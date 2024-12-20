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Синьков Кирилл



20.12.2024 Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра» 1
11.12.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы «Триафлай» 1
10.12.2024 vGateR2 и комплекс средств виртуализации «Брест» прошли тест на совместимость 1
04.12.2024 BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE 1
02.12.2024 Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE . 1
08.11.2024 BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса 1
30.10.2024 На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО 1
29.10.2024 Система управления «Полином:MDM» совместима с ОС Astra Linux 1
25.10.2024 «Группа Астра» и «МИРТЕК» объявляют о совместимости своих программных продуктов 1
24.10.2024 «Группа Астра» и «Нанософт» подписали соглашение о расширении технологического партнерства 1
10.10.2024 Astra Linux совместима с интеграционной шиной Roc Integration 1
07.10.2024 Система бизнес-аналитики FlyBI совместима с продуктами «Группы Астра» 1
03.10.2024 Новый технологический бандл: решение data-экосистемы Tantor и TMS FinAxio теперь доступны в виде единого комплекта 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы TESSA и СУБД Tantor 1
16.08.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor 1
14.08.2024 Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux 1
22.07.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с ОС Astra Linux 1
02.07.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3 1
01.07.2024 Подтверждена совместимость «Гарда Deception» с ОС Astra Linux 1
14.06.2024 Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop 1
13.06.2024 Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux 1
15.05.2024 «Гарда DLP» предоставит заказчикам контроль рабочих мест на операционной системе Astra Linux 1
24.04.2024 СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость 1
08.04.2024 «Базис» и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих флагманских решений 1
29.02.2024 Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение 1
19.01.2024 ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь» 1
16.01.2024 Подтверждена совместимость отечественного ПО для транспортного моделирования TransNet и ОС Astra Linux 1
29.12.2023 Группа компаний ЦРТ осуществила 400 проектов на базе компьютерного зрения 1
21.12.2023 «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra 1
16.11.2023 «Группа Астра» и «Рексофт» стали партнерами 1
15.11.2023 Актуальная версия САПР «Компас-3D» совместима с ОС Astra Linux 1.7 1
13.11.2023 eXpress корректно работает под управлением ОС Astra Linux 1
09.11.2023 ИТ-тандем SuperSCADA и ОС Astra Linux прошел испытания на совместимость 1
27.10.2023 ОС Astra Linux и Secret Net LSP теперь доступны в виде единого комплекта 1
23.10.2023 Подтверждена совместимость ПО ZenTao Max и ОС Astra Linux 1
11.10.2023 Kubernetes-платформа Neomsa сертифицирована для работы в среде Astra Linux 1
03.10.2023 Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro 1
19.09.2023 Цифровая платформа RITM³ получила сертификат совместимости с операционной системой Astra Linux 1
06.09.2023 Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux 1
18.08.2017 HP представила в России новые потребительские и коммерческие мониторы 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Синьков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 13
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 10
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 4
Цифровая экспертиза АО 3 3
Код Безопасности 616 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 2
Нанософт 98 2
HP Inc. 5685 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
Xello - Кселло 21 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 99 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ТрансНет - TransNet 6 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
ZenTao Software - Qingdao - Nature Easy Soft Network Technology 3 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
Рексофт Лабс 5 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
ФосАгро 126 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 9
Федеральное казначейство России 1772 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 29
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 14
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 13
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 13
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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