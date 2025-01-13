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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность UEBA User and Entity Behavior Analytics Поведенческая аналитика пользователей и сущностей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.01.2025 NGR Softlab дополнил PAM-систему Infrascope модулем поведенческой аналитики

Softlab включил в новую версию своего решения класса PAM Infrascope модуль поведенческой аналитики (UEBA). Технология обогатит возможности системы и обеспечит более надежную защиту от внутренни
04.04.2024 Security Vision сообщает о выходе новой версии продукта Security Vision UEBA

Продукт Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения объектов инфраструктуры (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и др.), анализируя сырые потоки данных (сетевой трафик, лог
06.03.2024 Ученые Сеченовского университета и Института когнитивных нейронаук разработали VR-приложение для поведенческой терапии детей с аутизмом

Команда молодых ученых Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ создала первое в России приложение с использованием технологий виртуальной реальности для поведенческой терапии детей и подростков с расстройством аутистического спектра. С его помощью дети смогут развивать социальные, бытовые и адаптивные навыки в контролируемых и безопасных услови
05.02.2024 Новый функционал R-Vision UEBA 1.16 упрощает обнаружение угроз и аномалий

Компания R-Vision выпустила обновление для R-Vision UEBA 1.16, чтобы повысить эффективность ИБ-специалистов. В новой версии разработчик расширил сценарии детектирования 15 аномалиями. Добавил новый раздел «Профиль пользователя» для наблюдения за
05.07.2023 R-Vision выпустила платформу UEBA 1.14 для обнаружения угроз и расследования инцидентов

sion представила обновленную платформу для анализа поведения объектов и выявления аномалий R-Vision UEBA 1.14, ранее известную как R-Vision SENSE. Вместе с новым названием продукт получил ряд з
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5

Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и д
02.03.2021 Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила поставку системы поведенческой HR-аналитики Yva.ai в продуктовую ИТ-компанию Space307 в рамках проекта, который был выполнен полностью удаленно. Решение было внедрено силами специалистов Yva.ai. Основная цель в
18.02.2021 Даниэль Гутман, Varonis -

Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks 

наче чем тот, кто ежедневно в нем находится. Найти подобные аномалии помогает поведенческий анализ (UEBA). CNews: Что такое поведенческий анализ? Как он работает? Даниэль Гутман: Это понятие по
13.02.2018 Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию

ыми благодаря существенному продвижению в области технологий анализа данных. Речь идет о технологии UEBA. В последнее время не только специалисты по информационной безопасности, но и бизнесмены
26.08.2011 «Метабар» выпустила сервис поведенческого таргетинга для СМИ

Компания «Метабар» объявила о том, что выпустила для сайтов СМИ бесплатный сервис поведенческого таргетинга – «Новостной контекст». В тот момент, когда пользователь читает новостные материалы в интернете, сервис подсказывает ему статьи на эту же тему на сайтах-партнерах «Мет
14.04.2011 WapStart запустила географический и поведенческий таргетинг в сети Plus1

Компания WapStart представила инновационный функционал географического и поведенческого таргетинга мобильной рекламы в сети Plus1. Теперь географическую выборку пользователей WapStart позволяет делать более точно и детализировано, при этом, опираясь не только на дан
12.04.2011 Ozura World купила сеть поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн

Компания Ozura World, крупный разработчик мобильных и социальных игр, объявила о приобретении сети поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн. Tatto Media, основанная в 2005 г., считается одной из крупнейших в мире сетей поведенческой рекламы, сообщает TechCrunch. Сеть распространяе
06.11.2007 Пользователям нравится поведенческая реклама

оворится в отчете Avenue A Razorfish. Больше 72% покупателей каких-либо товаров в Сети считают, что поведенческая реклама является полезной. И только по мнению 34% пользователей, опрошенных спе
13.09.2007 Поведенческая реклама популярнее контекстной

ю с количеством респондентов, которые выбрали контекстную рекламу. Исследование также показало, что поведенческая реклама привлекает, как минимум, на 10% больше внимания пользователей, чем конт
29.12.2006 Microsoft добавила поведенческий таргетинг рекламы

ь значимых результатов. За квартал июль-сентябрь, рост составил всего 5%. Microsoft открыла систему поведенческого таргетинга в сентябре после почти годового тестирования. Пока предложение рабо

