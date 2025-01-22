Чуранов Василий
Чуранов Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Растопшин Павел 46 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Богачев Игорь 180 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Замаруев Владимир 40 1
|Аронсон Михаил 16 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
|Markets&Markets Research 112 1
|Global Market Insights 13 1
|BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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