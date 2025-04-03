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Рашкин Илья
Рашкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Alibaba Group 429 1
|Bitfury Group 25 1
|Fujitsu 2043 1
|3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
|Гирдин Игорь 3 3
|Павлов Евгений 17 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Дегтев Геннадий 262 1
|Лебедев Александр 29 1
|Кирдин Игорь 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 988 1
|Ведомости 1049 1
|РИА Новости 933 1
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