Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 130337
ИКТ 10642
Организации 8438
Ведомства 1379
Ассоциации 813
Технологии 3154
Системы 21405
Персоны 51347
География 2129
Статьи 1427
Пресса 1039
ИАА 628
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2174
Мероприятия 823

Кибербезопасность СОИБ Система обеспечения информационной безопасности



13.05.2021 «Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике

те компаний от киберугроз, и ООО «РусХимКом», компания-производитель российского метанола, заключили договор на предоставление услуг по проектированию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) для комплекса по производству метанола из природного газа в Ненецком автономном округе. Это масштабный инфраструктурный проект по строительству и эксплуатации завода площадью 50 Га и мощн
25.07.2019 «Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум»

«Информзащита» объявила о завершении проекта по оценке соответствия системы обеспечения и управления информационной безопасностью (СОИБ) требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 в специализированном депозитарии «Инфинитум». ГОСТ Р 57580.1-2017 «Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических м
04.12.2017 «ДиалогНаука» внедрила систему ИБ в АСТУ «Объединенной энергетической компании»

«ДиалогНаука» и «Объединенная энергетическая компания» завершили работы по созданию Системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) «Объединенная энергетическая компания».«Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Мо
02.12.2014 «АМТ-Груп» создала систему обеспечения информационной безопасности для «Витабанка»

ирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем — завершила проект по созданию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «Витабанка». Специалисты системного интегратора выполнили работы по проектированию и внедрению системы в центральном и дополнительном офисах банка в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщи
25.07.2013 Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС

едитных организациях. Столь масштабный комплексный проект реализовался в несколько этапов. Сначала был проведен предварительный аудит, показавший, что система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «МСП Банка» находилась на тот момент на начальном уровне соответствия требованиям стандарта и требовала значительных усилий по развитию и становлению. В соответствии с рекомендациями, под
27.02.2009 ТТК приняла участие в разработке госстандарта в области ИБ

зи (ЦНИИС) при активном участии компании «Компании ТрансТелеКом» (ТТК) разработан ГОСТ Р 53110 – 2008 «Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения» (СОИБ ССОП). ТТК также выступила в качестве одного из заказчиков ГОСТа. Новый стандарт определяет правовые, организационные и технические направления, обеспечения информационной безопасности орг
25.07.2005 В сентябре пройдёт конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты"

ю всероссийскую конференцию по информационной безопасности. В качестве площадки для новой встречи специалистов по ИБ организатор выбрал черноморское побережье России – город Сочи. Работа конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты» пройдёт с 13 по 17 сентября. На мероприятии планируется присутствие представителей всей инфраструктуры рынка информационной безопа
09.08.2004 Конференция по информационной безопасности в Сочи набирает обороты

ной безопасности продолжает оставаться одной из самых актуальных для российских предприятий. Подтверждение тому – интерес, проявляемый участниками рынка к третьей ежегодной всероссийской конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты», которая состоится 7-11 сентября в г. Сочи. В частности, в виду особой роли обеспечения информационной безопасности в деятельности

