3
Google LLC 12372 3
Qualcomm Technologies 1924 2
Acer Group - Acer Inc 2687 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 861 2
Anker Innovations 4 2
Picooc 10 1
BBK OnePlus 267 1
Baseus 39 1
Ugreen 34 1
Withings 17 1
Ростех - Автоматика Концерн 1759 1
Yandex - Яндекс 8677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14771 1
LG Electronics 3687 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 346 1
Razer Inc 80 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 520 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 687 1
ZyXEL Nebula 40 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 211 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
BBK vivo iQOO 35 1
AKG 66 1
Digma 240 1
Jabra 78 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 116 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2763 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
ZONE 51 - Зона 51 Креативное агентство 4 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 481 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1713 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Наушники - Headphones 4335 15
Микрофон - Microphone 2716 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7739 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8258 14
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1555 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10552 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25831 13
Эквалайзер - Equalize - темброблок 503 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10299 12
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1143 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2385 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1674 10
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1697 9
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1921 8
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 829 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6269 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14424 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10394 7
AAC - Advanced Audio Coding 468 7
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 275 7
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 133 7
Наушники - Амбушюры - Embouchure 125 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2231 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15057 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12365 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17898 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1144 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19109 5
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1089 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1981 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2407 5
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 979 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1625 4
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 191 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26271 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3373 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1232 4
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 240 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12948 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3794 3
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 81 9
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 97 8
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 90 8
Google Android 14867 6
Apple iOS 8350 6
Apple AirPods - Наушники 164 6
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 5
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7436 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1435 4
Sony WF - серия беспроводных наушников 14 4
Xiaomi Redmi Buds 15 3
Honor AI Space 9 3
Huawei AI Life 22 3
Huawei Seamless AI Life 24 3
BBK Realme Buds Air 15 2
Samsung Galaxy Wearable 8 2
Apple - App Store 3025 2
Samsung Galaxy 1006 2
Apple Siri - Голосовой помощник 422 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 551 2
Xiaomi Mi TWS Earbuds 9 2
Anker Eufy RoboVac 9 2
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 1
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 13 1
BBK OnePlus Buds 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
BBK Realme Link 13 1
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 16 1
Bose SoundSport 1 1
Digma Pro 73 1
Transsion Holdings - Tecno True - серия наушников 3 1
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 26 1
Anker Sleep 1 1
Anker Solix 1 1
Anker Work 1 1
Jabra Elite 4 1
Acer Electric Scooter ES Series 4 1
Anker PowerIQ 3 1
Anker Make 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 424 1
Сухоруков Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18453 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 178 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6103 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1424 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6450 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7046 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1256 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4357 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 3
Ergonomics - Эргономика 1696 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8245 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5995 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1016 2
Здравоохранение - Отоларингология 183 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 654 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 319 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26174 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5943 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5357 1
Сон - Somnus 458 1
Зоология - наука о животных 2796 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 808 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 161 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1258 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 470 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 916 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Спорт - Йога - Fitness - Беговая дорожка - Treadmill - Бег в помещении 17 1
Спорт - Футбол 754 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 685 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Спорт - Ходьба 60 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2327 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9777 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 633 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 783 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 131 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
