Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

От разрозненных систем к единой платформе: цифровая трансформация группы компаний «Смарт» при поддержке Sensu

Группа компаний «Смарт» завершила масштабный проект цифровой трансформации, направленный на объединение всех ключевых бизнес-процессов в единую систему управления на базе «1С:ERP». Реализацию проекта выполнила компания Sensu, входящая в Twiga CG. Об этом CNews сообщили представители Sensu.

Группа компаний «Смарт» — один из производителей снековой продукции в России, Европе и СНГ. С ростом бизнеса увеличивалась сложность процессов: десятки площадок, сотни поставщиков, отдельные учетные системы, ручные сверки данных. Чтобы сохранить управляемость и прозрачность, руководство компании решило создать единое цифровое пространство, где все процессы — от закупки сырья до реализации готовой продукции — контролируются из одного центра.

Цель — построить экосистему, а не просто внедрить ERP

Перед компанией стояли задачи: объединить в единой платформе управление закупками, логистикой, производством и продажами; обеспечить полную прослеживаемость сырья и готовой продукции; повысить прозрачность финансов и оперативность управленческой отчётности.

Для реализации проекта «Смарт» выбрала Sensu — интегратора с опытом комплексной автоматизации промышленных предприятий.

Как проходила работа

Проект стартовал 1 марта 2024 г., а уже 13 января 2025 г. система «1С:ERP» была введена в промышленную эксплуатацию.

Работы над проектом проходили поэтапно и включали полный цикл цифровой трансформации предприятия. На первом этапе команда провела глубокий анализ и реинжиниринг бизнес-процессов, определила узкие места и точки роста, а также разработала единые справочники и стандарты данных, которые легли в основу новой модели управления. Затем была построена современная архитектура информационной системы, в центре которой расположилась «1С:ERP» — как единое ядро, объединяющее все ключевые процессы компании.

Следующим шагом стала интеграция ERP с внешними и внутренними системами предприятия: MES, лабораторными решениями и государственной системой учета зерна (ФГИС «Зерно»). Для этого специалисты использовали событийный обмен на базе RabbitMQ, что обеспечило высокую скорость и надёжность передачи данных.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Завершающим этапом стало обучение пользователей и дистанционная стабилизация системы. Все сотрудники прошли поэтапное внедрение и освоение новых инструментов, а команда проекта обеспечила поддержку и контроль корректности работы системы полностью в онлайн-режиме.

Более 95% всех работ специалисты Sensu выполнили удаленно — редкий случай для промышленного проекта такого масштаба.

Результаты внедрения

Создана единая цифровая экосистема предприятия. Внедрены специализированные подсистемы для управления качеством, транспортом, логистикой ВЭД и лабораторией ОТК.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Эффект от проекта ощутим по всем направлениям: трудозатраты снизились на 25%; скорость обработки заказов выросла на 50%; оборачиваемость запасов увеличилась на 8%; управленческая отчетность теперь формируется на 20% быстрее.

Что сделало проект особенным

Удаленный формат внедрения доказал: даже крупные производственные компании могут проходить цифровую трансформацию без постоянного присутствия консультантов на площадках. Событийная архитектура интеграции обеспечила гибкость и масштабируемость решений, а собственные разработки Sensu расширили возможности типовой ERP до уровня комплексной управленческой платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

В рамках поправок к бюджету власти нашли 45 миллиардов на создание спутников связи

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/