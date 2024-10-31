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Kaspersky Automated Security Awareness Platform KASAP Kaspersky CyberSecurity Awareness



31.10.2024 Ankey ASAP: киберзащита стала сильнее

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP — релиз 2.4.3. Ключевое нововведение — это возможность визуализировать профили поведения пользователей. Специалистам по безопасности доступны не просто сухие цифры, а живая картина активно
10.10.2024 Повысился уровень доверия сертификата ФСТЭК у платформы Ankey ASAP

Платформа расширенной аналитики Ankey ASAP, разработанная российской компанией «Газинформсервис», повысила соответствие требованиям сертификации ФСТЭК России по уровню доверия до четвертого (УД 4). Об этом CNews сообщили представит
22.08.2024 Новые алгоритмы выявления киберугроз – в Ankey ASAP 2.4.2

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP 2.4.2. Ключевым новшеством версии 2.4.2 стали алгоритмы, направленные на выявление инсайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Платформа теперь способна анализиров
10.07.2024 Новая коллаборация отечественных решений повысит уровень безопасности российских систем

Компании «Газинформсервис» и «РЕД Софт» обеспечат комплексную защиту пользователей отечественных операционных систем благодаря совместной работе продуктов собственной разработки – Ankey ASAP и «РЕД ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики безопасности с функциями поведенческого анализа. «РЕД ОС» — россий
16.08.2023 Открыть нельзя игнорировать: сотрудники российских компаний склонны верить фишинговым письмам от «службы безопасности»

осы финансирования, — сказала Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness. — А ведь чаще всего атаки на компанию начинаются именно с фишин
06.09.2022 «Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников

х отчетов», - сказала Елена Молчанова, представитель направления для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness. *** iTPROTECT – группа компаний, специализирующаяся на внедрени
21.04.2020 «Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой

ных данных» — в свою автоматизированную платформу для повышения осведомленности о кибербезопасности Kaspersky Security Awareness Platform. Сегодня хранение и использование данных клиентов играе
14.04.2020 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по безопасности во время пандемии

ботала бесплатный онлайн-курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе» в рамках программы Kaspersky Security Awareness. Он призван повысить уровень цифровой грамотности и знаний о тек
02.04.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила онлайн-платформу для освоения навыков кибербезопасности

енные знания или вовсе не проходят курс полностью, считают в «Лаборатории Касперского». В платформе Kaspersky ASAP реализован иной подход к организации тренингов по защите от киберугроз. Решени
22.03.2018 InfoWatch и «АМТ-Груп» представили совместное решение для безопасного мониторинга критичной сетевой инфраструктуры

ор и разработчик ИТ-решений, и Группа компаний InfoWatch сообщают об успешном завершении тестирования совместного использования продуктов ПАК InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) и АК «InfoDiode» для защиты технологических сетей АСУ ТП.Совместное использование данных продуктов позволяет обеспечить анализ информационных потоков в промышленной сети для выявления нес
15.11.2017 Подтверждена совместимость InfoWatch ASAP с оборудованием Schneider Electric

совместных испытаний программно-аппаратного комплекса (ПАК) для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) на оборудовании промышленной автоматизации Schneider Electric серии Modicon.Требования к системам защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологич
07.10.2008 Как появилась ERP?

автоматизации процесса дистрибуции. С целью перевода в электронный вид заказов на поставку лекарств в медицинские учреждения была разработана система Analytic Systems Automated Purchasing (сокращенно ASAP), ставшая впоследствии прообразом современных систем документооборота. ASAP была создана с акцентом на потребителя – заказчика медицинских товаров. В 1957 году American Hospital Sup
28.06.2006 Intel и VMware объявили программу Virtualize ASAP

Корпорация Intel и компания VMware объявили о старте глобальной программы Intel-VМware — Virtualize ASAP, призванной еще больше ускорить развертывание ИТ-заказчиками приложений в виртуальных средах, использующих систему VМware Infrastructure для платформ на базе процессоров Intel Xeon. Эта пр
31.01.2000 myCIO.com объявил о выходе первой корпоративной системы защиты бизнес-приложений CyberCop ASaP

Сайт myCIO.com, новое направление деятельности компании Network Associates Inc., сегодня анонсировал новый сервис - систему CyberCop ASaP - систему обнаружения несанкционированного доступа и защиты от возможных атак. Это полностью ориентированная на web система поможет корпоративному пользователю защитить свои on-line прилож

