Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MES
Manufacturing Execution System
Управление производствами и ремонтами
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 173, упоминаний - 325
MES упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|Вихарев Сергей 12 5
|Натрусов Артем 121 5
|Нестеров Алексей 79 4
|Фокин Валерий 5 4
|Гревцев Александр 28 4
|Каюмов Шамиль 34 4
|Сушко Андрей 6 3
|Путин Владимир 1824 3
|Колесов Александр 19 3
|Теличева Наталья 125 3
|Дьяченко Валерий 66 2
|Зайцев Евгений 11 2
|Клепиков Алексей 77 2
|Халяпин Сергей 77 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Михайлов Иван 10 2
|Пилипенко Дмитрий 17 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Браговский Богдан 4 2
|Ступин Евгений 18 2
|Дунаев Сергей 28 2
|Пауков Сергей 7 2
|Савкин Владимир 38 2
|Белоусов Максим 59 1
|Антонова Алла 2 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Халматов Максим 45 1
|Глазков Александр 57 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Пак Олег 90 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Шадаев Максут 384 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Гоц Роман 24 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Трояновский Владимир 40 1
|Демидов Сергей 50 1
|Путин Сергей 36 1
|Колбин Евгений 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru