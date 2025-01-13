Кибербезопасность UEBA User and Entity Behavior Analytics Поведенческая аналитика пользователей и сущностей

NGR Softlab дополнил PAM-систему Infrascope модулем поведенческой аналитики Softlab включил в новую версию своего решения класса PAM Infrascope модуль поведенческой аналитики (UEBA). Технология обогатит возможности системы и обеспечит более надежную защиту от внутренни

Security Vision сообщает о выходе новой версии продукта Security Vision UEBA Продукт Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения объектов инфраструктуры (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и др.), анализируя сырые потоки данных (сетевой трафик, лог

Ученые Сеченовского университета и Института когнитивных нейронаук разработали VR-приложение для поведенческой терапии детей с аутизмом Команда молодых ученых Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ создала первое в России приложение с использованием технологий виртуальной реальности для поведенческой терапии детей и подростков с расстройством аутистического спектра. С его помощью дети смогут развивать социальные, бытовые и адаптивные навыки в контролируемых и безопасных услови

Новый функционал R-Vision UEBA 1.16 упрощает обнаружение угроз и аномалий Компания R-Vision выпустила обновление для R-Vision UEBA 1.16, чтобы повысить эффективность ИБ-специалистов. В новой версии разработчик расширил сценарии детектирования 15 аномалиями. Добавил новый раздел «Профиль пользователя» для наблюдения за

R-Vision выпустила платформу UEBA 1.14 для обнаружения угроз и расследования инцидентов sion представила обновленную платформу для анализа поведения объектов и выявления аномалий R-Vision UEBA 1.14, ранее известную как R-Vision SENSE. Вместе с новым названием продукт получил ряд з

Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и д

Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила поставку системы поведенческой HR-аналитики Yva.ai в продуктовую ИТ-компанию Space307 в рамках проекта, который был выполнен полностью удаленно. Решение было внедрено силами специалистов Yva.ai. Основная цель в

Даниэль Гутман, Varonis - Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks наче чем тот, кто ежедневно в нем находится. Найти подобные аномалии помогает поведенческий анализ (UEBA). CNews: Что такое поведенческий анализ? Как он работает? Даниэль Гутман: Это понятие по

Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию ыми благодаря существенному продвижению в области технологий анализа данных. Речь идет о технологии UEBA. В последнее время не только специалисты по информационной безопасности, но и бизнесмены

«Метабар» выпустила сервис поведенческого таргетинга для СМИ Компания «Метабар» объявила о том, что выпустила для сайтов СМИ бесплатный сервис поведенческого таргетинга – «Новостной контекст». В тот момент, когда пользователь читает новостные материалы в интернете, сервис подсказывает ему статьи на эту же тему на сайтах-партнерах «Мет

WapStart запустила географический и поведенческий таргетинг в сети Plus1 Компания WapStart представила инновационный функционал географического и поведенческого таргетинга мобильной рекламы в сети Plus1. Теперь географическую выборку пользователей WapStart позволяет делать более точно и детализировано, при этом, опираясь не только на дан

Ozura World купила сеть поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн Компания Ozura World, крупный разработчик мобильных и социальных игр, объявила о приобретении сети поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн. Tatto Media, основанная в 2005 г., считается одной из крупнейших в мире сетей поведенческой рекламы, сообщает TechCrunch. Сеть распространяе

Пользователям нравится поведенческая реклама оворится в отчете Avenue A Razorfish. Больше 72% покупателей каких-либо товаров в Сети считают, что поведенческая реклама является полезной. И только по мнению 34% пользователей, опрошенных спе

Поведенческая реклама популярнее контекстной ю с количеством респондентов, которые выбрали контекстную рекламу. Исследование также показало, что поведенческая реклама привлекает, как минимум, на 10% больше внимания пользователей, чем конт