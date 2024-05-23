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Кибербезопасность Компьютерная безопасность Информационная безопасность ИБ-интегратор Киберпреступность Cybersecurity Киберинциденты Киберустойчивость

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость

 

"Предупреждён – кибервооружён" Вячеслав Яшкин, Управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс Банк на CNews FORUM 2021.

 

Кибертерроризм - комплекс незаконных действий в киберпространстве, создающих угрозу государственной безопасности, личности и обществу. Основной целью кибертерроризма является влияние на решение социальных, экономических и политических задач.  К кибертерактам относятся:

Обзор «ИТ-безопасность» на Market.CNews

23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows

inkLocker. Целью были промышленные и фармацевтические компании, а также государственные учреждения. Злоумышленники создали вредоносный скрипт на VBScript — языке программирования, используемом

23.05.2024 Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время

нажа (38%) или шифрования данных (19%). «За много лет работы в СМИ я видела несколько сотен отчетов ИБ-компаний о киберугрозах, свидетельствующих о том, что количество атак растет из года в год
23.05.2024 Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует

изданию сообщили в компании «Лаборатория Касперского». Там отметили также, что не меньшее внимание злоумышленники уделяют также банковским сервисам и социальным сетям. Дальше – хуже Фактически
23.05.2024 GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»

омпании подписали договор о партнерстве. Сейчас GST оказывает сервис по защите от внутренних рисков ИБ на базе решений вендора. Основные заказчики – организации из сфер строительства и проектир
23.05.2024 Половину хакерских атак на промышленные предприятия Новосибирска совершают в нерабочее время

. По данным аналитиков, с начала года отрасль столкнулась с более, чем 20 тыс. атак. Почти половину хакеры совершили в нерабочее время компаний из разных регионов России, в том числе и Новосиби
22.05.2024 Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости

еса. CyberYool универсальна и подойдет любой организации независимо от того, формирует ли она ИТ- и ИБ-инфраструктуру с нуля или трансформирует действующую. Подход позволяет достичь высокого ур
22.05.2024 «Группа Астра» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве

. Мы активно наращиваем экспертизу в данном направлении и усиливаем взаимодействие с лидерами рынка ИБ. Наши заказчики используют продукты ГК InfoWatch и «Группы Астра» или планируют применять

22.05.2024 «Ростех» представил комплексную систему противодействия мощным кибератакам

я все более сложной задачей. Ранее эта функция выполнялась антивирусами. Теперь этого недостаточно. Киберпреступники расширили и усовершенствовали свой арсенал для проникновения в ИТ-инфраструк
21.05.2024 «Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли

«Норникель» и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. Его цель — разработка и внедрение решений для повышения киберустойчивости горно-металлургической отрасли. Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин

21.05.2024 «K2 Кибербезопасность» протестировала NGFW от Positive Technologies

ность» — бизнес-партнер по кибербезопасности с собственным Центром мониторинга событий и инцидентов ИБ (Security Operations Center, SOC). Компания помогает бизнесу обеспечить комплексную киберб
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ

активности и группы, которые атакуют с целью шпионажа и финансовой выгоды, например шифровальщики. Злоумышленники предпочитают не менять свои сценарии и атакуют наименее подготовленные с точки
21.05.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности

по кибербезопасности. В рамках нашей образовательной программы я рассказываю слушателям, кто такие хакеры и как они реализуют свои атаки на граждан. Делюсь базовыми правилами, которые помогут

21.05.2024 «Солар»: шпионаж – основная цель хакеров при атаках на промышленность

ов). Это связано с масштабами распределенных инфраструктур и сложностью контроля соблюдения политик ИБ в них. При этом мощности используемого на предприятиях оборудования дают злоумышленникам д
21.05.2024 Почти половина ИТ-руководителей не знают, что такое маскирование данных

«К2 Кибербезопасность» и группа компаний «Гарда» опросили 200+ ИТ- и ИБ-директоров, а также других руководителей и ведущих специалистов в области кибербезопасност
21.05.2024 Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой

огут размещать свои дата-центры на глубине до 3 км. Инженеры полагают, что только очень решительные злоумышленники попытается добраться туда. Китай приступил к строительству первого в мире комм
21.05.2024 Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows

, что делает его сложной и потенциально опасной угрозой. Xforce Используя Outlook Security Manager, хакеры могут создать надстройку, которая обходит Outlook Object Model Guard, позволяя получит
20.05.2024 Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы

жны кусачки. Достаточно ноутбука и правильного служебного положения Следующим шагом почти 50-летний хакер отключил воздушные линии и искусственно вызвал перезагрузку контроллеров. Как результат
20.05.2024 «Перспективный мониторинг» запускает киберполигон для школьников Ampire Junior

для отработки ИТ- и ИБ-специалистами навыков обнаружения, ликвидации и предотвращения компьютерных атак. Ampire уже пять лет применяется для обучения студентов на кафедрах информационной безоп
20.05.2024 Solar DAG 1.1: улучшенный контроль над неструктурированными данными

«Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследован
20.05.2024 MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик»

Продуктовый портфель ГК MONT расширится за счет ИБ-решений от компании «Сайберпик». Своим партнерам MONT сможет предложить всю платформу реше
20.05.2024 НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности

ое предприятие «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для выявления инцидентов и управления событиями информационной безопасности. Заказчик развернул SIEM-систему на всей ИТ-инфраструктуре предпр
20.05.2024 Количество высококритичных ИБ-инцидентов в России выросло в разы

вания понимается любая возможность получения доступа к информационной системе компании вне рамок ее ИБ-политик. Этот вывод следует из квартального отчета департамента компании по противодействи
17.05.2024 ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании

нскую активность азиатской группировки Obstinate Mogwai в инфраструктуре телеком-оператора. В атаке хакеры использовали старую, но не полностью устраненную вендором уязвимость десериализации в

17.05.2024 «Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ

развивается стремительными темпами, повышается зрелость продуктов, появляются оригинальные решения ИБ. Однако работы предстоит еще много, и мы твердо убеждены, что это должна быть совместная р
17.05.2024 В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года

ительстве (24,2% в РФ против 23,7% по миру), в инжиниринге и у интеграторов АСУ (27,2% против 24%). Злоумышленники активно атакуют интеграторов, доверенных партнеров и подрядчиков, и в России э
17.05.2024 «СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе

киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Продукт соответствует принципам ESG и устойчивого развития Сбера. Застраховаться

17.05.2024 5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом»

переписи населения, как создаются защищенные устройства; почему GIS DAYS вызывает большой интерес в ИБ-сообществе и «в чем сила» для IT-компаний? Интересный факт, подчеркивающий опыт и экспертн
17.05.2024 Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран

стран региона в управление своими операциями и мошенническими доходами. Unsplash - Clint Patterson Хакеры в Камбодже, Лаосе и Мьянме зарабатывают 40% от совокупного ВВП Мошенники работают как

16.05.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали актуальные финансовые киберугрозы для владельцев Android-смартфонов

ослых и распространяется на различных неофициальных площадках, зачастую в Telegram-каналах, которые злоумышленники рекламируют в TikTok. Программы удалённого доступа. За январь — март 2024 г. р
16.05.2024 Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру

х (ОС) уязвимы для атаки с путаницей SSID. По словам исследователей по информационной безопасности (ИБ), атака заставляет жертву подключиться к другой сети Wi-Fi, отличной от той, которую она н
16.05.2024 БИП-Клуб проведет выездное заседание в Красноярске

рполигона как инструмента информационной безопсности. Участники обсудят последние тенденции в сфере ИБ, новые регуляторные требования, узнают о том, какие компетенции в управлении ИБ нео
16.05.2024 Spacebit представил новую версию X-Control для автоматизации органов криптографической защиты

ого масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. Продукты Spacebit: X-Control — система управления жизненным циклом средств криптографичес
16.05.2024 «Солар»: Несанкционированный доступ к системам стал ключевой киберугрозой для компаний

гласно отчету, увеличилось и количество подтвержденных инцидентов (то есть тех, на которые ответила ИБ-служба заказчика), связанных с несанкционированным доступом. Это указывает на то, что в пр
16.05.2024 Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года

но предыдущего периода, достигнув доли 23,22%, что в первую очередь связано с увеличением доступных злоумышленникам мощностей. Опытным хакерам и хактивистам это дает возможность организовывать

16.05.2024 «Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам

ь наготове. Консолидация сил и ресурсов крупных компаний дает новые возможности для противодействия злоумышленникам», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. *** Госк
15.05.2024 Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall

Yandex Cloud запустила межсетевой экран для защиты веб-приложений от внешних атак Web Application Firewall в рамках сервиса Smart Web Security. WAF автоматически блокируе
15.05.2024 «Ростех» и «Ростелеком» объединяют компетенции в области информационной безопасности

«Ростех» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Документ предусматривает совместную работу профильных центров компетенций в области защи
14.05.2024 APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты

ации сервера электронной почты, работающего на основе программного обеспечения MDaemon. После этого злоумышленники заражали сервер специальным бэкдором, позволяющим получить контроль над сетью.
14.05.2024 Angara Security: злоумышленники стали использовать финансовые сервисы для нелегальных p2p-операций

После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» в феврале 2024 г. злоумышленники стали использовать для альтернативных нелегальных операций электронные кошельк
14.05.2024 Positive Technologies: больше половины успешных атак с использованием вредоносного ПО начинаются с фишинга

