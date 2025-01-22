Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166263
ИКТ 12986
Организации 10190
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24917
Персоны 70425
География 2714
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Чуранов Василий



22.01.2025 «Цифра» выпустила обновление комплекса «Диспетчер» 1
03.09.2024 «Цифра» представила промышленную систему мониторинга оборудования в облаке «Умный цех» 1
21.03.2024 Промышленная система мониторинга «Диспетчер» синхронизировалась с российскими ОС и китайскими станками 1
21.12.2023 Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
26.10.2022 EdTech-проект WakeUp привлек $250 тыс. от бизнес-ангелов 1
15.04.2022 «Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер» 1
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Чуранов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2427 6
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 2
SAP CIS - САП СНГ 854 1
McKinsey & Company Int 248 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
Softline - Софтлайн 2813 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Крок - Croc 1777 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 46 1
Ramax - Рамакс 115 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ФосАгро 126 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 777 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1137 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2142 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 335 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4994 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1227 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3158 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 1
Оцифровка - Digitization 4542 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2988 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1561 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5344 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Цифра ГК - Диспетчер ТОиР 2 2
Ротек Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Linux OS 9944 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Цифра ГК - Диспетчер MDC 2 1
Растопшин Павел 46 2
Емельченков Сергей 140 2
Богачев Игорь 180 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Мишустин Михаил 676 1
Замаруев Владимир 40 1
Аронсон Михаил 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 7
Европа 21771 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Казахстан - Республика 5527 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 483 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Металлообработка 43 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4476 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Энергетика - Energy - Energetically 5086 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5656 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1195 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 994 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
Markets&Markets Research 112 1
Global Market Insights 13 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 9 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
WakeUp - Академия soft skills 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще