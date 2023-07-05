Кибербезопасность UEBA User and Entity Behavior Analytics Поведенческая аналитика пользователей и сущностей
- Кибербезопасность
- UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности
|05.07.2023
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R-Vision выпустила платформу UEBA 1.14 для обнаружения угроз и расследования инцидентов
sion представила обновленную платформу для анализа поведения объектов и выявления аномалий R-Vision UEBA 1.14, ранее известную как R-Vision SENSE. Вместе с новым названием продукт получил ряд з
|28.04.2023
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Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5
Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и д
|28.04.2023
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Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5
Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и д
|02.03.2021
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Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai
Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила поставку системы поведенческой HR-аналитики Yva.ai в продуктовую ИТ-компанию Space307 в рамках проекта, который был выполнен полностью удаленно. Решение было внедрено силами специалистов Yva.ai. Основная цель в
|13.02.2018
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Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию
ыми благодаря существенному продвижению в области технологий анализа данных. Речь идет о технологии UEBA. В последнее время не только специалисты по информационной безопасности, но и бизнесмены
|12.04.2011
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Ozura World купила сеть поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн
Компания Ozura World, крупный разработчик мобильных и социальных игр, объявила о приобретении сети поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн. Tatto Media, основанная в 2005 г., считается одной из крупнейших в мире сетей поведенческой рекламы, сообщает TechCrunch. Сеть распространяе
|06.11.2007
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Пользователям нравится поведенческая реклама
оворится в отчете Avenue A Razorfish. Больше 72% покупателей каких-либо товаров в Сети считают, что поведенческая реклама является полезной. И только по мнению 34% пользователей, опрошенных спе
|13.09.2007
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Поведенческая реклама популярнее контекстной
ю с количеством респондентов, которые выбрали контекстную рекламу. Исследование также показало, что поведенческая реклама привлекает, как минимум, на 10% больше внимания пользователей, чем конт
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пудов Дмитрий 29 5
|Арсентьев Андрей 63 4
|Крылов Павел 23 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Гребенников Сергей 31 3
|Шерстобитов Сергей 50 3
|Замашкина Наиля 23 2
|Русанов Сергей 48 2
|Xie Ken - Се Кен 13 2
|Кирьянова Александра 93 2
|Ян Давид 64 2
|Казак Екатерина 2 2
|Чапчаев Андрей 49 2
|Добрушский Сергей 7 2
|Батин Борис 13 2
|Duzel Emrah - Дузель Емрах 2 2
|Демидов Сергей 85 2
|Гольцов Александр 69 2
|Андрианов Павел 80 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Бородов Герман 10 1
|Палей Лев 47 1
|Попов Анатолий 112 1
|Ананьев Денис 6 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Кочаров Григорий 18 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Гвоздев Дмитрий 111 1
|Бычков Александр 40 1
|Матвеев Лев 59 1
|Левин Леонид 126 1
|Белоусов Сергей 235 1
|Водясов Алексей 191 1
|Ханин Александр 49 1
|Колбин Евгений 62 1
|Касперская Наталья 280 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Исанин Антон 29 1
|Проскура Дмитрий 30 1
|Дырмовский Дмитрий 107 1
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