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FinTech Эквайринг Acquire Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами

FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами


13.09.2023 Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения

функционал библиотеки и его использовать, это сэкономит время и ресурсы, и ставка 0,7% за интернет-эквайринг для пользователей SDK может быть дополнительным бонусом. При необходимости, подключ
12.09.2023 Национальная система платежных карт и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» развивают систему безналичной оплаты проезда в регионах России

арты, SDK и API для интеграции. Наш проект позволяет сократить время и расходы на внедрение системы безналичных платежей, а также обеспечивает формирование прозрачной отчетности по объемам пасс
06.10.2022 Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей

Softline представила инновационное платежное программное обеспечение «Скай технолоджис» для организации приема безналичных платежей, сообщили CNews представители Softline. Инновационные платежные решения компании-разработчика в сфере финансовых технологий «Скай технолоджис» вошли в портфель поставщика И
04.07.2022 Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC

В платежном приложении Делобанка (банковская группа банка «Синара») «Эквайринг в смартфоне» появилась функция бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала возможна благодаря технологии Near Field Communications (NFC). Прием оплаты чер
21.06.2022 Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья

ествляться всего одним касанием. Пассажирам достаточно приложить свою карту к терминалу оплаты aQsi. Устройство сообщит об успешной транзакции зеленым светом и характерным звуковым сигналом. Введение безналичной системы оплаты благоприятно скажется на всех участниках поездки. Во-первых, сокращается время оплаты проезда, что способствует соответствию расписания прибытия общественного транспо
14.04.2022 «ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги

частям» на тарифах на шесть и 12 месяцев с льготным периодом пять дней. «Со сниженной комиссией за эквайринг бизнесу будет проще выйти на рынок электронной торговли и развиваться на нем. Мы пр
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне»

Клиенты Делобанка (банковская группа СКБ-банка) теперь могут принимать оплату через Систему быстрых платежей в сервисе «Эквайринг в смартфоне». Новая функция поможет предпринимателям осуществлять прием платежей без карт и терминала через приложение с мгновенным зачислением на счет по Системе быстрых платежей. Пр
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых

Visa, ЮMoney и Yclients запустили в России новый сервис безналичных чаевых для сотрудников салонов красоты. Оставить чаевые в салоне теперь так же просто, как в такси или в ресторане. Сервис позволяет оставлять чаевые не только с помощью дебетовых к
19.08.2021 Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых

Российский сервис доставки готовой еды Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых, оставляемых официантам. До 1 июля 2022 г. комиссия составит 1 руб. с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5% ранее. Предложение действует как дл
11.06.2021 НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте

систем, выпущенных любым банком-эмитентом, привычным способом, включая оплату гаджетами, в том числе с поддержкой NFC. Платформа ТПП НСПК доступна для всех банков-эквайреров. Для пользователя процесс безналичной оплаты на транспорте становится таким же простым и удобным, как в магазинах: пассажиру требуется приложить карту, NFC-телефон или другой гаджет к валидатору, терминалу или турникету
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне

анка) больше не нужно приобретать POS-терминал для приема платежей - достаточно скачать приложение «Эквайринг в смартфоне» на свой телефон и использовать его как терминал. В основе приложения -
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание. Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести

20.05.2021 «Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания

жертвования ещё более прозрачными для благотворителей», - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. «Цифровая трансформация наряду с пандемией внесла коррективы в жизнь ка
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых

«Сбер» запустил уникальный сервис безналичных чаевых на личную банковскую карту — «СберЧаевые». Для того чтобы опция стала доступной работнику сферы услуг, нужно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или

25.02.2021 Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране

приём безналичной оплаты, причём сделать это с минимальными затратами благодаря сниженной ставке на эквайринг (от 0,6%) и без установки какого-то дополнительного оборудования. Плюсом как для кл
15.02.2021 В билетных автоматах на МЦД можно пополнять «Тройку» безналичным способом

