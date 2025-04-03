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Рашкин Илья



03.04.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» создали ключевой элемент силовой электроники 1
28.09.2022 В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой 1
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
15.06.2022 Создан первый серийный российский электрогрузовик 1
02.07.2018 3М протестировала эффективность погружного охлаждения на основе жидкостей Novec 7100 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Рашкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 429 1
Bitfury Group 25 1
Fujitsu 2043 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 3
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 3
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 103 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 2
Tesla Motors 401 2
Volkswagen Audi Group 215 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
Газпром нефть 628 1
Почта России ПАО 2137 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
Авилон - Арт-финанс 7 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 479 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2950 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6017 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 376 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 168 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 241 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 505 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13478 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9735 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11766 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11218 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 485 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 304 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 545 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 175 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3070 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 545 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13926 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3368 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4640 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1500 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 566 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12138 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2520 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2613 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 425 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7974 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5400 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 94 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 3
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 661 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 21 1
Nissan Leaf - электромобиль 52 1
Гирдин Игорь 3 3
Павлов Евгений 17 1
Овчинский Владислав 228 1
Дегтев Геннадий 262 1
Лебедев Александр 29 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17632 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6252 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3592 1
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ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 230 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 428 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 415 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 428 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 988 1
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