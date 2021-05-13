Кибербезопасность СОИБ Система обеспечения информационной безопасности
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|13.05.2021
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«Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике
те компаний от киберугроз, и ООО «РусХимКом», компания-производитель российского метанола, заключили договор на предоставление услуг по проектированию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) для комплекса по производству метанола из природного газа в Ненецком автономном округе. Это масштабный инфраструктурный проект по строительству и эксплуатации завода площадью 50 Га и мощн
|25.07.2019
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«Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум»
«Информзащита» объявила о завершении проекта по оценке соответствия системы обеспечения и управления информационной безопасностью (СОИБ) требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 в специализированном депозитарии «Инфинитум». ГОСТ Р 57580.1-2017 «Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических м
|04.12.2017
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«ДиалогНаука» внедрила систему ИБ в АСТУ «Объединенной энергетической компании»
«ДиалогНаука» и «Объединенная энергетическая компания» завершили работы по созданию Системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) «Объединенная энергетическая компания».«Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Мо
|02.12.2014
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«АМТ-Груп» создала систему обеспечения информационной безопасности для «Витабанка»
ирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем — завершила проект по созданию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «Витабанка». Специалисты системного интегратора выполнили работы по проектированию и внедрению системы в центральном и дополнительном офисах банка в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщи
|25.07.2013
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Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС
едитных организациях. Столь масштабный комплексный проект реализовался в несколько этапов. Сначала был проведен предварительный аудит, показавший, что система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «МСП Банка» находилась на тот момент на начальном уровне соответствия требованиям стандарта и требовала значительных усилий по развитию и становлению. В соответствии с рекомендациями, под
|27.02.2009
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ТТК приняла участие в разработке госстандарта в области ИБ
зи (ЦНИИС) при активном участии компании «Компании ТрансТелеКом» (ТТК) разработан ГОСТ Р 53110 – 2008 «Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения» (СОИБ ССОП). ТТК также выступила в качестве одного из заказчиков ГОСТа. Новый стандарт определяет правовые, организационные и технические направления, обеспечения информационной безопасности орг
|25.07.2005
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В сентябре пройдёт конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты"
ю всероссийскую конференцию по информационной безопасности. В качестве площадки для новой встречи специалистов по ИБ организатор выбрал черноморское побережье России – город Сочи. Работа конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты» пройдёт с 13 по 17 сентября. На мероприятии планируется присутствие представителей всей инфраструктуры рынка информационной безопа
|09.08.2004
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Конференция по информационной безопасности в Сочи набирает обороты
ной безопасности продолжает оставаться одной из самых актуальных для российских предприятий. Подтверждение тому – интерес, проявляемый участниками рынка к третьей ежегодной всероссийской конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты», которая состоится 7-11 сентября в г. Сочи. В частности, в виду особой роли обеспечения информационной безопасности в деятельности
Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Шадаев Максут 762 8
|Тятюшев Максим 48 6
|Чурсин Дмитрий 45 6
|Александров Александр 50 6
|Натрусов Артем 235 6
|Сотин Денис 188 6
|Кубарев Алексей 28 5
|Путин Сергей 56 5
|Плешков Алексей 65 5
|Василенко Александр 87 5
|Феоктистов Вадим 35 4
|Луганцев Александр 33 4
|Свинцов Андрей 41 4
|Слесаренко Марина 23 4
|Гусев Сергей 34 4
|Мусич Роман 28 4
|Шойтов Александр 47 4
|Нуйкин Андрей 42 4
|Демидов Сергей 102 4
|Палей Лев 47 4
|Сергеев Сергей 98 4
|Абакумов Евгений 159 4
|Степанов Андрей 30 4
|Солопов Вячеслав 37 4
|Трофимов Дмитрий 37 4
|Рустамов Рустам 303 4
|Касимов Вячеслав 26 4
|Дилбарян Павел 26 4
|Пустарнаков Роман 25 4
|Мельников Максим 30 4
|Курбатов Владимир 35 4
|Свиридов Владимир 28 4
|Теплицкий Дмитрий 45 4
|Меденцев Константин 86 4
|Бенгин Владимир 29 4
|Воробьев Артем 26 4
|Гадарь Дмитрий 24 4
|Богданов Андрей 40 4
|Горбатько Александр 105 4
|Семенов Александр 124 4
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