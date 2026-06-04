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Гирдин Игорь
СОБЫТИЯ
Гирдин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Sollers - УАЗ - УАЗ Профи 6 3
|Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 3
|Nissan Leaf - электромобиль 56 1
|ГАЗ Группа - ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
|Моторинвест - Evolute - электромобиль 31 1
|Рашкин Илья 6 3
|Кирдин Игорь 1 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Лебедев Александр 47 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1226 1
|РИА Новости 1025 1
|Ведомости 1411 1
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