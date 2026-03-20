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Налогообложение НДС Налог на добавленную стоимость

СОБЫТИЯ


20.03.2026 Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

алоговой ставки В марте 2026 г. Министерство финансов (Минфин) России предложило сократить переходный период, предусмотренный при введении поэтапного повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, которые физические лица покупают через маркетплейсы, пишет «Интерфакс». По расчетам Минфина, в ближайшие три года повышение НДС может принести бюджету дополните
09.02.2026 Bercut помогла телеком-операторам России и Казахстана перейти на новую ставку НДС

ого ИТ-кластера «Ростелекома», помогла 7 операторам связи России и СНГ адаптировать решения под требования законодательства менее чем за один месяц. С 1 января 2026 г. клиенты Bercut применяют ставку НДС 22% при расчете платежей от абонентов в рамках соблюдения Федерального закона от 28 ноября 2025 г. №425-ФЗ. Повышение НДС потребовало оперативной адаптации решений для проектов Bercu
30.01.2026 Российский литограф с гарантией стоит полмиллиарда без НДС

Коммерческое предложение Как стало известно CNews, стоимость первого российского литографа «Прогресс СТП-350» в конце 2025 г. составляла примерно 392 млн руб. без НДС. Этот литограф с длиной волны 354,7 нм выпускает «Зеленоградский нанотехнологического центра» («ЗНТЦ»). Его цена отражена в коммерческом предложении, сделанном одной из российских компаний

30.12.2025 Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг

ws Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ-услуг». Исследование публикуется несколько лет подряд, однако теперь финансовые показатели игроков рынка представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что помогает точнее сравнить масштаб бизнеса участников. Топ-60 поставщиков ИТ-услуг в 2024 г. заработали ₽ 439 млрд. Львиная доля приходится на первую пятерку, а именно — ₽ 242 млрд или

24.12.2025 20% стартапов повысят цены на фоне роста НДС

5 г. провели опрос среди 537 представителей малого ИT-бизнеса, чтобы выяснить, какие ожидания есть у предпринимателей от инвесторов и как технологические компании планируют адаптироваться к повышению НДС. Распределение компаний по уровню дохода выглядит следующим образом: 35% респондентов сообщили, что их проект пока не приносит доход, еще 30% зарабатывают менее 1 млн руб. за квартал. Среди
18.12.2025 «Нейроюрист» «Яндекса» поможет бизнесам привести документы в соответствие с новой ставкой НДС

В сервисе «Нейроюрист» компании «Яндекс» появилась новая готовая команда для анализа рисков, связанных с изменением ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 г. Она позволяет существенно сократить время на проверку документов и минимизировать риски, связанные с несвоевременной корректировкой документации. Команда «Ан
05.12.2025 Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС

Утверждены поправки в Налоговый кодекс России, увеличивающие с 1 января 2026 г. налоговую ставку НДС с 20 до 22%. Группа «Борлас» (ГК Softline) предоставляет экспертную поддержку по реализации законодательных изменений в корпоративных учетных системах на платформе Oracle E-Business Suite.

Рынок ИТ: итоги 2024

Рынок ИТ: итоги 2024 Российский ИТ-рынок продолжает развиваться и расти. По итогам 2024 г. суммарная выручка 500 ведущих компаний без учета НДС составила ₽3,3 трлн. За год игроки рынка смогли увеличить объем выручки на 21,9%. По мнению опрошенных CNews экспертов, в 2024 г., в отличие от пары предыдущих лет, российский рынок после п
14.11.2025 Российская ИТ-отрасль просит новые льготы у властей. От гигантского НДС защитили, но этого мало

редставители направили властям страны очередное обращение с просьбой об их сохранении. CNews сообщал, что одно из таких писем было передано в середине осени 2025 г., и тогда удалось отвоевать нулевой НДС для разработчиков ПО. С 1 января 2026 г. он повысится для всей страны с 20% до 22% то есть на 10% или на 2 процентных пункта, но разработчики ПО по-прежнему смогут рассчитывать на защиту от
11.11.2025 Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной

