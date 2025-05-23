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ИКС Гарда Предприятие DLP-система


Гарда Предприятие – DLP-система (Data Leak Prevention – защита от утечки информации) для контроля информационных потоков компании из единого центра управления. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №417 от 18.04.2016). Сертификат ФСТЭК № 4638 от 28.12.2022.

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
12.07.2024 Российский энергетический гигант закупает российские Linux и PostgreSQL 1
15.05.2024 «Гарда DLP» предоставит заказчикам контроль рабочих мест на операционной системе Astra Linux 2
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
06.12.2023 «Гарда» обновила «Гарда DLP» 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
25.01.2023 «Гарда предприятие» и «Гарда БД» сертифицированы ФСТЭК России 2
23.11.2022 Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии 1
06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД» 1
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 1
23.03.2022 «Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии» 1
17.03.2022 «Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ 1
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

 1
26.11.2020 «Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 2
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 1
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений 1
14.01.2020 «Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие» 1
16.10.2019 Гео-кластер внедрен в архитектуру DLP-решения «Гарда Предприятие» 1
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ 1
20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности 1
12.09.2016 Система «Гарда БД» включена в Реестр отечественного ПО 1
07.09.2015 Решения для защиты данных «Гарда» от «МФИ Софт» сертифицированы ФСТЭК 1
10.09.2014 «МФИ Софт» анонсировала DLP-систему на основе принципов «Больших данных» 3
24.09.2013 «МФИ Софт» выпустил новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» 1
12.04.2013 МФИ Софт: что ждет рынок информационной безопасности в 2013 году 3
15.02.2013 «МФИ Софт» обновил DLP-систему «Гарда Предприятие» 1
06.02.2013 В рамках «ТБ Форума» обсудят вопросы защиты информации и связи 1
02.02.2011 «МФИ Софт» увеличил в 2010 г. количество инсталлированных решений для построения сетей связи на 13% 1

Публикаций - 29, упоминаний - 36

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 148 14
МФИ Софт 123 10
ИКС 328 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2053 4
Ростелеком 9911 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 999 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 344 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Google LLC 11942 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8885 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13213 1
Insyres - Инсайрес 3 1
Check Point Software Technologies 769 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 604 1
Газинформсервис - ГИС 308 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 49 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
Анкад - Ancud 48 1
Компас 20 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Huawei 4017 1
Telegram Group 2205 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Eltex - Предприятие Элтекс 161 1
IBM - International Business Machines Corp 9471 1
Lenovo Group 2307 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
Dell EMC 5052 1
VK - Mail.ru Group 3483 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4377 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4954 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3214 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8012 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4046 7
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2225 3
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1302 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4179 2
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 45 16
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 9
ИКС - Гарда Маскирование 21 5
Linux OS 10219 3
ИКС - Гарда Аналитика 6 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 3
ИКС - Гарда Файлы 3 3
Apple macOS 2109 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 747 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4685 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 2
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 560 2
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
Rakuten Viber 632 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 889 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1374 1
Autodesk AutoCAD 347 1
Dassault Systemes - SolidWorks 122 1
Apple macOS Big Sur 22 1
Apple iOS 7959 1
Google Android 14253 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 317 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
QIP - Мессенджер 105 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Apple iPad 3883 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5434 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 132 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
НКТ - Р7-Офис 409 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2798 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 200 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1043 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Пономарёв Владимир 14 3
Сухов Алексей 11 2
Фефелов Владислав 15 1
Иванов Александр 103 1
Тетенькин Евгений 10 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1221 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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