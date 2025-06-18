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Торосян Арен


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «Гарда»: каждая вторая компания инвестирует в продвинутые средства ИБ 1
15.05.2024 «Гарда DLP» предоставит заказчикам контроль рабочих мест на операционной системе Astra Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Торосян Арен и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 254 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 248 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2112 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12123 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 377 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1986 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53308 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11792 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5973 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7055 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3267 1
Программный стек 218 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26114 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6364 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1258 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4113 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7613 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 840 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 273 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 368 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 295 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 168 1
Linux OS 10280 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 568 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 1
Синьков Кирилл 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 149779 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52836 1
Английский язык 6753 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30345 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6470 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9220 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2589 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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