«Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, сформировала пул собственных и партнерских решений для создания ИТ-инфраструктуры и внедрения ряда прикладных систем в условиях санкций и решения задач импортозамещения.

С учетом того, что многие западные вендоры остановили поставки и поддержку своих продуктов на территории России, специалисты «Систематики» подготовили перечень продуктов для замены иностранных ИТ-продуктов на решения российской разработки.

В перечень предлагаемых российских инфраструктурных решений входят: серверы («Аквариус», Yadro), сетевое оборудование (QTech, Eltex), системы хранения данных (Yadro, «Аэродиск Восток», Raidix, и др.), гиперконвергентные решения (Vair, SharxDC), системное ПО (Astra Linux, «Базальт», «Ред ОС» и др.), системы виртуализации («Брест», zVirt, Rosa Virtualization, «Аист»), рабочие места пользователей («Аквариус», Yadro), системы автоматизации управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, ПО электронных коммуникаций («Мой офис», «Р7-офис», Vinteo и др.), системы управления базами данных (Postgres, ArenaData), решения по информационной безопасности (RuSIEM, «Кума», «Гарда предприятие»).

Помимо инфраструктурных решений, компания предлагает услуги по поставке лицензий и внедрению российских прикладных программных систем, таких как ERP-платформа «Ma-3» и BI-платформа «Триафлай».

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«Систематика» также продолжает оказывать услуги по технической поддержке ряда ИТ-решений иностранных вендоров и открытого ПО (Dell, Cisco, HPE, IBM, xFusion, Huawei, Lenovo, Nextcloud, Zimbra и др.)

С учетом возникших трудностей с поставками ИТ-оборудования одним из эффективных путей решения задач развертывания ИТ-инфраструктуры или наращивания вычислительных ресурсов является перенос ИТ-систем в облако. Созданный на базе компании «Систематика» облачный провайдер «Облако.ру» предоставляет заказчикам виртуальную ИТ-инфраструктуру, сервис Kubernetes, виртуальные рабочие столы (VDI), услуги ВКС, резервного копирования в облако, услуги хранения данных, услуги информационной безопасности (отечественное решение NGFW), услугу SOC, телеком услуги, отечественное решение ML (AutoML).