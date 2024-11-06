FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами

«Эвотор» подключил функционал безналичных чаевых через сервис NewPay та, что может быть неудобно клиентам. При оплате по СБП через сервис NewPay теперь доступна функция безналичных чаевых, которые клиент может включить при оплате счета. Комиссия за прием чаевых

280 млн поездок в общественном транспорте оплачивается банковской картой через эквайринг Сбербанка Каждый месяц россияне оплачивают 280 млн поездок в общественном транспорте через эквайринг Сбербанка. Сделать это можно любым удобным способом: банковской картой или телефоно

«Атол Pay» запустил обратный эквайринг для смарт-терминалов «Атол Pay» запустил обратный эквайринг на смарт-терминалах линейки СТБ-5. Новый продукт расширит функционал и даст возможн

Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции точках клиентам зачастую отказываются обслуживать по безналичному расчету из-за высоких комиссий на эквайринг банковских карт. Вместо этого клиентам предлагают оплатить товары или услуги наличн

Производимые в Москве устройства для безналичной оплаты попали в реестр Минпромторга России нский. «Столичные компании регулярно разрабатывают и производят уникальную и высокотехнологичную продукцию. Они обеспечивают независимость страны во многих сферах. Например, два устройства для приема безналичной оплаты, производимые столичной компанией, внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Одно из них – валидатор. Он принимает оплату проезда в городском тра

Почти две трети покупок в магазине оплачиваются безналичными Почти две трети (64%) покупок в магазинах оплачиваются безналичными. К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование формирование чеков через ПО Frontol за 2023 год. Доля же оплат наличными деньгами составляет 36%. Об этом CNews сообщил

«Ингосстрах банк» наращивает объем интернет-эквайринга для СПАО «Ингосстрах» страх» по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15. Существует несколько видов эквайринга: торговый эквайринг (POS), эквайринг с использованием банкоматов, и интернет-эквайринг, н

ПСБ запустил обратный эквайринг для ломозаготовителей платежам бесшовным. «В свете обязательных требований, вступивших в силу с октября текущего года, о безналичных расчетах ломозаготовителей с физическими лицами, растет запрос бизнеса, работающе

«АТОЛ Pay» подключил эквайринг «Тинькофф кассы» «АТОЛ Pay» интегрировал эквайринг «Тинькофф кассы» в свою универсальную платёжную платформу. Теперь клиентам «АТОЛ Pay» доступна возможность легко подключаться к процессингу банка «Тинькофф». Клиенты могут быстро отпр

Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90% ыкли к этой форме оплаты. С другой ― QR oт СБП экономически более выгоден для бизнеса, чем торговый эквайринг, по размеру комиссии. Кроме того, предпринимателям не нужно арендовать или покупать

«Эвотор» запустил новый функционал для скупщиков лома ов ― это первое внедрение подобного функционала в «Эвоторе». С учетом высокого уровня проникновения безнала в России он будет постепенно востребован и в других сегментах бизнеса, закупающих люб

Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения функционал библиотеки и его использовать, это сэкономит время и ресурсы, и ставка 0,7% за интернет-эквайринг для пользователей SDK может быть дополнительным бонусом. При необходимости, подключ

Национальная система платежных карт и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» развивают систему безналичной оплаты проезда в регионах России арты, SDK и API для интеграции. Наш проект позволяет сократить время и расходы на внедрение системы безналичных платежей, а также обеспечивает формирование прозрачной отчетности по объемам пасс

Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей Softline представила инновационное платежное программное обеспечение «Скай технолоджис» для организации приема безналичных платежей, сообщили CNews представители Softline. Инновационные платежные решения компании-разработчика в сфере финансовых технологий «Скай технолоджис» вошли в портфель поставщика И

Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC В платежном приложении Делобанка (банковская группа банка «Синара») «Эквайринг в смартфоне» появилась функция бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала возможна благодаря технологии Near Field Communications (NFC). Прием оплаты чер

Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья ествляться всего одним касанием. Пассажирам достаточно приложить свою карту к терминалу оплаты aQsi. Устройство сообщит об успешной транзакции зеленым светом и характерным звуковым сигналом. Введение безналичной системы оплаты благоприятно скажется на всех участниках поездки. Во-первых, сокращается время оплаты проезда, что способствует соответствию расписания прибытия общественного транспо

«ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги частям» на тарифах на шесть и 12 месяцев с льготным периодом пять дней. «Со сниженной комиссией за эквайринг бизнесу будет проще выйти на рынок электронной торговли и развиваться на нем. Мы пр

Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне» Клиенты Делобанка (банковская группа СКБ-банка) теперь могут принимать оплату через Систему быстрых платежей в сервисе «Эквайринг в смартфоне». Новая функция поможет предпринимателям осуществлять прием платежей без карт и терминала через приложение с мгновенным зачислением на счет по Системе быстрых платежей. Пр

Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых Visa, ЮMoney и Yclients запустили в России новый сервис безналичных чаевых для сотрудников салонов красоты. Оставить чаевые в салоне теперь так же просто, как в такси или в ресторане. Сервис позволяет оставлять чаевые не только с помощью дебетовых к

Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых Российский сервис доставки готовой еды Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых, оставляемых официантам. До 1 июля 2022 г. комиссия составит 1 руб. с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5% ранее. Предложение действует как дл

НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте систем, выпущенных любым банком-эмитентом, привычным способом, включая оплату гаджетами, в том числе с поддержкой NFC. Платформа ТПП НСПК доступна для всех банков-эквайреров. Для пользователя процесс безналичной оплаты на транспорте становится таким же простым и удобным, как в магазинах: пассажиру требуется приложить карту, NFC-телефон или другой гаджет к валидатору, терминалу или турникету

Делобанк запустил эквайринг в телефоне анка) больше не нужно приобретать POS-терминал для приема платежей - достаточно скачать приложение «Эквайринг в смартфоне» на свой телефон и использовать его как терминал. В основе приложения -

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание. Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести

«Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания жертвования ещё более прозрачными для благотворителей», - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. «Цифровая трансформация наряду с пандемией внесла коррективы в жизнь ка

«Сбер» запустил сервис безналичных чаевых «Сбер» запустил уникальный сервис безналичных чаевых на личную банковскую карту — «СберЧаевые». Для того чтобы опция стала доступной работнику сферы услуг, нужно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или

Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране приём безналичной оплаты, причём сделать это с минимальными затратами благодаря сниженной ставке на эквайринг (от 0,6%) и без установки какого-то дополнительного оборудования. Плюсом как для кл

В билетных автоматах на МЦД можно пополнять «Тройку» безналичным способом ЦППК усовершенствовала программное обеспечение билетопечатающих автоматов (БПА). Теперь пассажирам стало доступно пополнение транспортной карты «Тройка» безналичным способом. Более чем в 95% БПА на МЦД с возможностью оплаты картой данная функция уже реализована. Ранее это можно было сделать на станциях только в кассах. Это особенно актуально им

Модульбанк интегрировал интернет-эквайринг с сервисом Tilda , начать принимать платежи и выводить выручку хоть каждый день в режиме реального времени. Интернет-эквайринг от Модульбанка подключается бесплатно без абонентской платы и скрытых платежей и ин

ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group . Отчетность по совершенным транзакциям компания получает от банка в индивидуальном формате, который позволяет быстро загружать его в учетную систему казначейства Calzedonia Group. «В этом году объем безналичных платежей в России впервые превысил объем снятия наличных с карт. Это результат многолетнего тренда по изменению потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты. О

ВТБ: Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года Затраты российских ретейлеров на эквайринг в течение двух лет могут увеличиться в два раза и в 2022 году достичь 1 трлн рублей

ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia достиг 2 трлн руб. Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети «Ашан», «Лента», Leroy Merlin, OBI, «М.Видео», Metro Cash&Carry, «Фамилия», группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и Mail.ru. Также банк обеспечивает эквайринг таких авиакомпаний как «Ютэйр», «Якутия», ведущей компании в области дистрибуции авиационных услуг в России «Сирена-Трэвел» и других.

В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг ажаться сообщения об отсутствии связи с банком. В сообщении также было сказано, что все технические проблемы были устранены, однако на момент публикации материала жалобы пользователей на неработающие эквайринг и мобильное приложение продолжали поступать. Второй гигантский сбой за месяц Сервисы Сбербанка вышли из строя во второй раз за последние 30 дней. Предыдущий крупный сбой, как сообщал

Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» изнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг. Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формиро

Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% с тем, лидером по приросту год к году оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» — Республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 п. п., что в 2,2 раза выше п

Сбербанк предложил бесконтактную технологию приема оплаты при помощи смартфона ельцев бизнеса с небольшим средним чеком. Технология Tap On Phone позволяет сделать более доступным эквайринг для малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря прост

Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты проезда в электричках направления Санкт-Петербург – Москва ойства принимают оплату посредством платежных приложений Apple, Samsung и Google. В сентябре оборот безналичных средств на данном направлении превысил 500 тыс. руб. Ожидается, что эта сумма выр

Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей совета Алма Обаева. Процесс перевода пенсионеров с карт иных платежных систем начался еще в 2016 г. Безналичные платежи проще отслеживать и контролировать, к данным о транзакциях, совершенных в

МТС Банк и Эвотор подключают эквайринг без визита в банк Для компаний из числа малого и среднего бизнеса «МТС-Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный эквайринговый продукт, который позволит предпринимателям дистанционно подключать эквайринг от МТС Банка. Теперь владельцы смарт-терминалов «Эвотор» могут подключить эквайринг от МТС Банка без визита в отделение. Продукт, реализованный на платформе «Эвотор Pay», позво

Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи й насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тыс. устройств экосистемы «Эв