Производитель станков нарастит выпуск оборудования с ЧПУ при поддержке «Корпорации МСП» Российский производитель станков с числовым программным управлением — компания «ЧПУ Технологии» — нарастит объемы производства отечественного оборудования благодаря льготном

Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е яет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для "Компас-3D"». Это российская система, которая работает в связке САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Верификатор интегрирован с системой ADEM CAM для «Компас-3D», что позволяет организовать процесс сквозного проектирования. На основе конструкт

Концерн «Радиоэлектронные технологии» обновил парк станков с ЧПУ механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») пополнился новыми системами обработки металла с ЧПУ. Об этом в конце июня 2024 г. сообщила пресс-служба концерна «Ростех». РПЗ – одно из ведущих предприятий в авиационной промышленности по производству современных пилотажно-навигационных при

Студенты НГТУ НЭТИ создали ЧПУ-станок для производства печатных плат В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ станок с ЧПУ оснастили машинным зрением для автоматизации сверления и фрезерования печатных плат. Это обеспечит снижение брака, повышение точности сверления и увеличение скорости производства продукции.

«Ростех» представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил модернизированную версию настольной гравировально-фрезерной машины для обучения школьников и студентов основам работы на станках с ЧПУ. Новое оборудование – полностью отечественная разработка, предназначенная для использования в средних и среднеспециальных учебных заведениях страны. Старт его серийного производства заплани

В России создан ЧПУ-станок для быстрого изготовления корпусов электроприборов центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали специализированный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который позволит увеличить скорость производства корпусов для различных видов электрони

Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D» На АО «НПП Алмаз» (г. Энгельс) завершается внедрение Adem CAM для «Компас-3D», интегрированного CAD/CAM решения для разработки управляющих прогр

«Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области ированного использования станка. «Оборудование “Электроприбора” будет использоваться в 14 образовательных учреждениях Пензенской области и позволит учащимся освоить основные принципы программирования ЧПУ оборудования. Станки могут использоваться для реализации учебных проектов в университетских лабораториях, школьных кабинетах труда, а также в кружках моделирования, радио- и робототехники»,

«Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс» «Числовая механика» в рамках выставки «Металлообработка 2017» представила новый дизайн системы ЧПУ (СЧПУ). Платформа предназначена для широкого спектра решений промышленной автоматизации. Серийные поставки продукта запланированы на конец 2017 года. Представленное компанией «Числовая меха

Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов Garmin объявила о выходе видеорегистратора Dash Cam 65W с углом обзора 180 градусов и качеством видео в 1080p. Модель Dash Cam 65W представляет собой видеорегистратор размером чуть больше 5 см и весом 62 г. Устройство оснащено высокок

Станки Danobatgroup будут оснащать российскими системами ЧПУ от «Числовой механики» атегическом партнерстве на российском рынке с группой компаний Danobatgroup (Испания). Российская и испанская компании намерены осуществлять совместную деятельность по оснащению российскими системами ЧПУ оборудования производства Danobatgroup, сообщили CNews в «Числовой механике». Группа компаний Danobatgroup — мировой производитель высокоточного обрабатывающего оборудования различных техно

«Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации азработчик оригинальной вычислительной техники для массового ИТ-рынка, объявила о выделении направления, которое займется разработкой платформы и модулей для систем числового программного управления (ЧПУ) и систем промышленной автоматизации в рамки компании «Числовая механика». Как сообщили CNews в «Т-платформах», в основу решений «Числовой механики» будут положены процессоры и активные мик

АИС «Диспетчер» теперь поддерживает прямое подключение к станкам с ЧПУ » выпустил новую версию АИС «Диспетчер», которая содержит ряд важных изменений и дополнений в программном и аппаратном обеспечении. Среди основных новшеств — протоколы прямого подключения к станкам с ЧПУ, а также аналитическая подсистема, сообщили CNews в «Станкосервисе». В целом система «Диспетчер» представляет собой комплекс программных и аппаратных средств, который позволяет осуществлять

