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ИКС Гарда Предприятие DLP-система
Гарда Предприятие – DLP-система (Data Leak Prevention – защита от утечки информации) для контроля информационных потоков компании из единого центра управления. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №417 от 18.04.2016). Сертификат ФСТЭК № 4638 от 28.12.2022.
УПОМИНАНИЯ
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Пономарёв Владимир 14 3
|Сухов Алексей 11 2
|Фефелов Владислав 15 1
|Иванов Александр 103 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Семенов Николай 17 1
|Семенов Андрей 19 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Лебедев Сергей 50 1
|Филиппов Дмитрий 8 1
|Игонькин Никита 3 1
|Подкопаев Роман 6 1
|Вдовенков Константин 1 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Торосян Арен 1 1
|Синьков Кирилл 49 1
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