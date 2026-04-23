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CAM Computer Aided Manufacturing АСТПП Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ)
- Машиностроение - Станкостроение
- CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия
ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов
- САПР - Система автоматизированного проектирования
- PDM
- CAPP
- Робототехника промышленная
СОБЫТИЯ
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|23.04.2026
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Производитель станков нарастит выпуск оборудования с ЧПУ при поддержке «Корпорации МСП»
Российский производитель станков с числовым программным управлением — компания «ЧПУ Технологии» — нарастит объемы производства отечественного оборудования благодаря льготном
|12.09.2024
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Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е
яет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для "Компас-3D"». Это российская система, которая работает в связке САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Верификатор интегрирован с системой ADEM CAM для «Компас-3D», что позволяет организовать процесс сквозного проектирования. На основе конструкт
|01.07.2024
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» обновил парк станков с ЧПУ
механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») пополнился новыми системами обработки металла с ЧПУ. Об этом в конце июня 2024 г. сообщила пресс-служба концерна «Ростех». РПЗ – одно из ведущих предприятий в авиационной промышленности по производству современных пилотажно-навигационных при
|18.06.2024
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Студенты НГТУ НЭТИ создали ЧПУ-станок для производства печатных плат
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ станок с ЧПУ оснастили машинным зрением для автоматизации сверления и фрезерования печатных плат. Это обеспечит снижение брака, повышение точности сверления и увеличение скорости производства продукции.
|04.04.2024
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«Ростех» представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил модернизированную версию настольной гравировально-фрезерной машины для обучения школьников и студентов основам работы на станках с ЧПУ. Новое оборудование – полностью отечественная разработка, предназначенная для использования в средних и среднеспециальных учебных заведениях страны. Старт его серийного производства заплани
|06.03.2024
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В России создан ЧПУ-станок для быстрого изготовления корпусов электроприборов
центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали специализированный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который позволит увеличить скорость производства корпусов для различных видов электрони
|12.12.2023
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Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D»
На АО «НПП Алмаз» (г. Энгельс) завершается внедрение Adem CAM для «Компас-3D», интегрированного CAD/CAM решения для разработки управляющих прогр
|16.12.2022
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«Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области
ированного использования станка. «Оборудование “Электроприбора” будет использоваться в 14 образовательных учреждениях Пензенской области и позволит учащимся освоить основные принципы программирования ЧПУ оборудования. Станки могут использоваться для реализации учебных проектов в университетских лабораториях, школьных кабинетах труда, а также в кружках моделирования, радио- и робототехники»,
|31.05.2017
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«Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс»
«Числовая механика» в рамках выставки «Металлообработка 2017» представила новый дизайн системы ЧПУ (СЧПУ). Платформа предназначена для широкого спектра решений промышленной автоматизации. Серийные поставки продукта запланированы на конец 2017 года. Представленное компанией «Числовая меха
|12.05.2017
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Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов
Garmin объявила о выходе видеорегистратора Dash Cam 65W с углом обзора 180 градусов и качеством видео в 1080p. Модель Dash Cam 65W представляет собой видеорегистратор размером чуть больше 5 см и весом 62 г. Устройство оснащено высокок
|12.04.2017
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Станки Danobatgroup будут оснащать российскими системами ЧПУ от «Числовой механики»
атегическом партнерстве на российском рынке с группой компаний Danobatgroup (Испания). Российская и испанская компании намерены осуществлять совместную деятельность по оснащению российскими системами ЧПУ оборудования производства Danobatgroup, сообщили CNews в «Числовой механике». Группа компаний Danobatgroup — мировой производитель высокоточного обрабатывающего оборудования различных техно
|06.03.2017
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«Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации
азработчик оригинальной вычислительной техники для массового ИТ-рынка, объявила о выделении направления, которое займется разработкой платформы и модулей для систем числового программного управления (ЧПУ) и систем промышленной автоматизации в рамки компании «Числовая механика». Как сообщили CNews в «Т-платформах», в основу решений «Числовой механики» будут положены процессоры и активные мик
|22.12.2016