ЦППК усовершенствовала программное обеспечение билетопечатающих автоматов (БПА). Теперь пассажирам стало доступно пополнение транспортной карты «Тройка» безналичным способом. Более чем в 95% БПА на МЦД с возможностью оплаты картой данная функция уже реализована. Ранее это можно было сделать на станциях только в кассах. Это особенно актуально им
10.02.2021 Модульбанк интегрировал интернет-эквайринг с сервисом Tilda

, начать принимать платежи и выводить выручку хоть каждый день в режиме реального времени. Интернет-эквайринг от Модульбанка подключается бесплатно без абонентской платы и скрытых платежей и ин
09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group

. Отчетность по совершенным транзакциям компания получает от банка в индивидуальном формате, который позволяет быстро загружать его в учетную систему казначейства Calzedonia Group. «В этом году объем безналичных платежей в России впервые превысил объем снятия наличных с карт. Это результат многолетнего тренда по изменению потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты. О
02.11.2020 ВТБ: Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года

Затраты российских ретейлеров на эквайринг в течение двух лет могут увеличиться в два раза и в 2022 году достичь 1 трлн рублей
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia

достиг 2 трлн руб. Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети «Ашан», «Лента», Leroy Merlin, OBI, «М.Видео», Metro Cash&Carry, «Фамилия», группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и Mail.ru. Также банк обеспечивает эквайринг таких авиакомпаний как «Ютэйр», «Якутия», ведущей компании в области дистрибуции авиационных услуг в России «Сирена-Трэвел» и других.
21.08.2020 В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

ажаться сообщения об отсутствии связи с банком. В сообщении также было сказано, что все технические проблемы были устранены, однако на момент публикации материала жалобы пользователей на неработающие эквайринг и мобильное приложение продолжали поступать. Второй гигантский сбой за месяц Сервисы Сбербанка вышли из строя во второй раз за последние 30 дней. Предыдущий крупный сбой, как сообщал

20.08.2020 Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн»

изнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг. Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формиро
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1%

с тем, лидером по приросту год к году оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» — Республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 п. п., что в 2,2 раза выше п
18.03.2020 Сбербанк предложил бесконтактную технологию приема оплаты при помощи смартфона

ельцев бизнеса с небольшим средним чеком. Технология Tap On Phone позволяет сделать более доступным эквайринг для малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря прост
23.10.2019 Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты проезда в электричках направления Санкт-Петербург – Москва

ойства принимают оплату посредством платежных приложений Apple, Samsung и Google. В сентябре оборот безналичных средств на данном направлении превысил 500 тыс. руб. Ожидается, что эта сумма выр
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей

совета Алма Обаева. Процесс перевода пенсионеров с карт иных платежных систем начался еще в 2016 г. Безналичные платежи проще отслеживать и контролировать, к данным о транзакциях, совершенных в
12.09.2019 МТС Банк и Эвотор подключают эквайринг без визита в банк

Для компаний из числа малого и среднего бизнеса «МТС-Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный эквайринговый продукт, который позволит предпринимателям дистанционно подключать эквайринг от МТС Банка. Теперь владельцы смарт-терминалов «Эвотор» могут подключить эквайринг от МТС Банка без визита в отделение. Продукт, реализованный на платформе «Эвотор Pay», позво
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи

й насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тыс. устройств экосистемы «Эв
14.05.2019 Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%

Открытие» совместно с сервисом для малого и микробизнеса «Прими карту!» предложили предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%. Это стало возможно благодаря коробочному продукту «РКО + экв
06.05.2019 ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро

анции Московского центрального кольца», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. Кроме того, в марте 2019 года ВТБ выиграл очередной конкурс по обеспечению безналичной оплаты в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Победа банка в конкурсе позволит обеспечить беспрерывность предоставления сервисов для горожан на срок до и
09.04.2019 Дмитрий Спиридонов -

Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию

ва. Мы видим CloudPayments как надежную, удобную экосистему для онлайн-бизнеса в виде одного окна - интернет-эквайринг, онлайн-фискализация, интернет-банкинг, кредитование, облачная бухгалтерия
14.02.2019 «Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России»

, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок. Для стабильной работы платежных тер
18.01.2019 ВТБ обеспечил эквайринг всех каналов продаж Московского метрополитена

ndroid, на едином транспортном портале transport.mos.ru, через SMS-сервис, а также с помощью «Мобильного билета» (проездной «Тройка» в SIM-карте). В ближайшее время ВТБ в том числе будет обеспечивать эквайринг при пополнении карты «Тройка» на сайте «Московского метрополитена» mosmetro.ru. Кроме того, для удобства горожан ВТБ реализовал пополнение кошелька и покупку билетов через мобильные п
14.12.2018 Сбербанк сделал Казанский метрополитен полностью безналичным

икетах: один турникет со считывателем был установлен на каждой станции. В сентябре 2018 года началось оснащение считывателями всех турникетов метрополитена в Казани. Модернизация и расширение системы безналичной оплаты проезда позволили МУП «Метроэлектротранс» почти полностью отказаться от касс в метро: помимо считывателей на турникетах, на каждой станции установлены автоматические аппараты
13.11.2018 «Яндекс.Деньги» и ДИТ Москвы исследовали безналичные платежи москвичей

авило, выгода наличной оплаты сводится к использованию карт лояльности той или иной торговой точки. Безналичная оплата зачастую позволяет получать двойную выгоду: ту, что предлагает торговая то
23.10.2018 «Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг

или услуги будут поступать клиенту на следующий рабочий день. Предусмотрена динамическая ставка за эквайринг, банк будет отслеживать обороты клиента и автоматически менять ставку по итогам мес
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России

етов по картам выросла в 10 раз! Это один из самых высоких результатов в мире». Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова сказала: «Мы в Сбербанке верим в т
04.06.2018 ВТБ обеспечил эквайринг на Даниловском рынке в Москве

ВТБ внедрил возможность безналичных расчетов на Даниловском рынке. Таким образом, теперь клиенты могут оплачивать про
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси

«Максим» совместно со Сбербанком реализовал в приложении для заказа такси международный эквайринг. Оплатить поездки в России по карте смогут жители 189 стран. С 1 июня по 22 июля фу
14.05.2018 ВТБ обеспечил безналичный расчет для компаний-ломозаготовителей

стоящее время предприятия, принимающие лом от физических лиц, используют наличный расчет. Внедрение безналичных расчетов в ломозаготовительном секторе обеспечит значительно большую его прозрачн

