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Индексная книга (каталог) CNews*
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NanduQ Qiwi Банк Киви Банк Киви финансы 1-й Процессинговый банк АКБ Первый процессинговый банк

NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк

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Всего 40 дел, на cумму 2 958 494 134 ₽*

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в качестве ответчика (2) на сумму 38 079 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.06.2024 Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi

уб., она предполагает проведение платежей в рассрочку. Однако вскоре Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», который является основой бизнеса Qiwi. В банке была введена временная администра
06.03.2024 Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд

«Киви банк» судится с Qiwi «Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывши
01.03.2024 ФСБ начала проверять банк Qiwi

ны. Основной владелец Qiwi Сергей Солонин от комментариев отказался. Отзыв лицензии у «Киви-банка» «Киви-банк» был создан платежной системой Qiwi для обслуживания операция по ее платежным терми
27.02.2024 На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора

: платежных терминалов и электронных денежных кошельков. В пользу владельцев электронных кошельков «Киви-банк» выпускал предоплаченные банковские карты. При этом Закон о страховании банковских

21.02.2024 У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино

лись меры, в том числе дважды вводили ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, «Киви банк», по мнению ЦБ, «систематически допускал нарушения требований законодательства в об
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi

2020 г. Нарушения касаются требований об отчетности и делопроизводства банка. Центробанк оштрафовал Киви-банк на 11 млн руб. Также Центробанк, начиная с 7 декабря, запретил или ограничил ряд оп
26.05.2016 Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банк»

ляется его расчетным центром с 28 апреля 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Robokassa и «Киви Банк» реализовали полную доступность методов платежей для клиентов сервиса, в том числе

29.04.2016 «Киви Банк» стал расчетным центром платежного сервиса Robokassa

сотрудничестве с «Киви Банком». Благодаря переводу расчетных операций в рамках сервиса Robokassa в «Киви Банк» основные способы приема платежей, которые составляют более 90% потребностей плател
19.03.2015 У Центробанка появились вопросы к электронным деньгам Qiwi

С», электронные деньги должны быть эмитированы банками или небанковскими кредитными организациями. «Киви-банк» является эмитентом электронных денег для системы Visa Qiwi Wallet (VQW) - продукта
21.10.2013 Банк Qiwi вызвал вопросы у ЦБ

соответствует масштабам «Киви-банка», решил регулятор. Данная проверка состоялась летом. А осенью «Киви-банк» столкнулся с новыми претензиями Центробанка: регулятор потребовал от банка предста
14.10.2011 «Ренессанс Капитал» и «Qiwi Банк» упростили процедуру платежей через «Qiwi Терминалы»

КБ «Ренессанс Капитал» (товарный знак «Ренессанс Кредит») и «Qiwi Банк» сообщили об упрощении процедуры совершения платежей через «Qiwi Терминалы». Теперь клиентам КБ «Ренессанс Капитал», для того чтобы погасить кредит, пополнить счет или пластиковую кар

