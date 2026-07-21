Индексная книга (каталог) CNews*
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Инжиниринг Реинжиниринг Re-Engineering
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 250, упоминаний - 259
Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:
|Вирясов Владислав 35 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Гребенщиков Дмитрий 39 5
|Путин Владимир 3454 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Гонтарев Павел 122 3
|Аитов Тимур 197 3
|Белайчук Анатолий 32 3
|Бочкин Александр 62 3
|Трофимов Дмитрий 43 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Максимова Марина 12 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Котик Сергей 7 2
|Kaufman Per - Кауфман Пер 2 2
|Longe Patrick - Лонге Патрик 2 2
|Germain Jean-Pierre - Жермен Жан-Пьер 3 2
|Левин Леонид 134 2
|Оганесян Ашот 152 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Матвеева Татьяна 110 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Хасис Лев 105 2
|Сотин Денис 216 2
|Паршин Максим 323 2
|Борисов Юрий 122 2
|Кулик Вадим 206 2
|Гревцев Александр 31 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Галкин Николай 140 2
|Аникин Леонид 61 2
|Халяпин Сергей 96 2
|Усманов Артур 25 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Андрющенко Светлана 7 2
|Шевченко Игорь 10 2
|Шпак Василий 279 2
|Филатов Александр 10 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.