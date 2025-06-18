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Торосян Арен
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|«Гарда»: каждая вторая компания инвестирует в продвинутые средства ИБ 1
|15.05.2024
|«Гарда DLP» предоставит заказчикам контроль рабочих мест на операционной системе Astra Linux 1
Торосян Арен и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12123 1
|Синьков Кирилл 53 1
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