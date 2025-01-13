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Кибербезопасность UEBA User and Entity Behavior Analytics Поведенческая аналитика пользователей и сущностей
- Кибербезопасность
- UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis
Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.01.2025
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NGR Softlab дополнил PAM-систему Infrascope модулем поведенческой аналитики
Softlab включил в новую версию своего решения класса PAM Infrascope модуль поведенческой аналитики (UEBA). Технология обогатит возможности системы и обеспечит более надежную защиту от внутренни
|04.04.2024
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Security Vision сообщает о выходе новой версии продукта Security Vision UEBA
Продукт Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения объектов инфраструктуры (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и др.), анализируя сырые потоки данных (сетевой трафик, лог
|06.03.2024
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Ученые Сеченовского университета и Института когнитивных нейронаук разработали VR-приложение для поведенческой терапии детей с аутизмом
Команда молодых ученых Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ создала первое в России приложение с использованием технологий виртуальной реальности для поведенческой терапии детей и подростков с расстройством аутистического спектра. С его помощью дети смогут развивать социальные, бытовые и адаптивные навыки в контролируемых и безопасных услови
|05.02.2024
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Новый функционал R-Vision UEBA 1.16 упрощает обнаружение угроз и аномалий
Компания R-Vision выпустила обновление для R-Vision UEBA 1.16, чтобы повысить эффективность ИБ-специалистов. В новой версии разработчик расширил сценарии детектирования 15 аномалиями. Добавил новый раздел «Профиль пользователя» для наблюдения за
|05.07.2023
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R-Vision выпустила платформу UEBA 1.14 для обнаружения угроз и расследования инцидентов
sion представила обновленную платформу для анализа поведения объектов и выявления аномалий R-Vision UEBA 1.14, ранее известную как R-Vision SENSE. Вместе с новым названием продукт получил ряд з
|28.04.2023
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Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5
Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и д
|02.03.2021
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Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai
Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила поставку системы поведенческой HR-аналитики Yva.ai в продуктовую ИТ-компанию Space307 в рамках проекта, который был выполнен полностью удаленно. Решение было внедрено силами специалистов Yva.ai. Основная цель в
|18.02.2021
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Даниэль Гутман, Varonis -
Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks
наче чем тот, кто ежедневно в нем находится. Найти подобные аномалии помогает поведенческий анализ (UEBA). CNews: Что такое поведенческий анализ? Как он работает? Даниэль Гутман: Это понятие по
|13.02.2018
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Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию
ыми благодаря существенному продвижению в области технологий анализа данных. Речь идет о технологии UEBA. В последнее время не только специалисты по информационной безопасности, но и бизнесмены
|26.08.2011
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«Метабар» выпустила сервис поведенческого таргетинга для СМИ
Компания «Метабар» объявила о том, что выпустила для сайтов СМИ бесплатный сервис поведенческого таргетинга – «Новостной контекст». В тот момент, когда пользователь читает новостные материалы в интернете, сервис подсказывает ему статьи на эту же тему на сайтах-партнерах «Мет
|14.04.2011
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WapStart запустила географический и поведенческий таргетинг в сети Plus1
Компания WapStart представила инновационный функционал географического и поведенческого таргетинга мобильной рекламы в сети Plus1. Теперь географическую выборку пользователей WapStart позволяет делать более точно и детализировано, при этом, опираясь не только на дан
|12.04.2011
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Ozura World купила сеть поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн
Компания Ozura World, крупный разработчик мобильных и социальных игр, объявила о приобретении сети поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн. Tatto Media, основанная в 2005 г., считается одной из крупнейших в мире сетей поведенческой рекламы, сообщает TechCrunch. Сеть распространяе
|06.11.2007
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Пользователям нравится поведенческая реклама
оворится в отчете Avenue A Razorfish. Больше 72% покупателей каких-либо товаров в Сети считают, что поведенческая реклама является полезной. И только по мнению 34% пользователей, опрошенных спе
|13.09.2007
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Поведенческая реклама популярнее контекстной
ю с количеством респондентов, которые выбрали контекстную рекламу. Исследование также показало, что поведенческая реклама привлекает, как минимум, на 10% больше внимания пользователей, чем конт
|29.12.2006
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Microsoft добавила поведенческий таргетинг рекламы
ь значимых результатов. За квартал июль-сентябрь, рост составил всего 5%. Microsoft открыла систему поведенческого таргетинга в сентябре после почти годового тестирования. Пока предложение рабо
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Пудов Дмитрий 47 14
|Крылов Павел 25 7
|Заковряжина Яна 11 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Арсентьев Андрей 79 5
|Кирьянова Александра 169 4
|Осипов Сергей 43 4
|Матвиенко Вадим 8 4
|Гольцов Александр 84 3
|Бочкарев Сергей 72 3
|Шерстобитов Сергей 57 3
|Урусов Виктор 157 3
|Царев Евгений 30 3
|Никуличев Виктор 16 3
|Костина Анна 6 3
|Овчинников Дмитрий 31 3
|Бориславский Даниил 33 3
|Касперская Наталья 319 3
|Демидов Сергей 129 3
|Гребенников Сергей 35 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
|Скородумов Анатолий 65 2
|Касимов Вячеслав 35 2
|Белевцев Андрей 115 2
|Xie Ken - Се Кен 13 2
|Цыганков Дмитрий 38 2
|Виноградов Александр 65 2
|Михайлов Александр 56 2
|Матвеев Александр 18 2
|Дворянский Александр 22 2
|Зотов Алексей 69 2
|Жуков Алексей 14 2
|Чапчаев Андрей 56 2
|Казак Екатерина 2 2
|Михеев Дмитрий 40 2
|Костров Дмитрий 39 2
|Глебов Олег 9 2
|Терентьев Виталий 8 2
|Добрушский Сергей 9 2
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