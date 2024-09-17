Кибербезопасность СОИБ Система обеспечения информационной безопасности

Платформа автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision работает на базе «Ред ОС 8» Security Vision и «Ред Софт» предлагают рынку программный комплекс на базе отечественных разработок, который позволит настраивать, автоматизировать и роботизировать процессы обеспечения информационной безопасности, работая в операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Security Vision. Завершились испытания решений «Ред Софт» и Security Visio

«ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры Компании «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности и построения современных телекоммуникационных систем. Об этом CNews сообщили представители «ПРОТЕЙ Технологии». Документ подписан генеральным директором

«Транстелеком» поделился опытом обеспечения информационной безопасности с участниками CNews Forum Руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «Транстелеком» Сергей Козерод рассказал участникам секции «Информационная безопасность» о сервисной модели обеспечения информационной безопасности на примере транспортно-логистической сферы. CNews Forum прошел в онлайн-формате 9 ноября 2021 г. «Сфера транспорта оказывает существенное влияние на разв

ТрансТелеКом на CNews Forum поделится опытом обеспечения информационной безопасности орый пройдет в онлайн-формате 9 ноября 2021. Руководитель Департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке АО «Компания ТрансТелеКом» Сергей Козерод расскажет о сервисной модели обеспечения информационной безопасности на примере транспортно-логистической сферы. «ТрансТелеКом активно развивает комплексные сервисы для бизнеса. Еще в 2019 году в составе компании был созда

«Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике договор на предоставление услуг по проектированию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) для комплекса по производству метанола из природного газа в Ненецком автономном округе.

Безопасные технологии: ООО «НТЦ ИТ РОСА» представила полноценное решение для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении на ежегодной онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021» ийская среда сборки, что гарантирует её отказоустойчивость и доступность, в случае эскалации конфликтов с зарубежными партнёрами. Соответственно, использование российских операционных систем РОСА для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении в рамках развития цифровой медицины на территории Российской Федерации является оптимальным выбором. Отдельно стоит отметить, что ОС РО

«Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум» «Информзащита» объявила о завершении проекта по оценке соответствия системы обеспечения и управления информационной безопасностью (СОИБ) требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 в специализированном депозитарии «Инфинитум». ГОСТ Р 57580.1-2017 «Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических м

«ДиалогНаука» внедрила систему ИБ в АСТУ «Объединенной энергетической компании» «ДиалогНаука» и «Объединенная энергетическая компания» завершили работы по созданию Системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) «Объединенная энергетическая компания».«Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Мо

«АМТ-Груп» создала систему обеспечения информационной безопасности для «Витабанка» ирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем — завершила проект по созданию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «Витабанка». Специалисты системного интегратора выполнили работы по проектированию и внедрению системы в центральном и дополнительном офисах банка в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщи

Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС едитных организациях. Столь масштабный комплексный проект реализовался в несколько этапов. Сначала был проведен предварительный аудит, показавший, что система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «МСП Банка» находилась на тот момент на начальном уровне соответствия требованиям стандарта и требовала значительных усилий по развитию и становлению. В соответствии с рекомендациями, под

ТТК приняла участие в разработке госстандарта в области ИБ зи (ЦНИИС) при активном участии компании «Компании ТрансТелеКом» (ТТК) разработан ГОСТ Р 53110 – 2008 «Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения» (СОИБ ССОП). ТТК также выступила в качестве одного из заказчиков ГОСТа. Новый стандарт определяет правовые, организационные и технические направления, обеспечения информационной безопасности орг

ФТС приняла концепцию информационной безопасности Состоялось очередное заседание Коллегии Федеральной таможенной службы России (ФТС России). Основным вопросом повестки дня встречи стало обсуждение проекта концепции обеспечения информационной безопасности таможенных органов на период до 2010 года. Он призван качественно усовершенствовать ныне действующую концепцию, утвержденную таможенными органами Российс

В Сочи пройдёт конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" ию по информационной безопасности. В качестве площадки для новой встречи специалистов по информационной безопасности организатор выбрал черноморское побережье России - город Сочи. Работа конференции "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" пройдёт с 12 по 16 сентября. На мероприятии планируется присутствие представителей всей инфраструктуры рынка информационной безопа

Запрет иностранного ПО: открытое письмо Путину тика в этой сфере все еще остается скорее несформулированной, в отличие от ряда зарубежных, в том числе европейских стран. При этом, все органы власти должны следовать букве закона и использовать для обеспечения информационной безопасности только аппаратные решения, сертифицированные в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Сертификация означает, что в этом решен

28 марта состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей и систем" ормации и способностью защищаемого объекта выполнять свои функциональные задачи? Что включает структура управления обеспечением информационной безопасности, каковы основные критерии построения систем обеспечения информационной безопасности? На заседании выступили: Ю.А. Копорулин, ЦНИИС, С.А. Тарасов, Представительство компании Computer Associates. Задачи межоператорской группы анализа инцид

В сентябре пройдёт конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" ециалистов по ИБ организатор выбрал черноморское побережье России – город Сочи. Работа конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты» пройдёт с 13 по 17 сентября. Н

Подведены итоги международного форума по обеспечению информационной безопасности оциация документальной электросвязи» (АДЭ) совместно с Мининформсвязи России и сектором стандартизации Международного союза электросвязи (МСЭ-Т). Впервые в России собрались ведущие эксперты в области обеспечения информационной безопасности более чем из 50 стран мира. В программу международного форума входили три мероприятия: международный симпозиум по кибербезопасности, международная конфер

Конференция по информационной безопасности в Сочи набирает обороты ной безопасности продолжает оставаться одной из самых актуальных для российских предприятий. Подтверждение тому – интерес, проявляемый участниками рынка к третьей ежегодной всероссийской конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты», которая состоится 7-11 сентября в г. Сочи. В частности, в виду особой роли обеспечения информационной безопасности в деятельности

Конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" пройдёт с 7 по 11 сентября С 7 по 11 сентября 2004 г. в городе Сочи пройдёт третья ежегодная всероссийская конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты". Организатором выступает Акаде

В Сочи пройдёт конференция по региональным аспектам обеспечения информационной безопасности С 7 по 11 сентября 2004 г. в городе Сочи пройдёт третья ежегодная всероссийская конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты". Организатором выступает Акаде