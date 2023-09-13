FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами

Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения функционал библиотеки и его использовать, это сэкономит время и ресурсы, и ставка 0,7% за интернет-эквайринг для пользователей SDK может быть дополнительным бонусом. При необходимости, подключ

Национальная система платежных карт и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» развивают систему безналичной оплаты проезда в регионах России арты, SDK и API для интеграции. Наш проект позволяет сократить время и расходы на внедрение системы безналичных платежей, а также обеспечивает формирование прозрачной отчетности по объемам пасс

Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей Softline представила инновационное платежное программное обеспечение «Скай технолоджис» для организации приема безналичных платежей, сообщили CNews представители Softline. Инновационные платежные решения компании-разработчика в сфере финансовых технологий «Скай технолоджис» вошли в портфель поставщика И

Делобанк запустил бесконтактную оплату через СБП на базе NFC В платежном приложении Делобанка (банковская группа банка «Синара») «Эквайринг в смартфоне» появилась функция бесконтактной оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала возможна благодаря технологии Near Field Communications (NFC). Прием оплаты чер

Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья ествляться всего одним касанием. Пассажирам достаточно приложить свою карту к терминалу оплаты aQsi. Устройство сообщит об успешной транзакции зеленым светом и характерным звуковым сигналом. Введение безналичной системы оплаты благоприятно скажется на всех участниках поездки. Во-первых, сокращается время оплаты проезда, что способствует соответствию расписания прибытия общественного транспо

«ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги частям» на тарифах на шесть и 12 месяцев с льготным периодом пять дней. «Со сниженной комиссией за эквайринг бизнесу будет проще выйти на рынок электронной торговли и развиваться на нем. Мы пр

Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне» Клиенты Делобанка (банковская группа СКБ-банка) теперь могут принимать оплату через Систему быстрых платежей в сервисе «Эквайринг в смартфоне». Новая функция поможет предпринимателям осуществлять прием платежей без карт и терминала через приложение с мгновенным зачислением на счет по Системе быстрых платежей. Пр

Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых Visa, ЮMoney и Yclients запустили в России новый сервис безналичных чаевых для сотрудников салонов красоты. Оставить чаевые в салоне теперь так же просто, как в такси или в ресторане. Сервис позволяет оставлять чаевые не только с помощью дебетовых к

Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых Российский сервис доставки готовой еды Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых, оставляемых официантам. До 1 июля 2022 г. комиссия составит 1 руб. с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5% ранее. Предложение действует как дл

НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте систем, выпущенных любым банком-эмитентом, привычным способом, включая оплату гаджетами, в том числе с поддержкой NFC. Платформа ТПП НСПК доступна для всех банков-эквайреров. Для пользователя процесс безналичной оплаты на транспорте становится таким же простым и удобным, как в магазинах: пассажиру требуется приложить карту, NFC-телефон или другой гаджет к валидатору, терминалу или турникету

Делобанк запустил эквайринг в телефоне анка) больше не нужно приобретать POS-терминал для приема платежей - достаточно скачать приложение «Эквайринг в смартфоне» на свой телефон и использовать его как терминал. В основе приложения -

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание. Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести

«Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания жертвования ещё более прозрачными для благотворителей», - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка. «Цифровая трансформация наряду с пандемией внесла коррективы в жизнь ка

«Сбер» запустил сервис безналичных чаевых «Сбер» запустил уникальный сервис безналичных чаевых на личную банковскую карту — «СберЧаевые». Для того чтобы опция стала доступной работнику сферы услуг, нужно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или

Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране приём безналичной оплаты, причём сделать это с минимальными затратами благодаря сниженной ставке на эквайринг (от 0,6%) и без установки какого-то дополнительного оборудования. Плюсом как для кл

В билетных автоматах на МЦД можно пополнять «Тройку» безналичным способом ЦППК усовершенствовала программное обеспечение билетопечатающих автоматов (БПА). Теперь пассажирам стало доступно пополнение транспортной карты «Тройка» безналичным способом. Более чем в 95% БПА на МЦД с возможностью оплаты картой данная функция уже реализована. Ранее это можно было сделать на станциях только в кассах. Это особенно актуально им

Модульбанк интегрировал интернет-эквайринг с сервисом Tilda , начать принимать платежи и выводить выручку хоть каждый день в режиме реального времени. Интернет-эквайринг от Модульбанка подключается бесплатно без абонентской платы и скрытых платежей и ин

ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group . Отчетность по совершенным транзакциям компания получает от банка в индивидуальном формате, который позволяет быстро загружать его в учетную систему казначейства Calzedonia Group. «В этом году объем безналичных платежей в России впервые превысил объем снятия наличных с карт. Это результат многолетнего тренда по изменению потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты. О

ВТБ: Затраты российского ретейла на эквайринг могут удвоиться через два года Затраты российских ретейлеров на эквайринг в течение двух лет могут увеличиться в два раза и в 2022 году достичь 1 трлн рублей

ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia достиг 2 трлн руб. Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети «Ашан», «Лента», Leroy Merlin, OBI, «М.Видео», Metro Cash&Carry, «Фамилия», группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и Mail.ru. Также банк обеспечивает эквайринг таких авиакомпаний как «Ютэйр», «Якутия», ведущей компании в области дистрибуции авиационных услуг в России «Сирена-Трэвел» и других.

