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FinTech Эквайринг Acquire Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами

FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами

СОБЫТИЯ

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06.11.2024 «Эвотор» подключил функционал безналичных чаевых через сервис NewPay

та, что может быть неудобно клиентам. При оплате по СБП через сервис NewPay теперь доступна функция безналичных чаевых, которые клиент может включить при оплате счета. Комиссия за прием чаевых

09.08.2024 280 млн поездок в общественном транспорте оплачивается банковской картой через эквайринг Сбербанка

Каждый месяц россияне оплачивают 280 млн поездок в общественном транспорте через эквайринг Сбербанка. Сделать это можно любым удобным способом: банковской картой или телефоно
03.07.2024 «Атол Pay» запустил обратный эквайринг для смарт-терминалов

«Атол Pay» запустил обратный эквайринг на смарт-терминалах линейки СТБ-5. Новый продукт расширит функционал и даст возможн
07.03.2024 Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции

точках клиентам зачастую отказываются обслуживать по безналичному расчету из-за высоких комиссий на эквайринг банковских карт. Вместо этого клиентам предлагают оплатить товары или услуги наличн
01.03.2024 Производимые в Москве устройства для безналичной оплаты попали в реестр Минпромторга России

нский. «Столичные компании регулярно разрабатывают и производят уникальную и высокотехнологичную продукцию. Они обеспечивают независимость страны во многих сферах. Например, два устройства для приема безналичной оплаты, производимые столичной компанией, внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Одно из них – валидатор. Он принимает оплату проезда в городском тра
01.02.2024 Почти две трети покупок в магазине оплачиваются безналичными

Почти две трети (64%) покупок в магазинах оплачиваются безналичными. К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование формирование чеков через ПО Frontol за 2023 год. Доля же оплат наличными деньгами составляет 36%. Об этом CNews сообщил
18.12.2023 «Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах»

страх» по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15. Существует несколько видов эквайринга: торговый эквайринг (POS), эквайринг с использованием банкоматов, и интернет-эквайринг, н
01.12.2023 ПСБ запустил обратный эквайринг для ломозаготовителей

платежам бесшовным. «В свете обязательных требований, вступивших в силу с октября текущего года, о безналичных расчетах ломозаготовителей с физическими лицами, растет запрос бизнеса, работающе
02.11.2023 «АТОЛ Pay» подключил эквайринг «Тинькофф кассы»

«АТОЛ Pay» интегрировал эквайринг «Тинькофф кассы» в свою универсальную платёжную платформу. Теперь клиентам «АТОЛ Pay» доступна возможность легко подключаться к процессингу банка «Тинькофф». Клиенты могут быстро отпр
24.10.2023 Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90%

ыкли к этой форме оплаты. С другой ― QR oт СБП экономически более выгоден для бизнеса, чем торговый эквайринг, по размеру комиссии. Кроме того, предпринимателям не нужно арендовать или покупать
05.10.2023 «Эвотор» запустил новый функционал для скупщиков лома

ов ― это первое внедрение подобного функционала в «Эвоторе». С учетом высокого уровня проникновения безнала в России он будет постепенно востребован и в других сегментах бизнеса, закупающих люб
13.09.2023 Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения

функционал библиотеки и его использовать, это сэкономит время и ресурсы, и ставка 0,7% за интернет-эквайринг для пользователей SDK может быть дополнительным бонусом. При необходимости, подключ
12.09.2023 Национальная система платежных карт и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» развивают систему безналичной оплаты проезда в регионах России

арты, SDK и API для интеграции. Наш проект позволяет сократить время и расходы на внедрение системы безналичных платежей, а также обеспечивает формирование прозрачной отчетности по объемам пасс
06.10.2022 Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей

Softline представила инновационное платежное программное обеспечение «Скай технолоджис» для организации приема безналичных платежей, сообщили CNews представители Softline. Инновационные платежные решения компании-разработчика в сфере финансовых технологий «Скай технолоджис» вошли в портфель поставщика И
04.07.2022 Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC

В платежном приложении Делобанка (банковская группа банка «Синара») «Эквайринг в смартфоне» появилась функция бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала возможна благодаря технологии Near Field Communications (NFC). Прием оплаты чер
21.06.2022 Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья

