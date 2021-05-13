Кибербезопасность СОИБ Система обеспечения информационной безопасности

«Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике те компаний от киберугроз, и ООО «РусХимКом», компания-производитель российского метанола, заключили договор на предоставление услуг по проектированию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) для комплекса по производству метанола из природного газа в Ненецком автономном округе. Это масштабный инфраструктурный проект по строительству и эксплуатации завода площадью 50 Га и мощн

«Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум» «Информзащита» объявила о завершении проекта по оценке соответствия системы обеспечения и управления информационной безопасностью (СОИБ) требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 в специализированном депозитарии «Инфинитум». ГОСТ Р 57580.1-2017 «Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических м

«ДиалогНаука» внедрила систему ИБ в АСТУ «Объединенной энергетической компании» «ДиалогНаука» и «Объединенная энергетическая компания» завершили работы по созданию Системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) «Объединенная энергетическая компания».«Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Мо

«АМТ-Груп» создала систему обеспечения информационной безопасности для «Витабанка» ирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем — завершила проект по созданию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «Витабанка». Специалисты системного интегратора выполнили работы по проектированию и внедрению системы в центральном и дополнительном офисах банка в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщи

Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС едитных организациях. Столь масштабный комплексный проект реализовался в несколько этапов. Сначала был проведен предварительный аудит, показавший, что система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «МСП Банка» находилась на тот момент на начальном уровне соответствия требованиям стандарта и требовала значительных усилий по развитию и становлению. В соответствии с рекомендациями, под

ТТК приняла участие в разработке госстандарта в области ИБ зи (ЦНИИС) при активном участии компании «Компании ТрансТелеКом» (ТТК) разработан ГОСТ Р 53110 – 2008 «Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения» (СОИБ ССОП). ТТК также выступила в качестве одного из заказчиков ГОСТа. Новый стандарт определяет правовые, организационные и технические направления, обеспечения информационной безопасности орг

В сентябре пройдёт конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" ю всероссийскую конференцию по информационной безопасности. В качестве площадки для новой встречи специалистов по ИБ организатор выбрал черноморское побережье России – город Сочи. Работа конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты» пройдёт с 13 по 17 сентября. На мероприятии планируется присутствие представителей всей инфраструктуры рынка информационной безопа