В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг ажаться сообщения об отсутствии связи с банком. В сообщении также было сказано, что все технические проблемы были устранены, однако на момент публикации материала жалобы пользователей на неработающие эквайринг и мобильное приложение продолжали поступать. Второй гигантский сбой за месяц Сервисы Сбербанка вышли из строя во второй раз за последние 30 дней. Предыдущий крупный сбой, как сообщал

Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» изнес Онлайн». Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг. Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формиро

Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% с тем, лидером по приросту год к году оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» — Республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 п. п., что в 2,2 раза выше п

Сбербанк предложил бесконтактную технологию приема оплаты при помощи смартфона ельцев бизнеса с небольшим средним чеком. Технология Tap On Phone позволяет сделать более доступным эквайринг для малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря прост

Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты проезда в электричках направления Санкт-Петербург – Москва ойства принимают оплату посредством платежных приложений Apple, Samsung и Google. В сентябре оборот безналичных средств на данном направлении превысил 500 тыс. руб. Ожидается, что эта сумма выр

Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей совета Алма Обаева. Процесс перевода пенсионеров с карт иных платежных систем начался еще в 2016 г. Безналичные платежи проще отслеживать и контролировать, к данным о транзакциях, совершенных в

МТС Банк и Эвотор подключают эквайринг без визита в банк Для компаний из числа малого и среднего бизнеса «МТС-Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный эквайринговый продукт, который позволит предпринимателям дистанционно подключать эквайринг от МТС Банка. Теперь владельцы смарт-терминалов «Эвотор» могут подключить эквайринг от МТС Банка без визита в отделение. Продукт, реализованный на платформе «Эвотор Pay», позво

Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи й насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тыс. устройств экосистемы «Эв

Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99% Открытие» совместно с сервисом для малого и микробизнеса «Прими карту!» предложили предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%. Это стало возможно благодаря коробочному продукту «РКО + экв

ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро анции Московского центрального кольца», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. Кроме того, в марте 2019 года ВТБ выиграл очередной конкурс по обеспечению безналичной оплаты в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Победа банка в конкурсе позволит обеспечить беспрерывность предоставления сервисов для горожан на срок до и

Дмитрий Спиридонов - Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию ва. Мы видим CloudPayments как надежную, удобную экосистему для онлайн-бизнеса в виде одного окна - интернет-эквайринг, онлайн-фискализация, интернет-банкинг, кредитование, облачная бухгалтерия

«Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России» , заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок. Для стабильной работы платежных тер

ВТБ обеспечил эквайринг всех каналов продаж Московского метрополитена ndroid, на едином транспортном портале transport.mos.ru, через SMS-сервис, а также с помощью «Мобильного билета» (проездной «Тройка» в SIM-карте). В ближайшее время ВТБ в том числе будет обеспечивать эквайринг при пополнении карты «Тройка» на сайте «Московского метрополитена» mosmetro.ru. Кроме того, для удобства горожан ВТБ реализовал пополнение кошелька и покупку билетов через мобильные п

Сбербанк сделал Казанский метрополитен полностью безналичным икетах: один турникет со считывателем был установлен на каждой станции. В сентябре 2018 года началось оснащение считывателями всех турникетов метрополитена в Казани. Модернизация и расширение системы безналичной оплаты проезда позволили МУП «Метроэлектротранс» почти полностью отказаться от касс в метро: помимо считывателей на турникетах, на каждой станции установлены автоматические аппараты

«Яндекс.Деньги» и ДИТ Москвы исследовали безналичные платежи москвичей авило, выгода наличной оплаты сводится к использованию карт лояльности той или иной торговой точки. Безналичная оплата зачастую позволяет получать двойную выгоду: ту, что предлагает торговая то

«Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг или услуги будут поступать клиенту на следующий рабочий день. Предусмотрена динамическая ставка за эквайринг, банк будет отслеживать обороты клиента и автоматически менять ставку по итогам мес

Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России етов по картам выросла в 10 раз! Это один из самых высоких результатов в мире». Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова сказала: «Мы в Сбербанке верим в т

ВТБ обеспечил эквайринг на Даниловском рынке в Москве ВТБ внедрил возможность безналичных расчетов на Даниловском рынке. Таким образом, теперь клиенты могут оплачивать про

Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси «Максим» совместно со Сбербанком реализовал в приложении для заказа такси международный эквайринг. Оплатить поездки в России по карте смогут жители 189 стран. С 1 июня по 22 июля фу