Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP — релиз 2.4.3. Ключевое нововведение — это возможность визуализировать профили поведения пользователей. Специалистам по безопасности доступны не просто сухие цифры, а живая картина активно

Платформа расширенной аналитики Ankey ASAP , разработанная российской компанией «Газинформсервис», повысила соответствие требованиям сертификации ФСТЭК России по уровню доверия до четвертого (УД 4). Об этом CNews сообщили представит

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP 2.4.2. Ключевым новшеством версии 2.4.2 стали алгоритмы, направленные на выявление инсайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Платформа теперь способна анализиров

Компании «Газинформсервис» и «РЕД Софт» обеспечат комплексную защиту пользователей отечественных операционных систем благодаря совместной работе продуктов собственной разработки – Ankey ASAP и «РЕД ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики безопасности с функциями поведенческого анализа. «РЕД ОС» — россий