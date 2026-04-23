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CAM Computer Aided Manufacturing АСТПП Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ)

 

Автоматизацию — на полный ход! (М. Соловьев) 1959 год Автоматизацию — на полный ход! (М. Соловьев) 1959 год
Плакат «Радикально изменит положение в области производительности труда широкое применение роботов». С. Б. Раев Издательство «Плакат» 1985 г. Плакат «Радикально изменит положение в области производительности труда широкое применение роботов». С. Б. Раев Издательство «Плакат» 1985 г.
Новой технике дорогу! К 1985 г. был выявлен ряд проблем производства, решения которых были представлены в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на совещании по вопросам научно-технического прогресса 11-12 июня 1985 г.: "В ближайшее время доля выбытия устаревших основных фондов, особенно их активной части, должна быть удвоена... это позволит уже к концу двенадцатой пятилетки более чем на треть обновить производственный аппарат и иметь в его составе до 50 процентов новой техники." К. Иванов, 1985г. Новой технике дорогу! К 1985 г. был выявлен ряд проблем производства, решения которых были представлены в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на совещании по вопросам научно-технического прогресса 11-12 июня 1985 г.: "В ближайшее время доля выбытия устаревших основных фондов, особенно их активной части, должна быть удвоена... это позволит уже к концу двенадцатой пятилетки более чем на треть обновить производственный аппарат и иметь в его составе до 50 процентов новой техники." К. Иванов, 1985г.
Эффективно используй рабочее время! (Кершин Ю.) 1983 год Советский плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен проблеме повышения производительности труда с помощью ее автоматизации. Эффективно используй рабочее время! (Кершин Ю.) 1983 год Советский плакат времен XI пятилетки (1981-1985 гг.) посвящен проблеме повышения производительности труда с помощью ее автоматизации.

СОБЫТИЯ

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23.04.2026 Производитель станков нарастит выпуск оборудования с ЧПУ при поддержке «Корпорации МСП»

Российский производитель станков с числовым программным управлением — компания «ЧПУ Технологии» — нарастит объемы производства отечественного оборудования благодаря льготном
12.09.2024 Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е

яет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для "Компас-3D"». Это российская система, которая работает в связке САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Верификатор интегрирован с системой ADEM CAM для «Компас-3D», что позволяет организовать процесс сквозного проектирования. На основе конструкт
01.07.2024 Концерн «Радиоэлектронные технологии» обновил парк станков с ЧПУ

механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») пополнился новыми системами обработки металла с ЧПУ. Об этом в конце июня 2024 г. сообщила пресс-служба концерна «Ростех». РПЗ – одно из ведущих предприятий в авиационной промышленности по производству современных пилотажно-навигационных при
18.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ создали ЧПУ-станок для производства печатных плат

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ станок с ЧПУ оснастили машинным зрением для автоматизации сверления и фрезерования печатных плат. Это обеспечит снижение брака, повышение точности сверления и увеличение скорости производства продукции.
04.04.2024 «Ростех» представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил модернизированную версию настольной гравировально-фрезерной машины для обучения школьников и студентов основам работы на станках с ЧПУ. Новое оборудование – полностью отечественная разработка, предназначенная для использования в средних и среднеспециальных учебных заведениях страны. Старт его серийного производства заплани
06.03.2024 В России создан ЧПУ-станок для быстрого изготовления корпусов электроприборов

центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали специализированный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который позволит увеличить скорость производства корпусов для различных видов электрони
12.12.2023 Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D»

На АО «НПП Алмаз» (г. Энгельс) завершается внедрение Adem CAM для «Компас-3D», интегрированного CAD/CAM решения для разработки управляющих прогр
16.12.2022 «Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области

ированного использования станка. «Оборудование “Электроприбора” будет использоваться в 14 образовательных учреждениях Пензенской области и позволит учащимся освоить основные принципы программирования ЧПУ оборудования. Станки могут использоваться для реализации учебных проектов в университетских лабораториях, школьных кабинетах труда, а также в кружках моделирования, радио- и робототехники»,
31.05.2017 «Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс»

«Числовая механика» в рамках выставки «Металлообработка 2017» представила новый дизайн системы ЧПУ (СЧПУ). Платформа предназначена для широкого спектра решений промышленной автоматизации. Серийные поставки продукта запланированы на конец 2017 года. Представленное компанией «Числовая меха
12.05.2017 Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов

Garmin объявила о выходе видеорегистратора Dash Cam 65W с углом обзора 180 градусов и качеством видео в 1080p. Модель Dash Cam 65W представляет собой видеорегистратор размером чуть больше 5 см и весом 62 г. Устройство оснащено высокок
12.04.2017 Станки Danobatgroup будут оснащать российскими системами ЧПУ от «Числовой механики»

атегическом партнерстве на российском рынке с группой компаний Danobatgroup (Испания). Российская и испанская компании намерены осуществлять совместную деятельность по оснащению российскими системами ЧПУ оборудования производства Danobatgroup, сообщили CNews в «Числовой механике». Группа компаний Danobatgroup — мировой производитель высокоточного обрабатывающего оборудования различных техно
06.03.2017 «Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации

азработчик оригинальной вычислительной техники для массового ИТ-рынка, объявила о выделении направления, которое займется разработкой платформы и модулей для систем числового программного управления (ЧПУ) и систем промышленной автоматизации в рамки компании «Числовая механика». Как сообщили CNews в «Т-платформах», в основу решений «Числовой механики» будут положены процессоры и активные мик
22.12.2016 АИС «Диспетчер» теперь поддерживает прямое подключение к станкам с ЧПУ

» выпустил новую версию АИС «Диспетчер», которая содержит ряд важных изменений и дополнений в программном и аппаратном обеспечении. Среди основных новшеств — протоколы прямого подключения к станкам с ЧПУ, а также аналитическая подсистема, сообщили CNews в «Станкосервисе». В целом система «Диспетчер» представляет собой комплекс программных и аппаратных средств, который позволяет осуществлять
10.10.2016 Sony делает ставку на стабильность видеоряда

Новая экстрим-камера Sony Action Cam HDR-AS300R гарантирует стабильно гладкий видеоряд в любых условиях натурных съёмок. Особый уровень стабилизации видео, снятого на Sony Action Cam HDR-AS300R, обеспечивает технология

04.03.2016 LG анонсировала панорамную камеру, совместимую со смартфоном LG G5 и приложением Google Street View

Компания LG Electronics (LG) представила панорамную камеру LG 360 CAM в рамках Mobile World Congress 2016. Компания прогнозирует рост интереса к созданию фото- и видеоконтента в формате 360-градусов с помощью мобильных устройств и предрекает его популярность

25.08.2015 «Т-Платформы» купили все, что нужно для разработки станков с ЧПУ

управления и контроля на базе микропроцессорной техники и промышленных компьютеров ЗАО «Микрос». В результате соглашения сторон девять разработчиков ПО для модулей числового программного управления (ЧПУ) металлообрабатывающих станков предприятия в начале июня 2015 г. перешло в «Т-Платформы». Помимо команды программистов, «Т-Платформы» приобрели права на интеллектуальную собственность на

07.08.2015 «Алмаз-Антей Телекоммуникации» выбрала SprutCAM для оффлайн-программирования роботов

икации» (г. Москва), входящая в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей», выбрала SprutCAM — отечественную CAM-систему для разработки управляющих программ к станкам и обрабатывающим центрам с ЧПУ, а т
03.08.2015 ЛО ЦНИТИ представила приложение для мониторинга работы станков с ЧПУ на Apple Watch

туп к требуемой информации прямо на своем запястье, в любой точке мира, при наличии iPhone и доступа в интернет, заявили в ЛО ЦНИТИ. Приложение MonitoringCNC позволяет контролировать работу станков с ЧПУ прямо на запястье Андрей Ловыгин, директор ЛО ЦНИТИ, так прокомментировал релиз нового приложения: «Данный проект был реализован совместно с томской компанией “Рубиус”, которая уже не в пер
19.02.2015 «СПРУТ-Технология» анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы SprutCAM

Компания «СПРУТ-Технология» — российский разработчик программного обеспечения для промышленности — анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы (англ. Computer-aided manufacturing) для подготовки управляющих программ к фрезерным станкам под системой управления MACH3. Система позволяет программировать очень сложные задачи дл
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20

— усложнение и развитие многофункциональности, второй — специализация на конкретной функции, сосредоточенность и доведение ее выполнения до максимально возможного уровня. Авторегистраторы Garmin Dash Cam 10/20 можно назвать адептами второго подхода. А с точки зрения пользователя, это чистый «дзен». Достаточно регистратор просто установить в салоне автомобиля и подключить адаптер питания. В