Публикаций - 1382, упоминаний - 1711

FinTech замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Yandex - Яндекс 6234 67
7440 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10281 50
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 298 36
Эвотор - Evotor 160 35
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 230 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10510 31
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 225 31
Google LLC 11270 30
ЦФТ Золотая Корона 359 30
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6528 29
Webmoney 524 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7493 28
Apple Inc 11515 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8289 27
АйТи 1324 25
Samsung Electronics 9889 23
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1963 20
Датапакс 44 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 17
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 108 17
Смартфин - 2can&ibox 47 17
SAP SE 5042 16
Oracle Corporation 6448 16
Microsoft Corporation 23925 16
VK - Mail.ru Group 3266 15
INPAS - ИНПАС 126 15
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 39 15
PayPal 652 13
АйТи-Ойл 32 13
Цифра ГК 2230 13
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 100 12
Softline - Софтлайн 2274 12
1С-Рарус 832 12
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 193 12
IBM - International Business Machines Corp 9294 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 783 11
Red Hat 1261 11
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1101 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6291 267
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 243
Visa International 1899 220
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2551 110
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 642 83
НСПК - Национальная система платежных карт 673 62
Альфа-Банк 1642 55
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 967 48
Русский стандарт Банк 392 46
Qiwi 959 38
ВТБ - ВТБ24 661 33
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 32
Почта России ПАО 1969 32
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 31
ПСБ - Промсвязьбанк 767 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5189 29
Евросеть 1402 27
Мострансавто 66 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 24
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 397 24
Почта Банк 397 21
American Express - Amex 313 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1038 20
Лента - Сеть розничной торговли 1840 19
РЖД - Российские железные дороги 1720 18
Связной ГК 1354 17
Открытие ФК - Банк Открытие 520 17
МКБ - Московский кредитный банк 499 17
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 109 17
Интеррос - Росбанк АКБ 569 17
ПриватБанк - PrivatBank 196 16
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 160 16
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 16
JCB International 139 16
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 611 15
ГПБ - Газпромбанк 994 14
Diners Club International - платёжная система 80 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 712 14
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 152 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4014 126
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2591 64
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10005 35
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4728 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 18
Президент Российской Федерации 3958 17
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1237 16
Правительство Москвы 2133 15
Федеральное казначейство России 1620 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1662 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3116 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2486 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3215 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2131 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1001 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2536 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 454 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1254 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 184 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2084 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 176 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 350 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2857 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 697 6
НПС - Национальный платежный совет 29 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 729 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 564 5
Правительство Тульской области - органы государственной власти 89 5
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 131 4
Мосгортранс ГУП 100 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 325 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 376 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4889 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 93 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 104 11
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 238 4
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 195 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 3
АФТ - Ассоциация Финтех 81 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 23 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 2
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 7 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 1
Профсоюз работников связи России 8 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 1
Единая Россия - Политическая партия 278 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 263 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57004 386
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4593 381
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22306 250
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9188 232
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10666 223
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2697 185
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1334 159
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3979 125
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2092 124
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26237 123
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1183 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14287 63
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Транспорт общественный - Транспортная карта 208 55
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 23062 49
Google Android 13161 122
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 485 105
Apple Pay 474 72
Apple iOS 7187 67
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 392 58
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 648 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4443 54
Samsung Pay 284 53
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 785 50
Google Play - Google Store - Android Market 3100 47
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 43
Apple - App Store 2721 38
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 185 36
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом 92 35
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 552 31
Apple iPhone 6 5628 26
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 25
Visa payWave 76 24
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 294 23
Microsoft Windows 14829 22
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 76 21
Microsoft Windows 2000 10828 21
Linux OS 8808 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1190 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 17
MasterCard Maestro 149 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6787 16
Alibaba Group - AliPay 71 14
Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 315 14
Яндекс.Маркет 736 14
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 276 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2941 13
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 13
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - SmartVista - СмартВиста 79 13
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 66 12
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 71 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 11
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 15 11
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 90 10
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 153 10
Малых Дмитрий 46 41
Попов Алексей 330 32
Киричек Алексей 66 31
Кирсанова Светлана 64 29
Орловский Виктор 352 18
Богаткин Алексей 30 17
Исаев Максим 54 17
Романенко Андрей 91 16
Путин Владимир 2874 12
Комлев Владимир 34 12
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 11
Емельянова Инна 21 11
Хромов Сергей 20 11
Кисляков Евгений 92 11
Никифоров Николай 1173 10
Богдашев Дмитрий 18 9
Свириденко Кирилл 40 9
Витязь Александр 43 8
Спиридонов Дмитрий 27 8
Шигапов Антон 10 7
Shander Eric - Шандер Эрик 10 7
