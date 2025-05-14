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Vulners Vulnerability Data Base база данных уязвимостей

Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
24.04.2023 Yandex Cloud усилила безопасность разработки приложений в облаке 1
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners 1
30.09.2020 RST Cloud и Vulners объединят усилия на enterprise-рынке ИБ 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Vulners и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 3
VK - Mail.ru Group 3482 3
Cisco Systems 5150 2
InfoWatch - Инфовотч 1039 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 2
Крок - Croc 1784 2
Webmoney - Вебмани.Ру 543 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Код Безопасности 644 2
Onsec - Wallarm - Валарм 37 2
SolidSoft - СолидСофт 20 2
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Ростелеком 9894 1
Yandex - Яндекс 7670 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 348 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 210 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 150 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Microsoft Corporation 24823 1
D-Link - Д-Линк Трейд 372 1
NanduQ - Qiwi 997 3
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 2
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 380 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 203 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 937 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1961 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  678 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 764 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 4
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 2
Microsoft Windows 15878 2
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 12 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 276 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 44 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 502 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 151 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
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Linux OS 10199 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 306 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1020 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
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