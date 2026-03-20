Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов алоговой ставки В марте 2026 г. Министерство финансов (Минфин) России предложило сократить переходный период, предусмотренный при введении поэтапного повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, которые физические лица покупают через маркетплейсы, пишет «Интерфакс». По расчетам Минфина, в ближайшие три года повышение НДС может принести бюджету дополните

Bercut помогла телеком-операторам России и Казахстана перейти на новую ставку НДС ого ИТ-кластера «Ростелекома», помогла 7 операторам связи России и СНГ адаптировать решения под требования законодательства менее чем за один месяц. С 1 января 2026 г. клиенты Bercut применяют ставку НДС 22% при расчете платежей от абонентов в рамках соблюдения Федерального закона от 28 ноября 2025 г. №425-ФЗ. Повышение НДС потребовало оперативной адаптации решений для проектов Bercu

Российский литограф с гарантией стоит полмиллиарда без НДС Коммерческое предложение Как стало известно CNews, стоимость первого российского литографа «Прогресс СТП-350» в конце 2025 г. составляла примерно 392 млн руб. без НДС. Этот литограф с длиной волны 354,7 нм выпускает «Зеленоградский нанотехнологического центра» («ЗНТЦ»). Его цена отражена в коммерческом предложении, сделанном одной из российских компаний

Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг ws Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ-услуг». Исследование публикуется несколько лет подряд, однако теперь финансовые показатели игроков рынка представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что помогает точнее сравнить масштаб бизнеса участников. Топ-60 поставщиков ИТ-услуг в 2024 г. заработали ₽ 439 млрд. Львиная доля приходится на первую пятерку, а именно — ₽ 242 млрд или

20% стартапов повысят цены на фоне роста НДС 5 г. провели опрос среди 537 представителей малого ИT-бизнеса, чтобы выяснить, какие ожидания есть у предпринимателей от инвесторов и как технологические компании планируют адаптироваться к повышению НДС. Распределение компаний по уровню дохода выглядит следующим образом: 35% респондентов сообщили, что их проект пока не приносит доход, еще 30% зарабатывают менее 1 млн руб. за квартал. Среди

«Нейроюрист» «Яндекса» поможет бизнесам привести документы в соответствие с новой ставкой НДС В сервисе «Нейроюрист» компании «Яндекс» появилась новая готовая команда для анализа рисков, связанных с изменением ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 г. Она позволяет существенно сократить время на проверку документов и минимизировать риски, связанные с несвоевременной корректировкой документации. Команда «Ан

Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС Утверждены поправки в Налоговый кодекс России, увеличивающие с 1 января 2026 г. налоговую ставку НДС с 20 до 22%. Группа «Борлас» (ГК Softline) предоставляет экспертную поддержку по реализации законодательных изменений в корпоративных учетных системах на платформе Oracle E-Business Suite.

Рынок ИТ: итоги 2024 Рынок ИТ: итоги 2024 Российский ИТ-рынок продолжает развиваться и расти. По итогам 2024 г. суммарная выручка 500 ведущих компаний без учета НДС составила ₽3,3 трлн. За год игроки рынка смогли увеличить объем выручки на 21,9%. По мнению опрошенных CNews экспертов, в 2024 г., в отличие от пары предыдущих лет, российский рынок после п

Российская ИТ-отрасль просит новые льготы у властей. От гигантского НДС защитили, но этого мало редставители направили властям страны очередное обращение с просьбой об их сохранении. CNews сообщал, что одно из таких писем было передано в середине осени 2025 г., и тогда удалось отвоевать нулевой НДС для разработчиков ПО. С 1 января 2026 г. он повысится для всей страны с 20% до 22% то есть на 10% или на 2 процентных пункта, но разработчики ПО по-прежнему смогут рассчитывать на защиту от

Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной Нулевая ставка НДС остается Количество беспрецедентных мер поддержки российской ИТ-отрасли постепенно сокращ

