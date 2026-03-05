Разделы

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

Ozon потратил 38,5 млрд руб. на покупку облигаций федерального займа. В компании смотрят на вложения в данный в бумаги как на «безрисковый инструмент».

Ozon вложился в ОФЗ

Маркетплейс Ozon приобрел в 2025 г. облигации федерального займа (ОФЗ) на 38,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Пресс-служба Ozon пояснила CNews, что ОФЗ - это «безрисковый инструмент для вложений финтеха, мы их регулярно покупаем». ОФЗ выпускаются Министерством финансов и являются суверенным долгом России.

В результате чистый поток денежных средств, используемый Ozon в своем инвестиционной деятельности, увеличился с 77,5 млрд руб. в 2024 г. до 95,5 млрд руб. в 2025 г. (рост - 23%). В то же время капитальные затраты компании снизились за год на 17% - с 70,4 млрд руб. в 2024 г. до 58,2 млрд руб. в 2025 г.

ozon700.jpg
Ozon
Ozon потратил 38,5 млрд рублей на покупку облигаций федерального займа

«Стратегия покупки ОФЗ под ожидание снижение ставки Центробанка - разумное решение со стороны Ozon, - считает аналитик агентства «Русьтелеком» Михаил Павлов. - Вероятно, Ozon не нашел более эффективного инструмента для вложений свободных средств и направил их в ОФЗ».

Кто из ИТ-компаний покупали ОФЗ

Из ИТ-компаний в ОФЗ инвестировал «Софтлайн» (Softline). В 2022 г. компания приобрела ценных бумаг на сумму $67,5 млн, их справедливая стоимость (вместе со стоимостью других приобретенных компанией ценных бумаг) на конец 2022 г. составляла 6,3 млрд руб. В 2023 г. бумаги были полностью реализованы.

Также в 2024 г. Softilne сообщал о погашении Белоруссии облигаций, имевшихся у компании, на общую сумму 5,95 млрд руб. Из них облигации на сумму 2,95 млрд руб. были погашены по цене 110% от номинала.

Весной 2025 г. «МТС-Банк» (принадлежит «Мобильным телесистемам», МТС) сообщал о приобретении ОФЗ на сумму 156 млрд руб. «Данная инвестиция обладает уникальными характеристиками в текущей рыночной конъюнктуре и формирует для банка финансовый результат, исчисляемый десятками миллиардов рублей на горизонте жизни портфеля», - заявили в банке. - Прибыль от сделки будет формироваться на всем горизонте жизни портфеля, а существенная ее часть придется на 2025-2027 гг. и составит несколько миллиардов рублей чисто финансового результата в год».

Финансовые результаты Ozon за 2025 год

Оборот маркетплейса (GMV) Ozon в 2025 г. увеличился на 45% до 4616 трлн руб., выручка компании увеличилась на 63% до 998 млрд руб., валовая прибыль увелчиилась в 263 раза до 230,1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился в четыре раза и составил 156,4 млрд руб., чистый убыток сократился в 66 раз и составил 900 млн руб.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

В IV квартале 2025 г. чистая прибыль Ozon составила 3,7 млрд руб., при том что в IV квартале 2024 г. компания получила чистый убыток в размере 17,6 млрд руб. Компания ожидает выход на прибыль по итогам 2026 г.

В сегменте «Финтех» выручка Ozon в 2025 г. увеличилась в 2,2 раза до 195,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA вырос в два раза - до 65,3 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в два раза до 59,9 млрд руб. Стоимость рисков кредитного портфеля составила 9,9%.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Власти выдали миллионы на робототехнику компании, готовящейся к банкротству. Ее владелец теперь фигурант уголовного дела

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240