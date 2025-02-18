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Softline Сомерс ВВП ГК CrestWave Technologies КрестВэйв Технолоджис CrestWave Electronics КрестВэйв Электроникс



18.02.2025 Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
25.11.2024 ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений 3
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 3

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 2
Softline - Софтлайн 2843 2
Softline - Инверсум 7 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Ingenico Group - Инженико 44 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
PAX Technology - PAX Global Technology 25 1
Verifone 61 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 1
Softline - Сомерс - Сомерс.гос 1 1
Softline - Сомерс - Сомерс.платформа 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 1
Шпет Александр 13 2
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Александров Павел 1 1
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Савельев Евгений 3 1
Болкисев Сергей 3 1
Охорзин Павел 4 1
Сашин Геннадий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 95 1
Франция - Французская Республика 7860 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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