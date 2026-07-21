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Индексная книга (каталог) CNews*
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Инжиниринг Реинжиниринг Re-Engineering

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.07.2026 Компания «Штурм» завершила проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе «1С:ERP» 1
20.07.2026 В России создали суверенную установку электронно-лучевой литографии для выпуска чипов 1
07.07.2026 GS Group осваивает выпуск новых видов высокотехнологичной продукции для российских заказчиков 1
02.07.2026 ИИ с расчётом на бизнес-результат: «Экспресс 42» запускает услугу «Диагностика AI-native SDLC» 1
29.06.2026 Гигантский российский аэропорт мощно избавился от иностранного ПО для управления багажом. Импортозамещение обошлось в сотни миллионов 1
08.06.2026 «РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы 1
05.06.2026 От заявки до оплаты: Сбербанк трансформирует закупочные процессы с помощью ИИ-агентов 1
03.06.2026 Axoft успешно протестировала ПАК Damask 1
03.06.2026 «БФТ-Холдинг» внедрил платформу КЭДО в МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
20.05.2026 От хаоса к контролю: ИТ-компания «Андагар» перестроила QA-процессы для подразделения по закупкам 1
08.05.2026 СПбГУ и «Нетология» запускают совместную онлайн-магистратуру для системных аналитиков 1
08.05.2026 Таможенная служба внедрит ИИ для поиска подозрительных операций 1
17.04.2026 ВЦ «Раздолье» перевел Смоленский авиационный завод на «1С:ERP» 1
02.04.2026 «1С-Рарус» провел реинжиниринг процессов пищевого производства «Пижанка» 1
10.11.2025 От разрозненных систем к единой платформе: цифровая трансформация группы компаний «Смарт» при поддержке Sensu 1
29.09.2025 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

 1
22.09.2025 Плехановский университет и BPMSoft запустили программу подготовки ИТ-специалистов 1
Импортозамещение 2024 1
09.09.2025 «Норбит» автоматизирует хранение данных для Hoff 1
08.09.2025 «Свеза» запускает SRM-платформу нового поколения 1
18.08.2025 Х5 объявляет о создании Х5 Robotics 1
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы 1
21.07.2025 Станислав Дарчинов -

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов

 1
01.07.2025 «Норбит» и OpenYard представили технологический альянс 1
05.06.2025 Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset 1
05.06.2025 Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset 1
29.05.2025 «ГМС Нефтемаш» перешло на T-FLEX PLM 1
19.05.2025 Плехановский университет и BPMSoft договорились о развитии совместных ИТ-инициатив 1
16.05.2025 Пылесос с аккумулятором от производителя электрокаров: российские инженеры усовершенствовали технологию китайского BYD 1
25.04.2025 «Северсталь-инфоком» внедрил информационную систему «1С:ERP» в «Стальэмаль» 1
22.04.2025 «Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО 1
16.04.2025 Как «СИГМА» автоматизировала техобслуживание и ремонт оборудования на предприятиях электроэнергетики 1
16.04.2025 Забудьте про канцелярию: как крупный бизнес решает нетиповые задачи на платформе СЭД 1
31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 1
18.03.2025 В «Уральских авиалиниях» стартовал проект по импортозамещению корпоративного хранилища данных 1
12.03.2025 Как перейти от цифровизации к интеллектуализации 1

Публикаций - 250, упоминаний - 259

Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:

9594 41
SAP SE 5601 39
Microsoft Corporation 25774 33
Oracle Corporation 7074 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Cisco Systems 5372 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Ростелеком 10948 11
HP Inc. 5883 10
МегаФон 10742 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
Directum - Директум 1268 9
Software AG & IDS Scheer 209 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
SAP CIS - САП СНГ 868 8
АйТи 1519 8
Dell EMC 5180 7
Yandex - Яндекс 9215 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
Авантелеком 36 6
Software AG 203 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Intel Corporation 12811 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Крок - Croc 1964 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
МТ-Интеграция - GMCS 374 5
Google LLC 12687 5
Открытые технологии 732 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Citrix Systems 868 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
Lenovo Motorola 3566 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
1С-Рарус 982 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
Газпром ПАО 1493 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Русагро Группа Компаний 379 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Газпром нефть 725 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Заводы ГРОСС ГК 3 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Альфа-Банк 1979 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Евросеть 1421 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Федеральное казначейство России 1949 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 2
Роскачество - Российская система качества 49 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 3 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Eclipse Foundation 26 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 149
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 93
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 75
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 65
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 50
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 35
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 33
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 28
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
Управляемость - Manageability 2271 21
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 21
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 21
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 20
Оцифровка - Digitization 5185 20
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 20
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 19
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 19
Стандартизация - Standardization 2339 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 16
Linux OS 11533 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
1С:ERP Управление предприятием 841 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
Microsoft Dynamics 1197 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Microsoft Office 4170 8
Microsoft Windows 16882 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 8
Software AG - ARIS Platform 180 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Google Android 15243 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Apache Hadoop 470 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 4
Microsoft Dynamics CRM 564 4
Apple iPad 4011 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Вирясов Владислав 35 6
Шадаев Максут 1210 6
Гребенщиков Дмитрий 39 5
Путин Владимир 3454 4
Мишустин Михаил 787 4
Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 3
Чернышенко Дмитрий 580 3
Гонтарев Павел 122 3
Аитов Тимур 197 3
Белайчук Анатолий 32 3
Бочкин Александр 62 3
Трофимов Дмитрий 43 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Максимова Марина 12 2
Мураховский Эдуард 38 2
Котик Сергей 7 2
Kaufman Per - Кауфман Пер 2 2
Longe Patrick - Лонге Патрик 2 2
Germain Jean-Pierre - Жермен Жан-Пьер 3 2
Левин Леонид 134 2
Оганесян Ашот 152 2
Лысенко Эдуард 317 2
Матвеева Татьяна 110 2
Никифоров Николай 1138 2
Хасис Лев 105 2
Сотин Денис 216 2
Паршин Максим 323 2
Борисов Юрий 122 2
Кулик Вадим 206 2
Гревцев Александр 31 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Галкин Николай 140 2
Аникин Леонид 61 2
Халяпин Сергей 96 2
Усманов Артур 25 2
Меджитов Тимур 85 2
Андрющенко Светлана 7 2
Шевченко Игорь 10 2
Шпак Василий 279 2
Филатов Александр 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 180
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 23
Европа 24962 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 14
Украина 7928 13
Казахстан - Республика 6047 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Германия - Федеративная Республика 13220 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Япония 13807 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Канада 5081 4
Франция - Французская Республика 8176 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Европа Восточная 3138 3
Америка - Американский регион 2205 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 3
Нидерланды 3745 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 97
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 91
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 22
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 21
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 20
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 17
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
Экономический эффект 1342 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 12
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 12
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2390 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Forbes - Форбс 1002 3
NYT - The New York Times 1099 3
Ведомости 1466 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
23ABC News 183 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Деловой Петербург 40 1
Россия К - телеканал 30 1
Автокод (портал) 40 1
CNews TV 747 1
CNews Северо-Запад 24 1
InfoWorld 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
Gartner - Гартнер 3658 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
IDC - International Data Corporation 4975 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Markets&Markets Research 113 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок ERP 24 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Global Market Insights 16 1
ARC Advisory Group 20 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Genesys University 4 1
СПбГУ - Математико-механический факультет 9 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CNews AWARDS - награда 571 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
ERP-Диалоги 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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