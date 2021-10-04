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Сачков Илья


04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 11
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 23
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
12.03.2021 Как Microsoft ловила известного русского пирата на педофилии 3
12.11.2020 Group-IB открыла европейскую штаб-квартиру 1
24.03.2020 Минэнерго обеспечит защиту виртуальных рабочих мест для своих сотрудников с помощью технологий Group-IB 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 1
22.11.2019 Gett будет использовать технологии Group-IB для проверки водителей 1
21.11.2019 Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля 9
30.10.2019 Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт 2
05.07.2019 «Почта банк» отразил более 17 тысяч различных кибератак 1
11.06.2019 Group-IB представила отчет о проверке голосования в шоу «Голос. Дети-6» 1
06.06.2019 Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре 1
29.04.2019 Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос.Дети» 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 2
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 2
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур 4
23.10.2018 Group-IB и Академия Управления МВД заключили соглашение о партнерстве в сфере подготовки кадров 2
18.10.2018 Group-IB и «Альфастрахование» выпускают полис страхования киберрисков «АльфаCyber» 2
17.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта с символикой российских вузов достиг 200 млн рублей 1
26.03.2018 Group-IB открывает представительство в Республике Беларусь 1
29.09.2017 Group-IB открывает новое направление бизнеса Brand Protection 1
21.08.2017 После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении 11
25.05.2017 НЦИ и Group-IB создадут СП для противодействия киберпреступлениям 1
20.04.2017 После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ 2
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 2
21.03.2017 Group-IB захантила топ-менеджера «Лаборатории Касперского», проработавшего там 14 лет 1
02.03.2017 Резидент «Сколково» защитит от хакеров благотворительный фонд «Подари жизнь» 1
07.02.2017 Экс-безопасника «Билайна» приговорили к четырем годам тюрьмы 1
01.02.2017 Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ 1
07.12.2016 Group-IB и AIG представили в России объединенный продукт против хакеров 1
29.11.2016 Secure Bank защитит от мошенников онлайн-платежи клиентов Сбербанка 1
13.04.2016 В 2015 г. хакеры нанесли России урон на 203,3 млрд рублей. Опрос 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
05.11.2015 В течение года «МегаФон» заблокировал свыше 931 млн спам-сообщений 1
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» 4
03.09.2015 «Инфозащита» займется внедрением и обслуживанием решений Group-IB 1
13.08.2015 Депутаты против Windows 10. Нарушает ли Microsoft права пользователей? 2
23.07.2015 Экс-босс «Билайна» выбросил процессор, пытаясь уничтожить улики 3

Публикаций - 105, упоминаний - 205

Сачков Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Group-IB - Группа информационной безопасности 399 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
Microsoft Corporation 11077 10
InfoWatch - Инфовотч 607 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
Cisco Systems 2040 3
Код Безопасности 365 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Leta IT-company 87 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
SolidSoft - СолидСофт 10 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 2
Крок 1219 2
Webmoney 330 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
SAS Institute 596 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Ростелеком Армения - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 9 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Huawei 2730 1
Nokia Corporation 2434 1
Alcatel-Lucent Enterprise 331 1
NCSC - National Cyber Security Centre - Национальный центр кибербезопасности Великобритании 7 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
HP Inc. 2909 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Samsung Electronics 5666 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
GS Group - General Satellite 145 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Ericsson 860 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Почта Банк 289 1
Аэрофлот 493 1
Gett 60 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Открытие ФК 538 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Rion Alliance 1 1
БСГВ Аудит 1 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
Big Data - Большие данные 1136 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Фишинг - Phishing 96 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Google Android 10751 2
Sony Playstation Network 124 1
АльфаСтрахование АльфаCyber - комплексная защита от киберрисков 2 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 853 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 1
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 1
Зубов Александр 11 9
Сачков Владимир 11 9
Погосян Ашот 11 9
Писарев Алексей 10 8
Касперская Наталья 197 5
Дворкович Аркадий 169 3
Матросов Александр 42 3
Волков Дмитрий 39 3
Янковский Игорь 3 2
Гамаюнов Денис 4 2
Ермаков Кирилл 6 2
Скляров Дмитрий 13 2
Хайретдинов Рустэм 42 2
Масалович Андрей 12 2
Белоусов Сергей 217 2
Новикова Анастасия 3 2
Ходаков Сергей 40 2
Курочкин Юрий 13 2
Лукацкий Алексей 68 2
Паршин Константин 44 2
Соколов Алексей 121 2
Гарбук Сергей 16 2
Сычев Артем 48 2
Дермер Павел 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Cоколов Алексей 1 1
Гуриев Марат 10 1
Литвиненко Константин 1 1
Акопян Рубен 1 1
Касперский Евгений 218 1
Бусаргин Андрей 23 1
Бокова Людмила 80 1
Климко Игорь 15 1
Дарбинян Армен 2 1
Моисеев Александр 15 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Инюцын Антон 13 1
Новак Александр 19 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Конев Андрей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Беларусь - Белоруссия 2088 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Украина 3365 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Индия - Республика 2169 5
Европа 3752 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Сингапур - Республика 808 3
Аргентина - Аргентинская Республика 188 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Восточная Европа 1678 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Казахстан - Республика 2629 1
Беларусь - Минск 327 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Курская область 338 1
Беларусь - Витебск 19 1
Япония 2780 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Ростовская область 862 1
Беларусь - Могилев 15 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Армения - Республика 688 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
США - Нью-Йорк 1093 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Страхование - Страховое дело 43 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Русский язык 982 1
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 2 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Joker’s Stash 2 1
CNews Analytics 1988 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761850, в очереди разбора - 665539.
Создано именных указателей - 46354.
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