Публикаций - 522, упоминаний - 607

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 48
Microsoft Corporation 25775 45
Google LLC 12688 39
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 36
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 26
Газинформсервис - ГИС 496 22
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 19
Yandex - Яндекс 9215 19
Oracle Corporation 7074 19
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 18
Cisco Systems 5372 16
InfoWatch - Инфовотч 1185 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 15
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 15
SAP SE 5601 12
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 12
Softline - Софтлайн 3743 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Telegram Group 2940 12
Fortinet 452 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
R-Vision - Р-Вижн 267 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Yahoo! 3726 10
Trend Micro 651 10
Ростелеком 10948 9
Apple Inc 13154 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Intel Corporation 12811 9
9594 9
Cisco Systems - Splunk 76 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 8
Информзащита 941 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
АйТи Бастион - IT Bastion 154 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
ВТБ - Почта Банк 514 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Visa International 1993 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Альфа-Банк 1979 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Ак Барс Банк 283 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Абсолют Банк 249 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
ID Finance - IDF Eurasia 11 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Uber 357 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Благосостояние НПФ 52 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 8 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
РКФ - Российская кинологическая федерация 4 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - European Federation of Pharmaceutical Industries Associations 1 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 306
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 159
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 138
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 134
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 129
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 129
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 113
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 93
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 92
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 85
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 79
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 68
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 68
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 59
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 58
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 56
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 55
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 50
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 950 46
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 44
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 44
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 40
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 39
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 38
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 37
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 37
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 37
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 75
Microsoft Windows 16882 42
Linux OS 11533 33
NGR Softlab - Dataplan 47 18
Google Android 15243 18
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 17
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 29 15
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 15
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 14
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 12
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 11
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 11
Газинформсервис - Ankey IDM 44 10
Apache Hadoop 470 10
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 10
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 10
Positive Technologies - PT Sandbox 116 10
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 9
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 9
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 43 9
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 9
Kaspersky Internet Security 497 9
Microsoft Windows PowerShell 250 9
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 8
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 8
Apple iOS 8583 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 7
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 7
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 7
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 7
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 41 7
Пудов Дмитрий 47 14
Крылов Павел 25 7
Заковряжина Яна 11 5
Шадаев Максут 1210 5
Арсентьев Андрей 79 5
Кирьянова Александра 169 4
Осипов Сергей 43 4
Матвиенко Вадим 8 4
Гольцов Александр 84 3
Бочкарев Сергей 72 3
Шерстобитов Сергей 57 3
Урусов Виктор 157 3
Царев Евгений 30 3
Никуличев Виктор 16 3
Костина Анна 6 3
Овчинников Дмитрий 31 3
Бориславский Даниил 33 3
Касперская Наталья 319 3
Демидов Сергей 129 3
Гребенников Сергей 35 3
Ганеева Эльза 10 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Скородумов Анатолий 65 2
Касимов Вячеслав 35 2
Белевцев Андрей 115 2
Xie Ken - Се Кен 13 2
Цыганков Дмитрий 38 2
Виноградов Александр 65 2
Михайлов Александр 56 2
Матвеев Александр 18 2
Дворянский Александр 22 2
Зотов Алексей 69 2
Жуков Алексей 14 2
Чапчаев Андрей 56 2
Казак Екатерина 2 2
Михеев Дмитрий 40 2
Костров Дмитрий 39 2
Глебов Олег 9 2
Терентьев Виталий 8 2
Добрушский Сергей 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 280
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Европа 24963 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Казахстан - Республика 6047 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Израиль 2856 6
Ближний Восток 3154 6
Нидерланды 3745 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Украина 7928 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
США - Калифорния 4829 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Испания - Королевство 3839 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 3
Япония 13807 3
Сингапур - Республика 1953 3
Индия - Bharat 5869 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Африка - Африканский регион 3640 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Грузия 1332 3
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Global Market Insights 16 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
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МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
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Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 6 1
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UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
Pearson VUE 55 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
CNews AWARDS - награда 571 5
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
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Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
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Fortinet Security Day 9 1
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
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РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
MIPS Securika 10 1
NeurIPS 13 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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