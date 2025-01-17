Шпет Александр
Шпет Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|НСПК - Национальная система платежных карт 813 6
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Курышева Юлия 6 2
|Черноволенко Сергей 34 1
|Лавров Владимир 68 1
|Вааг Игорь 7 1
|Стуканов Игорь 4 1
|Старченков Вадим 1 1
|Кожевников Андрей 1 1
|Александров Павел 1 1
|Чертихин Евгений 1 1
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