Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость

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"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.
Кибертерроризм - комплекс незаконных действий в киберпространстве, создающих угрозу государственной безопасности, личности и обществу. Основной целью кибертерроризма является влияние на решение социальных, экономических и политических задач. К кибертерактам относятся:
- получение несанкционированного доступа к информации, ее кража и уничтожение;
- захват каналов СМИ;
- раскрытие закрытой информации;
- осуществление контроля над критическими объектами национальной инфраструктуры.
|23.05.2024
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«Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows
inkLocker. Целью были промышленные и фармацевтические компании, а также государственные учреждения. Злоумышленники создали вредоносный скрипт на VBScript — языке программирования, используемом
|23.05.2024
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Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время
нажа (38%) или шифрования данных (19%). «За много лет работы в СМИ я видела несколько сотен отчетов ИБ-компаний о киберугрозах, свидетельствующих о том, что количество атак растет из года в год
|23.05.2024
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Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует
изданию сообщили в компании «Лаборатория Касперского». Там отметили также, что не меньшее внимание злоумышленники уделяют также банковским сервисам и социальным сетям. Дальше – хуже Фактически
|23.05.2024
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GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»
омпании подписали договор о партнерстве. Сейчас GST оказывает сервис по защите от внутренних рисков ИБ на базе решений вендора. Основные заказчики – организации из сфер строительства и проектир
|23.05.2024
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Половину хакерских атак на промышленные предприятия Новосибирска совершают в нерабочее время
. По данным аналитиков, с начала года отрасль столкнулась с более, чем 20 тыс. атак. Почти половину хакеры совершили в нерабочее время компаний из разных регионов России, в том числе и Новосиби
|22.05.2024
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Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости
еса. CyberYool универсальна и подойдет любой организации независимо от того, формирует ли она ИТ- и ИБ-инфраструктуру с нуля или трансформирует действующую. Подход позволяет достичь высокого ур
|22.05.2024
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«Группа Астра» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве
. Мы активно наращиваем экспертизу в данном направлении и усиливаем взаимодействие с лидерами рынка ИБ. Наши заказчики используют продукты ГК InfoWatch и «Группы Астра» или планируют применять
|22.05.2024
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«Ростех» представил комплексную систему противодействия мощным кибератакам
я все более сложной задачей. Ранее эта функция выполнялась антивирусами. Теперь этого недостаточно. Киберпреступники расширили и усовершенствовали свой арсенал для проникновения в ИТ-инфраструк
|21.05.2024
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«Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли
«Норникель» и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. Его цель — разработка и внедрение решений для повышения киберустойчивости горно-металлургической отрасли. Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин
|21.05.2024
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«K2 Кибербезопасность» протестировала NGFW от Positive Technologies
ность» — бизнес-партнер по кибербезопасности с собственным Центром мониторинга событий и инцидентов ИБ (Security Operations Center, SOC). Компания помогает бизнесу обеспечить комплексную киберб
|21.05.2024
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«Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ
активности и группы, которые атакуют с целью шпионажа и финансовой выгоды, например шифровальщики. Злоумышленники предпочитают не менять свои сценарии и атакуют наименее подготовленные с точки
|21.05.2024
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Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности
по кибербезопасности. В рамках нашей образовательной программы я рассказываю слушателям, кто такие хакеры и как они реализуют свои атаки на граждан. Делюсь базовыми правилами, которые помогут
|21.05.2024
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«Солар»: шпионаж – основная цель хакеров при атаках на промышленность
ов). Это связано с масштабами распределенных инфраструктур и сложностью контроля соблюдения политик ИБ в них. При этом мощности используемого на предприятиях оборудования дают злоумышленникам д
|21.05.2024
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Почти половина ИТ-руководителей не знают, что такое маскирование данных
«К2 Кибербезопасность» и группа компаний «Гарда» опросили 200+ ИТ- и ИБ-директоров, а также других руководителей и ведущих специалистов в области кибербезопасност
|21.05.2024
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Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой
огут размещать свои дата-центры на глубине до 3 км. Инженеры полагают, что только очень решительные злоумышленники попытается добраться туда. Китай приступил к строительству первого в мире комм
|21.05.2024
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Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows
, что делает его сложной и потенциально опасной угрозой. Xforce Используя Outlook Security Manager, хакеры могут создать надстройку, которая обходит Outlook Object Model Guard, позволяя получит
|20.05.2024
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Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы
жны кусачки. Достаточно ноутбука и правильного служебного положения Следующим шагом почти 50-летний хакер отключил воздушные линии и искусственно вызвал перезагрузку контроллеров. Как результат
|20.05.2024
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«Перспективный мониторинг» запускает киберполигон для школьников Ampire Junior
для отработки ИТ- и ИБ-специалистами навыков обнаружения, ликвидации и предотвращения компьютерных атак. Ampire уже пять лет применяется для обучения студентов на кафедрах информационной безоп
|20.05.2024
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Solar DAG 1.1: улучшенный контроль над неструктурированными данными
«Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследован
|20.05.2024
