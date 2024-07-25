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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аскон Ascon Аскон – Системы проектирования Аскон Интеграция Аскон — интеграционные решения

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения

АСКОН - российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер по созданию информационных систем для промышленности. Основан в 1989 году, входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний.


25.07.2024 «Аскон» открыла новый центр разработки в Нижнем Новгороде

Компания «Аскон» объявила об открытии нового центра разработки в Нижнем Новгороде. Это уже третий центр разработки «Компас-3D» — два других расположены в Коломне и Рязани. Как и их коллеги, сотрудники в

04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23»

«Аскон» представила новую, 23 версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования «Компас-3D». Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных о
27.05.2024 «Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере

«Аскон» объявила о выходе веб-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с
24.05.2024 «Аквариус» и «Аскон» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Группа компаний «Аквариус» и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» подписали соглашение о развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направ
17.05.2024 «Аскон» открыла офис в Иркутске

Компания «Аскон» объявила об открытии регионального офиса в Иркутске. Он будет работать с заказчиками – промышленными предприятиями и организациями стройкомплекса Иркутской области, Республики Бурятия и

29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47%

«Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 г. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд руб., штат сотрудников увеличился д
12.02.2024 Создатель российских САПР «Аскон» и его владельцы купили контроль в интеграторе «Про текнолоджиз»

Новые владельцы Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в нее предприятий приобрели контрольную долю «Про те
18.12.2023 «Аскон» принял участие в создании информационной системы вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов «Росатома» объектового уровня

и радиационно опасных объектов (ЯРОО). Система создана совместными усилиями АО «ГНЦ НИИАР», ООО РЦ «Аскон-Волга» и АО «Гринатом». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Проект явл
12.12.2023 Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D»

программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Проект курирует Региональный центр «Аскон-Волга». Об этом CNews сообщили представители «Аскон». Отечественный программный

07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей

а также Microsoft и Oracle. Российское ПО может полностью заменить иностранное только в части САПР (система автоматического проектирования) среднего класса. Это «Топ Системы» (продукт T-Flex PLM) и «Аскон» (продукт «Компас-3D» ). По направление «Управление жизненным циклом изделия» российское ПО замещает иностранное менее чем на 40%. Фото: Kandinsky Конструирование авиационного двигателя в
09.11.2023 Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники

ктно-конструкторское бюро» (входит в группу компаний «Ак барс») стартовало внедрение PLM-комплекса «Аскон» в рамках программы импортозамещения программного обеспечения. Решение включает в себя

12.10.2023 «Ростех» и «Аскон» внедрят российское ПО для разработки перспективных авиадвигателей

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») и компания «Аскон» начали тестирование и доработку российского инженерного программного обеспечения. Создаваемые отечественные CAD- и PLM-решения, которые заменят иностранные аналоги, планируется применять
28.09.2023 НИПТБ «Онега» переходит к цифровой поддержке жизненного цикла изделий в PLM-комплексе «Аскон»

НИПТБ «Онега» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), российское предприятие в области разработки технологии ремонта кораблей и судов, и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» расширяют сотрудничество в сфере цифровизации проектирования. На предприятии будет внедрена система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Об этом CNews

25.09.2023 «Крыловский центр» и «Аскон» договорились о сотрудничестве в интересах создания комплексной отечественной 3D-САПР для судостроения

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», исследовательский центр в области кораблестроения и проектирования, и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» будут совместно разрабатывать и внедрять цифровые решения для судостроительной отрасли. Соглашение подписали генеральный директор КГНЦ Олег Савченко и генеральный директор «Аскон»
20.09.2023 Российский морской регистр судоходства займется поиском цифровых решений для классификации судов совместно с «Аскон»

Классификационное общество «Российский морской регистр судоходства» (РС, Регистр) и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объединяют свои усилия в целях цифровизации процессов технического наблюдения в сфере строительства и эксплуатации гражданской морской техники. Соглашение о сотрудничестве подписано 20 с
14.09.2023 PLM-комплекс «Аскон» поможет ООО «Мединтелл» ускорить разработку уникальных медицинских изделий

тник Биомедицинского кластера Пензенской области «Биомед») приступило к внедрению цифровых решений «Аскон» для повышения эффективности конструкторско-технологического обеспечения разработки и п
12.09.2023 «Аскон» объявила о запуске программы поддержки инженерных стартапов

Разработчик программного обеспечения «Аскон» запускает программу поддержки инженерных стартапов. Команды и индивидуальные разработч
05.09.2023 «Аскон» и Datadvance создадут SPDM-решение для управления данными цифровых испытаний