Нулевая ставка НДС остается Количество беспрецедентных мер поддержки российской ИТ-отрасли постепенно сокращ
01.11.2025 Испугались не на шутку. В России экстренно скупают отечественное ПО на фоне 22-процентного НДС. А налога никакого нет

Нехватки клиентов нет Разработчики отечественного ПО начали фиксировать очень быстрый рост спроса на свои программы. Как пишет РБК, он возник на фоне приближающегося увеличения НДС сразу на 2 процентных пункта – с нынешних 20% до 22%. Для разработчиков ПО этот налог годами составлял 0%, и лишь в сентябре 2025 г. власти страны внесли в Госдуму поправки в Налоговый коде
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения

нее, темпы роста российского ИБ-рынка замедляются, однако остаются достаточно высокими. По данным нового рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, включая НДС, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда оборот топ-30 увеличился сразу на треть (+34%) по сравнению с 2022 г. Таким образом, дина
23.10.2025 Всей стране 22%, кроме них. Российские разработчики ПО почти выпросили себе нулевой НДС

и повезет Российский премьер-министр Михаил Мишустин может оставить российских разработчиков ПО без НДС, пишет «Коммерсант». Его нет и сейчас – он был обнулен в 2022 г., но власти планировали в
21.10.2025 Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы

Угроза ИТ-отрасли России С просьбой отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители крупнейших ИТ-ассоциаций — «Руссофт», АПКИТ (ассоци
30.09.2025 Льготы российских ИТ-компаний под угрозой. Госдума запланировала ввести НДС на продажу российского ПО

НДС вернется В России планируют отменить освобождение от уплаты НДС на продажу ПО, включенного в реестр отечественного софта Минцифры. Изменения в Налоговом кодексе предусмотрены проектом, подготовленным Комитетом Госдумы по бюджету и налогам, пишет «Коммер
31.07.2025 «Корус Консалтинг» добавил больше инструментов клиентского самообслуживания на платформу «Бустрейд»

ьзовать умные фильтры с расширенным поиском, настраивать страницу оформления заказа и цены с учетом НДС. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Платформа «Бустрейд», разраб
27.05.2025 В Directum Lite можно создавать договоры с новыми ставками НДС

У пользователей Directum Lite теперь не будет сложностей при работе с новыми ставками НДС: система поддерживает изменения налогового законодательства. Нововведение доступно во всех видах договорных и финансовых документов. В системе для среднего и малого бизнеса Directum Lite на
24.04.2025 Модульбанк запустил бухгалтерию для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС

Модульбанк запустил бухгалтерский тариф для продавцов на маркетплейсах, которые работают на УСН с НДС. «С 2024 г. предприниматели на УСН с НДС, чей доход превышает 60 млн руб., сталкив
06.11.2024 Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС

Модульбанк запустил консультации и сервисы для предпринимателей на УСН с НДС, чтобы помочь им подготовиться к налоговой реформе, которая стартует с 1 января 2025 г. Специалисты Модульбухгалтерии помогут ИП и компаниям быстро вникнуть в изменения, адаптировать бизнес
05.04.2024 «Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность

ра фонда «Сколково». В частности, автодилер использует автоматическую обработку свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС), чтобы выполнять требования Федерального закона № 612 по работе с НДС, предлагать собственникам выгодные условия при выкупе транспортных средств и развивать рынок автомобилей с пробегом в России. Об этом CNews сообщили представители «Биорг». C 1 апреля 2024 г
03.11.2022 Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС

С помощью корпоративного продукта «Яндекс Go» малый бизнес теперь может заказывать такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Продукт доступен компаниям, которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН). С ним бизнесу будет проще организовывать корпоративные поездки на такси и оформля
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО

Освобождение от НДС Министерство финансов (Минфин) предложило распространить налоговые льготы на разработчиков ПО военного и двойного назначения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанный Минфином

29.06.2021 Власти решили помогать разработчикам игр

Вычет НДС за рекламу на иностранных рынках CNews продолжает серию публикаций на основе плана поддержки ИТ-отрасли, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко и ожидающего утверждения со сторо
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана

ли внесены поправки во вторую часть Налогового кодекса. В частности было скорректировано содержание ст. 149 — «Операции, не подлежащие налогообложению». «Крок» из своего кармана заплатит за льготы по НДС для российского ПО Ранее в пункте 26 этой статьи упоминалось распространение любого программного обеспечения, а теперь — только российского ПО из реестра при Минцифры. Таким образом, с 1 ян
09.02.2021 В «Контур.Бухгалтерии» появился инструмент для предварительного расчета НДС

«Контур» объявила о том, что сервис «Контур.Бухгалтерия» научился делать предварительный расчет НДС: показывать, как рассчитан налог и из чего он складывается, давать подсказки по законному
13.11.2020 Минцифры задумало обнулить «налог на Google»

Минцифры предлагает обнулить «налог на Google» Минцифры подготовило новый пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Всего в документ вошли 88 мер по 12 сегментам рынка. В частности, предлагается ввести вычет НДС при лицензировании программного обеспечения иностранными пользователями, в случае если ПО включено в реестр отечественного, пишет «Коммерсант». Это может привести к частичному обнулению так
03.11.2020 Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов

Равные права для онлайн-ритейлеров В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от уплаты НДС российские торговые интернет-компании. То, что российские онлайн-ритейлеры платят НДС<
19.10.2020 Клиенты Syssoft смогут приобрести лицензии AnyDesk без НДС

партнером поставщика решений для удаленного рабочего стола AnyDesk Software GmbH, заключив прямой лицензионный договор с вендором и теперь поставка лицензий AnyDesk через Syssoft не будет облагаться НДС. Решение AnyDesk предназначено для удаленного доступа к рабочему столу пользователя. Благодаря собственной разработке AnyDesk Software – DeskRT – подключение и передача изображения с экрана
08.09.2020 Российским ИТ-сервисам обнулят НДС за зарубежное продвижение

се были сформулированы контуры первой части налогового маневра в ИТ и было поднято несколько вопросов, – заявил министр. – Сейчас мы пытаемся продвинуть много инициатив. Например, это освобождение от НДС расходов на международный маркетинг наших российских сервисов». В конце июня 2020 г. CNews сообщил о работе Правительства России над снижением страховых взносов для российских ИТ-компаний и
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО

Банки против Российские банки раскритиковали предложение Минкомсвязи по отмене льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лицензии. С 1 января 2008 г. размер НДС для этой сферы составляет 0%. В случае принятия предложени
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Контрмеры Минкомсвязи В России может быть отменен нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лиценз
08.06.2020 Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы

Минпромторг за нулевой НДС Как стало известно CNews, в Минпромторге решили поддержать идею избавить российских произ
25.05.2020 Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники

Обнуления НДС не будет Как стало известно CNews, появившаяся без малого два месяца назад идея полностью
16.04.2020 Сбербанк отменил плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета

Сбербанк сделал бесплатным сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов». Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот набор услу
16.04.2020 Ритейлеры Казахстана с ПО российской CSI перешли на новую ставку НДС

Правительство Казахстана снизило ставку НДС на социально значимые продукты до 8%. Эта мера поддержки граждан и экономики страны будет действовать до 1 октября 2020 года. Первые ритейлеры перешли на новую ставку уже через 3 дня после

06.09.2019 «Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток

Цифровые метки для возврата НДС Использование электронных меток для отправляемых за рубеж розничных товаров в рамках инте
06.06.2019 Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета

Сбербанк запустил сервис для клиентов, в рамках которого Сбербанком выпущена первая в России электронная банковская гарантия в пользу налоговых органов по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам. Сбербанк стал первым банком в России, предоставившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные кан
02.04.2019 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС

Проверка Счетной палаты Налогоплательщики разработали схему обмана автоматизированной системы контроля налога на добавленную стоимость — АСК НДС-2 — под названием «массовый подписант». К такому выводу пришла Счетная палата, которая нашла в ходе проверки несколько уязвимых мест в системе администрирования НДС. АСК НДС,

11.01.2019 Apple и Google компенсировали россиянам рост НДС

Apple и Google против НДС Компании Apple и Google отказались повышать стоимость мобильных приложений в фирменных ма
29.12.2018 «Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%

«Ростелеком» подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс, которое обеспечит автоматическую работу оборудования по новой налоговой ставке с 1 января. Бесплатную прошивку клиенты «Р

Публикаций - 2430, упоминаний - 2702

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

9594 225
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 170
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 167
МегаФон 10742 142
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 129
Ростелеком 10948 127
Microsoft Corporation 25775 121
Apple Inc 13154 103
Softline - Софтлайн 3743 93
Yandex - Яндекс 9215 91
SAP SE 5601 77
Samsung Electronics 11064 70
Google LLC 12688 67
Ланит - diHouse - Дихаус 264 63
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 62
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 60
Oracle Corporation 7074 57
Huawei 4675 56
Xiaomi - Сяоми 2231 49
Intel Corporation 12811 48
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 48
Крок - Croc 1964 47
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 46
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 46
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 45
Creative Technology 273 43
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 40
ИКС 538 37
HP Inc. 5883 37
1С-Рарус 982 36
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 35
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 34
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 34
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 34
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 31
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 117
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 103
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 55
Почта России ПАО 2370 48
РЖД - Российские железные дороги 2096 47
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 37
НСПК - Национальная система платежных карт 948 36
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 25
Альфа-Банк 1979 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
Газпром ПАО 1493 22
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 22
Евросеть 1421 21
Связной ГК 1401 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 17
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Россети Ленэнерго 1699 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Газпром нефть 725 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Visa International 1993 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 280
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 225
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 129
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 119
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 112
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 109
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 100
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 94
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 90
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 78
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 49
Федеральное казначейство России 1949 46
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 45
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 44
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 44
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 38
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 37
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 29
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 26
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 21
Судебная власть - Judicial power 2500 19
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 19
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 18
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 14
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 14
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 91
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 42
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 41
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 33
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 29
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 14
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 10
Российский клуб финансовых директоров 32 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
АЮР - Ассоциация юристов России 51 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ЛДПР 116 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
Интернет и бизнес - ассоциация 34 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 599
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 440
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 430
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 326
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 277
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 253
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 250
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 245
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 243
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 233
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 221
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 219
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 217
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 209
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 206
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 159
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 153
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 153
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 147
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 145
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 134
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 134
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 123
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 123
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 122
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 122
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 120
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 117
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 117
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 117
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 112
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 107
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 106
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 102
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 99
Аксессуары 4282 99
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 97
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 96
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 96
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 96
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 88
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 75
Google Android 15243 74
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 70
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 63
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 57
Linux OS 11533 56
Microsoft Windows 16882 53
FreePik 1841 50
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 49
Apple iOS 8583 45
Microsoft Windows 2000 8678 41
Microsoft Office 4170 41
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 40
