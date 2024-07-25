Аскон Ascon Аскон – Системы проектирования Аскон Интеграция Аскон — интеграционные решения
АСКОН - российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер по созданию информационных систем для промышленности. Основан в 1989 году, входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний.
|25.07.2024
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«Аскон» открыла новый центр разработки в Нижнем Новгороде
Компания «Аскон» объявила об открытии нового центра разработки в Нижнем Новгороде. Это уже третий центр разработки «Компас-3D» — два других расположены в Коломне и Рязани. Как и их коллеги, сотрудники в
|04.07.2024
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«Аскон» выпустила «Компас-3D v23»
«Аскон» представила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных о
|27.05.2024
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«Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере
«Аскон» объявила о выходе веб-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с
|24.05.2024
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«Аквариус» и «Аскон» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Группа компаний «Аквариус» и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» подписали соглашение о развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направ
|17.05.2024
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«Аскон» открыла офис в Иркутске
Компания «Аскон» объявила об открытии регионального офиса в Иркутске. Он будет работать с заказчиками – промышленными предприятиями и организациями стройкомплекса Иркутской области, Республики Бурятия и
|29.03.2024
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«Аскон» вырос в 2023 году на 47%
«Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 г. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд руб., штат сотрудников увеличился д
|12.02.2024
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Создатель российских САПР «Аскон» и его владельцы купили контроль в интеграторе «Про текнолоджиз»
Новые владельцы Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в нее предприятий приобрели контрольную долю «Про те
|18.12.2023
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«Аскон» принял участие в создании информационной системы вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов «Росатома» объектового уровня
и радиационно опасных объектов (ЯРОО). Система создана совместными усилиями АО «ГНЦ НИИАР», ООО РЦ «Аскон-Волга» и АО «Гринатом». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Проект явл
|12.12.2023
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Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D»
программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Проект курирует Региональный центр «Аскон-Волга». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Отечественный программный
|07.12.2023
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«1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей
а также Microsoft и Oracle. Российское ПО может полностью заменить иностранное только в части САПР (система автоматического проектирования) среднего класса. Это «Топ Системы» (продукт T-Flex PLM) и «Аскон» (продукт «Компас-3D» ). По направление «Управление жизненным циклом изделия» российское ПО замещает иностранное менее чем на 40%. Фото: Kandinsky Конструирование авиационного двигателя в
|09.11.2023
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Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники
ктно-конструкторское бюро» (входит в группу компаний «Ак барс») стартовало внедрение PLM-комплекса «Аскон» в рамках программы импортозамещения программного обеспечения. Решение включает в себя
|12.10.2023
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«Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») и компания «Аскон» начали тестирование и доработку российского инженерного программного обеспечения. Создаваемые отечественные CAD- и PLM-решения, которые заменят иностранные аналоги, планируется применять
|28.09.2023
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НИПТБ «Онега» переходит к цифровой поддержке жизненного цикла изделий в PLM-комплексе «Аскон»
НИПТБ «Онега» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), российское предприятие в области разработки технологии ремонта кораблей и судов, и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» расширяют сотрудничество в сфере цифровизации проектирования. На предприятии будет внедрена система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Об этом CNews
|25.09.2023
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«Крыловский центр» и «Аскон» договорились о сотрудничестве в интересах создания комплексной отечественной 3D-САПР для судостроения
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», исследовательский центр в области кораблестроения и проектирования, и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» будут совместно разрабатывать и внедрять цифровые решения для судостроительной отрасли. Соглашение подписали генеральный директор КГНЦ Олег Савченко и генеральный директор «Аскон»
|20.09.2023
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Российский морской регистр судоходства займется поиском цифровых решений для классификации судов совместно с «Аскон»
Классификационное общество «Российский морской регистр судоходства» (РС, Регистр) и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объединяют свои усилия в целях цифровизации процессов технического наблюдения в сфере строительства и эксплуатации гражданской морской техники. Соглашение о сотрудничестве подписано 20 с
|14.09.2023
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PLM-комплекс «Аскон» поможет ООО «Мединтелл» ускорить разработку уникальных медицинских изделий
тник Биомедицинского кластера Пензенской области «Биомед») приступило к внедрению цифровых решений «Аскон» для повышения эффективности конструкторско-технологического обеспечения разработки и п
|12.09.2023
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«Аскон» объявила о запуске программы поддержки инженерных стартапов
Разработчик программного обеспечения «Аскон» запускает программу поддержки инженерных стартапов. Команды и индивидуальные разработч
|05.09.2023
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«Аскон» и Datadvance создадут SPDM-решение для управления данными цифровых испытаний
Российские разработчики инженерного программного обеспечения «Аскон» и Datadvance подписали соглашение о технологическом партнерстве в области разработки систем управления расчетными данными (SPDM). Совместное SPDM-решение будет реализовано путем интеграц
|15.08.2023
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«Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro
«Аскон» выпустила систему управления производством «Гольфстрим» версии 9. В новом релизе обеспечена работа с российской СУБД Postgres Pro и внедрена система защиты Guardant компании «Актив». Оба
|27.07.2023
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«Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством
