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Инжиниринг Реинжиниринг Re-Engineering



11.09.2023 Сергей Котик -

Цепи поставок: как не дать импортозамещению увязнуть в плену противоречий

 1

28.08.2023 С SAP на «1С:ERP» за пять месяцев. Компания ООО «Керхер» в сжатые сроки перешла на отечественный программный продукт 1

11.08.2023 B2B-Center и «Северсталь – ЦЕС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровизации закупок российского бизнеса 1

30.06.2023 «1С-Рарус» перевел «Хартманн-рус» на обособленную информационную систему на базе 1С:ERP 1

16.06.2023 «Рив гош» вместе с «Корус консалтинг» реализует масштабную цифровую программу 1

25.05.2023 Импортозамещение HCM-систем: с чего начать? 1

11.05.2023 Axenix разработала схему реализации канбан на базе «1С:ERP» 1

25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 1

11.04.2023 «Ланит-Терком» и Державинский университет заключили соглашение о сотрудничестве 1

16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1

30.01.2023 «Первая Портовая Компания» поделилась опытом внедрения российской ERP 1

23.01.2023 ТФОМС Свердловской области перешел на Directum RX 1

28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга 1

10.10.2022 Николай Козак, «Дом.рф»: Мы решили помочь строительным компаниям перейти на технологии информационного моделирования 1

06.10.2022 «Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast 1

01.09.2022 Глава Минцифры пролоббировал перед Путиным право граждан предъявлять смартфон вместо паспорта 1

04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1

24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1

15.04.2022 В «Диасофт» разработали стратегию перехода с SAP на российскую импортонезависимую платформу 1

13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1

11.04.2022 Завершился Форум «ГОСЗАКАЗ»: как решили поддержать производителей и бизнес во время санкций 1

30.03.2022 Власти потратят 2 миллиарда на автоматизацию управления госимуществом 1

18.02.2022 Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации 1

09.02.2022 Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд руб. 1

27.01.2022 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских ИТ в январе 2022 года 1

24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 1

22.12.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России в декабре 2021 года 1

18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1

10.06.2021 Алексей Евтушенко -

Без строительства экосистем нельзя многократно увеличивать выручку и клиентскую базу

 1

08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1

19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году 1

01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1

24.02.2021 «Тексел» поможет одеть сотрудников крупной нефтяной компании точно по размеру с помощью 3D-сканирования 1

29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1

05.10.2020 В «Техноспарке» разработали телескопическую мачту для систем спортивной видеоаналитики 1

