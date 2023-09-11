Индексная книга CNews*
Инжиниринг Реинжиниринг Re-Engineering
Публикаций - 170, упоминаний - 170
Инжиниринг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гребенщиков Дмитрий 29 5
|Шадаев Максут 747 5
|Путин Владимир 2834 4
|Аитов Тимур 197 3
|Гонтарев Павел 82 3
|Медведев Дмитрий 1637 3
|Мишустин Михаил 548 2
|Чернышев Андрей 62 2
|Чернышенко Дмитрий 508 2
|Квашук Сергей 13 2
|Халяпин Сергей 79 2
|Прянишников Николай 288 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Борисов Алексей 21 2
|Гусев Михаил 13 2
|Трофимов Дмитрий 37 2
|Климов Иван 19 2
|Сотин Денис 182 2
|Аникин Леонид 61 2
|Жуланов Евгений 11 2
|Кулешов Алексей 29 2
|Хасис Лев 105 2
|Ткачёв Роман 24 2
|Гревцев Александр 31 2
|Чичваркин Евгений 162 2
|Филатов Александр 10 2
|Славин Борис 33 2
|Оганесян Ашот 107 2
|Кирьянова Александра 95 2
|Никифоров Николай 1162 2
|Терехов Андрей 39 2
|Ильяшенко Галина 2 2
|Сапельников Сергей 92 2
|Попов Алексей 322 2
|Сенкевич Виктор 30 2
|Паршин Максим 303 2
|Матвеева Татьяна 87 2
|Левин Леонид 126 2
|Мацоцкий Сергей 176 2
|Калашникова Елена 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.