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CAM Computer Aided Manufacturing АСТПП Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ)



12.05.2017 Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов
10.10.2016 Sony делает ставку на стабильность видеоряда
04.03.2016 LG анонсировала панорамную камеру, совместимую со смартфоном LG G5 и приложением Google Street View
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20
11.10.2012 Siemens приобретает Kineo CAM — разработчика систем моделирования кинематики
02.09.2011 Logitech выпустила камеру для видеозвонков на HDTV телевизорах Panasonic VIERA
17.11.2010 Creative показала новую линейку веб-камер для общения в соцсетях
23.06.2010 «Орион Экспресс» начал продажу САМ-модулей «Континент» для спутниковых приемников
19.04.2007 UGS запускает 5-ю версию NX CAD/CAM/CAE
25.05.2006 Topcom представил серию беспроводных продуктов
26.11.2003 В России начинается «глубокая» автоматизация
19.06.2003 PC-CAM 880 – цифровая новинка от Creative
03.02.2003 Creative PC-CAM 550: удобная фото- и видеосъемка в помещении и на улице
30.11.2001 Creative выпустила новую веб-камеру
01.10.2001 Panasonic представила новую цифровую видеокамеру серии e.cam Transformer
05.09.2001 Creative объявила о выпуске новой веб-камеры класса High-End Creative PC-CAM 300
31.05.2001 OmniVision представила видеомодуль OmniStar Cam для мобильных устройств связи

Публикаций - 252, упоминаний - 265

CAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2790 25
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 334 20
Microsoft Corporation 23517 12
Intel Corporation 11675 12
Dassault Systemes 210 12
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IBM - International Business Machines Corp 9198 11
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PTC Inc - Parametric Technology Corporation 142 8
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Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 32 6
Oracle Corporation 6313 6
Lenovo Group 2173 6
Sony 6483 5
Nvidia Corp 3214 5
LG Electronics 3542 5
Arbyte - Арбайт Компьютерз 104 5
7017 4
Xiaomi 1304 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9464 4
CIMdata 8 4
Samsung Electronics 9740 3
AMD - Advanced Micro Devices 3867 3
1С-ИжТиСи 6333 3
Softline - Софтлайн 2089 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 90 3
AMD Graphics Product Group - ATI 914 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1801 3
Крок - Croc 1710 3
Top Systems - Топ Системы 31 3
Philips 2052 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6269 3
Logitech 409 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1327 3
Компас 172 3
Google LLC 10956 3
VMware 2138 3
Россети Ленэнерго 2351 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6202 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 605 4
Askona Life Group - Аскона 87 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6637 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 106 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2521 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 101 2
Carl Zeiss 299 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 2
Lockheed Martin 750 2
Лента - Сеть розничной торговли 1703 2
X5 Group - Перекрёсток 453 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 10 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 2
ФРИИ - Акселератор Спринт 4 2
НСПК - Национальная система платежных карт 612 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 1
Silver Lake Partners 76 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 224 1
Volkswagen Audi Group 196 1
Coca-Cola Company 250 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1889 1
Boeing 987 1
Bain Capital Ventures 34 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 56 1
Ford Motor 166 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 47 1
Новый регистратор 13 1
МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 212 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
Родник 85 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ММПП ФГУП - авиационная моторостроительная компания 16 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9142 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17984 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10392 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2393 6
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 148 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1653 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 201 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1658 3
Президент Российской Федерации 3721 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2704 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 80 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 116 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2865 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 272 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 74 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3702 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 336 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 60 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 24 1
Верховный суд Российской Федерации 779 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
Федеральное казначейство России 1549 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1249 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 694 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 1
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Экономический эффект 819 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5131 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2600 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2690 5
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