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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность СОИБ Система обеспечения информационной безопасности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.09.2024 Платформа автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision работает на базе «Ред ОС 8»

Security Vision и «Ред Софт» предлагают рынку программный комплекс на базе отечественных разработок, который позволит настраивать, автоматизировать и роботизировать процессы обеспечения информационной безопасности, работая в операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Security Vision. Завершились испытания решений «Ред Софт» и Security Visio
06.06.2024 «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры

Компании «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности и построения современных телекоммуникационных систем. Об этом CNews сообщили представители «ПРОТЕЙ Технологии». Документ подписан генеральным директором

10.11.2021 «Транстелеком» поделился опытом обеспечения информационной безопасности с участниками CNews Forum

Руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «Транстелеком» Сергей Козерод рассказал участникам секции «Информационная безопасность» о сервисной модели обеспечения информационной безопасности на примере транспортно-логистической сферы. CNews Forum прошел в онлайн-формате 9 ноября 2021 г. «Сфера транспорта оказывает существенное влияние на разв
26.10.2021 ТрансТелеКом на CNews Forum поделится опытом обеспечения информационной безопасности

орый пройдет в онлайн-формате 9 ноября 2021. Руководитель Департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке АО «Компания ТрансТелеКом» Сергей Козерод расскажет о сервисной модели обеспечения информационной безопасности на примере транспортно-логистической сферы. «ТрансТелеКом активно развивает комплексные сервисы для бизнеса. Еще в 2019 году в составе компании был созда
13.05.2021 «Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике

договор на предоставление услуг по проектированию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) для комплекса по производству метанола из природного газа в Ненецком автономном округе.
04.03.2021 Безопасные технологии: ООО «НТЦ ИТ РОСА» представила полноценное решение для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении на ежегодной онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021»

ийская среда сборки, что гарантирует её отказоустойчивость и доступность, в случае эскалации конфликтов с зарубежными партнёрами. Соответственно, использование российских операционных систем РОСА для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении в рамках развития цифровой медицины на территории Российской Федерации является оптимальным выбором. Отдельно стоит отметить, что ОС РО
25.07.2019 «Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум»

«Информзащита» объявила о завершении проекта по оценке соответствия системы обеспечения и управления информационной безопасностью (СОИБ) требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 в специализированном депозитарии «Инфинитум». ГОСТ Р 57580.1-2017 «Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических м
04.12.2017 «ДиалогНаука» внедрила систему ИБ в АСТУ «Объединенной энергетической компании»

«ДиалогНаука» и «Объединенная энергетическая компания» завершили работы по созданию Системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) «Объединенная энергетическая компания».«Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Мо
02.12.2014 «АМТ-Груп» создала систему обеспечения информационной безопасности для «Витабанка»

ирующийся на проектировании, внедрении и техническом сопровождении сложных телекоммуникационных и информационных систем — завершила проект по созданию системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «Витабанка». Специалисты системного интегратора выполнили работы по проектированию и внедрению системы в центральном и дополнительном офисах банка в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщи
25.07.2013 Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС

едитных организациях. Столь масштабный комплексный проект реализовался в несколько этапов. Сначала был проведен предварительный аудит, показавший, что система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) «МСП Банка» находилась на тот момент на начальном уровне соответствия требованиям стандарта и требовала значительных усилий по развитию и становлению. В соответствии с рекомендациями, под
27.02.2009 ТТК приняла участие в разработке госстандарта в области ИБ

зи (ЦНИИС) при активном участии компании «Компании ТрансТелеКом» (ТТК) разработан ГОСТ Р 53110 – 2008 «Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения» (СОИБ ССОП). ТТК также выступила в качестве одного из заказчиков ГОСТа. Новый стандарт определяет правовые, организационные и технические направления, обеспечения информационной безопасности орг
29.08.2006 ФТС приняла концепцию информационной безопасности

Состоялось очередное заседание Коллегии Федеральной таможенной службы России (ФТС России). Основным вопросом повестки дня встречи стало обсуждение проекта концепции обеспечения информационной безопасности таможенных органов на период до 2010 года. Он призван качественно усовершенствовать ныне действующую концепцию, утвержденную таможенными органами Российс
26.07.2006 В Сочи пройдёт конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты"

ию по информационной безопасности. В качестве площадки для новой встречи специалистов по информационной безопасности организатор выбрал черноморское побережье России - город Сочи. Работа конференции "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" пройдёт с 12 по 16 сентября. На мероприятии планируется присутствие представителей всей инфраструктуры рынка информационной безопа
12.05.2006 Запрет иностранного ПО: открытое письмо Путину

