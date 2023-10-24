Сачков Илья

Апелляция не прошла. Суд утвердил 14 лет строгого режима основателю Group-IB за госизмену атиться к Президенту России Владимиру Путину. Согласно приговору, вынесенному 26 июля 2023 г., Илья Сачков был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по 275 статье УК РФ за госизмену, хо

Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену л РИА «Новости». По словам Афанасьева, защита настаивает на оправдании основателя ИБ-компании. Вину Сачков не признает. Дело рассматривается в закрытом режиме в Мосгорсуде. Приговор будет оглаш

Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную Арест как мера удержания в России Глава компании Group-IB Илья Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России, пишет авторитетно

Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля ке с таксистами Основатель компании Group-IB, занимающейся расследованиями кибер-преступлений, Илья Сачков попал в стычку в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ». По версии телекана

Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур ой экспансии. Об этом агентству Reuters рассказал генеральный директор и сооснователь компании Илья Сачков. Новая штаб-квартира примет на работу 90 сотрудников, 15 из которых переедут в Юго-Вос

Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» ках расследования был задержан Ашот Погосян, его дело сейчас рассматривается в суде. Также из Белоруссии в Армению был экстрадирован бывший технический директор «Арментела», гражданин России Владимир Сачков.Глава службы безопасности — во главе преступной схемыПогосян свою вину признал. По его словам, организатором схемы был Александр Зубов, бывший глава службы безопасности «Вымпелкома» по с