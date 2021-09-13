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MES
Manufacturing Execution System
Управление производствами и ремонтами


13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 1
30.07.2021 Интегрированное решение «Сименс» по управлению производством будет внедрено на Нижнекамском заводе грузовых шин 2
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 4
15.07.2021 «Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство 3
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь» 1
17.06.2021 «ОТ-Ойл» расширяет спектр услуг и вводит единый бренд «АТОЛЛис» 1
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов 1
21.05.2021 «Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19 1
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции 2
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда 1
23.03.2021 Accenture предложила российскому нефтегазовому бизнесу сервис по внедрению MES-систем 2
03.03.2021 «Инфосистемы джет» представила решение по автоматизации функций ОТПБЭ для промышленных предприятий 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
25.12.2020 ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии 1
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
03.11.2020 На дискретном производстве «КАМАЗа» внедряется система MES 5
21.10.2020 «Микрон» запустил «умное техобслуживание» на базе NFC 1
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» 1
14.10.2020 Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 2
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
31.08.2020 Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками» 1
18.08.2020 Платформа для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D получила сертификат совместимости с «РЕД ОС» 1
11.08.2020 Цифровой двойник оборудования обещает технологическую революцию на золотодобывающем комбинате 1
07.08.2020 Как цифровизуются лидеры российской фармацевтики 2
07.08.2020 Бывший ИТ-директор «Сибура» присоединился к команде «Почты России» 1
24.07.2020 Загорский трубный завод запускает «Цифровой склад» 1
18.06.2020 В «Норникеле» завершено создание единой системы диспетчеризации производства 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 2
16.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 2
08.04.2020 Импортозамещение 2.0 в эпоху Индустрии 4.0. Российскому рынку АСУ ТП пора становиться более «российским» 1
06.04.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 2
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 2
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 2

Публикаций - 173, упоминаний - 325

MES упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 32
3738 13
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Microsoft Corporation 11077 8
Siemens AG - Сименс Россия 651 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
Oracle Corporation 3344 6
Atlas Software 10 5
IBM 3539 5
АФК Система ПАО 994 4
Крок 1219 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Biocad - Биокад 38 3
Аскон - Ascon 174 3
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 3
ДИАТЕХ 5 3
Accenture - Аксенчер 531 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Schneider Electric 408 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Citrix Systems 571 2
ANSYS 35 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Dassault Systemes 146 2
Lenovo Group 1636 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 35 2
Cisco Systems 2040 2
Rimini Street 38 2
Digital Brainware 2 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 4
Уралхим ОХК АО 43 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Казахмыс - Kazakhmys 24 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Почта России ПАО 1572 3
Алроса АК 81 3
Газпром нефть 382 3
Альфа-Банк 1123 3
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 3
ЗапСибНефтехим 19 3
Норникель - Норильский никель 177 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
X5 Group 599 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сибур Химпром 16 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Ингосстрах СПАО 210 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Черкизово ГК 73 2
Сибур Нефтехим 5 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Газпром ПАО 520 1
Уралсиб Банк 389 1
Татнефть 112 1
Роснефть НК 367 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Северсталь ПАО 204 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство РФ 2203 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
Счётная палата РФ 460 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 28
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 20
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 14
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
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Apple iOS 5742 3
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Microsoft Excel 436 2
Oracle Cloud Platform 151 2
SberCloud AI Cloud 17 2
Apache Hadoop 339 2
SAP SuccessFactors 110 2
SAP ТМ - SAP Transportation Management 3 2
Microsoft Azure 1171 2
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 2
1С:Документооборот 78 2
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Microsoft Office 1939 2
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Aspen aspenONE 13 2
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SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 2
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Михайлов Иван 10 2
Пилипенко Дмитрий 17 2
Соколов Дмитрий 45 2
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Савкин Владимир 38 2
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Антонова Алла 2 1
Ипатов Вадим 80 1
Халматов Максим 45 1
Глазков Александр 57 1
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Чаркин Евгений 182 1
Пак Олег 90 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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