Попов Анатолий 113 7
Канин Владимир 9 7
Смирнова-Крелль Оксана 52 7
Копытова Юлия 16 7
Заботкин Алексей 7 6
Агафонов Андрей 19 6
Глазачев Иван 27 6
Малиновский Алексей 19 6
Рябый Илья 20 6
Колесников Дмитрий 20 6
Боциев Александр 14 6
Арефьев Игорь 14 6
Казаков Михаил 12 6
Тартышев Дмитрий 19 6
Петелина Екатерина 13 6
Собянин Сергей 273 6
Аксаков Анатолий 139 6
Маркелов Константин 32 5
Бесолов Заур 10 5
Россия - РФ - Российская федерация 129532 837
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40212 291
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15860 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50805 90
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6649 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13539 73
Европа 21464 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15736 51
Казахстан - Республика 5166 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13855 42
Украина 7414 37
Беларусь - Белоруссия 4815 34
Россия - ЦФО - Тульская область 1127 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2488 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1488 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2521 26
Германия - Федеративная Республика 12327 24
Россия - СФО - Новосибирск 3886 23
Россия - ЦФО - Калужская область 880 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13118 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3495 21
Россия - СФО - Иркутская область 959 19
Россия - ЮФО - Астраханская область 594 18
Франция - Французская Республика 7651 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2126 18
Армения - Республика 1906 17
Япония 13065 16
Африка - Африканский регион 3347 15
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 623 15
Россия - ЦФО - Орловская область 265 14
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1079 14
Азербайджан - Азербайджанская Республика 963 14
Россия - УФО - Тюменская область 1015 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2441 14
Турция - Турецкая республика 2167 13
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 736 13
Азия - Азиатский регион 5225 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2920 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1147 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1642 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43964 952
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21761 428
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16112 226
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46474 197
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9831 133
Кредитование - Сrediting - Заём 6215 131
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5364 116
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2443 113
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9149 108
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6324 104
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3194 93
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4326 92
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5685 86
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5874 78
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6004 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25581 66
Страхование - Страховое дело - Insurance 5350 63
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6843 61
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5448 56
Логистика - Курьерские услуги 964 53
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14781 53
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10246 53
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5844 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8772 50
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6868 47
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3607 47
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 266 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11579 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11695 41
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1072 40
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4413 38
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4915 36
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4943 33
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5119 33
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7083 32
Internet Economy - Интернет-экономика 5607 29
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1054 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11058 24
Коммерсантъ - Издательский дом 1457 7
Ведомости 691 6
РИА Новости 837 6
Bloomberg 1166 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 874 4
Прайм - Агентство экономической информации 867 3
Forbes - Форбс 681 2
Известия ИД 525 2
Открытые системы ИД 172 2
РОИ - Российская общественная инициатива 80 2
The Guardian - Британская газета 350 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 740 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 613 1
Тульская служба новостей 1 1
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
Quartz 23 1
GQ 20 1
Telecom.paper 195 1
Деловой Петербург 25 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
Wikipedia - Википедия 447 1
Инфобизнес 22 1
Финансовые известия 33 1
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USA Today 125 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 1
NBC News 178 1
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Юность - радиостанция 33 1
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 586 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7617 29
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2580 8
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Data Insight - Исследовательское агентство 106 4
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Сбер - СберДанные 4 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 3
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Strategy Analytics 283 2
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Frost & Sullivan 200 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 53 2
Markets&Markets Research 106 2
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Berg Insight 19 1
Interthink Consulting - Organizational Project Management Baseline Study 6 1
IHS iSuppli 397 1
Envisioneering Group 10 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 80 1
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 99 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
GfK Rus - ГФК-Русь 207 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 1
Forrester Research 814 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 192 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 46 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 2
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 13 1
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ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 58 1
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ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 12 1
ТГУ - Томский государственный университет 142 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 85 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 65 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 5 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 21 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 24 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 4 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 13 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 18 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 81 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 142 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 423 1
МЭИ - Московский энергетический институт 100 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 41 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 265 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 518 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 139 1
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 24 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9830 56
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 492 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 976 4
Metro Expo 6 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 36 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2200 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Клик-интенсив 3 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Пикника Афиши 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
День молодёжи - 27 июня 712 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 53 1
Россия зовёт! - инвестиционный форум 1 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
JD.com 618 Shopping Festival 32 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
CeBIT 611 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
CNews AWARDS - награда 440 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 906 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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