11.10.2012 Siemens приобретает Kineo CAM — разработчика систем моделирования кинематики

Компания Siemens сообщила о приобретении компании Kineo CAM (г. Тулуза, Франция) — поставщика решений для компьютерного моделирования кинематики. Сто
10.10.2012 Autodesk пополнит портфель решений новой САМ-системой: покупка HSMWorks Aps

компания Autodesk добавит в свой портфель решения для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ. Условия сделки не раскрываются. «Приобретение САМ-технологии HSMWorks выведет нашу линей
02.09.2011 Logitech выпустила камеру для видеозвонков на HDTV телевизорах Panasonic VIERA

Компания Logitech представила камеру Logitech TV Cam для Skype, которая позволяет совершать видеозвонки с телевизора без настройки. Речь идет о моделях HDTV телевизора Panasonic VIERA с поддержкой VIERA Connect, совместимого со Skype. Для HD

17.11.2010 Creative показала новую линейку веб-камер для общения в соцсетях

овых веб-камер HD-разрешения для применения в социальном Вебе. Они поддерживают Full HD-разрешение, оснащены оптикой с автофокусом и продвинутой системой шумоподавления в микрофонах. Устройство Live! Cam Socialize HD 1080 HD 1080 в частности имеет специальный двойной адаптивный выносной микрофон, стойку которого можно отклонять от корпуса веб-камеры на угол от 20 до 180 градусов, чтобы доби
23.06.2010 «Орион Экспресс» начал продажу САМ-модулей «Континент» для спутниковых приемников

модулей «Континент» для спутниковых приемников. Модуль условного доступа «Континент» (Irdeto Secure CAM) предназначен для приема спутникового телевидения «Континент ТВ» в кодировке Irdeto. САМ-
05.10.2009 САМ-система Mastercam будет интегрирована с CAD-решением «Компас-3D»

честву со всеми САМ-вендорами, которые смогут обеспечить максимально высокий уровень взаимодействия CAM-системы с нашим флагманским продуктом «Компас-3D». Потребность российского рынка в функци
19.04.2007 UGS запускает 5-ю версию NX CAD/CAM/CAE

о, NX 5 ускоряет производственный процесс при помощи нового пользовательского интерфейса и персонализированных настоек Your Way (твой подход). Отметим также, что NX 5 последовательно интегрирует CAD, CAM и CAE в единую цифровую среду создания электронного макета изделия для последующей технологической подготовки производства изделия. Компания UGS — мировой поставщик решений в области п
25.05.2006 Topcom представил серию беспроводных продуктов

перационными системами (Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Netware 3.x или более поздняя версия, MAC OS и Unix/Linux). Рекомендуемая розничная цена сервера составляет 89,99 евро. Беспроводная веб-камера IP Cam 2000. Беспроводная видеокамера IP Cam 2000 позволяет осуществлять съёмку 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это устройство видеонаблюдения устанавливает беспроводную связь с Интернет
26.11.2003 В России начинается «глубокая» автоматизация

стемами в  интервью CNews.ru рассказал Вадим Корепин, ведущий аналитик Microsoft Business Solutions. Существует целый класс различных специализированных систем управления производством (CAD/CAM, PDM, АСТПП, MES и т.д.), интеграция с которыми позволяет без дополнительной настройки базовой функциональности ERP-системы реализовывать специфические для конкретного предприятия задачи. Прежде всег
19.06.2003 PC-CAM 880 – цифровая новинка от Creative

Компания Creative объявила о выходе на российский рынок с новой камерой PC-CAM 880, сочетающей в себе функциональность высококлассных цифровых аппаратов и универсальность современных веб-камер. С помощью Creative PC-CAM 880 можно получать снимки с разрешением д
03.02.2003 Creative PC-CAM 550: удобная фото- и видеосъемка в помещении и на улице

  Компания Creative анонсировала новую веб-камеру Creative PC-CAM 550, предназначенную для фото- и видеосъемки в автономном режиме или в режиме подключения к компьютеру через USB-порт. В режиме подключения к компьютеру PC-CAM 550 способна захватыва
30.11.2001 Creative выпустила новую веб-камеру