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MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик»
Продуктовый портфель ГК MONT расширится за счет ИБ-решений от компании «Сайберпик». Своим партнерам MONT сможет предложить всю платформу реше
|20.05.2024
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НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности
ое предприятие «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для выявления инцидентов и управления событиями информационной безопасности. Заказчик развернул SIEM-систему на всей ИТ-инфраструктуре предпр
|20.05.2024
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Количество высококритичных ИБ-инцидентов в России выросло в разы
вания понимается любая возможность получения доступа к информационной системе компании вне рамок ее ИБ-политик. Этот вывод следует из квартального отчета департамента компании по противодействи
|17.05.2024
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ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании
нскую активность азиатской группировки Obstinate Mogwai в инфраструктуре телеком-оператора. В атаке хакеры использовали старую, но не полностью устраненную вендором уязвимость десериализации в
|17.05.2024
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«Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ
развивается стремительными темпами, повышается зрелость продуктов, появляются оригинальные решения ИБ. Однако работы предстоит еще много, и мы твердо убеждены, что это должна быть совместная р
|17.05.2024
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В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года
ительстве (24,2% в РФ против 23,7% по миру), в инжиниринге и у интеграторов АСУ (27,2% против 24%). Злоумышленники активно атакуют интеграторов, доверенных партнеров и подрядчиков, и в России э
|17.05.2024
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«СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе
киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Продукт соответствует принципам ESG и устойчивого развития Сбера. Застраховаться
|17.05.2024
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5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом»
переписи населения, как создаются защищенные устройства; почему GIS DAYS вызывает большой интерес в ИБ-сообществе и «в чем сила» для IT-компаний? Интересный факт, подчеркивающий опыт и экспертн
|17.05.2024
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Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран
стран региона в управление своими операциями и мошенническими доходами. Unsplash - Clint Patterson Хакеры в Камбодже, Лаосе и Мьянме зарабатывают 40% от совокупного ВВП Мошенники работают как
|16.05.2024
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Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали актуальные финансовые киберугрозы для владельцев Android-смартфонов
ослых и распространяется на различных неофициальных площадках, зачастую в Telegram-каналах, которые злоумышленники рекламируют в TikTok. Программы удалённого доступа. За январь — март 2024 г. р
|16.05.2024
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Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру
х (ОС) уязвимы для атаки с путаницей SSID. По словам исследователей по информационной безопасности (ИБ), атака заставляет жертву подключиться к другой сети Wi-Fi, отличной от той, которую она н
|16.05.2024
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БИП-Клуб проведет выездное заседание в Красноярске
рполигона как инструмента информационной безопсности. Участники обсудят последние тенденции в сфере ИБ, новые регуляторные требования, узнают о том, какие компетенции в управлении ИБ нео
|16.05.2024
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Spacebit представил новую версию X-Control для автоматизации органов криптографической защиты
ого масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. Продукты Spacebit: X-Control — система управления жизненным циклом средств криптографичес
|16.05.2024
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«Солар»: Несанкционированный доступ к системам стал ключевой киберугрозой для компаний
гласно отчету, увеличилось и количество подтвержденных инцидентов (то есть тех, на которые ответила ИБ-служба заказчика), связанных с несанкционированным доступом. Это указывает на то, что в пр
|16.05.2024
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Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года
но предыдущего периода, достигнув доли 23,22%, что в первую очередь связано с увеличением доступных злоумышленникам мощностей. Опытным хакерам и хактивистам это дает возможность организовывать
|16.05.2024
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«Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам
ь наготове. Консолидация сил и ресурсов крупных компаний дает новые возможности для противодействия злоумышленникам», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. *** Госк
|15.05.2024
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Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall
Yandex Cloud запустила межсетевой экран для защиты веб-приложений от внешних атак Web Application Firewall в рамках сервиса Smart Web Security. WAF автоматически блокируе
|15.05.2024
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«Ростех» и «Ростелеком» объединяют компетенции в области информационной безопасности
«Ростех» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Документ предусматривает совместную работу профильных центров компетенций в области защи
|14.05.2024
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APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты
ации сервера электронной почты, работающего на основе программного обеспечения MDaemon. После этого злоумышленники заражали сервер специальным бэкдором, позволяющим получить контроль над сетью.
|14.05.2024
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Angara Security: злоумышленники стали использовать финансовые сервисы для нелегальных p2p-операций
После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» в феврале 2024 г. злоумышленники стали использовать для альтернативных нелегальных операций электронные кошельк
|14.05.2024
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Positive Technologies: больше половины успешных атак с использованием вредоносного ПО начинаются с фишинга
ла утечек информации и неспособности существующих на рынке средств защиты обеспечить результативную кибербезопасность назревает потребность в решениях класса data security platform (DSP). Такие
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