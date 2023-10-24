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Сачков Илья
СОБЫТИЯ
|24.10.2023
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Апелляция не прошла. Суд утвердил 14 лет строгого режима основателю Group-IB за госизмену
атиться к Президенту России Владимиру Путину. Согласно приговору, вынесенному 26 июля 2023 г., Илья Сачков был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по 275 статье УК РФ за госизмену, хо
|21.07.2023
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Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену
л РИА «Новости». По словам Афанасьева, защита настаивает на оправдании основателя ИБ-компании. Вину Сачков не признает. Дело рассматривается в закрытом режиме в Мосгорсуде. Приговор будет оглаш
|04.10.2021
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Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную
Арест как мера удержания в России Глава компании Group-IB Илья Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России, пишет авторитетно
|21.11.2019
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Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля
ке с таксистами Основатель компании Group-IB, занимающейся расследованиями кибер-преступлений, Илья Сачков попал в стычку в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ». По версии телекана
|12.11.2018
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Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур
ой экспансии. Об этом агентству Reuters рассказал генеральный директор и сооснователь компании Илья Сачков. Новая штаб-квартира примет на работу 90 сотрудников, 15 из которых переедут в Юго-Вос
|20.10.2015
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Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна»
ках расследования был задержан Ашот Погосян, его дело сейчас рассматривается в суде. Также из Белоруссии в Армению был экстрадирован бывший технический директор «Арментела», гражданин России Владимир Сачков.Глава службы безопасности — во главе преступной схемыПогосян свою вину признал. По его словам, организатором схемы был Александр Зубов, бывший глава службы безопасности «Вымпелкома» по с
|27.02.2015
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Белоруссия выдала Армении экс-босса «Билайна» с российским гражданством
ражданина России Владимира Сачкова, до недавнего времени занимавшего пост технического директора белорусского сотового оператора Velcom. Об этом CNews сообщил адвокат Сачкова Армен Багдасарян. Сейчас Сачков находится в СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в Ереване. В пресс-службе прокуратуры Армении не ответили на запрос CNews. Замначальника международно-правового управления
Сачков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Волков Дмитрий 69 13
|Сачков Владимир 14 13
|Климко Игорь 20 13
|Зубов Александр 12 10
|Погосян Ашот 12 10
|Писарев Алексей 12 9
|Баулин Валерий 55 8
|Путин Владимир 3454 7
|Касперская Наталья 319 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Соколов Алексей 137 5
|Михайлов Сергей 58 4
|Якушев Михаил 50 4
|Стоянов Руслан 37 4
|Матросов Александр 45 4
|Марин Илья 4 4
|Сычев Артем 79 4
|Чачава Александр 124 3
|Плуготаренко Сергей 89 3
|Докучаев Дмитрий 20 3
|Ермаков Кирилл 7 3
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Литвиненко Константин 7 3
|Медриш Михаил 15 3
|Храмцов Павел 10 3
|Алексеев Матвей 12 3
|Азема Екатерина 3 3
|Панков Александр 82 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Новак Александр 36 2
|Артимович Дмитрий 45 2
|Гарбук Сергей 18 2
|Слободин Михаил 56 2
|Козырев Алексей 328 2
|Паршин Константин 64 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Лютиков Виталий 25 2
|Ходаков Сергей 42 2
|Новикова Анастасия 4 2
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