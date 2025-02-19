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УВЗ Электромашина НПО

УВЗ Электромашина НПО


19.02.2025 Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, жители которых активно используют электромобили 1
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 2
22.01.2009 IDS Scheer завершила первый этап внедрения BSC на «Электромашине» 3
22.10.2007 Оборонный завод «Электромашина» внедряет SAP ERP 3

Публикаций - 5, упоминаний - 10

УВЗ Электромашина НПО и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
SAP SE 5283 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7368 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2816 1
Газпром нефть 622 1
Почта России ПАО 2119 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Авилон - Арт-финанс 7 1
Фора Банк 57 1
Геометрия НПО 140 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 1
Евротраст КБ 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 463 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 2
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 30 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 826 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11441 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13263 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 485 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 337 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 421 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3093 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 125 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 4 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 7 1
Захаров Дмитрий 46 1
Кузин Вадим 36 1
Каменнова Мария 44 1
Аншина Марина 78 1
Соболев Алексей 4 1
Макаров Станислав 117 1
Ковалев Виктор 40 1
Панкратов Александр 18 1
Кирюшенков Алексей 6 1
Рябов Сергей 11 1
Латыпова Ольга 4 1
Крылосов Юрий 3 1
Юргеленас Юрий 1 1
Лебедев Александр 29 1
Алифанов Кирилл 69 1
Гирдин Игорь 3 1
Рашкин Илья 4 1
Бахтин Дмитрий 17 1
Ткачёв Роман 27 1
Дорохов Александр 4 1
Турчков Алексей 2 1
Гаврин Антон 1 1
Николенко Николай 10 1
Асанова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1557 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17473 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1153 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48252 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18647 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29276 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5806 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5163 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 897 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4034 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7874 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6732 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2174 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 453 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 733 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1327 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Ведомости 1019 1
Gartner - Гартнер 3561 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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