ла утечек информации и неспособности существующих на рынке средств защиты обеспечить результативную кибербезопасность назревает потребность в решениях класса data security platform (DSP). Такие

Публикаций - 24609, упоминаний - 62578

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24219 2689
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4611 2557
Google LLC 11485 1313
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1294 1067
Apple Inc 11745 882
Ростелеком 10876 815
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 944 812
Cisco Systems 5037 701
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 670
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1122 653
IBM - International Business Machines Corp 9370 645
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11233 611
Softline - Софтлайн 2475 575
Meta Platforms - Facebook 4391 567
InfoWatch - Инфовотч 974 550
Dr.Web - Доктор Веб 1245 550
Oracle Corporation 6562 543
Yandex - Яндекс 6664 535
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 757 530
Intel Corporation 11973 507
7793 500
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 559 484
X Corp - Twitter 2819 453
Check Point Software Technologies 737 438
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8493 425
Telegram Group 1578 407
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3419 395
Информзащита 703 393
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1046 381
Broadcom - VMware 2286 374
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 371
МегаФон 8081 368
SAP SE 5149 348
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1460 338
Amazon Inc - Amazon.com 2930 334
Trend Micro 590 332
Yahoo! 3690 320
VK - Mail.ru Group 3297 312
HP Inc. 5637 295
Fortinet 368 272
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6722 736
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2680 339
РЖД - Российские железные дороги 1816 298
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 267
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1520 260
eBay Inc 1610 210
Visa International 1933 209
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 412 203
Альфа-Банк 1702 201
Открытие ФК - Банк Открытие 528 196
Лента - Сеть розничной торговли 1945 186
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6837 175
Почта России ПАО 2033 173
ГПБ - Газпромбанк 1038 167
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 167
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 674 163
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 161
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1071 161
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 159
Интеррос - Росбанк АКБ 615 159
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 773 145
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 135
МКБ - Московский кредитный банк 545 134
Май - Майский чай - российская торговая компания 1138 130
Газпром ПАО 1268 120
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 483 120
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 394 116
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 397 109
LinkedIn 618 103
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2096 101
Россети Ленэнерго 1700 100
Unsplash 382 99
ПГК - Первая грузовая компания 189 95
Резонанс НПП 362 88
НСПК - Национальная система платежных карт 758 86
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 211 86
ПСБ - Промсвязьбанк 804 84
Ингосстрах СПАО 400 83
Газпром нефть 569 81
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1176 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10795 1416
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 1406
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3594 1358
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2985 1013
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4426 902
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2875 339
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 208
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 179
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ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 153 147
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 525 144
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 637 125
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Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 746 114
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1323 110
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 149
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 600 131
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 125
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 677 117
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 115
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 109
OWASP - Open Web Application Security Project 86 71
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 70
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 275 60
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 292 56
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 50
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 46
Единая Россия - Политическая партия 287 43
Демократическая политическая партия США 111 43
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 40
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 38
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 281 36
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 36
АФТ - Ассоциация Финтех 120 30
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 29
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 28
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 27
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 25
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 24
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 20
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 20
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 20
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 20
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 19
ЛДПР 102 19
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 19
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 18
OSI - Open Source Initiative 71 18
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 18
Аль-Каида - террористическая организация 53 18
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 17
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 17
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 17
ASF - Apache Software Foundation 108 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60697 8210
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11950 7127
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28145 4963
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46063 4518
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5645 4232
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7231 3546
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24018 3327
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19845 3132
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16537 3071
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6070 2924
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10137 2911
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12336 2558
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28758 2447
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15701 2437
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6805 2427
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15011 2389
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4565 2388
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11865 2363
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2929 2060
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2841 2038
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2749 1813
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3755 1798
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10542 1797
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23040 1649
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8833 1643
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23089 1590
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10504 1544
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3895 1512
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14824 1496
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10813 1496
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20740 1414
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23597 1401
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3261 1393
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13622 1377
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1690 1372
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9863 1345
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11982 1338
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9277 1229
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1755 1179
