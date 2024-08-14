Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux

«Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, и разработчик и интегратор инженерного ПО «Аскон» сообщают о достижении совместимости программного обеспечения для управления жизненным циклом продукции «Лоцман:PLM» с операционной системой Astra Linux. Эксперты провели серию испытаний программного стека и удостоверились, что компоненты совместного решения работают в штатном режиме, и пользователям в полной мере доступна их функциональность. В результате продукт компании «Аскон» был официально сертифицирован в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM» выполняет управляющую и координирующую роль в составе PLM – решения «Аскон». Ее задача состоит в объединении бизнес-процессов предприятия, работы инженерных департаментов и использования программных решений в единый процесс разработки изделий любого уровня сложности. «Лоцман:PLM» представляет собой платформу, которая включает в себя базовые инструменты и прикладные модули для решения задач инженерной подготовки производства от замысла до изготовления и эксплуатации готового изделия.

Совместимость «Лоцман:PLM» с ОС Astra Linux обеспечивает бесшовную интеграцию и оптимизацию рабочих процессов. Пользователи могут быть уверены в высоком уровне защиты данных благодаря соответствию стандартам безопасности Astra Linux. Корректная работа ПО компании «Аскон» с флагманским решением «Группы Астра» позволяет пользователям управлять проектами и продуктами более эффективно, сокращая время на выполнение рабочих процессов.

«Одна из задач «Группы Астра» заключается в укреплении технологических партнерств и обеспечении совместимости с ведущими разработчиками на российском рынке информационных технологий. Мы стремимся предложить передовые технологические решения, гарантирующие высочайший уровень безопасности и непрерывность операций бизнеса, – сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра». – Совместимость нашего флагмана и ключевого ИТ-решения компании «Аскон» является важным шагом в направлении цифровизации и автоматизации процессов управления в различных отраслях. Пользователи получают гибкие настройки для адаптации системы под специфические требования их проектов».