Российские разработчики инженерного программного обеспечения «Аскон» и Datadvance подписали соглашение о технологическом партнерстве в области разработки систем управления расчетными данными (SPDM). Совместное SPDM-решение будет реализовано путем интеграц
15.08.2023 «Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro

«Аскон» выпустила систему управления производством «Гольфстрим» версии 9. В новом релизе обеспечена работа с российской СУБД Postgres Pro и внедрена система защиты Guardant компании «Актив». Оба
27.07.2023 «Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством

Техмашхолдинг») приступил к внедрению системы управления производством «Гольфстрим», разработанной «Аскон». Сопровождает проект региональный центр «Аскон-Волга». С помощью нового MES-реш
10.02.2023 «Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования

«Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21

26.10.2022 Российский разработчик программного обеспечения АСКОН внедрил систему видеосвязи TrueConf Server

Компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, перешла на отечественную

18.10.2022 Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН

Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость
13.10.2022 «Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования

ий, реализующих технологию информационного моделирования. В текущих проектах организации используются система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM. Об этом CNews сообщили представители АСКОН. МСК занимается комплексным проектированием и строительством гражданских и промышленных объектов, реставрацией объектов культурного и исторического значения. Многие ее объекты находятся з
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД

АСКОН и Пермский завод «Машиностроитель» (входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») заключили соглашение об отработке импортонезависимого программного комплекса АСКОН для проектирования и управления жизненным циклом изделия на отечественных операционных системах и системах управления базами данных. Документ подписали директор по ИТ Пермского завода «Ма
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД

АСКОН и Пермский завод «Машиностроитель» (входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») заключили соглашение об отработке импортонезависимого программного комплекса АСКОН для проектирования и управления жизненным циклом изделия на отечественных операционных системах и системах управления базами данных. Документ подписали директор по ИТ Пермского завода «Ма
29.08.2022 Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний

Компания «Аскон» использует российский сервис для совещаний и встреч Webinar Meetings от компании Webin
18.08.2022 «Аскон» и «Тринитум» объявили о партнерстве

«Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения, и «Тринитум» (входит в г
11.08.2022 «Интерпроком» и «Аскон» заключили партнерское соглашение

«Интерпроком», российский системный интегратор, и «Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения, подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому «Интерпроком» получает авторизацию на продажу CAD- и PLM-решений «<
23.06.2022 Альтернатива Zoom и Teams: опыт перехода на отечественную платформу коммуникаций

Российская платформа для онлайн-встреч «Аскон» входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний, имеет 30 офисов в России и Казахст
09.06.2022 «Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM

«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM с поддержкой облаков точек, полученных в результате лазерного сканирования местности. Совмещение информационной модели (BIM-модели) объ
19.05.2022 IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве

ИТ-компания IBS и разработчик инженерного программного обеспечения и BIM-решений для строительства «Аскон» объявили о начале сотрудничества. Целью является создание решения для комплексного внедрения BIM-технологии на базе передового российского программного обеспечения. Первым шагом стало об
27.04.2022 «Аскон» открыл офис в Узбекистане

«Аскон» объявил об открытии офиса компании в столице Республики Узбекистан. «Аскон-Ташк
18.04.2022 «Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве

«Аскон», российский производитель инженерного программного обеспечения, и «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», заключили соглашение о технологическом партнерстве. До
12.04.2022 «Сиссофт» кратно увеличил продажи продуктов «Аскон»

» кратно увеличили продажи продуктов российского разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон»по итогам 2021 г. Годовой рост продаж системы трехмерного проектирования «Компас-3D», ф
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux

«Аскон» начинает поставки системы проектирования «Компас-3D» v20 и машиностроительных приложен
03.11.2021 Treolan стала дистрибьютором «Аскон»

Treolan (входит в группу «Ланит») стала официальным дистрибьютором компании «Аскон» – производителя российского инженерного ПО для 3D-проектирования. Линейка продуктов «Компас-3D» доступна для заказа в Treolan с 18 октября 2021 г. «Аскон» – российский разработчик
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки

В год всеобщей удаленной работы «Аскон» впервые взяла планку в 2 млрд рублей, увеличив выручку на 20% по сравнению с благополу
15.09.2020 Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон»

истемный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, стала VAR-партнером компании «Аскон-Системы проектирования». Теперь Syssoft сможет представлять продукт компании «Аскон<
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19

«Аскон» выпустила новую версию системы проектирования «КОМПАС-3D», одной из самых распространенных в российской промышленности с более чем 12 000 предприятий-пользователей. В состав релиза v19 в