Apple iPhone 6 4861 36
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 34
Apple - App Store 3109 31
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 28
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 27
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 27
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 26
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 24
Реестр добросовестных экспортеров 213 24
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 24
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 23
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 22
МегаФон - GSMЛайт 50 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 21
Apple iPad 4011 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 20
1С:ERP Управление предприятием 841 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Новые облачные технологии - МойОфис 958 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 17
Путин Владимир 3454 102
Мишустин Михаил 787 52
Шадаев Максут 1210 36
Чернышенко Дмитрий 580 30
Медведев Дмитрий 1665 22
Макаров Валентин 251 19
Паршин Максим 323 18
Касперская Наталья 319 16
Тынкован Александр 52 15
Рейман Леонид 1065 15
Никифоров Николай 1138 14
Смирнов Алексей 269 13
Комлев Николай 113 13
Григоренко Дмитрий 249 13
Собянин Сергей 538 12
Фетисов Алексей 65 11
Щеголев Игорь 699 11
Гуцериев Михаил 114 10
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 10
Мраморов Дмитрий 36 10
Ефимов Михаил 19 10
Андреев Владимир 101 9
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 9
Покровский Иван 136 9
Шалманов Сергей 202 9
Осеевский Михаил 350 9
Греф Герман 485 8
Силуанов Антон 84 8
Лашин Ренат 87 8
Ликсутов Максим 245 8
Прянишников Николай 316 8
Лавров Владимир 111 8
Калинин Александр 189 7
Федоров Алексей 142 7
Генс Филипп 54 7
Тикуркин Максим 38 7
Сухоруков Сергей 24 7
Мельников Алексей 74 7
Калганов Игорь 53 7
Артемов Сергей 18 7
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1713
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 591
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 241
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 212
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 204
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 199
Европа 24963 190
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 179
Беларусь - Белоруссия 6289 75
Казахстан - Республика 6047 72
Азия - Азиатский регион 5920 68
Германия - Федеративная Республика 13221 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 64
Украина 7928 63
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 54
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 53
Франция - Французская Республика 8177 45
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 43
Южная Корея - Республика 7051 42
Индия - Bharat 5869 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 39
Россия - СФО - Новосибирск 4875 39
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 38
Швеция - Королевство 3781 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 35
Финляндия - Финляндская Республика 3697 34
Ближний Восток 3154 34
Африка - Африканский регион 3640 33
Япония 13807 32
Европа Восточная 3138 32
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 28
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 28
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 26
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 26
Италия - Итальянская Республика 4508 26
Турция - Турецкая республика 2620 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 655
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 584
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 553
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 447
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 282
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 261
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 244
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 218
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 213
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 211
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 206
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 203
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 199
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 176
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 171
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 169
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 147
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 145
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 142
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 134
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 121
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 120
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 112
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 111
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 111
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 110
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 393 105
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 101
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 100
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 98
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 91
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 87
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 84
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 84
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 80
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 79
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 78
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 78
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 76
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 69
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 62
Ведомости 1466 56
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 25
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 25
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 17
TAdviser - Центр выбора технологий 468 13
РИА Новости 1033 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 10
Forbes - Форбс 1002 10
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
РОИ - Российская общественная инициатива 85 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
Известия ИД 770 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
РБК ТВ - телеканал 83 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 4
Bloomberg 1627 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
Госрасходы - портал 70 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
FT - Financial Times 1295 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Fortune 211 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
National Geographic 95 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 288
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 180
IDC - International Data Corporation 4975 51
Gartner - Гартнер 3658 28
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 18
IDC Russia - IDC Россия 183 12
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 11
CNews Fast рейтинг 55 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
INFOLine-Аналитика 78 10
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 9
CNews Рынок ИТ-услуг 171 8
Markets&Markets Research 113 8
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 7
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 7
Forrester Research 834 7
IDC EMEA 19 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 6
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 5
CNews SaaS рейтинг 28 5
CNews Mobile - рейтинг 23 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Автостат 55 4
eMarketer 206 4
Gartner - Dataquest 353 4
Fortune Business Insights 32 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Рустелеком ТК 305 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 3
IDC CEMA 8 3
Mordor Intelligence 35 3
Datamonitor 83 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 26
Т1 Цифровая академия 54 17
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 10
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
Информзащита Учебный центр 38 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
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