Публикаций - 156, упоминаний - 228

NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 14
МегаФон 10536 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15450 13
Ростелеком 10805 12
Yandex - Яндекс 9043 12
VK - Mail.ru Group 3583 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 699 8
Atomyze - Атомайз 29 6
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 30 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 749 6
Flocktory - Флоктори 24 5
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 5
Diasoft - Диасофт 1108 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 22 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9422 4
Google LLC 12572 3
NanduQ - Qiwi Technologies - Киви Технологии 3 3
IntellectMoney 27 3
Robokassa - Робокасса 53 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 2
PayKiosk - Пэй Киоск 5 2
Apple Inc 13033 2
ОТР ГК - ОТР 2000 226 2
НСК - Наша Сервисная Компания 55 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 348 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 267 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 27 1
Инверсия - Инверсия НПФ 155 1
Регион ГК - Регион БК 25 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 76 1
Solar Staff - Солар Стафф Рус 13 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 113 1
ПрограмБанк 98 1
ID Finance - Platiza - Платиза 16 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
NanduQ - Qiwi 1013 115
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1486 29
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 28
ГПБ - Газпромбанк 1253 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 23
ПСБ - Промсвязьбанк 951 23
Visa International 1987 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3115 19
Совкомбанк ПАО 313 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 18
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 15
Альфа-Банк 1957 15
Ак Барс Банк 283 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 246 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1680 14
ВТБ - Почта Банк 512 12
НСПК - Национальная система платежных карт 935 12
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 11
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 12 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 11
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 11
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 34 10
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 55 10
СБ Банк - Судостроительный банк 59 10
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 10
Кредит Европа банк 66 9
МКБ - Московский кредитный банк 646 9
АльфаСтрахование СГ 381 9
Абсолют Банк 246 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 613 9
Русский стандарт Банк 500 9
Совкомбанк Совесть 278 8
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 8
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 7
Глобэкс банк 47 7
Капитал Лайф 18 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 580 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5564 67
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3259 16
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 6
Федеральное казначейство России 1933 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3560 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3644 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 232 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13539 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3779 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 428 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1293 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 11
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 9
Знание - Российское общество 9 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 177 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5445 71
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6136 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 19
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4567 19
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 551 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29495 16
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1805 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13433 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12756 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34083 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24952 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5896 10
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1311 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9220 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12979 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8052 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27026 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3552 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6108 8
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1642 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8472 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4819 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13590 6
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 289 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3159 6
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 378 6
Оповещение и уведомление - Notification 5765 6
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 469 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  848 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11632 6
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5166 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5021 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1635 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13773 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 5
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 42
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 19
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 11
Google Android 15112 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 873 7
Apple iPhone 6 4861 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 875 6
Apple iOS 8516 4
Apple - App Store 3073 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 936 4
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 289 4
Совкомбанк - Халва 24 3
АФТ - Технологическая песочница 20 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6146 3
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 2
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 244 2
ПриватБанк - PrivatMoney 22 2
Apple Pay 514 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1318 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 2
Stafory - робот Вера 370 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 970 1
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 1
Equifax - 4Score 3 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 114 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 123 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 1
NanduQ - Qiwi QPlatform - Киви платформа 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 19 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - ОмниЧат 7 1
Visa Virtual 9 1
Zlaker - Платформа для удаленной работы 1 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Солонин Сергей 110 28
Протопопов Андрей 38 20
Ким Борис 75 14
Романенко Андрей 93 13
Кулачок Ольга 10 10
Михайлов Игорь 12 7
Меликьян Александр 8 7
Свириденко Алексей 18 6
Середа Андрей 10 6
Муравьев Андрей 11 6
Алябьев Андрей 27 6
Марков Антон 13 6
Марченкова Валентина 6 6
Чалый Артём 6 6
Жилин Вадим 9 5
Федющенко Сергей 6 5
Савушкин Виктор 5 5
Емельянов Марк 5 5
Скородумов Анатолий 65 4
Мерзликин Александр 5 4
Августон Иван 15 4
Назаров Павел 5 4
Путин Владимир 3441 4
Дьяконов Борис 12 3
Корепанов Алексей 5 3
Рогов Михаил 14 3
Барбаянов Дмитрий 11 3
Григорьев Максим 56 3
Бабкин Геннадий 4 3
Шишкина Алла 3 3
Протопопов Александр 4 3
Смирнов Дмитрий 107 2
Бухтияров Андрей 18 2
Кияченко Виктория 7 2
Шевченко Мария 16 2
Завадских Андрей 15 2
Задорнов Михаил 30 2
Кабаков Ярослав 65 2
Володин Александр 8 2
Агаков Александр 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 163858 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 23
Казахстан - Республика 5981 16
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1228 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19311 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1810 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14738 9
Япония 13739 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 7
Украина 7899 7
Грузия 1318 5
Беларусь - Белоруссия 6230 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1377 4
Таджикистан - Республика 940 4
Молдавия - Республика Молдова 735 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18883 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4176 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1404 3
Ближний Восток 3127 3
Болгария - Республика 795 3
Африка Северная 261 2
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 84 2
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