Публикаций - 194, упоминаний - 210

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Accenture plc 657 16
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 105 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1120 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3090 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 656 10
7440 10
Microsoft Corporation 23943 9
Yandex - Яндекс 6208 8
Базальт СПО - BaseALT 465 8
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 228 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2972 8
Газинформсервис - ГИС 126 7
Cisco Systems 4968 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 799 6
SAP SE 5040 6
Telegram Group 1321 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 329 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 365 5
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 47 5
Газпромнефть Снабжение - Isource - Isource Inspector - ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 22 5
Softline - Софтлайн 2272 5
Ред Софт - Red Soft 488 4
Leta Group - Лета Групп 279 4
Корус Консалтинг ГК 1129 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 735 4
ММК Информсервис 48 4
Bercut - Беркут НПФ 164 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 993 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 401 4
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 33 4
SAS Institute 933 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 3
Intel Corporation 11815 3
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 306 3
ИКС - Yadro - КНС Групп 341 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 361 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 375 10
РЖД - Российские железные дороги 1720 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1342 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 181 6
ГПБ - Газпромбанк 995 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 423 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 449 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 235 5
Абсолют Банк 198 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 304 5
Росводоканал 85 5
Северсталь ПАО - Severstal 398 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 4
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 609 4
Bayer AG - Байер 81 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 713 4
МКБ - Московский кредитный банк 475 4
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 4
Газпром ПАО 1201 4
Лента - Сеть розничной торговли 1831 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 400 3
Шереметьево Хэндлинг 19 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 333 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 434 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 295 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1032 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 2
ПГК - Первая грузовая компания 174 2
Открытие ФК - Росгосстрах 313 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 45 2
Polylog - Агентство Полилог 16 2
Первый Инвестиционный Банк 4 2
Силовые машины 87 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 89 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 9
Президент Российской Федерации 3962 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 856 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 220 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1274 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 211 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 248 3
Администрации Сочи 22 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 70 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 31 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 138 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 39 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
Федеральное казначейство России 1628 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 345 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 561 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 1
АФТ - Ассоциация Финтех 78 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
OSI - Open Source Initiative 68 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 115
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21793 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 41
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23041 28
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2951 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9244 25
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11409 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9694 24
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5641 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 21
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6340 21
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2645 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9965 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6243 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 19
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10680 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 18
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1522 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9814 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5224 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9111 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8524 15
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1771 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6762 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2672 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4870 13
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13217 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5071 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5673 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1269 12
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5339 12
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7106 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5494 11
Microsoft Windows 2000 12693 20
Linux OS 8791 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3641 13
Microsoft Windows 14864 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4436 9
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 263 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 137 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 298 5
Google Android 13130 5
Ред ОС 567 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 5
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 136 5
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 22 5
НКТ - Р7-Офис 239 4
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 203 4
Т1 CRM 46 4
Axenix In.Plan - платформа интегрированного планирования 10 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 195 4
Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 37 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 585 4
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 164 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 182 4
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 360 4
Новые облачные технологии - МойОфис 601 4
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 50 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 4
Apple macOS 1834 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 430 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 123 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 908 3
Bellsoft Axiom JDK СЗИ 32 3
Apple - App Store 2718 3
Intel x86 - архитектура процессора 1689 3
Microsoft SQL Server 1516 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 115 3
Газинформсервис - Jatoba СУБД 22 3
Microsoft Exchange 1369 3
Microsoft Office 3558 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 67 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 266 3
Шадаев Максут 762 8
Тятюшев Максим 48 6
Чурсин Дмитрий 45 6
Александров Александр 50 6
Натрусов Артем 235 6
Сотин Денис 188 6
Кубарев Алексей 28 5
Путин Сергей 56 5
Плешков Алексей 65 5
Василенко Александр 87 5
Феоктистов Вадим 35 4
Луганцев Александр 33 4
Свинцов Андрей 41 4
Слесаренко Марина 23 4
Гусев Сергей 34 4
Мусич Роман 28 4
Шойтов Александр 47 4
Нуйкин Андрей 42 4
Демидов Сергей 102 4
Палей Лев 47 4
Сергеев Сергей 98 4
Абакумов Евгений 159 4
Степанов Андрей 30 4
Солопов Вячеслав 37 4
Трофимов Дмитрий 37 4
Рустамов Рустам 303 4
Касимов Вячеслав 26 4
Дилбарян Павел 26 4
Пустарнаков Роман 25 4
Мельников Максим 30 4
Курбатов Владимир 35 4
Свиридов Владимир 28 4
Теплицкий Дмитрий 45 4
Меденцев Константин 86 4
Бенгин Владимир 29 4
Воробьев Артем 26 4
Гадарь Дмитрий 24 4
Богданов Андрей 40 4
Горбатько Александр 105 4
Семенов Александр 124 4
Россия - РФ - Российская федерация 129514 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1640 16
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 603 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1925 16
Казахстан - Алматы 547 14
Европа 21590 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1363 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1233 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2493 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2718 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2426 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1335 2
Франция - Французская Республика 7652 2
Ближний Восток 2796 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1489 2
Германия - Федеративная Республика 12324 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 784 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1347 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 555 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1035 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 179 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1027 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1352 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 375 2
Армения - Республика 1883 2
Азия - Азиатский регион 5232 2
Россия - ДФО - Амурская область 596 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 563 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 582 1
Россия - СФО - Иркутская область 957 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 824 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5344 47
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16055 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1597 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6858 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 20
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 719 19
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4859 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7285 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4826 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2229 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4924 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3372 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14693 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2340 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4226 10
Аудит - аудиторский услуги 2081 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5868 9
Энергетика - Energy - Energetically 4625 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5372 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4488 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4417 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8774 8
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2907 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2597 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 209 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1025 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3560 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9144 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6830 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5359 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4597 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 796 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 2
Открытые системы ИД 173 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 743 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 1
Ведомости 690 1
NYT - The New York Times 1011 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 871 1
Nature 802 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
InfoWorld 56 1
Times 655 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7639 14
IDC - International Data Corporation 4882 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2556 6
Gartner - Гартнер 3516 4
CNews Инновация года - награда 99 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
Data Insight - Исследовательское агентство 106 1
Markets&Markets Research 107 1
Forrester Wave 45 1
CNews Fast рейтинг 44 1
Медиалогия 21 1
Mordor Intelligence 20 1
S&P 500 554 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 556 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 634 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 64 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 4 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 21 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 36 1
Минцифры РФ - Код будущего 13 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 42 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 52 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 136 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 17 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 20 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 30 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 514 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 232 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 90 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1349 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11451 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1865 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 964 7
CNews AWARDS - награда 431 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1139 2
CNews FORUM Кейсы 158 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 491 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 109 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2195 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 1
Электронное государство XXI века 32 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1253667, в очереди разбора - 827924.
Создано именных указателей - 130337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще