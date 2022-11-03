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Индексная книга CNews*
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Налогообложение НДС Налог на добавленную стоимость



03.11.2022 Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО
29.06.2021 Власти решили помогать разработчикам игр
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана
09.02.2021 В «Контур.Бухгалтерии» появился инструмент для предварительного расчета НДС
13.11.2020 Минцифры задумало обнулить «налог на Google»
03.11.2020 Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов
19.10.2020 Клиенты Syssoft смогут приобрести лицензии AnyDesk без НДС
08.09.2020 Российским ИТ-сервисам обнулят НДС за зарубежное продвижение
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний
08.06.2020 Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы
25.05.2020 Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники
16.04.2020 Сбербанк отменил плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
16.04.2020 Ритейлеры Казахстана с ПО российской CSI перешли на новую ставку НДС
06.09.2019 «Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток
06.06.2019 Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета
02.04.2019 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС
11.01.2019 Apple и Google компенсировали россиянам рост НДС
29.12.2018 «Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
27.12.2018 Microsoft поднимает цены в России
20.12.2018 Экспортеры ИТ-услуг добились от властей налоговых льгот
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ
28.11.2018 Facebook взвинтила цены на рекламу для россиян
14.11.2018 «АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05
07.11.2018 Две трети российских бизнесменов не знают, что к Новому году онлайн-кассы нужно перепрошить или выбросить
22.08.2018 Многолетняя гегемония ТВ на рекламном рынке России закончилась. В лидеры вырвался интернет
15.08.2018 ПО FirstBIT Accounting аккредитовано Федеральной налоговой службой ОАЭ
15.08.2018 «Корус Консалтинг» адаптирует SAP ERP под изменившуюся ставку НДС
29.06.2018 Госведомства нашли способ закупать ИТ, не платя НДС
15.02.2017 Сумма минимального платежа в «Яндекс.Директе» увеличится до 1 тыс. руб.
25.01.2017 Путина просят «расщепить» на границе платежи россиян интернет-магазинам
09.11.2016 Путин приказал ввести НДС для зарубежных интернет-магазинов
09.06.2016 Депутаты передумали облагать НДС российских разработчиков ПО
26.05.2016 CNews100: Рубеж в триллион пройден – спасибо падению рубля
04.06.2015 «Такском» обеспечил своевременную сдачу НДС-деклараций в электронном формате
06.04.2015 «СКБ Контур» запустил «Реформатор для НДС»
24.10.2014 Еврокомиссия: e-invoicing упростит подачу налоговых деклараций для бизнеса
04.10.2013 В России последний раз подают декларации по НДС на бумаге
01.10.2013 С 1 января 2014 г. представлять декларации по НДС нужно будет только в электронном виде

