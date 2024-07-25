Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения

«Аскон» открыла новый центр разработки в Нижнем Новгороде Компания «Аскон» объявила об открытии нового центра разработки в Нижнем Новгороде. Это уже третий центр разработки «Компас-3D» — два других расположены в Коломне и Рязани. Как и их коллеги, сотрудники в

«Аскон» выпустила «Компас-3D v23» «Аскон» представила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных о

«Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере «Аскон» объявила о выходе веб-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с

«Аквариус» и «Аскон» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве Группа компаний «Аквариус» и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» подписали соглашение о развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направ

«Аскон» открыла офис в Иркутске Компания «Аскон» объявила об открытии регионального офиса в Иркутске. Он будет работать с заказчиками – промышленными предприятиями и организациями стройкомплекса Иркутской области, Республики Бурятия и

«Аскон» вырос в 2023 году на 47% «Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 г. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд руб., штат сотрудников увеличился д

Создатель российских САПР «Аскон» и его владельцы купили контроль в интеграторе «Про текнолоджиз» Новые владельцы Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в нее предприятий приобрели контрольную долю «Про те

«Аскон» принял участие в создании информационной системы вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов «Росатома» объектового уровня и радиационно опасных объектов (ЯРОО). Система создана совместными усилиями АО «ГНЦ НИИАР», ООО РЦ «Аскон-Волга» и АО «Гринатом». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Проект явл

Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D» программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Проект курирует Региональный центр «Аскон-Волга». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Отечественный программный

«1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей а также Microsoft и Oracle. Российское ПО может полностью заменить иностранное только в части САПР (система автоматического проектирования) среднего класса. Это «Топ Системы» (продукт T-Flex PLM) и «Аскон» (продукт «Компас-3D» ). По направление «Управление жизненным циклом изделия» российское ПО замещает иностранное менее чем на 40%. Фото: Kandinsky Конструирование авиационного двигателя в

Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники ктно-конструкторское бюро» (входит в группу компаний «Ак барс») стартовало внедрение PLM-комплекса «Аскон» в рамках программы импортозамещения программного обеспечения. Решение включает в себя

«Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») и компания «Аскон» начали тестирование и доработку российского инженерного программного обеспечения. Создаваемые отечественные CAD- и PLM-решения, которые заменят иностранные аналоги, планируется применять

НИПТБ «Онега» переходит к цифровой поддержке жизненного цикла изделий в PLM-комплексе «Аскон» НИПТБ «Онега» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), российское предприятие в области разработки технологии ремонта кораблей и судов, и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» расширяют сотрудничество в сфере цифровизации проектирования. На предприятии будет внедрена система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Об этом CNews

«Крыловский центр» и «Аскон» договорились о сотрудничестве в интересах создания комплексной отечественной 3D-САПР для судостроения ФГУП «Крыловский государственный научный центр», исследовательский центр в области кораблестроения и проектирования, и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» будут совместно разрабатывать и внедрять цифровые решения для судостроительной отрасли. Соглашение подписали генеральный директор КГНЦ Олег Савченко и генеральный директор «Аскон»

Российский морской регистр судоходства займется поиском цифровых решений для классификации судов совместно с «Аскон» Классификационное общество «Российский морской регистр судоходства» (РС, Регистр) и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объединяют свои усилия в целях цифровизации процессов технического наблюдения в сфере строительства и эксплуатации гражданской морской техники. Соглашение о сотрудничестве подписано 20 с

PLM-комплекс «Аскон» поможет ООО «Мединтелл» ускорить разработку уникальных медицинских изделий тник Биомедицинского кластера Пензенской области «Биомед») приступило к внедрению цифровых решений «Аскон» для повышения эффективности конструкторско-технологического обеспечения разработки и п

«Аскон» объявила о запуске программы поддержки инженерных стартапов Разработчик программного обеспечения «Аскон» запускает программу поддержки инженерных стартапов. Команды и индивидуальные разработч