Публикаций - 122, упоминаний - 147

Kaspersky Automated Security Awareness Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 83
SAP SE 5279 13
Газинформсервис - ГИС 273 8
Microsoft Corporation 24628 7
SAP CIS - САП СНГ 854 6
МегаФон 8807 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 4
Новые облачные технологии (НОТ) 445 3
Verisium 9 3
Google LLC 11775 3
Ростелеком 9703 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 2
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 2
DeathStalker - Хакерская группировка 3 2
CactusPete - Хакерская группировка 5 2
Oracle Corporation 6688 2
Telegram Group 1984 2
8213 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Palo Alto Networks 146 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 2
Dropbox 498 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
GitHub 815 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Turla - Хакерская группировка 20 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Hacking Team 13 1
Интеркорп 5 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Kimsuky - Хакерская группировка 7 1
Hades - Хакерская группировка 4 1
Imaginary team 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Yara - Яра 15 2
Связной ГК 1369 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Почта России ПАО 2112 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
УВЗ Электромашина НПО 4 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
BMW Group 446 1
Татнефть 226 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Ford 412 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Mazda Motor Corporation 71 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Силовые машины 111 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
TuneIn Radio 8 1
Русполимет ПАО 10 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 1
Нэфис Косметикс - Nefis Cosmetics 3 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 86 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ФосАгро 126 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
SHL 8 1
Татнефть - Татнефтеснаб 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Знание - Российское общество 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 84
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 36
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 29
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1414 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 20
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 18
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6114 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 16
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 15
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 14
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3913 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 13
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 10
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 9
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 8
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7417 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4215 8
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2232 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 7
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 393 7
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 18
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 17
Kaspersky Internet Security 457 14
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 13
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 12
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 12
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 10
Microsoft Windows 15659 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 7
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 23 7
Газинформсервис - Ankey IDM 25 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 5
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 24 5
SAP ASAP - AcceleratedSAP 7 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 5
Apple iOS 7809 4
Microsoft Office 3736 4
Kaspersky Interactive Protection Simulation 6 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 4
Kaspersky GReAT TinyCheck 28 4
Google Android 13994 3
Новые облачные технологии - МойОфис 779 3
Kaspersky Sandbox 7 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
Area9 Lyceum 6 3
Kaspersky Interactive Protection Simulation - KIPS 4 3
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 3
Linux OS 9940 3
Apple macOS 2059 3
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 8 3
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 3
МегаФон Security Awareness 5 3
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 3
Microsoft Outlook 1392 2
Kaspersky Total Security 40 2
Kaspersky IT Security Calculator 2 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 2
Молчанова Елена 15 8
Наместников Юрий 40 6
Шумайлова Татьяна 6 6
Ковтун Андрей 15 4
Деденок Роман 15 4
Заковряжина Яна 5 4
Комиссаров Дмитрий 223 3
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 3
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 3
Чеглаков Андрей 57 3
Кирсанов Алексей 24 3
Борилин Вячеслав 19 3
Синицын Федор 9 3
Касперская Наталья 291 2
Данкевич Андрей 4 2
Вергелис Мария 3 2
Левцов Вениамин 41 2
Бигулов Тимур 9 2
Баринов Денис 3 2
Киселёв Алексей 60 2
Назаров Никита 10 2
Вовк Алексей 4 2
Власова Виктория 3 2
Lopes Joseph - Лопес Джозеф 2 2
Осипов Александр 87 2
Путин Владимир 3171 1
Прибочий Михаил 44 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Подольский Олег 15 1
Сельский Андрей 21 1
Синицын Артем 6 1
Цуприк Василий 12 1
Тимченко Александр 13 1
Доброхотов Алексей 14 1
Ефремов Андрей 11 1
Фролов Максим 3 1
Войтов Матвей 5 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Савюк Виктор 40 1
Давидан Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 8
Азия - Азиатский регион 5530 5
Индия - Bharat 5446 5
Европа 21770 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 4
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Франция - Французская Республика 7846 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Япония 13283 2
Боливия - Многонациональное Государство 57 2
Европа Восточная 3075 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Испания - Королевство 3706 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
Португалия - Португальская Республика 918 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 2
Америка Латинская 1812 2
Земля - планета Солнечной системы 10376 2
Казахстан - Республика 5527 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 2
Индийский океан 158 2
Беларусь - Белоруссия 5665 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 2
Атлантический океан - Атлантика 283 2
Саудовская Аравия - Королевство 584 2
Испания - Мадрид 169 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 19
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 11
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