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АИС «Диспетчер» теперь поддерживает прямое подключение к станкам с ЧПУ
» выпустил новую версию АИС «Диспетчер», которая содержит ряд важных изменений и дополнений в программном и аппаратном обеспечении. Среди основных новшеств — протоколы прямого подключения к станкам с ЧПУ, а также аналитическая подсистема, сообщили CNews в «Станкосервисе». В целом система «Диспетчер» представляет собой комплекс программных и аппаратных средств, который позволяет осуществлять
|10.10.2016
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Sony делает ставку на стабильность видеоряда
Новая экстрим-камера Sony Action Cam HDR-AS300R гарантирует стабильно гладкий видеоряд в любых условиях натурных съёмок. Особый уровень стабилизации видео, снятого на Sony Action Cam HDR-AS300R, обеспечивает технология
|04.03.2016
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LG анонсировала панорамную камеру, совместимую со смартфоном LG G5 и приложением Google Street View
Компания LG Electronics (LG) представила панорамную камеру LG 360 CAM в рамках Mobile World Congress 2016. Компания прогнозирует рост интереса к созданию фото- и видеоконтента в формате 360-градусов с помощью мобильных устройств и предрекает его популярность
|25.08.2015
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«Т-Платформы» купили все, что нужно для разработки станков с ЧПУ
управления и контроля на базе микропроцессорной техники и промышленных компьютеров ЗАО «Микрос». В результате соглашения сторон девять разработчиков ПО для модулей числового программного управления (ЧПУ) металлообрабатывающих станков предприятия в начале июня 2015 г. перешло в «Т-Платформы». Помимо команды программистов, «Т-Платформы» приобрели права на интеллектуальную собственность на
|07.08.2015
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«Алмаз-Антей Телекоммуникации» выбрала SprutCAM для оффлайн-программирования роботов
икации» (г. Москва), входящая в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей», выбрала SprutCAM — отечественную CAM-систему для разработки управляющих программ к станкам и обрабатывающим центрам с ЧПУ, а т
|03.08.2015
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ЛО ЦНИТИ представила приложение для мониторинга работы станков с ЧПУ на Apple Watch
туп к требуемой информации прямо на своем запястье, в любой точке мира, при наличии iPhone и доступа в интернет, заявили в ЛО ЦНИТИ. Приложение MonitoringCNC позволяет контролировать работу станков с ЧПУ прямо на запястье Андрей Ловыгин, директор ЛО ЦНИТИ, так прокомментировал релиз нового приложения: «Данный проект был реализован совместно с томской компанией “Рубиус”, которая уже не в пер
|19.02.2015
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«СПРУТ-Технология» анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы SprutCAM
Компания «СПРУТ-Технология» — российский разработчик программного обеспечения для промышленности — анонсировала выпуск бюджетной версии САМ-системы (англ. Computer-aided manufacturing) для подготовки управляющих программ к фрезерным станкам под системой управления MACH3. Система позволяет программировать очень сложные задачи дл
|28.08.2014
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Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20
— усложнение и развитие многофункциональности, второй — специализация на конкретной функции, сосредоточенность и доведение ее выполнения до максимально возможного уровня. Авторегистраторы Garmin Dash Cam 10/20 можно назвать адептами второго подхода. А с точки зрения пользователя, это чистый «дзен». Достаточно регистратор просто установить в салоне автомобиля и подключить адаптер питания. В
|11.10.2012
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Siemens приобретает Kineo CAM — разработчика систем моделирования кинематики
Компания Siemens сообщила о приобретении компании Kineo CAM (г. Тулуза, Франция) — поставщика решений для компьютерного моделирования кинематики. Сто
|10.10.2012
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Autodesk пополнит портфель решений новой САМ-системой: покупка HSMWorks Aps
компания Autodesk добавит в свой портфель решения для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ. Условия сделки не раскрываются. «Приобретение САМ-технологии HSMWorks выведет нашу линей
|02.09.2011
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Logitech выпустила камеру для видеозвонков на HDTV телевизорах Panasonic VIERA
Компания Logitech представила камеру Logitech TV Cam для Skype, которая позволяет совершать видеозвонки с телевизора без настройки. Речь идет о моделях HDTV телевизора Panasonic VIERA с поддержкой VIERA Connect, совместимого со Skype. Для HD
|17.11.2010
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Creative показала новую линейку веб-камер для общения в соцсетях
овых веб-камер HD-разрешения для применения в социальном Вебе. Они поддерживают Full HD-разрешение, оснащены оптикой с автофокусом и продвинутой системой шумоподавления в микрофонах. Устройство Live! Cam Socialize HD 1080 HD 1080 в частности имеет специальный двойной адаптивный выносной микрофон, стойку которого можно отклонять от корпуса веб-камеры на угол от 20 до 180 градусов, чтобы доби
|23.06.2010
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«Орион Экспресс» начал продажу САМ-модулей «Континент» для спутниковых приемников
модулей «Континент» для спутниковых приемников. Модуль условного доступа «Континент» (Irdeto Secure CAM) предназначен для приема спутникового телевидения «Континент ТВ» в кодировке Irdeto. САМ-
|05.10.2009
