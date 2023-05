ГК «Астра» и «Облако.ру» подписали соглашение о партнерстве

Облачный оператор «Облако.ру» (входит в НКК) и ГК «Астра» заключили партнерское соглашение, в рамках которого ОС Astra Linux теперь доступна из облака по модели pay as you go.

Заказчики «Облако.ру» смогут выбрать услуги, предоставляющие доступ к функциональности ОС Astra Linux Special Edition в одном из двух вариантов: «Орел» или «Воронеж».

Уровень защищенности «Воронеж» подходит для работы с самыми чувствительными клиентскими данными и обеспечивает максимальный уровень защиты УЗ-1. А вариант «Орел» подойдет тем заказчикам, кому нужна качественная отечественная ОС для развертывания сред разработки и сторонних сервисов, не требующих специальных средств обеспечения информационной безопасности.

При этом инфраструктура облачной платформы «Облако.ру» полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Обеспечивается первый, самый высокий, уровень защищенности УЗ-1, позволяющий обрабатывать и хранить персональные — в том числе биометрические и медицинские — данные.

«Использование возможностей ОС Astra Linux в составе сервисов каталога «Облако.ру» позволяет с минимальными затратами развертывать надежные защищенные ИТ-системы для реализации различных проектов, включая импортозамещение, масштабирование инфраструктуры или пилотное тестирование. Создавать такие платформы можно очень оперативно, и это крайне важно: сейчас условия рынка зачастую непредсказуемы, все стремительно меняется, поэтому возможны задержки с поставками физического оборудования. В такой ситуации облачные сервисы помогают нашим клиентам избежать простоев и сохранить непрерывность бизнес-процессов», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

«Возможность получить доступ к ОС Astra Linux из «Облако.ру» позволит заказчикам быстро мигрировать на отечественные решения и ускорит процесс импортозамещения западных технологий. Предложение «Облако.ру» в рамках партнерства будет включать не только операционные системы, но и значительную часть продуктовой линейки ГК «Астра». До конца года в «Облако.ру» будут доступны средства резервного копирования и управляемые базы данных. Специалисты «Облако.ру», опираясь на лучший на рынке опыт и компетенции, аккумулированные в рамках холдинга НКК, готовы помочь заказчикам оперативно провести миграцию на ОС Astra Linux и продукты «Астра» без остановки бизнес-процессов», — сказал Константин Масляный, заместитель коммерческого директора облачного оператора «Облако.ру».