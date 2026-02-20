Разделы

White Label Вайт лейбл Формат партнерского сотрудничества


СОБЫТИЯ


20.02.2026 Платформа Forward стала технологической основой для MVNE-экосистемы «Экспресс Мобайл» 1
21.01.2026 «Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров 1
13.01.2026 «Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО 1
10.12.2025 Eastwind представила рекламную B2B-платформу EW AdConnect для мобильных операторов 1
01.12.2025 Центр Verba Mayr запускает телемедицинский сервис от N3.Health 1
17.09.2025 Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии 1
03.09.2025 Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам 1
10.07.2025 Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам 1
06.06.2025 ГК Mont и разработчик корпоративного мессенджера JetChat подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
03.06.2025 Решение MILA: новый уровень заботы о здоровье за счет цифрового взаимодействия клиник и пациентов 1
19.05.2025 Игорь Кальметов -

Игорь Кальметов, «МБК Лаб»: Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook

 1
14.05.2025 Выручка Ivideon выросла на 68% в 2024 году при шестикратном росте прибыли 1
29.04.2025 «Сомерс» внедрил подсказки для кассиров в товароучетную систему и кассовое ПО Subtotal 1
28.04.2025 Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA 1
25.04.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) модернизировал облачную инфраструктуру ЦОД во Фрязино 1
15.04.2025 Выручка ITglobal.com по услуге частное облако выросла на 60% за 2024 год 1
10.04.2025 С помощью сервисов «РЖД − Цифровые пассажирские решения» теперь можно улететь на Мадагаскар и Новую Гвинею 1
10.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами 1
20.02.2025 ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год 1
18.12.2024 ИИ оценит речь операторов службы поддержки сервисов «РЖД-Цифровые пассажирские решения» 1
12.12.2024 Manufaqtury представила технологическую платформу для управления зданиями 1
10.12.2024 Китайский вуз приобрел ПО российского вендора BFG Group 1
03.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий 1
10.10.2024 Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус» 1
24.09.2024 Структура ГК Softline приобретает компанию Subtotal и расширяет присутствие в сегменте автоматизации розничной торговли 1
17.09.2024 Ozon запустил первый страховой продукт 1
11.07.2024 RooX UIDM внедряет функцию создания порталов приложений 1
14.06.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией 1
29.05.2024 Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline) 1
16.04.2024 Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Мы строим облако на самом свежем оборудовании, расширяем зоны присутствия, делаем акцент на клиентский сервис и проектную практику 1
10.01.2024 Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов 1
28.12.2023 Компания «Фрифлекс» запустила программный комплекс «Мобильный агент» для агентских сетей на ОС «Аврора» 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
28.03.2023 «Телфин» запускает продажу виртуальной АТС по схеме White Label 1
30.12.2022 Для кого актуальны облачные партнерские программы 1
24.10.2022 DLP — всему голова, но не все DLP одинаково полезны 1
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 1
11.04.2022 Как построить надежный ИТ-фундамент на российских технологиях 1
16.03.2022 CraftTalk помогает федеральному сервису Gorserv общаться с заказчиками и мастерами 1
24.02.2022 У финтех-компании Revolut появился серьезный конкурент из Литвы 1

