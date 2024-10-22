Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга

Банк развития Республики Беларусь погасил имевшиеся у «Софтлайна» облигации на сумму 2,95 млрд руб. До этого Белоруссия погасила имевшиеся у «Софтлайна» облигации на 3 млрд руб.

Белоруссия погасила задолженность перед «Софтлайном»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) объявила о полном погашении Банком развития Республики Беларусь облигаций, имевшихся у дочерних обществ компании.

В результате компании, входящие в группу «Софтлайн», получили 2,95 млрд руб., цена реализации облигаций (с учетом накопленного дохода) составила 110% от номинала.

В августе 2024 г., «Софтлайн» сообщал о погашении Белоруссией облигаций, имевшихся у компании, на сумму 1,55 млрд руб. Кроме того, облигации на сумму 1,5 млрд руб. также были погашены Белоруссией в начале 2024 г.

То есть в общей сложности Белоруссия погасила облигации на сумму 3 млрд руб. А с учетом облигаций, погашенных Банком развития Республики Беларусь, всего «Софтлайн» получил от белорусской стороны 5,95 млрд руб.

Банк развития Республики Беларусь погасил имевшиеся у «Софтлайна» облигации на сумму 2,95 млрд руб., а до этого еще более, чем на 3 миллиарда

Финансовый директор «Софтлайн» Артем Тараканов отметил, что группа довольна результатами, полученными от инвестирования в долговые инструменты. «Ликвидность, полученная нами благодаря своевременным инвестиционным решениям, в условиях дорого долгового финансирования крайне выгодна для нас и полезна для нашего бизнеса, - говорит Тараканов. Но в будущем мы планируем сосредоточиться на максимизации доходов от операционной деятельности группы и повышения капитализации компании».

«Софтлайн» и облигации Минфина России

«Софтлайн» и до этого инвестировала в долговые инструменты. Так, осенью 2023 г. компания приобрела 10,3 млн облигаций Минфина России, а через европейскую клиринговую компанию Euroclear еще 4,7 тыс. корпоративных облигаций различных компаний (их названия не разглашались).

Облигации Минфина были приобретены на сумму $67,5 млн, и впоследствии их справедливая стоимость увеличилась до $72,16 млн. Ценные бумаги других компаний были приобретены на сумму $3,2 млн.

Эти ценные бумаги были полностью реализованы, рассказывал CNews Тараканов. Их справедливая стоимость на конец 2022 г. составила 6,3 млрд руб.

Одновременно компания «Софтлайн» сообщила, что совет директоров компании рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций компании. Планируется выкупить 5% от общего числа акций компании в течение 12 месяцев. Данную идею выдвинул менеджмент компании, который полагает, что рыночная цена акций неодооценена.

Новый инвестор «Софтлайн»

В июне 2024 г. «Софтлайн» принял решение о проведении допэмиссии своих акций в размере 76 млн штук (23,4% от общего объема акций). Цена размещения составила 142,3 руб. за одну акцию, то есть весь выпуск был выкуплен за 10,8 млрд руб.

Большая часть выпуска была выкуплена «дочкой» «Софтлайн» - компанией «Софтлайн Проекты» - с целью финансирования сделок по слиянию и поглощению (M&A).

В сентябре 2024 г. стало известно, что «Софтлайн Проекты» продала 30 млн акций «Сотфлайн» (9,27% от общего числа акций) неизвестному институциональному инвестору. Сумма сделки не разглашась.

Исходя из котировок акций «Софтлайн» на Московской бирже на момент объявления сделки 143,2 руб. за одну акцию весь пакет мог обойтись в 4,3 млрд руб. По данным РБК, покупателем выступила структура Газпромбанка.

Прогноз финансовых показателей «Софтлайна»

«Софтлайн» ожидает, что в случае завершения таргетируемых сделок M&A, оборот группы по итогам 2024 г. по про-форме (с учетом показателей приобретенных компаний) составит 135 млрд руб., валовая прибыль 40 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 10 млрд руб. Без учета сделок M&A оборот «Софтлайна» за 2024 г. прогнозируется на уровне 110 млрд руб., валовая прибыль – 30 млрд руб., показатель EBITDA – 6 млрд руб.