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1798 1170
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3959 3031
Microsoft Windows 15184 2448
Linux OS 9293 1422
Google Android 13548 1250
Apple iOS 7440 738
Microsoft Windows 2000 8661 511
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4734 495
Microsoft Edge - браузер 1972 472
Apple iPhone - серия смартфонов 6918 461
Apple macOS 1929 434
Microsoft Office 3596 431
Apple Mac - Apple Macintosh 2932 375
Google Play - Google Store - Android Market 3183 363
Mozilla Firefox - браузер 1860 359
JavaScript - JS - язык программирования 1107 342
Oracle Java - язык программирования 2924 327
Microsoft Windows XP 2543 320
Google Chrome - браузер 1504 316
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1224 279
Apple iPhone 6 4862 278
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 582 277
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 287 271
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 285 253
Apple macOS X - Rhapsody 1506 252
Kaspersky Internet Security 440 248
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1906 246
Google YouTube - Видеохостинг 2605 244
WhatsApp Messenger 1017 243
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1093 238
Microsoft Skype 2018 237
Microsoft Windows 10 1685 232
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 234 231
Microsoft Azure 1376 227
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 232 219
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4875 216
Apple iPad 3814 211
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3056 208
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1475 206
Apple - App Store 2794 203
Microsoft Windows 7 1961 203
Путин Владимир 3007 332
Мельникова Анастасия 330 297
Шадаев Максут 862 295
Зайцев Михаил 230 198
Касперский Евгений 317 165
Натрусов Артем 261 149
Касперская Наталья 284 142
Водясов Алексей 222 128
Чаркин Евгений 277 124
Галушкин Олег 181 122
Зенкин Денис 262 119
Сотин Денис 198 118
Демидов Сергей 120 110
Чернышенко Дмитрий 540 109
Абакумов Евгений 183 101
Медведев Дмитрий 1645 92
Ляпунов Игорь 101 90
Сачков Илья 119 90
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 89
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 85
Ковалев Александр 159 84
Меденцев Константин 95 82
Паршин Максим 314 81
Гвоздев Дмитрий 121 80
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 80
Лукацкий Алексей 109 80
Слышкин Василий 123 80
Земков Сергей 157 80
Мишустин Михаил 608 79
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 79
Кирюхин Дмитрий 86 79
Дягилев Василий 84 79
Trump Donald J. - Трамп Дональд 390 78
Ульянов Владимир 160 77
Парфентьев Алексей 99 73
Corrons Luis - Корронс Луис 106 72
Шпак Василий 171 69
Козак Николай 128 68
Кузнецов Станислав 107 68
Ермолаев Артем 370 67
Россия - РФ - Российская федерация 135936 12388
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51224 4800
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41399 2553
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16284 1521
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13161 1290
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13878 1256
Европа 21475 1223
Германия - Федеративная Республика 12446 1017
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16557 989
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13979 884
Украина 7474 728
Япония 13154 554
Франция - Французская Республика 7720 522
Индия - Bharat 5296 513
Азия - Азиатский регион 5336 460
Беларусь - Белоруссия 5384 436
Канада 4802 430
Казахстан - Республика 5352 400
Израиль 2687 393
Южная Корея - Республика 6512 371
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 369
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7007 346
Нидерланды 3442 332
Бразилия - Федеративная Республика 2305 324
Европа Восточная 3044 318
Италия - Итальянская Республика 4288 317
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Ближний Восток 2870 300
Испания - Королевство 3673 286
Турция - Турецкая республика 2263 246
США - Нью-Йорк 3075 235
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Африка - Африканский регион 3398 221
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2672 218
Сингапур - Республика 1823 218
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Америка Северная - Североамериканский регион 3291 203
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AP - Associated Press 1995 130
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Ведомости 826 117
ZDnet 597 109
РИА Новости 855 107
Bloomberg 1214 95
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Times 607 53
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Computer Weekly 374 47
The Guardian - Британская газета 354 42
Silicon 481 40
CNews - ZOOM.CNews 1818 40
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FT - Financial Times 1197 39
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New Scientist 1447 36
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2920 552
Gartner - Гартнер 3518 517
IDC - International Data Corporation 4888 459
Juniper Research 516 80
Forrester Research 819 78
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 73
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Internet Stock Report 994 54
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 54
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 53 52
Fortune Global 500 285 52
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 51
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Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 44
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 43
B2B International 50 43
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 317 39
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 37
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 33
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 31
S&P 500 555 30
Markets&Markets Research 109 28
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 570 28
CNews Рынок ИТ-услуг 161 28
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 24
Frost & Sullivan 202 21
Fortune Global 100 140 19
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 118 19
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 210 19
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 57 18
AV-Test Institute 38 17
Zecurion Analytics 25 17
Computer Economics 32 16
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 15
Net Applications 127 15
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 59 15
Google Threat Analysis Group 14 14
Gartner - Dataquest 347 13
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 746 190
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 280 144
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1424 97
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 888 71
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 155 69
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 337 64
РАН - Российская академия наук 1786 63
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 820 62
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 61
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 55
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 49
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 323 48
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 266 40
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 38
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 35
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 34
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 380 32
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 32
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 521 31
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 29
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 27
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 130 26
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 193 25
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 24
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 152 24
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 24
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 496 23
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 221 23
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 279 20
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 308 19
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 19
Т1 Цифровая академия 33 19
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 61 18
Информзащита Учебный центр 38 18
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 18
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 182 18
ИРИ - Институт развития интернета АНО 118 17
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 17
University of Oxford - Оксфордский университет 197 16
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 453
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 359
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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