Компания Creative объявила о выходе на российский рынок новой веб-камеры Creative PC-CAM 600, которую можно отключать от ПК и использовать как портативную цифровую камеру. PC-CAM 600 с усовершенствованной ПЗС-матрицей и 4-элементным объективом подсоединяется к персональн
01.10.2001 Panasonic представила новую цифровую видеокамеру серии e.cam Transformer

нижнего блока (видеокамеры) и смонтировать его на батарейном адаптере (входит в комплект). Неподвижные изображения записываются на карту памяти SD, так же, как это происходит у других моделей серии e.cam. Однако, здесь можно, кроме того, записать также до 65 минут движущегося видеоизображения в формате MPEG4. При необходимости на той же самой карте памяти можно записать голосовую информацию
05.09.2001 Creative объявила о выпуске новой веб-камеры класса High-End Creative PC-CAM 300

Компания Creative Technology объявила сегодня о выпуске новой веб-камеры класса High-End Creative PC-CAM 300. Новая камера под кодовым названием PC-CAM 300 стала преемницей двух предыдущих поколений веб-камер от Creative, включая WebCam Go Plus. Новая PC-CAM 300 отличается от сво
31.05.2001 OmniVision представила видеомодуль OmniStar Cam для мобильных устройств связи
22.12.1998 "СПРУТ - Технология" создала систему подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ SprutCAM

Компания "СПРУТ - Технология" завершила создание системы подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ SprutCAM. Это 32-разрядное приложение для Windows 95/98/NT, которое интегрируется с любыми современными CAD-системами, в том числе CATIA, EUCLID, Pro/Engineer, EDS/Unigraphics, CADDS, CADKE

Публикаций - 392, упоминаний - 460

CAM и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 45
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 40
Intel Corporation 12811 27
Autodesk 639 26
Microsoft Corporation 25775 24
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
9594 21
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
SAP SE 5601 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Top Systems - Топ Системы 88 18
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 16
Dassault Systemes 235 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 13
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 13
Dell EMC 5180 12
ANSYS 94 11
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 11
Nvidia Corp 4002 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Крок - Croc 1964 9
Google LLC 12688 9
Компас 20 8
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 8
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 8
Lenovo Group 2446 8
Oracle Corporation 7074 8
Samsung Electronics 11064 7
Ростелеком 10948 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 7
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 6
Creative Technology 273 6
Гемма НТЦ - Gemma 11 6
Broadcom - VMware 2610 6
Газпром ПАО 1493 10
Россети Ленэнерго 1699 9
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Superjob - Суперджоб 858 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 5
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 4
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Ростех - РТ-капитал 10 3
Гелиос-Отель 5 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
BMW Group 482 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Hyundai Motor Company 436 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Газпром нефть 725 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 4
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 3 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 114
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 94
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 93
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 74
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 68
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 68
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 64
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 59
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 56
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 42
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 41
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 35
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 34
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 29
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 29
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 29
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 29
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 29
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 28
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 25
Linux OS 11533 23
Microsoft Windows 16882 22
Google Android 15243 20
Dassault Systemes - SolidWorks 133 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Autodesk AutoCAD 376 15
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 15
Siemens Teamcenter 73 14
Apple iPhone 6 4861 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Autodesk Inventor 76 11
Dassault Systemes - Catia 84 11
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 9
Аскон - Лоцман:PLM 100 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 8
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 42 8
FreePik 1841 7
Apple iOS 8583 7
Intel Core - Семейство процессоров 1251 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 7
Nvidia Quadro GPU 279 7
Dash - Криптовалюта 57 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 6
Аскон Компас-График 42 6
СПРУТ-Технология - Спруткам Робот - SprutCAM 8 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 5
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 5
Autodesk AutoCAD Mechanical 22 5
Creative PC-CAM 6 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Путин Владимир 3454 11
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Шадаев Максут 1210 5
Массух Илья 239 5
Трошин Алексей 16 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 31
Европа 24964 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
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Украина 7928 12
Южная Корея - Республика 7052 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
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Европа Западная 1496 5
Казахстан - Республика 6048 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
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Ближний Восток 3154 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 77
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Tractica 7 1
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РАН - Российская академия наук 2122 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Школа цифровых технологий 24 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Белые ночи САПР 21 3
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День молодёжи - 27 июня 1087 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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