Публикаций - 123, упоминаний - 123

White Label и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3347 14
Microsoft Corporation 25348 9
Yandex - Яндекс 8642 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 8
Broadcom - VMware 2512 7
Telegram Group 2673 7
Google LLC 12356 6
9121 6
Oracle Corporation 6908 6
Ростелеком 10438 5
IBM - International Business Machines Corp 9567 5
Корус Консалтинг ГК 1375 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 4
SAP SE 5467 4
VK - Mail.ru Group 3539 4
Cloud4Y 303 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 4
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 170 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 31 3
Apple Inc 12775 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 3
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 2
Thales - Gemalto 184 2
Ingenico Group - Инженико 46 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 2
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 7 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 2
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 2
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3166 2
МегаФон 10129 2
Meta Platforms - Facebook 4557 2
Commvault 179 2
Intel Corporation 12591 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 189 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 8
Лента - Сеть розничной торговли 2297 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1406 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1001 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1696 5
Альфа-Банк 1892 4
Visa International 1977 4
iGooods 11 4
Почта России ПАО 2269 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 2
Joom - маркетплейс 19 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 2
РЖД - Российские железные дороги 2021 2
ГПБ - Газпромбанк 1191 2
НСПК - Национальная система платежных карт 908 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 234 2
Русагро Группа Компаний 342 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 415 2
American Express - Amex 335 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 2
О2О Холдинг 59 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 581 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 294 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Coca-Cola Company 260 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 114 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3284 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3158 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5082 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
Федеральное казначейство России 1880 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3534 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2759 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 391 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 218 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17228 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11619 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 18
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2842 18
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4063 17
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4726 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4983 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5697 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3080 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8533 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7700 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5915 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5869 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5717 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8177 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4536 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3112 10
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2022 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13355 9
Data monetization - Монетизация данных 1846 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6017 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8236 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7371 9
Google Android 14846 10
Apple - App Store 3021 9
Apple iOS 8334 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 6
Linux OS 11055 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 5
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 269 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 380 4
Rakuten Viber 656 4
Microsoft Windows 16456 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7417 3
Apple macOS 2289 3
Microsoft Azure 1472 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 710 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 373 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 50 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1247 3
Apple iPhone 6 4862 3
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 46 2
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 40 2
Альфа-Мобайл 82 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 461 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 225 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 129 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 35 2
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 2
FreePik 1533 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 609 2
Новые облачные технологии - МойОфис 911 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 821 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 279 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 2
Microsoft Office 365 989 2
Кунис Григорий 7 3
Свидерский Евгений 61 3
Кунин Соломон 9 3
Шпет Александр 21 3
Гуцериев Михаил 112 3
Фокин Николай 19 2
Самоукин Сергей 19 2
Королев Алексей 21 2
Широкий Денис 20 2
Изосимов Александр 192 2
Иевлев Евгений 28 2
Кулина Анастасия 11 2
Скворцова Ирина 7 2
Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 7 2
Чухнова Евгения 7 2
Андриевский Сергей 24 2
Аванесян Артур 2 2
Осеевский Михаил 333 2
Печатников Анатолий 37 2
Анохин Сергей 112 2
Захаренко Максим 56 2
Тынкован Александр 51 2
Андрианов Павел 84 1
Колесников Андрей 89 1
Евсин Александр 12 1
Семенов Александр 165 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 1
Настасенко Марина 9 1
Кириченко Игорь 52 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Павлов Роман 6 1
Хомков Игорь 46 1
Скатин Алексей 33 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Гузовский Денис 79 1
Яманов Артем 9 1
Ревяшко Андрей 20 1
Петров Сергей 61 1
Хасин Михаил 27 1
Хала Илья 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 21
Европа 24698 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 7
Казахстан - Республика 5852 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 6
Беларусь - Белоруссия 6088 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 5
Индия - Bharat 5737 5
Германия - Федеративная Республика 12972 5
Франция - Французская Республика 8013 5
Турция - Турецкая республика 2509 5
Азия - Азиатский регион 5772 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 4
Бразилия - Федеративная Республика 2461 4
Украина 7821 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4336 3
Африка - Африканский регион 3581 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1461 3
Россия - СФО - Новосибирск 4721 3
Испания - Королевство 3776 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 268 2
Средиземное море - Средиземноморье 203 2
Земля - планета Солнечной системы 10701 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 2
Россия - УФО - Тюменская область 1296 2
Нидерланды 3649 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 801 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 2
Новая Зеландия 732 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 78 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1056 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4931 15
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1295 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5437 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5919 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5320 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6276 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2574 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7824 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6302 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3718 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 5
Аудит - аудиторский услуги 3129 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1567 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 978 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 5
Ведомости 1307 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 2
Комсомольская правда ИД 77 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Bloomberg 1558 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3771 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 2
Gartner - Гартнер 3623 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 72 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Strategy Analytics 284 1
Интерфакс-100 21 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
Fortune Business Insights 30 1
INFOLine-Аналитика 69 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1071 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 1
ASRI - Australian Space Research Institute - Австралийский институт космических исследований - Центр по исследованию космической среды Австралии - Australian Space Agency - Австралийское космическое агентство 3 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 981 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2146 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Google Lunar X Prize - GLXP 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.

Создано именных указателей - 190918.

Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