тика в этой сфере все еще остается скорее несформулированной, в отличие от ряда зарубежных, в том числе европейских стран. При этом, все органы власти должны следовать букве закона и использовать для обеспечения информационной безопасности только аппаратные решения, сертифицированные в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Сертификация означает, что в этом решен
04.04.2006 28 марта состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей и систем"

ормации и способностью защищаемого объекта выполнять свои функциональные задачи? Что включает структура управления обеспечением информационной безопасности, каковы основные критерии построения систем обеспечения информационной безопасности? На заседании выступили: Ю.А. Копорулин, ЦНИИС, С.А. Тарасов, Представительство компании Computer Associates. Задачи межоператорской группы анализа инцид
25.07.2005 В сентябре пройдёт конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты"

ециалистов по ИБ организатор выбрал черноморское побережье России – город Сочи. Работа конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты» пройдёт с 13 по 17 сентября. Н
13.04.2005 Подведены итоги международного форума по обеспечению информационной безопасности

оциация документальной электросвязи» (АДЭ) совместно с Мининформсвязи России и сектором стандартизации Международного союза электросвязи (МСЭ-Т). Впервые в России собрались ведущие эксперты в области обеспечения информационной безопасности более чем из 50 стран мира. В программу международного форума входили три мероприятия: международный симпозиум по кибербезопасности, международная конфер
09.08.2004 Конференция по информационной безопасности в Сочи набирает обороты

ной безопасности продолжает оставаться одной из самых актуальных для российских предприятий. Подтверждение тому – интерес, проявляемый участниками рынка к третьей ежегодной всероссийской конференции «Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты», которая состоится 7-11 сентября в г. Сочи. В частности, в виду особой роли обеспечения информационной безопасности в деятельности
09.08.2004 Конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" пройдёт с 7 по 11 сентября

С 7 по 11 сентября 2004 г. в городе Сочи пройдёт третья ежегодная всероссийская конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты". Организатором выступает Акаде
02.08.2004 В Сочи пройдёт конференция по региональным аспектам обеспечения информационной безопасности

С 7 по 11 сентября 2004 г. в городе Сочи пройдёт третья ежегодная всероссийская конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты". Организатором выступает Акаде
28.07.2004 Конференция по региональным аспектам обеспечения информационной безопасности пройдёт с 7 по 11 сентября

С 7 по 11 сентября 2004 г. в городе Сочи пройдёт третья ежегодная всероссийская конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты". Организатором выступает Акаде

Публикаций - 985, упоминаний - 1035

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 85
Microsoft Corporation 25775 65
Ростелеком 10948 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 59
9594 54
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 53
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 52
Softline - Софтлайн 3743 51
Cisco Systems 5372 46
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 46
Газинформсервис - ГИС 496 43
Accenture plc 719 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 37
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 36
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 36
InfoWatch - Инфовотч 1185 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 32
SAP SE 5601 30
Yandex - Яндекс 9215 29
Oracle Corporation 7074 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 28
Информзащита 941 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 23
Ред Софт - Red Soft 1236 22
Крок - Croc 1964 20
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 18
Код Безопасности 812 18
Broadcom - VMware 2610 17
Telegram Group 2940 17
ДиалогНаука 271 17
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 60
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 41
РЖД - Российские железные дороги 2096 36
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 20
Газпром ПАО 1493 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
Почта России ПАО 2370 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
Альфа-Банк 1979 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Абсолют Банк 249 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Газпром нефть 725 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 187
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 169
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 103
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 78
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 68
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 67
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 28
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 27
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 15
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Судебная власть - Judicial power 2500 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 21
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ГосИнформСистемы 160 2
DLP-Эксперт 14 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
WiMAX Forum 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 666
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 576
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 405
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 295
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 259
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 246
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 217
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 148
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 143
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 133
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 132
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 122
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 120
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 116
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 115
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 107
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 104
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 102
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 98
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 91
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 90
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 90
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 85
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 78
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 76
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 106
Linux OS 11533 83
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 57
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 50
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 47
Microsoft Windows 16882 45
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 31
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 30
FreePik 1841 24
Google Android 15243 23
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 20
Apple iOS 8583 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 16
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 16
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 15
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 15
НКТ - Р7-Офис 543 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 14
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
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Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 13
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 13
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 13
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ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 4
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 3
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 3
Государственный Русский музей 52 3
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 3
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 3
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 29
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 21
CNews AWARDS - награда 571 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 9
CNews FORUM Кейсы 313 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Infosecurity - выставка 63 4
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
UserGate Open Conf 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
Capture the Flag - CTF 56 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Единый день голосования 143 2
Цифровые Вершины - премия 12 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
ComNews Awards 10 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
IT&Security Forum 10 1
LinuxWorld 52 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Электронное государство XXI века 32 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 2 1
Practical Security Village 5 1
Kuban CSC - Kuban CyberSecurity Conference 3 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
РусКрипто 26 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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