Россияне активно отказываются от проводов в наушниках в пользу TWS-моделей

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела предварительные итоги развития российского рынка наушников в 2022 г. Россияне продолжают активно переходить на аксессуары с подключением по Bluetooth – на конец 2022 г. количество таких проданных пар может превысить 13 млн, что больше почти на 10% относительно 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Наиболее популярным форм-фактором с долей около 50% становятся полностью беспроводные TWS-наушники, которые совершенствуются технически и становятся доступнее. Вместе с ними совокупная доля беспроводных моделей в целом в России составила рекордные 60%, только в «М.Видео-Эльдорадо» – 75%.

На российском рынке продолжает усиливаться тренд на отказ потребителей от проводов в аксессуарах для смартфонов и управлении бытовой техникой дистанционно, что выражается в увеличении доступного ассортимента и росте популярности более удобных беспроводных наушников и зарядных устройств, носимых девайсов, массовыми становятся «умные» колонки и электроника, управляемая смартфоном или голосом через виртуального ассистента.

В категории наушников ключевым драйвером являются беспроводные True Wireless Stereo (TWS) наушники-вкладыши, доля которых по итогам 2022 г. в России может приблизиться к половине от общего объема рынка. Средний чек таких аксессуаров по сравнению с 2021 г. снижается до почти 3500 рублей, что на 28% меньше, чем годом ранее, и примерно вдвое ниже показателей за 2020 г. На растущую доступность сегмента влияет развитие технологий и расширение ассортимента в базовом и среднем ценовом сегменте.

Активно в свои экосистемы электроники вовлекают китайские бренды – Xiaomi, realme, Huawei и др., наушники становятся дополнением, например, к смартфонам и смарт-часам или фитнес-трекерам одного бренда. Появляются менее известные бренды или популярные у определенной аудитории, например, Soundcore. При этом одними из лидеров остаются бренды JBL, а также Apple – выбор аксессуаров этого бренда продолжает развиваться, в октябре 2022 г., в дополнение к аксессуарам прошлых поколений, в «М.Видео-Эльдорадо» появились новинки AirPods Pro второго поколения.

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки Поддержка ИТ-отрасли

Руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков: «Эволюция технологий и развивающийся ассортимент под любой бюджет позволяет беспроводным наушникам получать массовое распространение. Во многом это происходит за счет моделей True Wireless Stereo, которые дают пользователю максимум комфорта в повседневных задачах, будь то звонок, пробежка или игра. Они компактны, автономны и предлагают действительно качественное звучание. Если еще несколько лет назад такие аксессуары были доступны в основном в верхнем ценовом диапазоне, то сейчас в наших сетях есть варианты стоимостью и порядка 1000 руб. По спросу в ноябре-декабре в наших магазинах мы также видим, что беспроводные наушники являются одними из наиболее популярных подарков в предновогодний период, и входят в топ-10 товаров по поиску».

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.