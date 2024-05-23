Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость

«Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows inkLocker. Целью были промышленные и фармацевтические компании, а также государственные учреждения. Злоумышленники создали вредоносный скрипт на VBScript — языке программирования, используемом

Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время нажа (38%) или шифрования данных (19%). «За много лет работы в СМИ я видела несколько сотен отчетов ИБ-компаний о киберугрозах, свидетельствующих о том, что количество атак растет из года в год

Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует изданию сообщили в компании «Лаборатория Касперского». Там отметили также, что не меньшее внимание злоумышленники уделяют также банковским сервисам и социальным сетям. Дальше – хуже Фактически

GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ» омпании подписали договор о партнерстве. Сейчас GST оказывает сервис по защите от внутренних рисков ИБ на базе решений вендора. Основные заказчики – организации из сфер строительства и проектир

Половину хакерских атак на промышленные предприятия Новосибирска совершают в нерабочее время . По данным аналитиков, с начала года отрасль столкнулась с более, чем 20 тыс. атак. Почти половину хакеры совершили в нерабочее время компаний из разных регионов России, в том числе и Новосиби

Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости еса. CyberYool универсальна и подойдет любой организации независимо от того, формирует ли она ИТ- и ИБ-инфраструктуру с нуля или трансформирует действующую. Подход позволяет достичь высокого ур

«Группа Астра» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве . Мы активно наращиваем экспертизу в данном направлении и усиливаем взаимодействие с лидерами рынка ИБ. Наши заказчики используют продукты ГК InfoWatch и «Группы Астра» или планируют применять

«Ростех» представил комплексную систему противодействия мощным кибератакам я все более сложной задачей. Ранее эта функция выполнялась антивирусами. Теперь этого недостаточно. Киберпреступники расширили и усовершенствовали свой арсенал для проникновения в ИТ-инфраструк

«Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли «Норникель» и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. Его цель — разработка и внедрение решений для повышения киберустойчивости горно-металлургической отрасли. Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин

«K2 Кибербезопасность» протестировала NGFW от Positive Technologies ность» — бизнес-партнер по кибербезопасности с собственным Центром мониторинга событий и инцидентов ИБ (Security Operations Center, SOC). Компания помогает бизнесу обеспечить комплексную киберб

«Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ активности и группы, которые атакуют с целью шпионажа и финансовой выгоды, например шифровальщики. Злоумышленники предпочитают не менять свои сценарии и атакуют наименее подготовленные с точки

Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности по кибербезопасности. В рамках нашей образовательной программы я рассказываю слушателям, кто такие хакеры и как они реализуют свои атаки на граждан. Делюсь базовыми правилами, которые помогут

«Солар»: шпионаж – основная цель хакеров при атаках на промышленность ов). Это связано с масштабами распределенных инфраструктур и сложностью контроля соблюдения политик ИБ в них. При этом мощности используемого на предприятиях оборудования дают злоумышленникам д

Почти половина ИТ-руководителей не знают, что такое маскирование данных «К2 Кибербезопасность» и группа компаний «Гарда» опросили 200+ ИТ- и ИБ-директоров, а также других руководителей и ведущих специалистов в области кибербезопасност

Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой огут размещать свои дата-центры на глубине до 3 км. Инженеры полагают, что только очень решительные злоумышленники попытается добраться туда. Китай приступил к строительству первого в мире комм

Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows , что делает его сложной и потенциально опасной угрозой. Xforce Используя Outlook Security Manager, хакеры могут создать надстройку, которая обходит Outlook Object Model Guard, позволяя получит

Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы жны кусачки. Достаточно ноутбука и правильного служебного положения Следующим шагом почти 50-летний хакер отключил воздушные линии и искусственно вызвал перезагрузку контроллеров. Как результат

«Перспективный мониторинг» запускает киберполигон для школьников Ampire Junior для отработки ИТ- и ИБ-специалистами навыков обнаружения, ликвидации и предотвращения компьютерных атак. Ampire уже пять лет применяется для обучения студентов на кафедрах информационной безоп

Solar DAG 1.1: улучшенный контроль над неструктурированными данными «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследован

MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик» Продуктовый портфель ГК MONT расширится за счет ИБ-решений от компании «Сайберпик». Своим партнерам MONT сможет предложить всю платформу реше

НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности ое предприятие «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для выявления инцидентов и управления событиями информационной безопасности. Заказчик развернул SIEM-систему на всей ИТ-инфраструктуре предпр

Количество высококритичных ИБ-инцидентов в России выросло в разы вания понимается любая возможность получения доступа к информационной системе компании вне рамок ее ИБ-политик. Этот вывод следует из квартального отчета департамента компании по противодействи

ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании нскую активность азиатской группировки Obstinate Mogwai в инфраструктуре телеком-оператора. В атаке хакеры использовали старую, но не полностью устраненную вендором уязвимость десериализации в

«Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ развивается стремительными темпами, повышается зрелость продуктов, появляются оригинальные решения ИБ. Однако работы предстоит еще много, и мы твердо убеждены, что это должна быть совместная р

В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года ительстве (24,2% в РФ против 23,7% по миру), в инжиниринге и у интеграторов АСУ (27,2% против 24%). Злоумышленники активно атакуют интеграторов, доверенных партнеров и подрядчиков, и в России э

«СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Продукт соответствует принципам ESG и устойчивого развития Сбера. Застраховаться

5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом» переписи населения, как создаются защищенные устройства; почему GIS DAYS вызывает большой интерес в ИБ-сообществе и «в чем сила» для IT-компаний? Интересный факт, подчеркивающий опыт и экспертн

Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран стран региона в управление своими операциями и мошенническими доходами. Unsplash - Clint Patterson Хакеры в Камбодже, Лаосе и Мьянме зарабатывают 40% от совокупного ВВП Мошенники работают как

Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали актуальные финансовые киберугрозы для владельцев Android-смартфонов ослых и распространяется на различных неофициальных площадках, зачастую в Telegram-каналах, которые злоумышленники рекламируют в TikTok. Программы удалённого доступа. За январь — март 2024 г. р

Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру х (ОС) уязвимы для атаки с путаницей SSID. По словам исследователей по информационной безопасности (ИБ), атака заставляет жертву подключиться к другой сети Wi-Fi, отличной от той, которую она н

БИП-Клуб проведет выездное заседание в Красноярске рполигона как инструмента информационной безопсности. Участники обсудят последние тенденции в сфере ИБ, новые регуляторные требования, узнают о том, какие компетенции в управлении ИБ нео

Spacebit представил новую версию X-Control для автоматизации органов криптографической защиты ого масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. Продукты Spacebit: X-Control — система управления жизненным циклом средств криптографичес

«Солар»: Несанкционированный доступ к системам стал ключевой киберугрозой для компаний гласно отчету, увеличилось и количество подтвержденных инцидентов (то есть тех, на которые ответила ИБ-служба заказчика), связанных с несанкционированным доступом. Это указывает на то, что в пр

Qrator Labs: статистика DDoS-атак за I квартал 2024 года но предыдущего периода, достигнув доли 23,22%, что в первую очередь связано с увеличением доступных злоумышленникам мощностей. Опытным хакерам и хактивистам это дает возможность организовывать

«Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам ь наготове. Консолидация сил и ресурсов крупных компаний дает новые возможности для противодействия злоумышленникам», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. *** Госк

Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall Yandex Cloud запустила межсетевой экран для защиты веб-приложений от внешних атак Web Application Firewall в рамках сервиса Smart Web Security. WAF автоматически блокируе

«Ростех» и «Ростелеком» объединяют компетенции в области информационной безопасности «Ростех» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности (ИБ). Документ предусматривает совместную работу профильных центров компетенций в области защи

APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты ации сервера электронной почты, работающего на основе программного обеспечения MDaemon. После этого злоумышленники заражали сервер специальным бэкдором, позволяющим получить контроль над сетью.

Angara Security: злоумышленники стали использовать финансовые сервисы для нелегальных p2p-операций После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» в феврале 2024 г. злоумышленники стали использовать для альтернативных нелегальных операций электронные кошельк