Публикаций - 1859, упоминаний - 2065

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6996 170
1С-ИжТиСи 6313 167
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 159
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6931 132
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 117
Microsoft Corporation 23484 107
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10057 94
Apple Inc 11184 83
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 61
Samsung Electronics 9723 59
Google LLC 10932 58
Yandex - Яндекс 5661 58
SAP SE 4879 57
Huawei 3500 49
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 45
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1036 44
Creative Technology 261 43
Oracle Corporation 6299 43
Intel Corporation 11664 42
Softline - Софтлайн 2078 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4151 39
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 36
Xiaomi 1292 35
HP Inc. 5517 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 34
Крок - Croc 1705 34
1С-Рарус 802 33
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 30
IBM - International Business Machines Corp 9192 30
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 29
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 26
VK - Mail.ru Group 3198 26
Siemens AG - Siemens Group 2541 25
Сонет 167 24
Cisco Systems 4871 24
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 647 24
Цифра ГК 2144 23
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 23
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 22
ФОРС - Центр разработки 555 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 96
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 61
Почта России ПАО 1988 42
РЖД - Российские железные дороги 1619 39
Точка 3795 35
НСПК - Национальная система платежных карт 612 33
Россети Ленэнерго 2348 26
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 23
Евросеть 1399 21
Альфа-Банк 1596 20
X5 Group 813 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2374 19
Связной ГК 1335 18
Газпром ПАО 1150 18
AliExpress 380 16
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 16
Лента - Сеть розничной торговли 1697 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1181 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1010 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 11
Роснефть НК - нефтяная компания 473 10
Visa International 1872 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 9
ГПБ - Газпромбанк 939 9
101Hotels.com 703 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 351 8
ПСБ - Промсвязьбанк 733 8
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 230 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 8
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 149 7
X5 Group - Перекрёсток 452 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 7
Газпром нефть 498 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 277
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 182
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2393 162
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 159
Президент Российской Федерации 3707 90
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 84
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 70
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 68
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 68
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 52
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 48
Федеральное казначейство России 1548 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2022 35
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 32
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 26
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 689 22
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 19
Правительство Москвы 1989 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 18
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 16
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 14
Судебная власть - Judicial power 2090 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 13
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 334 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 862 12
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 11
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 74 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 11
Администрация Президента РФ 977 11
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 11
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 89
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 34
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 26
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 24
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 13
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 5
Linux Foundation 174 4
АЮР - Ассоциация юристов России 28 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 3
Интернет и бизнес - ассоциация 34 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 3
Единая Россия - Политическая партия 262 3
ЛДПР 100 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
Gen-Z Consortium 11 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 17 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 521
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53175 477
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 379
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25922 312
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 254
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 233
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 221
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11770 203
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10786 191
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 158
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17416 155
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 145
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7475 142
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9706 138
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25621 134
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12961 126
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 116
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16000 114
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11352 112
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10023 111
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11628 104
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15063 103
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13214 96
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 96
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5188 91
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9486 86
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 86
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10912 85
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2411 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7950 84
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 84
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10142 83
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14816 80
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 78
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 78
Проверка контрагентов 1470 76
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3665 76
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 73
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9094 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19773 70
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 167
Microsoft Windows 2000 12668 76
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 68
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 68
Apple iPhone 6 6172 64
1С:Бухгалтерия 847 55
Google Android 12534 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4103 49
Microsoft Windows 14424 43
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 40
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 39
Age of Kings 3445 35
Linux OS 8229 35
Apple iOS 6788 34
Microsoft Office 3434 30
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 25
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 24
Реестр добросовестных экспортеров 161 24
Apple - App Store 2596 24
МегаФон - GSMЛайт 51 22
СКБ Контур - Контур.Фокус 692 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 20
Apple iPad 3736 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1750 19
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 18
Google Play - Google Store - Android Market 2930 18
Microsoft SQL Server 1471 18
Microsoft Exchange 1333 18
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 186 17
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 15
Creative Sound Blaster 68 15
Microsoft Dynamics 1170 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 15
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 14
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 399 13
Яндекс.Маркет 573 13
Сбер - E-invoicing ЭДО 93 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1277 13
Путин Владимир 2726 84
Мишустин Михаил 481 39
Чернышенко Дмитрий 428 27
Шадаев Максут 627 24
Медведев Дмитрий 1629 22
Макаров Валентин 193 17
Паршин Максим 273 15
Тынкован Александр 51 15
Рейман Леонид 1031 15
Никифоров Николай 1172 14
Касперская Наталья 268 12
Щеголев Игорь 689 11
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 10
Гуцериев Михаил 111 10
Мраморов Дмитрий 29 9
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 24 9
Осеевский Михаил 273 9
Шалманов Сергей 201 9
Смирнов Алексей 191 8
Тикуркин Максим 38 7
Орловский Виктор 345 7
Федоров Алексей 68 7
Комлев Николай 71 7
Сухоруков Сергей 21 7
Прянишников Николай 287 7
Греф Герман 365 7
Нуралиев Борис 269 7
Иванченко Евгений 15 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 6
Казак Максим 161 6
Покровский Иван 79 6
Хинштейн Александр 76 6
Егоров Даниил 16 6
Виноградова Наталья 52 6
Попов Анатолий 106 6
Генс Филипп 35 6
Изосимов Александр 193 5
Массух Илья 218 5
Генс Георгий 72 5
Лашин Ренат 45 5
Россия - РФ - Российская федерация 122676 1257
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 506
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Информзащита Учебный центр 38 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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