ествляться всего одним касанием. Пассажирам достаточно приложить свою карту к терминалу оплаты aQsi. Устройство сообщит об успешной транзакции зеленым светом и характерным звуковым сигналом. Введение безналичной системы оплаты благоприятно скажется на всех участниках поездки. Во-первых, сокращается время оплаты проезда, что способствует соответствию расписания прибытия общественного транспо
14.04.2022 «ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги

частям» на тарифах на шесть и 12 месяцев с льготным периодом пять дней. «Со сниженной комиссией за эквайринг бизнесу будет проще выйти на рынок электронной торговли и развиваться на нем. Мы пр
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне»

Клиенты Делобанка (банковская группа СКБ-банка) теперь могут принимать оплату через Систему быстрых платежей в сервисе «Эквайринг в смартфоне». Новая функция поможет предпринимателям осуществлять прием платежей без карт и терминала через приложение с мгновенным зачислением на счет по Системе быстрых платежей. Пр
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых

Visa, ЮMoney и Yclients запустили в России новый сервис безналичных чаевых для сотрудников салонов красоты. Оставить чаевые в салоне теперь так же просто, как в такси или в ресторане. Сервис позволяет оставлять чаевые не только с помощью дебетовых к
19.08.2021 Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых

Российский сервис доставки готовой еды Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых, оставляемых официантам. До 1 июля 2022 г. комиссия составит 1 руб. с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5% ранее. Предложение действует как дл
11.06.2021 НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте

систем, выпущенных любым банком-эмитентом, привычным способом, включая оплату гаджетами, в том числе с поддержкой NFC. Платформа ТПП НСПК доступна для всех банков-эквайреров. Для пользователя процесс безналичной оплаты на транспорте становится таким же простым и удобным, как в магазинах: пассажиру требуется приложить карту, NFC-телефон или другой гаджет к валидатору, терминалу или турникету
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне

анка) больше не нужно приобретать POS-терминал для приема платежей - достаточно скачать приложение «Эквайринг в смартфоне» на свой телефон и использовать его как терминал. В основе приложения -
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание. Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести

20.05.2021 «Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания

жертвования ещё более прозрачными для благотворителей», - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. «Цифровая трансформация наряду с пандемией внесла коррективы в жизнь ка
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых

«Сбер» запустил уникальный сервис безналичных чаевых на личную банковскую карту — «СберЧаевые». Для того чтобы опция стала доступной работнику сферы услуг, нужно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или

25.02.2021 Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране

приём безналичной оплаты, причём сделать это с минимальными затратами благодаря сниженной ставке на эквайринг (от 0,6%) и без установки какого-то дополнительного оборудования. Плюсом как для кл
15.02.2021 В билетных автоматах на МЦД можно пополнять «Тройку» безналичным способом

ЦППК усовершенствовала программное обеспечение билетопечатающих автоматов (БПА). Теперь пассажирам стало доступно пополнение транспортной карты «Тройка» безналичным способом. Более чем в 95% БПА на МЦД с возможностью оплаты картой данная функция уже реализована. Ранее это можно было сделать на станциях только в кассах. Это особенно актуально им
10.02.2021 Модульбанк интегрировал интернет-эквайринг с сервисом Tilda

, начать принимать платежи и выводить выручку хоть каждый день в режиме реального времени. Интернет-эквайринг от Модульбанка подключается бесплатно без абонентской платы и скрытых платежей и ин
09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group

. Отчетность по совершенным транзакциям компания получает от банка в индивидуальном формате, который позволяет быстро загружать его в учетную систему казначейства Calzedonia Group. «В этом году объем безналичных платежей в России впервые превысил объем снятия наличных с карт. Это результат многолетнего тренда по изменению потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты. О
02.11.2020 ВТБ: Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года

Затраты российских ретейлеров на эквайринг в течение двух лет могут увеличиться в два раза и в 2022 году достичь 1 трлн рублей
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia

достиг 2 трлн руб. Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети «Ашан», «Лента», Leroy Merlin, OBI, «М.Видео», Metro Cash&Carry, «Фамилия», группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и Mail.ru. Также банк обеспечивает эквайринг таких авиакомпаний как «Ютэйр», «Якутия», ведущей компании в области дистрибуции авиационных услуг в России «Сирена-Трэвел» и других.
21.08.2020 В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

ажаться сообщения об отсутствии связи с банком. В сообщении также было сказано, что все технические проблемы были устранены, однако на момент публикации материала жалобы пользователей на неработающие эквайринг и мобильное приложение продолжали поступать. Второй гигантский сбой за месяц Сервисы Сбербанка вышли из строя во второй раз за последние 30 дней. Предыдущий крупный сбой, как сообщал

20.08.2020 Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн»

изнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг. Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формиро
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1%

с тем, лидером по приросту год к году оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» — Республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 п. п., что в 2,2 раза выше п
18.03.2020 Сбербанк предложил бесконтактную технологию приема оплаты при помощи смартфона

ельцев бизнеса с небольшим средним чеком. Технология Tap On Phone позволяет сделать более доступным эквайринг для малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря прост
23.10.2019 Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты проезда в электричках направления Санкт-Петербург – Москва

ойства принимают оплату посредством платежных приложений Apple, Samsung и Google. В сентябре оборот безналичных средств на данном направлении превысил 500 тыс. руб. Ожидается, что эта сумма выр
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей

совета Алма Обаева. Процесс перевода пенсионеров с карт иных платежных систем начался еще в 2016 г. Безналичные платежи проще отслеживать и контролировать, к данным о транзакциях, совершенных в
12.09.2019 МТС Банк и Эвотор подключают эквайринг без визита в банк

Для компаний из числа малого и среднего бизнеса «МТС-Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный эквайринговый продукт, который позволит предпринимателям дистанционно подключать эквайринг от МТС Банка. Теперь владельцы смарт-терминалов «Эвотор» могут подключить эквайринг от МТС Банка без визита в отделение. Продукт, реализованный на платформе «Эвотор Pay», позво
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи

й насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тыс. устройств экосистемы «Эв
14.05.2019 Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%

Открытие» совместно с сервисом для малого и микробизнеса «Прими карту!» предложили предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%. Это стало возможно благодаря коробочному продукту «РКО + экв

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АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 42
Ростелеком 10948 39
МегаФон 10742 37
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
Google LLC 12688 31
ЦФТ - Золотая Корона 362 31
Apple Inc 13154 30
Softline - Софтлайн 3743 29
Webmoney - Вебмани.Ру 547 29
Samsung Electronics 11064 25
АйТи 1519 25
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Oracle Corporation 7074 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 21
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 19
SAP SE 5601 19
Датапакс 48 18
Microsoft Corporation 25775 18
Смартфин - 2can&ibox 48 17
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 17
VK - Mail.ru Group 3602 16
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 16
Код Безопасности 812 16
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 16
Telegram Group 2940 15
PayPal 671 14
АйТи-Ойл 36 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
1С-Рарус 982 13
Сбер - Расчетные решения АО 29 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 332
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 255
Visa International 1993 232
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 121
НСПК - Национальная система платежных карт 948 89
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 88
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 68
Альфа-Банк 1979 65
Русский стандарт Банк 509 60
NanduQ - Qiwi 1013 42
ПСБ - Промсвязьбанк 963 36
Почта России ПАО 2370 34
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 34
ВТБ - ВТБ24 671 33
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 32
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 27
Евросеть 1421 27
Мострансавто 69 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
ВТБ - Почта Банк 514 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
American Express - Amex 338 21
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 20
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 18
Связной ГК 1401 17
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China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 17
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
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АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 457
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 340
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 289
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 286
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 282
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 278
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 243
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 237
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 237
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 218
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 174
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 171
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 112
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 70
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 66
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 64
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 59
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 170
Google Android 15243 142
Apple iOS 8583 76
Apple Pay 519 76
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 67
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 60
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 59
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 59
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 56
Samsung Pay 296 54
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MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 45
Apple - App Store 3109 39
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 37
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Microsoft Windows 16882 26
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Linux OS 11533 22
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РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 9 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 5 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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