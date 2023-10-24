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Сачков Илья

СОБЫТИЯ


24.10.2023 Апелляция не прошла. Суд утвердил 14 лет строгого режима основателю Group-IB за госизмену

атиться к Президенту России Владимиру Путину. Согласно приговору, вынесенному 26 июля 2023 г., Илья Сачков был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по 275 статье УК РФ за госизмену, хо
21.07.2023 Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену

л РИА «Новости». По словам Афанасьева, защита настаивает на оправдании основателя ИБ-компании. Вину Сачков не признает. Дело рассматривается в закрытом режиме в Мосгорсуде. Приговор будет оглаш
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

Арест как мера удержания в России Глава компании Group-IB Илья Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России, пишет авторитетно
21.11.2019 Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля

ке с таксистами Основатель компании Group-IB, занимающейся расследованиями кибер-преступлений, Илья Сачков попал в стычку в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ». По версии телекана
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур

ой экспансии. Об этом агентству Reuters рассказал генеральный директор и сооснователь компании Илья Сачков. Новая штаб-квартира примет на работу 90 сотрудников, 15 из которых переедут в Юго-Вос
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна»

ках расследования был задержан Ашот Погосян, его дело сейчас рассматривается в суде. Также из Белоруссии в Армению был экстрадирован бывший технический директор «Арментела», гражданин России Владимир Сачков.Глава службы безопасности — во главе преступной схемыПогосян свою вину признал. По его словам, организатором схемы был Александр Зубов, бывший глава службы безопасности «Вымпелкома» по с
27.02.2015 Белоруссия выдала Армении экс-босса «Билайна» с российским гражданством

ражданина России Владимира Сачкова, до недавнего времени занимавшего пост технического директора белорусского сотового оператора Velcom. Об этом CNews сообщил адвокат Сачкова Армен Багдасарян. Сейчас Сачков находится в СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в Ереване. В пресс-службе прокуратуры Армении не ответили на запрос CNews. Замначальника международно-правового управления

Публикаций - 126, упоминаний - 191

Сачков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 113
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Leta Group - Лета Групп 282 12
Microsoft Corporation 25775 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
ESET - ESET Software 1161 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 8
VK - Mail.ru Group 3602 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 79 5
Ростелеком 10948 5
МегаФон 10742 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 4
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 4
Cisco Systems 5372 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 4
Код Безопасности 812 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Станкоинформзащита НТЦ 6 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Oracle Corporation 7074 3
Информзащита 941 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Emerson 95 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Google LLC 12690 2
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 2
Salenames 12 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 2
QRate - КуРэйт 37 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 2
IBM Trusteer 13 2
T.Hunter 74 2
SAP SE 5601 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
Киберинвест 3 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Альфа-Банк 1979 3
Four Seasons Hotels and Resorts 11 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
Альтера капитал 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Assist - Ассист 218 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Rion Alliance 1 1
БСГВ Аудит 1 1
Силовые машины 166 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Colonial Pipeline 34 1
АСК 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 12
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 8
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
Евросоюз - Совет Европы 107 7
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 5
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 96
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 45
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 40
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 12
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 12
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 11
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 10
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 8
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 177 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 5
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 5
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 6
Microsoft Windows 16882 6
F6 - F6 THF - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 20 4
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 4
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 3
Google Android 15244 3
Google - Gmail 1021 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Rx-Promotion 12 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 2
Spring.me - Formspring - Социальная сеть 7 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
Crutop 11 2
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 27 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Microsoft Access 61 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Бифит - iBank 59 1
АльфаСтрахование - АльфаCyber - комплексная защита от киберрисков 2 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
SpamDot 11 1
F6 - F.A.C.C.T. NGN SOC - центр реагирования на киберугрозы 3 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 10 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Волков Дмитрий 69 13
Сачков Владимир 14 13
Климко Игорь 20 13
Зубов Александр 12 10
Погосян Ашот 12 10
Писарев Алексей 12 9
Баулин Валерий 55 8
Путин Владимир 3454 7
Касперская Наталья 319 6
Мишустин Михаил 787 6
Соколов Алексей 137 5
Михайлов Сергей 58 4
Якушев Михаил 50 4
Стоянов Руслан 37 4
Матросов Александр 45 4
Марин Илья 4 4
Сычев Артем 79 4
Чачава Александр 124 3
Плуготаренко Сергей 89 3
Докучаев Дмитрий 20 3
Ермаков Кирилл 7 3
Хайретдинов Рустэм 95 3
Литвиненко Константин 7 3
Медриш Михаил 15 3
Храмцов Павел 10 3
Алексеев Матвей 12 3
Азема Екатерина 3 3
Панков Александр 82 3
Воробьев Андрей 199 3
Дворкович Аркадий 216 3
Новак Александр 36 2
Артимович Дмитрий 45 2
Гарбук Сергей 18 2
Слободин Михаил 56 2
Козырев Алексей 328 2
Паршин Константин 64 2
Лукацкий Алексей 140 2
Лютиков Виталий 25 2
Ходаков Сергей 42 2
Новикова Анастасия 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Сингапур - Республика 1953 18
Европа 24964 14
Армения - Республика 2449 13
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Украина 7928 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Ближний Восток 3154 7
Нидерланды - Амстердам 630 7
Нидерланды 3746 7
Армения - Ереван 223 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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