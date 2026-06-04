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Гирдин Игорь

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Производитель народного электромобиля Umo 5 на заводе «Москвич» получил 4 миллиарда от учредителей и почти миллиард убытка 1
28.09.2022 В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой 2
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 2
15.06.2022 Создан первый серийный российский электрогрузовик 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Гирдин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 3
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 7 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 2
Volkswagen Audi Group 230 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 116 2
Tesla Motors 448 2
Моторинвест 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 13 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 1
Почта России ПАО 2322 1
Авилон - Арт-финанс 8 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Газпром нефть 697 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 600 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 193 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 462 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 672 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15717 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10520 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 382 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12653 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 634 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2680 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 479 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 744 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3610 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13616 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77385 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4960 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7268 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8630 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2725 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3373 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24797 1
Sollers - УАЗ - УАЗ Профи 6 3
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 3
Nissan Leaf - электромобиль 56 1
ГАЗ Группа - ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Моторинвест - Evolute - электромобиль 31 1
Рашкин Илья 6 3
Кирдин Игорь 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Дегтев Геннадий 271 1
Лебедев Александр 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 163468 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47062 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18843 2
Земля - планета Солнечной системы 10812 1
Европа 24869 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21220 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56725 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4549 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2419 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5667 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1053 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6614 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8698 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5936 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33115 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17909 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 429 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6501 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1524 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2813 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 585 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7445 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 755 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5400 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3900 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 463 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 279 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 476 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1226 1
РИА Новости 1025 1
Ведомости 1411 1
Автостат 53 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 625 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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