CAM Computer Aided Manufacturing АСТПП Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ)
CAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гарринчев Сергей 5 5
|Богданов Максим 25 3
|Мишустин Михаил 482 2
|Варламов Кирилл 41 2
|Александров Анатолий 9 2
|Миронович Филипп 12 2
|Столбова Екатерина 11 2
|Бахин Евгений 21 2
|Зыков Олег 13 2
|Фомин Николай 2 2
|Павлов Александр 49 2
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 2
|Путин Владимир 2735 2
|Анасенко Ирина 9 1
|Сизов Василий 4 1
|Митрофанов Олег 1 1
|Хохлов Михаил 7 1
|Ожогин Денис 1 1
|Голдовский Павел 1 1
|Банников Кирилл 1 1
|Булов Владимир 2 1
|Гиршфельд Анатолий 1 1
|Кириллов Юрий 3 1
|Отрубчак Сергей 1 1
|Кривошеев Евгений 10 1
|Прагин Валерий 6 1
|Патешман Александр 2 1
|Голованов Леонид 5 1
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
|TM Roh - Тэ Мун Ро 2 1
|Корепин Вадим 4 1
|Кузовкин Алексей 154 1
|Брук Павел 4 1
|Кукушкин Олег 6 1
|Кузнецова Ольга 13 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Горохов Сергей 11 1
|Фомичев Дмитрий 12 1
|Борушевский Денис 36 1
|Шиколев Ярослав 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 5
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 3
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 2
|9to5Google 85 2
|91Mobiles 1699 2
|9to5Mac 149 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11006 1
|Bloomberg 1111 1
|Fortune 208 1
|EE Times 158 1
|Los Angeles Times 69 1
|Times 648 1
|CNews Северо-Запад 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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