«Аскон» и Datadvance создадут SPDM-решение для управления данными цифровых испытаний Российские разработчики инженерного программного обеспечения «Аскон» и Datadvance подписали соглашение о технологическом партнерстве в области разработки систем управления расчетными данными (SPDM). Совместное SPDM-решение будет реализовано путем интеграц

«Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro «Аскон» выпустила систему управления производством «Гольфстрим» версии 9. В новом релизе обеспечена работа с российской СУБД Postgres Pro и внедрена система защиты Guardant компании «Актив». Оба

«Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством Техмашхолдинг») приступил к внедрению системы управления производством «Гольфстрим», разработанной «Аскон». Сопровождает проект региональный центр «Аскон-Волга». С помощью нового MES-реш

«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования «Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21

Российский разработчик программного обеспечения АСКОН внедрил систему видеосвязи TrueConf Server Компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, перешла на отечественную

Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость

«Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования ий, реализующих технологию информационного моделирования. В текущих проектах организации используются система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM. Об этом CNews сообщили представители АСКОН. МСК занимается комплексным проектированием и строительством гражданских и промышленных объектов, реставрацией объектов культурного и исторического значения. Многие ее объекты находятся з

Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД АСКОН и Пермский завод «Машиностроитель» (входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») заключили соглашение об отработке импортонезависимого программного комплекса АСКОН для проектирования и управления жизненным циклом изделия на отечественных операционных системах и системах управления базами данных. Документ подписали директор по ИТ Пермского завода «Ма

Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД АСКОН и Пермский завод «Машиностроитель» (входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») заключили соглашение об отработке импортонезависимого программного комплекса АСКОН для проектирования и управления жизненным циклом изделия на отечественных операционных системах и системах управления базами данных. Документ подписали директор по ИТ Пермского завода «Ма

Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний Компания «Аскон» использует российский сервис для совещаний и встреч Webinar Meetings от компании Webin

«Аскон» и «Тринитум» объявили о партнерстве «Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения, и «Тринитум» (входит в г

«Интерпроком» и «Аскон» заключили партнерское соглашение «Интерпроком», российский системный интегратор, и «Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения, подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому «Интерпроком» получает авторизацию на продажу CAD- и PLM-решений «<

Альтернатива Zoom и Teams: опыт перехода на отечественную платформу коммуникаций Российская платформа для онлайн-встреч «Аскон» входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний, имеет 30 офисов в России и Казахст

«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM «Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM с поддержкой облаков точек, полученных в результате лазерного сканирования местности. Совмещение информационной модели (BIM-модели) объ

IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве ИТ-компания IBS и разработчик инженерного программного обеспечения и BIM-решений для строительства «Аскон» объявили о начале сотрудничества. Целью является создание решения для комплексного внедрения BIM-технологии на базе передового российского программного обеспечения. Первым шагом стало об

«Аскон» открыл офис в Узбекистане «Аскон» объявил об открытии офиса компании в столице Республики Узбекистан. «Аскон-Ташк

«Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве «Аскон», российский производитель инженерного программного обеспечения, и «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о технологическом партнерстве. До

«Сиссофт» кратно увеличил продажи продуктов «Аскон» » кратно увеличили продажи продуктов российского разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон»по итогам 2021 г. Годовой рост продаж системы трехмерного проектирования «Компас-3D», ф

«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux «Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложен

Treolan стала дистрибьютором «Аскон» Treolan (входит в группу «Ланит») стала официальным дистрибьютором компании «Аскон» – производителя российского инженерного ПО для 3D-проектирования. Линейка продуктов «Компас-3D» доступна для заказа в Treolan с 18 октября 2021 г. «Аскон» – российский разработчик

Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки В год всеобщей удаленной работы «Аскон» впервые взяла планку в 2 млрд рублей, увеличив выручку на 20% по сравнению с благополу

Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон» истемный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, стала VAR-партнером компании «Аскон-Системы проектирования». Теперь Syssoft сможет представлять продукт компании «Аскон<