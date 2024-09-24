Структура ГК Softline приобретает компанию Subtotal и расширяет присутствие в сегменте автоматизации розничной торговли

Группа компаний «Ваш платежный проводник» (ВПП), разработчик эквайринговых решений для банков, ритейла и государственного сектора (входит в ГК Softline), объявляет о завершении сделки по приобретению Subtotal — компании-владельца кассового продукта по автоматизации розничной торговли. Главной целью сделки стало приобретение нематериального актива, который усилит позиции ГК Softline на рынке финтеха и позволит предлагать малому и среднему бизнесу комплексный продукт. Покупка Subtotal соответствует M&A стратегии ГК Softline, способствует росту бизнеса и расширению предложения продуктов и услуг для ритейла. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Приобретение дополнит экосистему платформы решений ВПП товароучетной системой Subtotal, создав при этом полноценное решение для розничной торговли, общепита и сферы услуг. Продукт охватывает все аспекты деятельности предпринимателей (касса, система автоматизации, прием платежей, работа с маркировкой и фискализацией) и позволяет контролировать сотрудников, продажи, наценку и товарные остатки, а также соблюдать законодательство по фискализации. Облачный сервис Subtotal почти в два раза выгоднее по стоимости, чем аналогичные решения на рынке, при этом имеет более широкий функционал и возможности. Продукт используют тысячи клиентов, а выручка компании на 100% состоит из рекуррентных платежей (подписок на ПО).

«ГК ВПП много лет занимается разработкой платежных продуктов для банков и бизнеса. Мы знаем, что предпринимателям важно получать готовый коробочный продукт и не тратить время и силы на настройку. Мы и ранее предоставляли бизнесу решения с предустановленным ПО крупнейших кассовых компаний. Однако в случае сторонних продуктов мы не могли управлять этим ПО, дорабатывать его по требованиям клиента и добавлять нужный функционал. Сделка с Subtotal позволяет нам предлагать клиентам комплексное платежно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением. Таким образом, покупка кассы закроет все потребности СМБ: прием платежей, товарный учет, работу с маркировкой, соблюдение 54-ФЗ о фискализации. Кроме того, ускорится процесс доработки и адаптации решений под конкретного заказчика. Softline два года назад сделал ставку на финтех, и с тех пор активно поддерживает это направление. Оно имеет огромные перспективы и требует не только развития существующих решений, но и диверсификации. Благодаря сделке с Subtotal компания сможет предлагать не только ПО для безналичных платежей, но и ПО смежной области – кассовое. Важно, что продукт Subtotal полностью российский и учитывает все нюансы законодательства. ПО реализуется по подписке и имеет гибкую тарифную сетку. У ГК ВПП есть четкая стратегия развития совместного продукта: команда планирует расширять как платежную функциональность (систему лояльности, POS-кредитование и покупку в рассрочку), так и развитие решения в аспекте бухгалтерской отчетности, которая особенно значима для СМБ», — отметил Александр Шпет, сооснователь ГК «Ваш платежный проводник».

«Объединение с ГК Softline позволит Subtotal существенно нарастить клиентскую базу и долю рынка в России, а также, опираясь на ресурсы ГК, выйти на зарубежных заказчиков. Совместное решение, дополненное собственным кассовым оборудованием (смарт-терминалы и онлайн-кассы), позволит компании предлагать комплексное решение, которое в перспективе 3-5 лет сможет занять существенную долю рынка. Сейчас в России около 2 млн действующих предприятий в малой розничной торговле, при этом более 70% ИП и ООО ведут бизнес в «тетради». Если хотя бы четверть таких компаний начнет внедрять кассовые системы в ближайшие годы, то этот рынок вырастет до 17,5 млрд руб. В настоящий момент в работе у Subtotal несколько проектов с российскими кредитными организациями, в рамках которых клиентам банков-партнеров будут поставляться под ключ онлайн-кассы (включая кассовое оборудование с терминалом приема банковских карт, кассовое ПО и облачный сервис для предпринимателей, превращающий кассу в полезный инструмент для бизнеса). Продукт будет работать по модели White Label, то есть поставляться конечным клиентам под брендом банка. Помимо этого мы прорабатываем несколько аналогичных проектов за рубежом», — сказал Владимир Филипьев, генеральный директор Subtotal.