«Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro

«Аскон» выпустила систему управления производством «Гольфстрим» версии 9. В новом релизе обеспечена работа с российской СУБД Postgres Pro и внедрена система защиты Guardant компании «Актив». Оба решения входят в реестр российского программного обеспечения.

«Гольфстрим» относится к классу MES-систем и ориентирован на управление дискретным единичным, мелко- и среднесерийным машиностроительным производством с позаказной формой организации работ. Работая в системе, предприятия сокращают затраты на изготовление продукции, уменьшают складские запасы и объемы незавершенного производства, получают достоверную информацию о заказах для оперативного принятия решений, контролируют производственные процессы.

Переход на отечественную систему защиты от несанкционированного использования и управления лицензиями Guardant в сочетании с поддержкой СУБД PostgreSQL и Postgres Pro формирует импортонезависимый технологический стек цифрового производства.

«Гольфстрим 9» совместим с PLM-комплексом «Аскон» версий 2018.3 — 22.3: технологические спецификации, нормы, управляющие программы, трехмерные модели передаются из «Лоцман:PLM», нормативно-справочная информация поступает из «Полином:MDM». Используя в качестве основы для планирования производства актуальные и корректные цифровые данные, созданные и проверенные на этапе конструкторско-технологической подготовки производства, предприятие сокращает вероятность ошибки и стоимость затрат непосредственно при производстве изделий.

Руслан Ахлебининский, «Вымпелком»: Живое общение остается одним из самых эффективных каналов продаж бизнес

Как и ранее, в «Гольфстрим» существует возможность прямого ввода упрощенных конструкторско-технологических данных или загрузки из электронных таблиц (по шаблону), без использования PLM. Такой подход позволяет приступить к внедрению MES параллельно или до внедрения PLM-решения любого производителя.

Также MES-решение «Аскон» интегрируется с ERP-системами и решениями для промышленного интернета вещей (IIoT).