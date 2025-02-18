Softline Сомерс ВВП ГК CrestWave Technologies КрестВэйв Технолоджис CrestWave Electronics КрестВэйв Электроникс
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
|Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 1
|Softline - Сомерс - Сомерс.гос 1 1
|Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 5 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 1
|Шпет Александр 13 2
|Кожевников Андрей 1 1
|Лавров Владимир 69 1
|Александров Павел 1 1
|Чертихин Евгений 1 1
|Савельев Евгений 3 1
|Болкисев Сергей 3 1
|Охорзин Павел 4 1
|Сашин Геннадий 5 1
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