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Шпет Александр



17.01.2025 «Сомерс» организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК 1
13.01.2025 «Сомерс» (в ГК Softline) организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК 1
12.12.2024 «Сомерс» (ГК Softline) начала выпуск первого отечественного платежного терминала 1
25.11.2024 ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений 1
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1
24.09.2024 Структура ГК Softline приобретает компанию Subtotal и расширяет присутствие в сегменте автоматизации розничной торговли 1
17.04.2024 Компания «Ваш платежный проводник» (ГК Softline) добавила услуги процессинга к пулу решений по эквайрингу 1
10.01.2024 Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов 1
10.01.2024 ГК Softline приобрела разработчика российских платежных терминалов 1
25.09.2023 «Скай технолоджис» представила платежное программное обеспечение собственной разработки 1
04.09.2023 «Скай технолоджис» объявил о стратегическом партнерстве с производителем Newland Payment Technology 1
06.10.2022 Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей 1
01.08.2022 Softline усиливает свой портфель решений за счет приобретения доли в компании «Ваш платежный проводник» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Шпет Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 12
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 5
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 5
Softline - Develonica - Девелоника 132 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 4
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 3
SoftClub - СофтКлуб 156 3
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 3
Softline - Инверсум 7 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 3
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
ЦВТ 71 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 2 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline E-commerce 1 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Newland Payment Technology 1 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 168 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Онлайн-мониторинг 72 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 135 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 375 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 5
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 3
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 3
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 4 3
Google Android 13994 2
Linux OS 9936 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Softline - Скай Технолоджис - SkyMDM 1 1
Softline - Скай Технолоджис - SkyRKM 1 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
FreePik 980 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Softline - Сомерс - Сомерс.гос 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Курышева Юлия 6 2
Черноволенко Сергей 34 1
Лавров Владимир 68 1
Вааг Игорь 7 1
Стуканов Игорь 4 1
Старченков Вадим 1 1
Кожевников Андрей 1 1
Александров Павел 1 1
Чертихин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 160 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Ведомости 996 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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