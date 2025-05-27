Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175355
ИКТ 13658
Организации 10645
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25609
Персоны 75256
География 2844
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 697
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2636
Мероприятия 854

НКК ГКС Облако.ру ВКС

НКК - ГКС - Облако.ру ВКС

Облачный провайдер «Облако.ру» создан на базе компании «Систематика», входит в состав ГКС (АО «Группа Систематика»). Предоставляет полный комплекс облачных услуг — IaaS, SaaS и PaaS; предоставление виртуальной ИТ-инфраструктуры, сервис Kubernetes, виртуальные рабочие столы (VDI), услуги ВКС, резервного копирования в облако, предоставление услуги хранения данных, услуги информационной безопасности (отечественное решение NGFW), услуга SOC, телеком услуги, отечественное решение ML (AutoML) — для банков, ритейла, e-commerce, логистики, медицины и других отраслей, направлений деятельности.

Инфраструктура провайдера соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Обеспечивается первый уровень защищенности (УЗ-1) для информационных систем персональных данных.

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Облако.Ру» запустил услугу по аренде специализированных мощностей для работы с ИИ-моделями 1
26.11.2024 Провайдер «Облако.ру» запустил новый сервис по аренде физических серверов для крупного бизнеса 1
31.10.2024 «Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud 1
24.09.2024 «Облако.ру» и ISPsystem стали технологическими партнерами 1
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» 1
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС 1
Цифровизация ритейла 2022 1
22.05.2023 ГК «Астра» и «Облако.ру» подписали соглашение о партнерстве 1
14.02.2023 В НКК назначен генеральный директор 1
02.06.2022 «Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи 2
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 1
09.03.2022 Step Logic подключила «Облако.ру» к Smart SOC 1
27.01.2022 Константин Масляный, «Облако.ру»: Ритейл инвестирует в создание единого онлайн-офлайн пространства для покупок 1
Облачные сервисы 2021 1
29.12.2021 Почему нужны новые облачные провайдеры 1
23.12.2021 Облачный провайдер «Облако.ру» организовал службу поддержки клиентов на базе платформы SimpleOne 1
27.10.2021 В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 308 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 4
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 30 3
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 3
НКК - Национальная платформа - 50 3
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 2
IBM - International Business Machines Corp 9472 2
Cisco Systems 5154 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 2
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 27 2
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 100 2
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 2
Broadcom - VMware 2404 1
8473 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 141 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Huawei 4017 1
Softline - Софтлайн 2977 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Telegram Group 2210 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Eltex - Предприятие Элтекс 161 1
Ростелеком 9913 1
Lenovo Group 2307 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 528 1
Крок - Croc 1785 1
Dell EMC 5052 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 212 1
Базальт СПО - BaseALT 694 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 97 1
Qtech - Кьютэк 178 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 271 1
Первая Форма - 1Форма 51 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 186 1
Цифровая логистика 16 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
Гранит 53 1
ОКБ Бурстройпроект 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3070 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4386 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11387 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5315 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11732 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4878 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1111 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2379 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 407 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12385 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6315 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2083 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1107 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 416 3
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 163 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8349 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9648 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5929 3
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 175 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2900 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1761 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1952 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1536 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4145 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7662 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4182 2
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 27 3
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 2
Apple iPhone 6 4863 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 18 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1756 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 132 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 310 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 748 1
НКТ - Р7-Офис 410 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1047 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 105 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 29 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 139 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 560 1
Linux OS 10224 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 46 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 87 1
Apple macOS Gatekeeper 33 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 6 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 1
Microsoft Windows 15899 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 271 1
Квантом - Квант-гибрид СУБД 4 1
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 8 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 508 1
Top Systems - RGK Гетрическое ядро - Russian Geometric Kernel 2 1
Масляный Константин 19 3
Хечумов Александр 2 2
Закрепин Евгений 60 2
Гольденберг Леонид 61 1
Анкудинов Алексей 25 1
Зинкевич Сергей 59 1
Колбин Евгений 73 1
Сидоров Евгений 15 1
Колесов Александр 60 1
Боровиков Сергей 31 1
Прищеп Станислав 4 1
Самойлов Юрий 74 1
Селезнев Денис 30 1
Горохов Евгений 39 1
Буланцев Игорь 12 1
Рудевский Антон 39 1
Прищенко Андрей 1 1
Гостев Сергей 1 1
Солнцева Екатерина 58 1
Воронков Михаил 10 1
Кармишин Андрей 4 1
Машика Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 4
Индия - Bharat 5537 1
Бразилия - Федеративная Республика 2393 1
Аргентина - Аргентинская Республика 593 1
Европа 24384 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1546 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7724 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 1
Азия - Азиатский регион 5614 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9065 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2390 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7990 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1267 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 309 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3237 1
Импортозамещение - параллельный импорт 515 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5242 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5018 1
Аренда 2486 1
Аудит - аудиторский услуги 2810 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 1
Философия - Philosophy 461 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 430 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1428 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 538 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6555 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 408 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4033 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4130 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5712 1
Энергетика - Energy - Energetically 5225 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1849 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3202 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
eMarketer 206 1
CNews Облачные сервисы 23 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 242 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 376 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153