Банки ополчились против ввода НДС на ПО

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ВТБ, Тинькофф-банк, Qiwi и другие финорганизации выступили против отмены с 2021 г. льгот по НДС на продажу исключительных прав и лицензий на пользование ПО. Идею по отмене озвучило Минкомсвязи – для компенсации упущенных доходов бюджета России от ИТ-отрасли, которые станут следствием предложенного Владимиром Путиным снижения налога на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, а также страховых взносов с 14% до 7,6%. Против отмены льгот выступают и представители ИТ-отрасли.



Банки против

Российские банки раскритиковали предложение Минкомсвязи по отмене льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лицензии. С 1 января 2008 г. размер НДС для этой сферы составляет 0%. В случае принятия предложения ведомства именно банки обеспечат около половины новых платежей, несмотря на то, что их собственные продукты НДС не облагаются.

Мнение против, пишет «Коммерсант», высказали ВТБ, банки «Тинькофф» и «Открытие», группа Qiwi и др. Банки попросили оставить действующие льготы для финансовых организаций, объяснив это тем, что их отмена повлечет за собой подорожание услуг и задержку развития информатизации.

Обоснование для отмены льгот

Предложение по отмене льготного (фактически, нулевого) НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лицензии поступило от Минкомсвязи 25 июня 2020 г. Как сообщал CNews, нулевой НДС может быть отменен уже с 2021 г., и по итогам первого года эта мера может пополнить бюджет на 42,5 млрд руб., и около половины этой суммы в случае отмены льгот придется выплатить банкам. При этом размер НДС, который может быть установлен на продажу исключительных прав на ПО и прав пользования им по лицензии с 2021 г., Минкомсвязи не называло.

Банкам не понравилось предложение Минкомсвязи по отмене нулевого НДС

С 1 января 2019 г. базовая ставка НДС в России составляет 20%. Для ряда продовольственных товаров, а также товаров для детей, книг, периодических печатных изданий и определенных категорий медоборудования на момент публикации материала действовала пониженная ставка в размере 10%.

Отмена нулевого НДС – это способ компенсации упущенных доходов бюджета России от ИТ-отрасли, которые станут следствием налогового маневра, предложение о котором Президент России Владимир Путин внес 24 июня 2020 г. Он высказал идею о сокращении налога на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, а также страховых взносов с 14% до 7,6%, притом бессрочно, добавив при этом, что это будут одни из самых низких ставок в мире, и сравнив в этом плане Россию с Индией и Ирландией.

Комментарии банков

Представители ВТБ считают, что следствием отмены нулевого НДС станет существенный рост стоимости ПО для банков, которое и без того является крупной статьей расходов. «Отмена льготы преждевременна, и она действительно окажет негативное влияние на банковский сектор», – сказали сотрудники банка «Коммерсанту».

В идее Минкомсвязи представители банка «Тинькофф» углядели потенциальную причину значительных потерь для банковского бизнеса. Они подчеркнули, что отмена льготного НДС будет проведена без учета современных реалий рынка, и привели в пример тот факт, что банки во многом стали ИТ-компаниями, хотя и не могут претендовать на льготы в ИТ-отрасли.

В Расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Платежный центр» полагают, что за отменой льгот последует снижение объемов закупок ПО, осуществляемых банками. Такое мнение высказал член совета директоров РНКО Александр Погудин, добавив, что следствием этого станет сокращение доходов ИТ-компаний.

Член правления банка «Открытие» Сергей Русанов, назвал странным тот факт, что «инициативы в области ИТ, которые должны быть направлены на мотивацию развития технологий, для большой доли потребителей эту мотивацию занижают, тем самым сужая рынок». Замгендиректора группы Qiwi Мария Шевченко назвала инициативу Минкомсвязи «критичной для банков, если рассматривать ее во взаимосвязи с инициативой по переходу банков на использование российского программного обеспечения согласно указу Президента».

Негативные последствия для ИТ-отрасли

Предложение от Минкомсвязи не просто перечеркнет все льготы, озвученные Президентом России, но и введет дополнительную налоговую нагрузку. Такое мнение выразил CNews председатель совета директоров ИБ-компании «Серчинформ» Лев Матвеев.

Согласно его расчетам, до всех изменений, к примеру, при 20-процентной прибыльности компании, 0% НДС и 20-процентном налоге на прибыль компании имели 16% прибыли. С учетом нововведений, при том же уровне прибыльности, 20-процентном НДС и налоге на прибыль в размере 3% прибыли не будет совсем.

«Возврат НДС – это подрыв доверия к правительству и государству, ведь мера вводилась “бессрочно и навсегда”. Если вот так, в кризис и пандемию, менять правила игры и по сути ухудшать условия для ИТ-компаний – это позиция нашего государства, то верить этому государству отрасль больше просто не будет. Теряют смысл все меры поддержки, озвученные Президентом», – подытожил Матвеев.

Еще одним следствием отмены льгот, по информации «Коммерсанта», станет рост стоимости иностранного ПО – оно может подорожать в среднем на 16,67%. Такого мнения, пишет издание, придерживается зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Семенов. Он связал это с тем, что льгота по НДС действует при покупке программ в магазинах приложений и через интернет, поскольку в этом случае покупатель приобретает именно лицензию на пользование этими программами.

Директор по взаимодействию с государственными органами «Abbyy Россия» Ольга Минаева считает, что реализация предложений Минкомсвязи и последующий за этим рост цен на российское ПО снизит конкурентоспособность компаний в условиях кризиса. В беседе с «Коммерсантом» она подчеркнула, что не нужно отказываться от действующих льгот – для поддержки ИТ-отрасли предложения Владимира Путина должны стать дополнительными к уже имеющимся послаблениям.