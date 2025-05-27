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НКК ГКС Облако.ру ВКС
Облачный провайдер «Облако.ру» создан на базе компании «Систематика», входит в состав ГКС (АО «Группа Систематика»). Предоставляет полный комплекс облачных услуг — IaaS, SaaS и PaaS; предоставление виртуальной ИТ-инфраструктуры, сервис Kubernetes, виртуальные рабочие столы (VDI), услуги ВКС, резервного копирования в облако, предоставление услуги хранения данных, услуги информационной безопасности (отечественное решение NGFW), услуга SOC, телеком услуги, отечественное решение ML (AutoML) — для банков, ритейла, e-commerce, логистики, медицины и других отраслей, направлений деятельности.
Инфраструктура провайдера соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Обеспечивается первый уровень защищенности (УЗ-1) для информационных систем персональных данных.
УПОМИНАНИЯ
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Масляный Константин 19 3
|Хечумов Александр 2 2
|Закрепин Евгений 60 2
|Гольденберг Леонид 61 1
|Анкудинов Алексей 25 1
|Зинкевич Сергей 59 1
|Колбин Евгений 73 1
|Сидоров Евгений 15 1
|Колесов Александр 60 1
|Боровиков Сергей 31 1
|Прищеп Станислав 4 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Селезнев Денис 30 1
|Горохов Евгений 39 1
|Буланцев Игорь 12 1
|Рудевский Антон 39 1
|Прищенко Андрей 1 1
|Гостев Сергей 1 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Воронков Михаил 10 1
|Кармишин Андрей 4 1
|Машика Александр 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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