Индексная книга CNews*
Налогообложение НДС Налог на добавленную стоимость
Публикаций - 1859, упоминаний - 2065
Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2726 84
|Мишустин Михаил 481 39
|Чернышенко Дмитрий 428 27
|Шадаев Максут 627 24
|Медведев Дмитрий 1629 22
|Макаров Валентин 193 17
|Паршин Максим 273 15
|Тынкован Александр 51 15
|Рейман Леонид 1031 15
|Никифоров Николай 1172 14
|Касперская Наталья 268 12
|Щеголев Игорь 689 11
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 10
|Гуцериев Михаил 111 10
|Мраморов Дмитрий 29 9
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 24 9
|Осеевский Михаил 273 9
|Шалманов Сергей 201 9
|Смирнов Алексей 191 8
|Тикуркин Максим 38 7
|Орловский Виктор 345 7
|Федоров Алексей 68 7
|Комлев Николай 71 7
|Сухоруков Сергей 21 7
|Прянишников Николай 287 7
|Греф Герман 365 7
|Нуралиев Борис 269 7
|Иванченко Евгений 15 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 6
|Казак Максим 161 6
|Покровский Иван 79 6
|Хинштейн Александр 76 6
|Егоров Даниил 16 6
|Виноградова Наталья 52 6
|Попов Анатолий 106 6
|Генс Филипп 35 6
|Изосимов Александр 193 5
|Массух Илья 218 5
|Генс Георгий 72 5
|Лашин Ренат 45 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.