Sony делает ставку на стабильность видеоряда Новая экстрим-камера Sony Action Cam HDR-AS300R гарантирует стабильно гладкий видеоряд в любых условиях натурных съёмок. Особый уровень стабилизации видео, снятого на Sony Action Cam HDR-AS300R, обеспечивает технология

LG анонсировала панорамную камеру, совместимую со смартфоном LG G5 и приложением Google Street View Компания LG Electronics (LG) представила панорамную камеру LG 360 CAM в рамках Mobile World Congress 2016. Компания прогнозирует рост интереса к созданию фото- и видеоконтента в формате 360-градусов с помощью мобильных устройств и предрекает его популярность

«Т-Платформы» купили все, что нужно для разработки станков с ЧПУ управления и контроля на базе микропроцессорной техники и промышленных компьютеров ЗАО «Микрос». В результате соглашения сторон девять разработчиков ПО для модулей числового программного управления (ЧПУ) металлообрабатывающих станков предприятия в начале июня 2015 г. перешло в «Т-Платформы». Помимо команды программистов, «Т-Платформы» приобрели права на интеллектуальную собственность на

«Алмаз-Антей Телекоммуникации» выбрала SprutCAM для оффлайн-программирования роботов икации» (г. Москва), входящая в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей», выбрала SprutCAM — отечественную CAM-систему для разработки управляющих программ к станкам и обрабатывающим центрам с ЧПУ, а т

ЛО ЦНИТИ представила приложение для мониторинга работы станков с ЧПУ на Apple Watch туп к требуемой информации прямо на своем запястье, в любой точке мира, при наличии iPhone и доступа в интернет, заявили в ЛО ЦНИТИ. Приложение MonitoringCNC позволяет контролировать работу станков с ЧПУ прямо на запястье Андрей Ловыгин, директор ЛО ЦНИТИ, так прокомментировал релиз нового приложения: «Данный проект был реализован совместно с томской компанией “Рубиус”, которая уже не в пер

«СПРУТ-Технология» анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы SprutCAM Компания «СПРУТ-Технология» — российский разработчик программного обеспечения для промышленности — анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы (англ. Computer-aided manufacturing) для подготовки управляющих программ к фрезерным станкам под системой управления MACH3. Система позволяет программировать очень сложные задачи дл

Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20 — усложнение и развитие многофункциональности, второй — специализация на конкретной функции, сосредоточенность и доведение ее выполнения до максимально возможного уровня. Авторегистраторы Garmin Dash Cam 10/20 можно назвать адептами второго подхода. А с точки зрения пользователя, это чистый «дзен». Достаточно регистратор просто установить в салоне автомобиля и подключить адаптер питания. В

Siemens приобретает Kineo CAM — разработчика систем моделирования кинематики Компания Siemens сообщила о приобретении компании Kineo CAM (г. Тулуза, Франция) — поставщика решений для компьютерного моделирования кинематики. Сто

Autodesk пополнит портфель решений новой САМ-системой: покупка HSMWorks Aps компания Autodesk добавит в свой портфель решения для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ. Условия сделки не раскрываются. «Приобретение САМ-технологии HSMWorks выведет нашу линей

Logitech выпустила камеру для видеозвонков на HDTV телевизорах Panasonic VIERA Компания Logitech представила камеру Logitech TV Cam для Skype, которая позволяет совершать видеозвонки с телевизора без настройки. Речь идет о моделях HDTV телевизора Panasonic VIERA с поддержкой VIERA Connect, совместимого со Skype. Для HD

Creative показала новую линейку веб-камер для общения в соцсетях овых веб-камер HD-разрешения для применения в социальном Вебе. Они поддерживают Full HD-разрешение, оснащены оптикой с автофокусом и продвинутой системой шумоподавления в микрофонах. Устройство Live! Cam Socialize HD 1080 HD 1080 в частности имеет специальный двойной адаптивный выносной микрофон, стойку которого можно отклонять от корпуса веб-камеры на угол от 20 до 180 градусов, чтобы доби