Испугались не на шутку. В России экстренно скупают отечественное ПО на фоне 22-процентного НДС. А налога никакого нет Нехватки клиентов нет Разработчики отечественного ПО начали фиксировать очень быстрый рост спроса на свои программы. Как пишет РБК, он возник на фоне приближающегося увеличения НДС сразу на 2 процентных пункта – с нынешних 20% до 22%. Для разработчиков ПО этот налог годами составлял 0%, и лишь в сентябре 2025 г. власти страны внесли в Госдуму поправки в Налоговый коде

Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения нее, темпы роста российского ИБ-рынка замедляются, однако остаются достаточно высокими. По данным нового рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, включая НДС, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда оборот топ-30 увеличился сразу на треть (+34%) по сравнению с 2022 г. Таким образом, дина

Всей стране 22%, кроме них. Российские разработчики ПО почти выпросили себе нулевой НДС и повезет Российский премьер-министр Михаил Мишустин может оставить российских разработчиков ПО без НДС, пишет «Коммерсант». Его нет и сейчас – он был обнулен в 2022 г., но власти планировали в

Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы Угроза ИТ-отрасли России С просьбой отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители крупнейших ИТ-ассоциаций — «Руссофт», АПКИТ (ассоци

Льготы российских ИТ-компаний под угрозой. Госдума запланировала ввести НДС на продажу российского ПО НДС вернется В России планируют отменить освобождение от уплаты НДС на продажу ПО, включенного в реестр отечественного софта Минцифры. Изменения в Налоговом кодексе предусмотрены проектом, подготовленным Комитетом Госдумы по бюджету и налогам, пишет «Коммер

«Корус Консалтинг» добавил больше инструментов клиентского самообслуживания на платформу «Бустрейд» ьзовать умные фильтры с расширенным поиском, настраивать страницу оформления заказа и цены с учетом НДС. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Платформа «Бустрейд», разраб

В Directum Lite можно создавать договоры с новыми ставками НДС У пользователей Directum Lite теперь не будет сложностей при работе с новыми ставками НДС: система поддерживает изменения налогового законодательства. Нововведение доступно во всех видах договорных и финансовых документов. В системе для среднего и малого бизнеса Directum Lite на

Модульбанк запустил бухгалтерию для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС Модульбанк запустил бухгалтерский тариф для продавцов на маркетплейсах, которые работают на УСН с НДС. «С 2024 г. предприниматели на УСН с НДС, чей доход превышает 60 млн руб., сталкив

Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС Модульбанк запустил консультации и сервисы для предпринимателей на УСН с НДС, чтобы помочь им подготовиться к налоговой реформе, которая стартует с 1 января 2025 г. Специалисты Модульбухгалтерии помогут ИП и компаниям быстро вникнуть в изменения, адаптировать бизнес

«Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность ра фонда «Сколково». В частности, автодилер использует автоматическую обработку свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС), чтобы выполнять требования Федерального закона № 612 по работе с НДС, предлагать собственникам выгодные условия при выкупе транспортных средств и развивать рынок автомобилей с пробегом в России. Об этом CNews сообщили представители «Биорг». C 1 апреля 2024 г

Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС С помощью корпоративного продукта «Яндекс Go» малый бизнес теперь может заказывать такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Продукт доступен компаниям, которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). С ним бизнесу будет проще организовывать корпоративные поездки на такси и оформля

Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО Освобождение от НДС Министерство финансов (Минфин) предложило распространить налоговые льготы на разработчиков ПО военного и двойного назначения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанный Минфином

Власти решили помогать разработчикам игр Вычет НДС за рекламу на иностранных рынках CNews продолжает серию публикаций на основе плана поддержки ИТ-отрасли, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко и ожидающего утверждения со сторо

«Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана ли внесены поправки во вторую часть Налогового кодекса. В частности было скорректировано содержание ст. 149 — «Операции, не подлежащие налогообложению». «Крок» из своего кармана заплатит за льготы по НДС для российского ПО Ранее в пункте 26 этой статьи упоминалось распространение любого программного обеспечения, а теперь — только российского ПО из реестра при Минцифры. Таким образом, с 1 ян

В «Контур.Бухгалтерии» появился инструмент для предварительного расчета НДС «Контур» объявила о том, что сервис «Контур.Бухгалтерия» научился делать предварительный расчет НДС: показывать, как рассчитан налог и из чего он складывается, давать подсказки по законному

Минцифры задумало обнулить «налог на Google» Минцифры предлагает обнулить «налог на Google» Минцифры подготовило новый пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Всего в документ вошли 88 мер по 12 сегментам рынка. В частности, предлагается ввести вычет НДС при лицензировании программного обеспечения иностранными пользователями, в случае если ПО включено в реестр отечественного, пишет «Коммерсант». Это может привести к частичному обнулению так

Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов Равные права для онлайн-ритейлеров В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от уплаты НДС российские торговые интернет-компании. То, что российские онлайн-ритейлеры платят НДС<

Клиенты Syssoft смогут приобрести лицензии AnyDesk без НДС партнером поставщика решений для удаленного рабочего стола AnyDesk Software GmbH, заключив прямой лицензионный договор с вендором и теперь поставка лицензий AnyDesk через Syssoft не будет облагаться НДС. Решение AnyDesk предназначено для удаленного доступа к рабочему столу пользователя. Благодаря собственной разработке AnyDesk Software – DeskRT – подключение и передача изображения с экрана

Российским ИТ-сервисам обнулят НДС за зарубежное продвижение се были сформулированы контуры первой части налогового маневра в ИТ и было поднято несколько вопросов, – заявил министр. – Сейчас мы пытаемся продвинуть много инициатив. Например, это освобождение от НДС расходов на международный маркетинг наших российских сервисов». В конце июня 2020 г. CNews сообщил о работе Правительства России над снижением страховых взносов для российских ИТ-компаний и

Банки ополчились против ввода НДС на ПО Банки против Российские банки раскритиковали предложение Минкомсвязи по отмене льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лицензии. С 1 января 2008 г. размер НДС для этой сферы составляет 0%. В случае принятия предложени

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний Контрмеры Минкомсвязи В России может быть отменен нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лиценз

Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы Минпромторг за нулевой НДС Как стало известно CNews, в Минпромторге решили поддержать идею избавить российских произ

Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники Обнуления НДС не будет Как стало известно CNews, появившаяся без малого два месяца назад идея полностью

Сбербанк отменил плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета Сбербанк сделал бесплатным сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов». Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот набор услу

Ритейлеры Казахстана с ПО российской CSI перешли на новую ставку НДС Правительство Казахстана снизило ставку НДС на социально значимые продукты до 8%. Эта мера поддержки граждан и экономики страны будет действовать до 1 октября 2020 года. Первые ритейлеры перешли на новую ставку уже через 3 дня после

«Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток Цифровые метки для возврата НДС Использование электронных меток для отправляемых за рубеж розничных товаров в рамках инте

Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета Сбербанк запустил сервис для клиентов, в рамках которого Сбербанком выпущена первая в России электронная банковская гарантия в пользу налоговых органов по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам. Сбербанк стал первым банком в России, предоставившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные кан

Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС Проверка Счетной палаты Налогоплательщики разработали схему обмана автоматизированной системы контроля налога на добавленную стоимость — АСК НДС-2 — под названием «массовый подписант». К такому выводу пришла Счетная палата, которая нашла в ходе проверки несколько уязвимых мест в системе администрирования НДС. АСК НДС,

Apple и Google компенсировали россиянам рост НДС Apple и Google против НДС Компании Apple и Google отказались повышать стоимость мобильных приложений в фирменных ма