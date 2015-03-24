Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200886
ИКТ 15545
Организации 11829
Ведомства 1511
Ассоциации 1121
Технологии 3594
Системы 27092
Персоны 87758
География 3129
Статьи 1588
Пресса 1339
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2846
Мероприятия 894

MasterCard Mobile Payments Study

СОБЫТИЯ


24.03.2015 «Интервэйл» запустила сервис карточных переводов «Переведи Мне» 1
05.03.2015 Потребители более уверены в безопасности мобильных платежей благодаря токенизации и биометрическим технологиям 1
02.02.2015 «Интервэйл» запустил сервис интернет-эквайринга 1
15.12.2014 «Интервэйл» интегрировала цифровой кошелек с платежной платформой MasterPass 1
09.12.2014 MasterCard запустила платформу MasterPass в России 1
15.09.2014 Платежное приложение MasterCard Mobile предустановят на планшеты TurboPad и смартфоны Turbo X 1
28.07.2014 «СмартКардЛинк» подтвердил сертификацию своего процессингового центра по стандарту PCI DSS 3.0 1
10.07.2014 «Консервативный коммерческий банк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ 1
04.03.2014 Все больше потребителей пользуются мобильными платежными решениями 1
24.10.2013 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны через мобильные приложения MasterCard Mobile 1
08.08.2013 Платежные сервисы Intervale сертифицированы по стандарту PCI DSS 1
25.07.2013 «Юнистрим» и MasterCard расширили географию совместного сервиса денежных переводов 1
17.06.2013 «Юнистрим» запустил новый сервис для держателей карт MasterCard и Maestro 1
04.12.2012 АКБ «Балтика» запустил новый платежный сервис на базе MasterCard Mobile 1
22.06.2012 «Почта России» оснастит свои отделения платежными технологиями MasterCard 1
17.09.2007 19 сентября откроется конференция Cardex & IT Security 2007 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

MasterCard и организации, системы, технологии, персоны:

Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15979 3
Бествей - Руссобит-М - Russobit-M 267 3
Руссобит-трэйд 3 2
X Corp - Twitter 2941 2
Meta Platforms - Facebook 4627 2
Информзащита 947 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Бествей - Play Ten Interactive 13 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9533 1
EA - Electronic Arts 1318 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Wargaming 161 1
Thales - Gemalto 189 1
Google LLC 12754 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 773 1
Gaijin Entertainment 89 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
Payture 11 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 15
Visa International 1996 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
Балтика АКБ 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8952 1
Почта России ПАО 2382 1
ГПБ - Газпромбанк 1282 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1000 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5551 8
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29814 7
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13729 5
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 201 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1678 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3274 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18444 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6086 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4057 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1252 2
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 156 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9349 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27004 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54388 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9602 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4905 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11892 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6381 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13476 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13053 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13769 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6233 2
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 92 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2062 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1719 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14832 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4050 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9677 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1015 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5296 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3255 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 893 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4909 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2904 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18255 1
MasterCard Maestro 159 7
MasterCard MoneySend 44 6
Google Android 15314 4
MasterCard MasterPass 29 4
MasterCard SecureCode 79 4
Intervale - Payguide 6 3
Apple iOS 8618 3
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 2
Apple - App Store 3137 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 124 2
Visa Verified By Visa 62 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
Балтика АКБ - Baltica Mobile 1 1
Лайф ФГ - Лайф-Кошелёк 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 3010 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 930 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 969 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 653 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 257 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 111 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 4
Абрамов Константин 11 3
Шамайко Алексей 5 2
Айриян Сурен 34 2
Плетнев Леонид 11 1
Данилов Илья 2 1
Агдеева Ирина 1 1
Киселев Александр 115 1
Рябый Илья 20 1
Пецюха Артем 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54931 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13845 3
Казахстан - Республика 6080 2
Европа 25007 2
Азия - Азиатский регион 5943 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 2
Америка Южная 884 2
Израиль 2865 2
Африка - Африканский регион 3647 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14833 2
Чехия - Чешская Республика 1350 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1147 2
Болгария - Республика 800 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19267 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 1
Польша - Республика 2035 1
Сингапур - Республика 1959 1
Европа Восточная 3140 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Канада 5090 1
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Франция - Французская Республика 8191 1
Китай - Тайвань 4280 1
Грузия 1336 1
Румыния 753 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Новая Зеландия 738 1
Монголия 384 1
Албания - Республика 99 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53810 11
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1137 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7891 3
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 168 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1877 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27491 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6751 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8881 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3324 1
Аудит - аудиторский услуги 1276 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1708 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6722 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 532 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12384 1
НКО - Некоммерческая организация 641 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5630 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 55 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 238 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 430 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7558 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще