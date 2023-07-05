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Кибербезопасность UEBA User and Entity Behavior Analytics Поведенческая аналитика пользователей и сущностей



05.07.2023 R-Vision выпустила платформу UEBA 1.14 для обнаружения угроз и расследования инцидентов

sion представила обновленную платформу для анализа поведения объектов и выявления аномалий R-Vision UEBA 1.14, ранее известную как R-Vision SENSE. Вместе с новым названием продукт получил ряд з
28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5

Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и д
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5

Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и д
02.03.2021 Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила поставку системы поведенческой HR-аналитики Yva.ai в продуктовую ИТ-компанию Space307 в рамках проекта, который был выполнен полностью удаленно. Решение было внедрено силами специалистов Yva.ai. Основная цель в
13.02.2018 Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию

ыми благодаря существенному продвижению в области технологий анализа данных. Речь идет о технологии UEBA. В последнее время не только специалисты по информационной безопасности, но и бизнесмены
12.04.2011 Ozura World купила сеть поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн

Компания Ozura World, крупный разработчик мобильных и социальных игр, объявила о приобретении сети поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн. Tatto Media, основанная в 2005 г., считается одной из крупнейших в мире сетей поведенческой рекламы, сообщает TechCrunch. Сеть распространяе
06.11.2007 Пользователям нравится поведенческая реклама

оворится в отчете Avenue A Razorfish. Больше 72% покупателей каких-либо товаров в Сети считают, что поведенческая реклама является полезной. И только по мнению 34% пользователей, опрошенных спе
13.09.2007 Поведенческая реклама популярнее контекстной

ю с количеством респондентов, которые выбрали контекстную рекламу. Исследование также показало, что поведенческая реклама привлекает, как минимум, на 10% больше внимания пользователей, чем конт

Публикаций - 232, упоминаний - 269

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23817 21
Google LLC 11171 20
Oracle Corporation 6412 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6458 11
InfoWatch - Инфовотч 954 10
SAP SE 4997 10
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 79 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4340 9
IBM - International Business Machines Corp 9272 9
Cisco Systems 4945 9
Splunk 55 8
Yandex - Яндекс 6042 8
Meta Platforms - Facebook 4358 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 556 7
Yahoo! 3693 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 494 6
Apple Inc 11426 6
VK - Mail.ru Group 3249 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 981 6
Telegram Group 1261 6
AOL Inc 1590 6
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 104 5
Fortinet 351 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9988 5
Intel Corporation 11771 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 5
Angara Security - NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 24 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 212 5
Teradata 205 4
Varonis Systems 37 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10371 4
ИКС 286 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 632 4
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 193 4
Rambler Group - Рамблер ГК 860 4
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 93 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 770 4
Citrix Systems 793 4
Крок - Croc 1735 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6344 5
Россети Ленэнерго 2407 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 4
Visa International 1894 3
Связной ГК 1352 3
Почта Банк 383 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 597 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1919 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 3
Ак Барс Банк 252 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 541 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1793 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 3
МКБ - Московский кредитный банк 460 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 149 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 92 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 24 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 986 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 942 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 430 2
РВК - Российская венчурная компания 539 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго 146 2
Роснефть НК - нефтяная компания 490 2
ПСБ - Промсвязьбанк 753 2
ID Finance 8 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 454 2
Альфа-Капитал УК 68 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 247 2
Альфа-Банк 1634 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 1
Евросеть 1402 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 35 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18561 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4702 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3105 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2569 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 96 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2817 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9713 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1125 2
Президент Российской Федерации 3857 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2546 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 340 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 201 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 30 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 56 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 129 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 155 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 24 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 7 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 28 1
Судебная власть - Judicial power 2152 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1232 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3115 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1574 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1643 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2063 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 39 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 987 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1378 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21196 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55873 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41383 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27000 51
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3681 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8903 49
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5554 44
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4192 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18203 42
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11623 39
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1458 37
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11286 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26690 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13785 36
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5386 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9561 30
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3737 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9287 27
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10550 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9551 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6115 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5949 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17797 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13539 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8365 22
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2867 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13805 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5756 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8798 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8037 19
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7070 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3898 18
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2709 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22717 18
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4397 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8400 17
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11892 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2601 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22800 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15326 16
Microsoft Windows 14749 17
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3567 14
Linux OS 8621 11
Microsoft SQL Server 1503 9
Apache Hadoop 387 8
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 107 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 871 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1118 8
Microsoft Windows 2000 12867 8
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 37 8
Google Android 12972 7
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 111 6
Angara Security - NGR Softlab - Dataplan 20 6
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM 97 6
ИКС - Гарда БД 37 6
IBM Netezza 16 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 530 5
Microsoft Azure 1339 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 228 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 61 5
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 5
BSS BS-Client ДБО 139 5
C# - C Sharp - Язык программирования 262 4
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 49 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 846 4
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 55 4
Microsoft Exchange 1359 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 65 4
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 18 4
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 25 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Embarcadero Interbase 39 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 59 4
IBM DB2 354 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6745 4
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 94 4
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 51 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1820 4
Apple iPhone 6 6312 4
Apple iOS 7070 4
Пудов Дмитрий 29 5
Арсентьев Андрей 63 4
Крылов Павел 23 3
Ганеева Эльза 10 3
Гребенников Сергей 31 3
Шерстобитов Сергей 50 3
Замашкина Наиля 23 2
Русанов Сергей 48 2
Xie Ken - Се Кен 13 2
Кирьянова Александра 93 2
Ян Давид 64 2
Казак Екатерина 2 2
Чапчаев Андрей 49 2
Добрушский Сергей 7 2
Батин Борис 13 2
Duzel Emrah - Дузель Емрах 2 2
Демидов Сергей 85 2
Гольцов Александр 69 2
Андрианов Павел 80 2
Халяпин Сергей 82 2
Бородов Герман 10 1
Палей Лев 47 1
Попов Анатолий 112 1
Ананьев Денис 6 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Кочаров Григорий 18 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Гвоздев Дмитрий 111 1
Бычков Александр 40 1
Матвеев Лев 59 1
Левин Леонид 126 1
Белоусов Сергей 235 1
Водясов Алексей 191 1
Ханин Александр 49 1
Колбин Евгений 62 1
Касперская Наталья 280 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Исанин Антон 29 1
Проскура Дмитрий 30 1
Дырмовский Дмитрий 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 127521 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50792 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40424 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13445 16
Европа 21549 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13856 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15686 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15543 10
Германия - Федеративная Республика 12216 7
Казахстан - Республика 5100 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13107 6
Азия - Азиатский регион 5188 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1320 5
Бразилия - Федеративная Республика 2259 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 4
Франция - Французская Республика 7634 4
Израиль 2632 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1018 4
Нидерланды 3349 4
Испания - Королевство 3628 4
Беларусь - Белоруссия 4619 4
Великобритания - Лондон 2388 4
США - Калифорния 4689 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2408 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 3
Грузия 1153 3
Сингапур - Республика 1791 3
Япония 13046 3
Америка Северная 3128 3
Украина 7400 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1181 3
Россия - СФО - Новосибирск 3836 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 843 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 377 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1319 2
Индия - Республика 5171 2
Польша - Республика 1867 2
Америка Латинская 1722 2
Дания - Королевство 1237 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43419 72
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43341 41
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4725 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21426 33
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11253 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25199 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11284 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15770 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9645 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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