Публикаций - 378, упоминаний - 538

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Компас 20 60
7908 51
Autodesk 599 49
Microsoft Corporation 24326 35
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 42 29
Renga Software - Ренга Софтвэа 30 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4682 21
Dassault Systemes 218 20
Siemens AG - Siemens Group 2574 19
Oracle Corporation 6594 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3181 17
Нанософт 92 17
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 16
SAP SE 5190 15
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 15
Top Systems - Топ Системы 53 14
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 109 14
Intel Corporation 12030 13
Softline - Софтлайн 2560 13
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 152 13
IBM - International Business Machines Corp 9389 13
Dr.Web - Доктор Веб 1248 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1579 11
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 61 11
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 16 11
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 95 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2113 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 980 9
ANSYS 71 9
Базальт СПО - BaseALT 573 8
Галактика - Корпорация 1448 8
1С-Битрикс - Bitrix 556 8
Yandex - Яндекс 6827 8
Arbyte - Арбайт Компьютерз 104 8
Парус Корпорация 548 7
InfoWatch - Инфовотч 979 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 205 7
VK - Mail.ru Group 3313 7
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 11 7
Docsvision - ДоксВижн 996 6
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 100 55
Газпром ПАО 1303 13
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 148 11
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 8
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 108 8
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 76 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 478 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 259 6
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО 10 6
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6906 6
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 5
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 117 5
РЖД - Российские железные дороги 1836 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6889 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 138 5
Роснефть НК - нефтяная компания 507 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 462 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1082 5
Сургутнефтегаз - СНГ 257 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 120 4
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 4
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 4
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 19 4
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 10 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 4
Геометрия НПО 139 4
НСПК - Национальная система платежных карт 773 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 171 4
Газпром нефть 592 4
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 4
Резонанс НПП 362 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 643 3
Северсталь ПАО - Severstal 441 3
Норникель - Норильскпроект 4 3
Ростех - Вертолеты России 164 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11009 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1875 21
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2946 9
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U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 182 3
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Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1749 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 886 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 171 2
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2140 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1824 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4831 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 187 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2614 2
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 627 13
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 701 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 289 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2697 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3607 228
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12297 126
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4189 124
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17306 115
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62097 114
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1567 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47316 61
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11254 59
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия 371 51
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2033 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6960 16
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Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 174 151
Аскон - Лоцман:PLM - Аскон Лоцман:ОРД - Лоцман:КБ PDM 78 74
Аскон Компас-График 36 36
Linux OS 9481 34
Microsoft Windows 15301 28
Dassault Systemes - SolidWorks 117 24
Autodesk AutoCAD 327 22
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 17 15
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 16 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3095 13
Microsoft Windows 2000 8661 13
Аскон Компас-автопроект 16 13
Неолант - Полином САПР 14 12
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 11 11
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Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 11 11
Google Android 13663 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1932 9
Autodesk Inventor 75 9
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 14 9
Autodesk Revit 110 8
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1С:ERP Управление предприятием 492 8
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 10 7
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 7
Autodesk AutoCAD DXF 34 7
Microsoft Office Excel 1163 7
Apple iOS 7508 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 7
Microsoft Office 3630 7
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 581 6
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 10 6
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 9 6
Siemens Teamcenter 65 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1719 6
Нанософт - nanoCAD 88 6
Renga Architecture 7 6
PTC Windchill - PTC FlexPLM 46 5
Богданов Максим 29 29
Оснач Дмитрий 14 14
Бахин Евгений 22 13
Голиков Александр 15 13
Зыков Олег 15 12
Нечипоренко Максим 10 9
Волокитин Игорь 9 9
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Лашин Ренат 65 6
Никифоров Николай 1134 6
Мишустин Михаил 630 6
Порошенко Петр 27 5
Гинда Дмитрий 5 5
Коблов Илья 5 5
Андриченко Андрей 8 5
Гуревич Анатолий 4 4
Петров Александр 17 4
Гарринчев Сергей 5 4
Макаров Валентин 214 4
Нестеров Алексей 114 4
Рейман Леонид 1044 4
Путин Владимир 3058 4
Шадаев Максут 907 3
Калягина Ольга 3 3
Смирнов Алексей 229 3
Захаров Владимир 22 3
Медведев Дмитрий 1648 3
Морозова Анастасия 35 3
Щербинин Павел 4 3
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Зеленский Владимир 21 3
Клепиков Алексей 110 2
Красноюрченко Иван 4 2
Касперская Наталья 285 2
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Шаров Борис 73 2
Вознюк Александр 2 2
Новодворский Алексей 109 2
Натрусов Артем 269 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41877 46
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2335 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1035 3
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CNews Баттл 64 2
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День молодёжи - 27 июня 842 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Docflow 146 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 1
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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