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Плетнев Леонид
Плетнев Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Информзащита 786 3
|Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 48 1
|1С 8436 1
|1С-Битрикс - Bitrix 592 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 320 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
|PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 541 1
|Intervale - Payguide 6 1
|Apple iOS 7944 1
|Google Android 14221 1
|MasterCard Maestro 156 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Шумский Лев 4 1
|Голованов Сергей 65 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
|Казахстан - Республика 5624 1
|Турция - Турецкая республика 2409 1
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