29.06.2020 Артем Оганесян, R-Style Softlab -

Все, что показало свою эффективность в этот кризис, останется с нами и дальше

 1

05.06.2020 В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 1

14.04.2020 Группа ЧТПЗ провела реинжиниринг HR-процессов 1

31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 1

27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1


Публикаций - 170, упоминаний - 170

Инжиниринг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4898 32
Microsoft Corporation 23868 30
7342 28
Oracle Corporation 6389 26
IBM - International Business Machines Corp 9206 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 10
Корус Консалтинг ГК 1120 10
Software AG & IDS Scheer 175 9
Directum - Директум 920 8
SAP CIS - САП СНГ 830 7
HP Inc. 5559 7
Dell EMC 4946 7
Diasoft - Диасофт 648 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 7
Software AG 200 6
Цифра ГК 2221 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Максима ГК - GMCS 352 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 4
Крок - Croc 1706 4
VK - Mail.ru Group 3244 4
Citrix Systems 742 4
Lenovo Motorola 3506 4
Google LLC 11109 4
Amazon Inc - Amazon.com 2829 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 4
Открытые технологии 574 4
АйТи 1310 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 100 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 314 3
OpenText 132 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1098 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 3
Intel Corporation 11750 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 3
HP - Hewlett-Packard 3508 3
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 38 3
Летограф - Letograf 79 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 15
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 169 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 123 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 5
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
Интеррос - Росбанк АКБ 551 4
НСПК - Национальная система платежных карт 327 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 4
Русагро Группа Компаний 223 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Газпром ПАО 1179 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 3
Газпром нефть 511 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 3
Северсталь ПАО - Severstal 377 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 3
X5 Group 789 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 3
Аэродинамика - Базэл Аэро 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
IKEA - ИКЕА 108 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 2
Western Union - Вестерн Юнион 116 2
Евросеть 1397 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 167 2
Седьмой Континент 60 2
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 14 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 185 2
Сургутнефтегаз - СНГ 239 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 13
Федеральное казначейство России 1592 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 3
Президент Российской Федерации 3373 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 3
Роскачество - Российская система качества 28 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 2
Правительство Москвы 1871 2
World Bank Group - Всемирный банк 224 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 2 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 17 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 71 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 57 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 75 1
Петербургский метрополитен ГУП 82 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 2
OSI - Open Source Initiative 44 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 4 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 3 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 3 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 1 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 49 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 4 1
Eclipse Foundation 25 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 30 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
OIN - Open Invention Network 22 1
Linux Foundation 168 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 111
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 59
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 46
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 37
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 29
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 20
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 18
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 11 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 17
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 139 17
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 15
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Оцифровка - Digitization 262 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 13
Управляемость - Manageability 1627 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 12
Microsoft Windows 2000 940 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 668 11
Linux OS 8523 9
Microsoft Office 3493 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 439 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 8
Software AG - ARIS Platform 168 8
Microsoft Dynamics 1175 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 7
Microsoft Windows 14705 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 229 6
Microsoft SQL Server 1259 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 465 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 362 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 184 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 5
Apple iPhone 6 597 5
Apple iOS 6908 4
Apache Hadoop 343 4
1С:ERP Управление предприятием 320 4
Microsoft Windows XP 2054 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 354 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 94 3
Microsoft Exchange 1305 3
Apache Cassandra 41 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 466 3
Google Android 12999 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 3
Microsoft Dynamics CRM 433 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 198 3
Docker - Платформа распределённых приложений 201 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 99 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 52 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 3
Гребенщиков Дмитрий 29 5
Шадаев Максут 747 5
Путин Владимир 2834 4
Аитов Тимур 197 3
Гонтарев Павел 82 3
Медведев Дмитрий 1637 3
Мишустин Михаил 548 2
Чернышев Андрей 62 2
Чернышенко Дмитрий 508 2
Квашук Сергей 13 2
Халяпин Сергей 79 2
Прянишников Николай 288 2
Меджитов Тимур 85 2
Борисов Алексей 21 2
Гусев Михаил 13 2
Трофимов Дмитрий 37 2
Климов Иван 19 2
Сотин Денис 182 2
Аникин Леонид 61 2
Жуланов Евгений 11 2
Кулешов Алексей 29 2
Хасис Лев 105 2
Ткачёв Роман 24 2
Гревцев Александр 31 2
Чичваркин Евгений 162 2
Филатов Александр 10 2
Славин Борис 33 2
Оганесян Ашот 107 2
Кирьянова Александра 95 2
Никифоров Николай 1162 2
Терехов Андрей 39 2
Ильяшенко Галина 2 2
Сапельников Сергей 92 2
Попов Алексей 322 2
Сенкевич Виктор 30 2
Паршин Максим 303 2
Матвеева Татьяна 87 2
Левин Леонид 126 2
Мацоцкий Сергей 176 2
Калашникова Елена 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 127081 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 13
Украина 6786 12
Казахстан - Республика 4926 11
Европа 11993 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 7
Германия - Федеративная Республика 8772 6
Азия - Азиатский регион 4269 6
Япония 10469 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 6
Беларусь - Белоруссия 4435 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1324 4
Финляндия - Финляндская Республика 1621 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 4
Канада 3013 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 507 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 283 3
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Forbes - Форбс 652 3
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Genesys University 4 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 14 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 8 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 43 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 73 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 27 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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