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САМ-система Mastercam будет интегрирована с CAD-решением «Компас-3D»
честву со всеми САМ-вендорами, которые смогут обеспечить максимально высокий уровень взаимодействия CAM-системы с нашим флагманским продуктом «Компас-3D». Потребность российского рынка в функци
|19.04.2007
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UGS запускает 5-ю версию NX CAD/CAM/CAE
о, NX 5 ускоряет производственный процесс при помощи нового пользовательского интерфейса и персонализированных настоек Your Way (твой подход). Отметим также, что NX 5 последовательно интегрирует CAD, CAM и CAE в единую цифровую среду создания электронного макета изделия для последующей технологической подготовки производства изделия. Компания UGS — мировой поставщик решений в области п
|25.05.2006
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Topcom представил серию беспроводных продуктов
перационными системами (Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Netware 3.x или более поздняя версия, MAC OS и Unix/Linux). Рекомендуемая розничная цена сервера составляет 89,99 евро. Беспроводная веб-камера IP Cam 2000. Беспроводная видеокамера IP Cam 2000 позволяет осуществлять съёмку 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это устройство видеонаблюдения устанавливает беспроводную связь с Интернет
|26.11.2003
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В России начинается «глубокая» автоматизация
стемами в интервью CNews.ru рассказал Вадим Корепин, ведущий аналитик Microsoft Business Solutions. Существует целый класс различных специализированных систем управления производством (CAD/CAM, PDM, АСТПП, MES и т.д.), интеграция с которыми позволяет без дополнительной настройки базовой функциональности ERP-системы реализовывать специфические для конкретного предприятия задачи. Прежде всег
|19.06.2003
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PC-CAM 880 – цифровая новинка от Creative
Компания Creative объявила о выходе на российский рынок с новой камерой PC-CAM 880, сочетающей в себе функциональность высококлассных цифровых аппаратов и универсальность современных веб-камер. С помощью Creative PC-CAM 880 можно получать снимки с разрешением д
|03.02.2003
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Creative PC-CAM 550: удобная фото- и видеосъемка в помещении и на улице
Компания Creative анонсировала новую веб-камеру Creative PC-CAM 550, предназначенную для фото- и видеосъемки в автономном режиме или в режиме подключения к компьютеру через USB-порт. В режиме подключения к компьютеру PC-CAM 550 способна захватыва
|30.11.2001
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Creative выпустила новую веб-камеру
Компания Creative объявила о выходе на российский рынок новой веб-камеры Creative PC-CAM 600, которую можно отключать от ПК и использовать как портативную цифровую камеру. PC-CAM 600 с усовершенствованной ПЗС-матрицей и 4-элементным объективом подсоединяется к персональн
|01.10.2001
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Panasonic представила новую цифровую видеокамеру серии e.cam Transformer
нижнего блока (видеокамеры) и смонтировать его на батарейном адаптере (входит в комплект). Неподвижные изображения записываются на карту памяти SD, так же, как это происходит у других моделей серии e.cam. Однако, здесь можно, кроме того, записать также до 65 минут движущегося видеоизображения в формате MPEG4. При необходимости на той же самой карте памяти можно записать голосовую информацию
|05.09.2001
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Creative объявила о выпуске новой веб-камеры класса High-End Creative PC-CAM 300
Компания Creative Technology объявила сегодня о выпуске новой веб-камеры класса High-End Creative PC-CAM 300. Новая камера под кодовым названием PC-CAM 300 стала преемницей двух предыдущих поколений веб-камер от Creative, включая WebCam Go Plus. Новая PC-CAM 300 отличается от сво
|31.05.2001
|OmniVision представила видеомодуль OmniStar Cam для мобильных устройств связи
|22.12.1998
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"СПРУТ - Технология" создала систему подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ SprutCAM
Компания "СПРУТ - Технология" завершила создание системы подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ SprutCAM. Это 32-разрядное приложение для Windows 95/98/NT, которое интегрируется с любыми современными CAD-системами, в том числе CATIA, EUCLID, Pro/Engineer, EDS/Unigraphics, CADDS, CADKE
CAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 11
|Гарринчев Сергей 5 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Массух Илья 239 5
|Трошин Алексей 16 4
|Долженкова Наталья 42 4
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Тарасов Сергей 47 3
|Славин Борис 37 3
|Чуранов Василий 15 3
|Бахин Евгений 22 3
|Макевнин Борис 44 3
|Осипов Фаддей 21 3
|Журавлев Илья 4 3
|Катайкин Алексей 6 3
|Kross Buzz - Кросс Базз 8 3
|Кабанов Владимир 178 3
|Кирюшин Сергей 91 3
|Дегтев Геннадий 271 3
|Калинин Александр 189 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Суворов Андрей 47 3
|Зыков Олег 18 3
|Богданов Максим 40 3
|Уразов Роберт 6 3
|Заренин Андрей 51 2
|Ткаченко Андрей 25 2
|Игнатова Мария 143 2
|Александров Анатолий 9 2
|Полевщиков Денис 4 2
|Фомичев Дмитрий 27 2
|Смирнова Елена 15 2
|Шелковский Андрей 2 2
|Исаев Евгений 3 2
|Гирдин Игорь 4 2
|Фомин Николай 2 2
|Овчинский Владислав 230 2
|Ложкин Руслан 35 2
|Кривоносов Евгений 21 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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