«Орион Экспресс» начал продажу САМ-модулей «Континент» для спутниковых приемников модулей «Континент» для спутниковых приемников. Модуль условного доступа «Континент» (Irdeto Secure CAM) предназначен для приема спутникового телевидения «Континент ТВ» в кодировке Irdeto. САМ-

САМ-система Mastercam будет интегрирована с CAD-решением «Компас-3D» честву со всеми САМ-вендорами, которые смогут обеспечить максимально высокий уровень взаимодействия CAM-системы с нашим флагманским продуктом «Компас-3D». Потребность российского рынка в функци

UGS запускает 5-ю версию NX CAD/CAM/CAE о, NX 5 ускоряет производственный процесс при помощи нового пользовательского интерфейса и персонализированных настоек Your Way (твой подход). Отметим также, что NX 5 последовательно интегрирует CAD, CAM и CAE в единую цифровую среду создания электронного макета изделия для последующей технологической подготовки производства изделия. Компания UGS — мировой поставщик решений в области п

Topcom представил серию беспроводных продуктов перационными системами (Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Netware 3.x или более поздняя версия, MAC OS и Unix/Linux). Рекомендуемая розничная цена сервера составляет 89,99 евро. Беспроводная веб-камера IP Cam 2000. Беспроводная видеокамера IP Cam 2000 позволяет осуществлять съёмку 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это устройство видеонаблюдения устанавливает беспроводную связь с Интернет

В России начинается «глубокая» автоматизация стемами в интервью CNews.ru рассказал Вадим Корепин, ведущий аналитик Microsoft Business Solutions. Существует целый класс различных специализированных систем управления производством (CAD/CAM, PDM, АСТПП, MES и т.д.), интеграция с которыми позволяет без дополнительной настройки базовой функциональности ERP-системы реализовывать специфические для конкретного предприятия задачи. Прежде всег

PC-CAM 880 – цифровая новинка от Creative Компания Creative объявила о выходе на российский рынок с новой камерой PC-CAM 880, сочетающей в себе функциональность высококлассных цифровых аппаратов и универсальность современных веб-камер. С помощью Creative PC-CAM 880 можно получать снимки с разрешением д

Creative PC-CAM 550: удобная фото- и видеосъемка в помещении и на улице Компания Creative анонсировала новую веб-камеру Creative PC-CAM 550, предназначенную для фото- и видеосъемки в автономном режиме или в режиме подключения к компьютеру через USB-порт. В режиме подключения к компьютеру PC-CAM 550 способна захватыва

Creative выпустила новую веб-камеру Компания Creative объявила о выходе на российский рынок новой веб-камеры Creative PC-CAM 600, которую можно отключать от ПК и использовать как портативную цифровую камеру. PC-CAM 600 с усовершенствованной ПЗС-матрицей и 4-элементным объективом подсоединяется к персональн

Panasonic представила новую цифровую видеокамеру серии e.cam Transformer нижнего блока (видеокамеры) и смонтировать его на батарейном адаптере (входит в комплект). Неподвижные изображения записываются на карту памяти SD, так же, как это происходит у других моделей серии e.cam. Однако, здесь можно, кроме того, записать также до 65 минут движущегося видеоизображения в формате MPEG4. При необходимости на той же самой карте памяти можно записать голосовую информацию

Creative объявила о выпуске новой веб-камеры класса High-End Creative PC-CAM 300 Компания Creative Technology объявила сегодня о выпуске новой веб-камеры класса High-End Creative PC-CAM 300. Новая камера под кодовым названием PC-CAM 300 стала преемницей двух предыдущих поколений веб-камер от Creative, включая WebCam Go Plus. Новая PC-CAM 300 отличается от сво