Техмашхолдинг») приступил к внедрению системы управления производством «Гольфстрим», разработанной «Аскон». Сопровождает проект региональный центр «Аскон-Волга». С помощью нового MES-реш
|10.02.2023
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«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования
«Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21
|26.10.2022
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Российский разработчик программного обеспечения АСКОН внедрил систему видеосвязи TrueConf Server
Компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, перешла на отечественную
|18.10.2022
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Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН
Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость
|13.10.2022
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«Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования
ий, реализующих технологию информационного моделирования. В текущих проектах организации используются система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM. Об этом CNews сообщили представители АСКОН. МСК занимается комплексным проектированием и строительством гражданских и промышленных объектов, реставрацией объектов культурного и исторического значения. Многие ее объекты находятся з
|12.10.2022
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Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД
АСКОН и Пермский завод «Машиностроитель» (входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») заключили соглашение об отработке импортонезависимого программного комплекса АСКОН для проектирования и управления жизненным циклом изделия на отечественных операционных системах и системах управления базами данных. Документ подписали директор по ИТ Пермского завода «Ма
|12.10.2022
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Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД
АСКОН и Пермский завод «Машиностроитель» (входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») заключили соглашение об отработке импортонезависимого программного комплекса АСКОН для проектирования и управления жизненным циклом изделия на отечественных операционных системах и системах управления базами данных. Документ подписали директор по ИТ Пермского завода «Ма
|29.08.2022
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Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний
Компания «Аскон» использует российский сервис для совещаний и встреч Webinar Meetings от компании Webin
|18.08.2022
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«Аскон» и «Тринитум» объявили о партнерстве
«Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения, и «Тринитум» (входит в г
|11.08.2022
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«Интерпроком» и «Аскон» заключили партнерское соглашение
«Интерпроком», российский системный интегратор, и «Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения, подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому «Интерпроком» получает авторизацию на продажу CAD- и PLM-решений «<
|23.06.2022
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Альтернатива Zoom и Teams: опыт перехода на отечественную платформу коммуникаций
Российская платформа для онлайн-встреч «Аскон» входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний, имеет 30 офисов в России и Казахст
|09.06.2022
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«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM
«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM с поддержкой облаков точек, полученных в результате лазерного сканирования местности. Совмещение информационной модели (BIM-модели) объ
|19.05.2022
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IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве
ИТ-компания IBS и разработчик инженерного программного обеспечения и BIM-решений для строительства «Аскон» объявили о начале сотрудничества. Целью является создание решения для комплексного внедрения BIM-технологии на базе передового российского программного обеспечения. Первым шагом стало об
|27.04.2022
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«Аскон» открыл офис в Узбекистане
«Аскон» объявил об открытии офиса компании в столице Республики Узбекистан. «Аскон-Ташк
|18.04.2022
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«Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве
«Аскон», российский производитель инженерного программного обеспечения, и «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о технологическом партнерстве. До
|12.04.2022
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«Сиссофт» кратно увеличил продажи продуктов «Аскон»
» кратно увеличили продажи продуктов российского разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон»по итогам 2021 г. Годовой рост продаж системы трехмерного проектирования «Компас-3D», ф
|28.02.2022
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«Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux
«Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложен
|03.11.2021
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Treolan стала дистрибьютором «Аскон»
Treolan (входит в группу «Ланит») стала официальным дистрибьютором компании «Аскон» – производителя российского инженерного ПО для 3D-проектирования. Линейка продуктов «Компас-3D» доступна для заказа в Treolan с 18 октября 2021 г. «Аскон» – российский разработчик
|03.02.2021
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Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки
В год всеобщей удаленной работы «Аскон» впервые взяла планку в 2 млрд рублей, увеличив выручку на 20% по сравнению с благополу
|15.09.2020
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Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон»
истемный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, стала VAR-партнером компании «Аскон-Системы проектирования». Теперь Syssoft сможет представлять продукт компании «Аскон<
|09.07.2020
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«Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19
«Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 предприятий-пользователей. В состав релиза v19 в
Аскон и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 29 29
|Оснач Дмитрий 14 14
|Бахин Евгений 22 13
|Голиков Александр 15 13
|Зыков Олег 15 12
|Нечипоренко Максим 10 9
|Волокитин Игорь 9 9
|Шувалов Евгений 15 7
|Горохов Сергей 11 7
|Лашин Ренат 65 6
|Никифоров Николай 1134 6
|Мишустин Михаил 630 6
|Порошенко Петр 27 5
|Гинда Дмитрий 5 5
|Коблов Илья 5 5
|Андриченко Андрей 8 5
|Гуревич Анатолий 4 4
|Петров Александр 17 4
|Гарринчев Сергей 5 4
|Макаров Валентин 214 4
|Нестеров Алексей 114 4
|Рейман Леонид 1044 4
|Путин Владимир 3058 4
|Шадаев Максут 907 3
|Калягина Ольга 3 3
|Смирнов Алексей 229 3
|Захаров Владимир 22 3
|Медведев Дмитрий 1648 3
|Морозова Анастасия 35 3
|Щербинин Павел 4 3
|Нуралиев Борис 285 3
|Зеленский Владимир 21 3
|Клепиков Алексей 110 2
|Красноюрченко Иван 4 2
|Касперская Наталья 285 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 2
|Шаров Борис 73 2
|Вознюк Александр 2 2
|Новодворский Алексей 109 2
|Натрусов Артем 269 2
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