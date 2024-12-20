Синьков Кирилл
Синьков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанов Павел 26 3
|Хрулев Андрей 14 2
|Прохоров Андрей 19 1
|Углов Илья 2 1
|Пчеленок Денис 2 1
|Лямин Алексей 13 1
|Паутов Евгений 17 1
|Волокитин Игорь 9 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Коростелев Павел 30 1
|Торосян Арен 1 1
|Харитонова Екатерина 3 1
|Макаров Алексей 62 1
|Старовойтов Дмитрий 24 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Воробьев Александр 34 1
|Хеирхабаров Теймур 17 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Корешков Иван 7 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Нафиков Рамиль 6 1
|Дворцов Дмитрий 9 1
|Gao Philip - Гао Филип 3 1
|Будай Игорь 6 1
|Галлямова Юлия 1 1
|Богданов Евгений 1 1
|Кондратенков Кирилл 1 1
|Рогачев Игорь 1 1
|Марковский Артем 1 1
|Некроенко Наталья 1 1
|Гришковский Артем 8 1
|Тарелкин Евгений 8 1
|Егоров Максим 32 1
|Ларин Дмитрий 23 1
|Никитин Алексей 29 1
|Тимашов Алексей 12 1
|Стуров Александр 10 1
|Спирин Сергей 5 1
|Орлов Илья 6 1
|Чанышев Владимир 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|ITResearch 119 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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