Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сачков Илья
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Публикаций - 105, упоминаний - 205
Сачков Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Зубов Александр 11 9
|Сачков Владимир 11 9
|Погосян Ашот 11 9
|Писарев Алексей 10 8
|Касперская Наталья 197 5
|Дворкович Аркадий 169 3
|Матросов Александр 42 3
|Волков Дмитрий 39 3
|Янковский Игорь 3 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Ермаков Кирилл 6 2
|Скляров Дмитрий 13 2
|Хайретдинов Рустэм 42 2
|Масалович Андрей 12 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Лукацкий Алексей 68 2
|Паршин Константин 44 2
|Соколов Алексей 121 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Сычев Артем 48 2
|Дермер Павел 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Cоколов Алексей 1 1
|Гуриев Марат 10 1
|Литвиненко Константин 1 1
|Акопян Рубен 1 1
|Касперский Евгений 218 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Бокова Людмила 80 1
|Климко Игорь 15 1
|Дарбинян Армен 2 1
|Моисеев Александр 15 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Инюцын Антон 13 1
|Новак Александр 19 1
|Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
|Конев Андрей 3 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Рен ТВ - телеканал 47 1
|Joker’s Stash 2 1
|CNews Analytics 1988 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761850, в очереди разбора - 665539.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761850, в очереди разбора - 665539.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru